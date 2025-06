Nederlandse regeringspartijen willen TikTok-verbod op telefoons ambtenaren

De ambtenaren van de Nederlandse Rijksoverheid mogen als het aan de regeringspartijen ligt geen TikTok geïnstalleerd hebben op hun werktelefoons. De partijen vinden het risico te groot dat via de app gegevens in China belanden.

Tijdens een Kamerdebat dat woensdagmiddag plaatsvond, blijkt dat D66, VVD, CDA en de ChristenUnie voorstander van een dergelijk verbod zijn. D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz zei het volgende: "TikTok vormt een potentieel veiligheidsrisico en dat gevaar moeten we uit de weg gaan. Het is onduidelijk wat het Chinese bedrijf met persoonsgegevens van gebruikers doet. Ook is onduidelijk wat het bedrijf precies allemaal monitort en opslaat. Ik vind daarom dat ambtenaren TikTok niet op mobiele werkdevices moeten hebben. Zo voorkomen we het eventueel ongecontroleerd weglekken van informatie", tekende RTL Nieuws op. Dekker-Abdulaziz stelde eerder al vragen aan staatssecretaris Van Huffelen over de mogelijkheid om de TikTok-app van ambtenarentelefoons te weren.

Ook de VVD vindt het onverstandig om deze app te laten staan op telefoons van ambtenaren en waarschuwt voor naïviteit. Het CDA doet een soortgelijke oproep om 'niet naïef te zijn over wat de Chinese overheid kan met onze data'. Hij wijst daarbij op wetgeving uit de Verenigde Staten om TikTok te weren van overheidstelefoons. De vierde regeringspartij, de ChristenUnie, steunt het voorstel voor een verbod, maar wil ook verder gaan: "Wij zijn voor een algeheel verbod van TikTok, omdat we niet willen dat gebruikersgegevens in handen komen van de Chinese overheid." Voor een verbod op de ambtenarentelefoons is dus een meerderheid, maar voor een algeheel verbod nog niet.