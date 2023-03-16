Proximus wil edpnet kopen en bracht naar verluidt hoogste bod uit

Proximus heeft bevestigd dat het de kleine provider edpnet wil kopen. De kleine Belgische provider zit diep in de schulden en moet zichzelf verkopen. Naar verluidt heeft het grote Proximus het hoogste bod uitgebracht.

Epdnet logo

Proximus bevestigt de interesse tegenover HLN. "Over de uitkomst kunnen we ons nu nog niet uitspreken. Er is gisteren een zitting geweest, maar het is nu wachten op het oordeel van de rechtbank", zegt een woordvoerder van Proximus tegen de krant. Die zitting is nodig, omdat edpnet zichzelf moet verkopen. Volgens HLN heeft de provider 12 miljoen euro schuld.

Om die schulden op zijn minst deels te kunnen voldoen, moest edpnet zichzelf verkopen. Onder meer Orange en Citymesh hadden naar verluidt ook interesse, maar volgens bronnen van de krant bood Proximus het meeste. Een deel van de schuld van edpnet is bij Orange en Proximus.

Edpnet heeft 46.000 vaste abonnees en 20.000 mobiele abonnees. Proximus zelf heeft 2,2 miljoen vaste abonnees en 4,8 miljoen mobiele klanten. Dat edpnet in de problemen zat, bleek vorig jaar al. Proximus neemt vaker kleine providers over. Dat gebeurde ook bij onder meer Scarlet en Mobile Vikings.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 14:34
130 • submitter: yorickdupon

16-03-2023 • 14:34

130

Submitter: yorickdupon

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Reacties (130)

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Lulukai 16 maart 2023 14:41
Dit is toch echt wel een hele rare wereld in Belgie. Eerst mag Proximus Scarlet overnemen, dan Mobile Vikings, en nu ook Edpnet. De enige alternatieve providers, worden 1 voor 1 opgeslokt door de monopolist.

Ik snap echt niet welke juridische trucs er worden gebruikt om te ontkrachten dat Telenet en Proximus gewoon samen het monopolie hebben over de Vlaamse internetmarkt. Er zijn gewoon geen alternatieven mogelijk: ze moeten teveel betalen voor de infrastructuur, krijgen te traag klanten om winstgevend te worden, en worden op het eind opgekocht door Telenet & Proximus.

[Reactie gewijzigd door Lulukai op 23 juli 2024 19:41]

Andros
@Lulukai16 maart 2023 14:47
Is dit dan zoveel anders dan een KPN die in de loop der jaren Planet internet, Telfort, Xs4all etc heeft overgenomen? De Belgische internetmarkt is geen gemakkelijke maar de Vlaming zelf is in de praktijk ook erg honkvast en vertrouwt nieuwkomers maar mondjesmaat. Verschillende DSL providers hebben het geprobeerd, de coaxkabel van Telenet is open voor concurrenten (tot nu toe enkel nog Orange), iets dat je van Ziggo niet kunt zeggen. Jaarcontracten zijn verboden voor particuliere aansluitingen in België, de klant staat vrij om te gaan en staan waar die wil. Wat kunnen ze dan nog doen om andere providers diensten aan te laten bieden?
d3x @Andros16 maart 2023 15:00
definitie van open....

orange verkoopt een basis pakket van 150Mbs aan 46eur en een home fibre 150Mbs aan 40eur
telenet heeft een 150GB beperkte voor 100Mbs aan 31.41eur en een 300Mbs aan 57.68eur met FUP, de giga met belachelijke prijs laten we beter even weg kuch 72.68eur

edpnet heeft een 100Mbs aan 35.95eur en hun fibre is 500Mb aan 45.95 beide echt onbeperkt...

concurrentie is er dus niet in BE helaas wegens monopolies

Hint ze proberen het allemaal te koppelen aan hun rete dure en waardeloos TV abbo

[Reactie gewijzigd door d3x op 23 juli 2024 19:41]

Andros
@d3x16 maart 2023 15:06
De netwerken zijn open ja, zowel EDPnet en Orange kunnen diensten leveren op een netwerk van een andere partij. Uiteraard moet dat niet gratis, zowel Proximus als Telenet zullen er heus wel een wholesale prijs voor rekenen maar technisch is het gewoon mogelijk. Derhalve kun je niet spreken over een monopolie, andere providers proberen het niet eens meer.

