Proximus wil edpnet kopen en bracht naar verluidt hoogste bod uit

Proximus heeft bevestigd dat het de kleine provider edpnet wil kopen. De kleine Belgische provider zit diep in de schulden en moet zichzelf verkopen. Naar verluidt heeft het grote Proximus het hoogste bod uitgebracht.

Proximus bevestigt de interesse tegenover HLN. "Over de uitkomst kunnen we ons nu nog niet uitspreken. Er is gisteren een zitting geweest, maar het is nu wachten op het oordeel van de rechtbank", zegt een woordvoerder van Proximus tegen de krant. Die zitting is nodig, omdat edpnet zichzelf moet verkopen. Volgens HLN heeft de provider 12 miljoen euro schuld.

Om die schulden op zijn minst deels te kunnen voldoen, moest edpnet zichzelf verkopen. Onder meer Orange en Citymesh hadden naar verluidt ook interesse, maar volgens bronnen van de krant bood Proximus het meeste. Een deel van de schuld van edpnet is bij Orange en Proximus.

Edpnet heeft 46.000 vaste abonnees en 20.000 mobiele abonnees. Proximus zelf heeft 2,2 miljoen vaste abonnees en 4,8 miljoen mobiele klanten. Dat edpnet in de problemen zat, bleek vorig jaar al. Proximus neemt vaker kleine providers over. Dat gebeurde ook bij onder meer Scarlet en Mobile Vikings.