Zoals @k995 en ik al aangeven, de Vlaming is doorgaans wantrouwend naar providers die ze niet kennen gezien het aantal klanten bij EDPnet en Orange. Particulier kun je ook bv terecht bij een provider als United Telecom. Niemand kent die, toch leveren ze internet en VoIP via DSL op de telefoonkabels van Proximus. Zakelijk zijn er nog andere partijen als bv een Destiny die diensten leveren. Fiberklaar is nu als joint venture op verschillende plaatsen fiber aan het uitrollen, een Nederlands bedrijf als RapidXS en Multifiber bieden daar ook hun diensten op aan. In de praktijk komen ze nauwelijks aan klanten omdat mensen ze niet kennen, het blijft een lastige markt. Aan wie ligt het dan?
bjp @Andros16 maart 2023 15:22
elke keer er een kleine concurrent komt, word deze zoals hierboven opgekocht.

MV, na overkoop door Proximus, heeft hard concurrentie met EDPnet gevoerd, tot de dood ervan. Dan kopen ze het voor een fluitje op. Alweer een concurrent minder.

Kleine providers slagen er nooit in groot te worden. Ze moeten soms absurd hoge wholesale prijzen betalen, waardoor ze niet kunnen concurreren. Ze mogen bijna nooit eigen modems gebruiken (EDPnet heeft hier heel lang moeten voor vechten). Naast dit, zijn ze sterk afhankelijk van Proximus voor het distributienet, en kan Proximus ze heeeeeel laag zetten op support niveau. Wie wil er dan klant van worden? Proximus/Telenet/MV doet niet anders dan reclame maken (voetbal, kranten, TV, ...). Kan je dan als klein bedrijf daar iets tegen doen?

ik heb goeie ervaring met:
- Dommel (oude naam), Hermes Telecom (nieuwe naam)
- EDPnet

Daarnast, heb je tegenwoordig voor de betere jobs, je werk dat internet betaald, en die kijken niet verder dan de 2 grote namen op de markt (uit gemak).

[Reactie gewijzigd door bjp op 23 juli 2024 19:41]

SlasZ @bjp16 maart 2023 16:39
Precies, ik had jaren EDPNet op een belabberd Proximus lijntje van 5/1 mbps. Toen ze 2 jaar geleden eindelijk een nieuw ROP geinstalleerd hebben op 200m van bij mij had ik in theorie toegang tot 100/35mbps. Echter, toen ik navroeg bij EDPnet konden ze niets doen want ik zat nog op een aansluiting veel verder.
Dan maar overgestapt op Proximus, waarbij ze in een half uurtje alles overgeschakeld hebben. Ik heb toen wel 6 maand bij Proximus moeten blijven maar nu weer overgeschakeld naar EDPnet. Gelukkig ging dit vrij vlot.
Maar echt belachelijk dat je een ommetje moet maken van 6 maand bij Proximus om uberhaupt gebruikt te kunnen maken van een snellere aansluting.

Naast een lager aboprijs en ongelimiteerd internet geniet ik ook van goedkope telefoontjes (VoIP naar vaste lijn - goedkoper dan Skype, partner belt dagelijks met haar familie in Brazilië) . En ik hoef geen telefoonlijn te huren...
Benieuwd wat ze daar mee gaan doen.

[Reactie gewijzigd door SlasZ op 23 juli 2024 19:41]

telenut @SlasZ16 maart 2023 20:35
ik vroeg scarlet aan, online. Men herstelde de defecte aansluiting aan mijn huis. En 1 dag later deed ik opzeg. Online gekocht, dus ik had 14 dagen recht om op te zeggen.
En zo dan naar EDPnet. Maar erg vlot ging dat toen toch niet... Men wou die aansluiting niet terug activeren, ze beweerden dat die fysiek was los gemaakt etc...

Maar ondertussen terug bij Telenet. Heel voordelig als student ;-)
robindemey @bjp18 maart 2023 21:12
EDPnet bestaat al veel langer (1999) dan Mobile Vikings (2008). Dus dat MV ze kapot heeft geconcureerd zal wel aan het brakke edp verhaal liggen.
Meermaals gekeken om klant te worden. Was nooit mogelijk. Geen idee waarom. Scarlet kon nochtans wel.

Dat kleine providers niet bekend geraken bij het grote publiek heeft deels te maken idd met de honkvaste Vlaming en het beperkte aanbod. De meesten willen alles in 1 pakket. Geen enkele kleine provider biedt/bood dat aan.
Arrigi @Andros16 maart 2023 15:32
Particulier kun je ook bv terecht bij een provider als United Telecom.
De website die me begroet met een
Welkom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
is al niet veelbelovend.

De verplichte adrescheck is niet-intuïtief en werkt niet eens voor me. Ik vind geen duidelijke informatie over bvb datalimiet en de link naar "klantenservice" laadt gewoon een lege pagina.

Ik snap de onbekendheid wel.

[Reactie gewijzigd door Arrigi op 23 juli 2024 19:41]

!mark @Andros16 maart 2023 15:48
Uiteraard moet dat niet gratis, zowel Proximus als Telenet zullen er heus wel een wholesale prijs voor rekenen maar technisch is het gewoon mogelijk. Derhalve kun je niet spreken over een monopolie, andere providers proberen het niet eens meer.
Een ideale situatie dus voor de grote spelers: Vraag dermate veel voor Wholesale zodat tegen een echt lagere prijs concurreren onmogelijk is om het winstgevend rond te krijgen voor een derde partij. Effectief heb je dan gewoon een monopolie en volledig controle zonder de nadelen ervan :P

Min of meer hetzelfde is hier in NL aan de hand met KPN wholesale, de prijzen die ze vragen voor derde partijen om over hun glasvezel netwerk te leveren zijn ze hoog dat je qua prijs weinig alternatieven hebt dan KPN zelf. Schijnconcurrentie vind ik het vooral zo. Pas zodra je een glasvezel die niet van KPN is voor je deur hebt liggen heb je daadwerkelijk goedkopere opties namelijk.

[Reactie gewijzigd door !mark op 23 juli 2024 19:41]

klakkie.57th @d3x16 maart 2023 15:43
Waardeloos tv abonnement …
Het is maar wat je wil, beide abonnementen zijn duur maar wel redelijk compleet
Een alternatief is tv-Vlaanderen via internet maar dan heb je weer geen Franstalige zenders.

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 23 juli 2024 19:41]

Andros
@klakkie.57th16 maart 2023 17:02
Veel Vlamingen zullen weinig om de Franstalige zenders geven. Als je dat wil kun je dan weer terecht bij hun Waalse zusje Télésat. Als je enkel de RTBF wil kun je de gratis Auvio app installeren. Grootste probleem met tv van de M7 groep is het gebrek aan Discovery en Eurosport, sommige mensen hechten toch waarde aan die zenders, dat verschilt per persoon natuurlijk :) .
Meiklokje @Andros16 maart 2023 17:51
Ik geef wel om de Franse kant van België hoor. Ik moet wel de enige zijn. Er zijn zoveel mooie programma s op het Franstalige gedeelte op tv en radio. En door veel Franstalige tv en radio te volgen krik je die taalknobbel ook naar een hoger niveau. Anders is er nog ondertiteling kan je vals spelen. ;)
AlainG @Meiklokje16 maart 2023 19:12
Je bent niet de enige …
Meiklokje @klakkie.57th16 maart 2023 17:54
Het volledige app tv abonnement heeft ook Franstalige tv op je mobiel, tablet, computer of naar je tv zonder schotelantenne met losse setupbox. Het grootste aanbod is free to air te bekijken.
klakkie.57th @Meiklokje16 maart 2023 18:15
Hmmm volgens mij al geen TF1 FR3/4/5 en ook geen Ushuaia …op tv vlaanderen

Ja goed, ik wilde gewoon zeggen dat het aanbod van Telenet en Proximus best compleet is. Niet iedereen heeft enkel interesse in “vlaamse” zenders. Ik kijk eigenlijk meer naar buitenlandse TV dan naar Vlaamse/Nederlandse zenders

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 23 juli 2024 19:41]

Meiklokje @klakkie.57th16 maart 2023 18:19
Misschien is een vpn met free to air tv voor jou de hemel op aarde ? Ik kijk ook zo naar arte, 3sat en prosieben. O+
mbbs1024 @klakkie.57th17 maart 2023 20:19
Hoe zit het eigenlijk bij TV Vlaanderen met het kunnen doorspoelen van reclame bij opgenomen programma's ?
Volgende maand wordt dat onmogelijk gemaakt bij Orange.
Ofwel gooi ik mijn TV abonnment dan de deur uit, of ik stap over naar een andere aanbieder waar je nog wel reclame kan doorspoelen.
verstrooid_prof @d3x16 maart 2023 21:44
ik weet niet welke prijzen jij gebruikt.

ik betaal 121 euro /mnd bij Orange voor
* Tv (incl huur decoder, eentje die NIET tegenhoudt dat ik voortspoel tijdens opnames van VTM)
* onbeperkt internet (150 mbps down, 20 up); (ja, onderliggend dezelfde FUP van telenet treedt op als je boven de 3 Gb gaat, maar maandelijks tikken we de 1 Tbyte aan, zonder gedoe of lastige vragen)
* 2x Gsm abonnement "unlimited bellen & sms, 20 gbyte data"
* 3x gsmabonnement "2u bellen, onbeperkt sms, 4 gbyte data"

Telenet vraagt voor datzelfde momenteel 135 euro, na 6 maand wordt dit 155 euro.
voor mij is dat toch ruim 25% goedkoper, en niet duurder..
Proximus is , zelfs in theorie, maar 100 mbps, uit ervaring weet ik dat ze die niet halen.
En hun prijs is ook ruim 150

[Reactie gewijzigd door verstrooid_prof op 23 juli 2024 19:41]

d3x @verstrooid_prof17 maart 2023 09:07
De prijzen die ik vergelijk zijn zuivere internet abbo. Geen verkapte combo's met zogezegde korting.

Orange is enkel goedkoper als je er wat gsm abbo bijneemt, maar is idd nog steeds een beter alternatief dan telenet en proximus. Jouw combo zonder TV komt bij EDPnet een 20eur goedkoper uit, maarja, als je 121eur/mnd niet veel vindt dan stopt het gesprek al voor mij. Abbo met unlimited bellen, sms en XX data dan is er voor mij al iets mis aan je eigen persoon tenzij je een zelfstandige bent... je leven is een mobieltje?
verstrooid_prof @d3x17 maart 2023 10:01
in the end heb ik toch a de zaken nodig die ik opsomde.. ; of beter: ik kijk naar wat k nodig heb en kies een abonnement wat me dit biedt. Dat daar iets anders "gratis" bij zit interesseert me niet.

in mijn geval: de DATA van de meeste gsm' abo's zijn nodig. (belminuten iets minder; mijn vrouw en ik wel, de kinderen hebben precies nog nooit gehoord dat je met een GSM kan bellen. Enne: ; sms is a thing of the past)

121 euro voor vast internet, en televiesie, en 5 gsm's met voldoende data om een gezin met 3 pubers kalm te houden: klopt, dat valt mee. zoek jij gerust iets goedkoper in belgie. ik vind het niet.
(VDSL is in mijn straat ~30 mbit, wat met 2 telewerkers als de kids ook aan school (of netflix) zitten moeilijk is)
d3x @verstrooid_prof17 maart 2023 10:39
als je slechte vdsl hebt dan is je keuze idd beperkt, leve de fibreklaar :) komen in mijn regio tegen de zomer leggen.

ivm kids: 11eur bij edpnet voor 10GB data en sms en bellen voor mijn pubers thuis.....en je kan ze met gemak opschalen met basis 8eur voor 2GB en sms en bellen, helaas is er net niet iets tussenin, want 2GB is aan de lage kant bij pubers, het is dan maar 3eur / abbo verschil.

Als je zelf van die unlimited af stapt merk je pas welke winst je maakt financieel /mnd. Een zeer typische marketing truuk unlimited..... tot je gata kijken wat je effectief per maand verbruikt en hoeveel er "echt" nodig is en wat een beetje moeite doen opbrengt... vb ik heb altijd enkele neltflix series lokaal staan of andere streaming en kom dna ook gemakkeljik toe met 10GB.

[Reactie gewijzigd door d3x op 23 juli 2024 19:41]

orvintax @Andros16 maart 2023 15:31
Is dit dan zoveel anders dan een KPN die in de loop der jaren Planet internet, Telfort, Xs4all etc heeft overgenomen?
Maar Belgie heeft al last van een duopolie, Nederland niet. Ik denk dat in dit geval dat wel een belangrijke nuance is.
PhanToM__ @Andros16 maart 2023 17:20
Deels heeft het vertrouwen problematiek te maken met dat de grote spelers de kleine spelers het moeilijk maken. Met als gevolg stralen de kleine spelers steeds weer een slechte indruk uit.

Dit is een vicieuze cirkel, waar men helaas weinig aan kunnen doen. Een eventuele spelbreker zou een onderneming moeten zijn met een gigantische kapitaal die de markt weet te onderdrukken.
MrFax @Andros17 maart 2023 02:07
In Nederland hoeft Ziggo te kabel niet te openen, omdat de wet die dat verplicht specifiek KPN aanspreekt. Net zoals dingen als het verplicht moeten delen van ruimte in telefooncentrales.

Maar vergeet niet dat de ACM sinds 2020 nieuwe bevoegheden heeft gekregen en binnenkort misschien met de verplichting komt dat Ziggo de kabel moet openleggen voor andere providers. Er was in 2018 al een besluit gemaakt door de ACM, die door een andere instantie weer werd teruggetrokken. Maar door deze nieuwe bevoegheden mag de ACM Ziggo nu wel verplichten de kabel open te leggen.

Daarnaast kan het ook zijn dat de druk vanuit consumenten komt om de kabel open te stellen, omdat Ziggo steeds minder dekkingsgraad heeft, en hiermee dus inkomsten verliest als de kabel helemaal niet gebruikt wordt.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 19:41]

EAngeli @Andros17 maart 2023 11:27
Klopt, hier in BE valt het op dat klanten zeer honkvast zijn.
Als een klant van een provider tevreden is gaat ie echt niet voor €10/maand korting verhuizen naar andere provider ("teveel gedoe", "het werkt nu toch al goed", "ik weet niet of het alternatief beter is" enzovoort).
Ligt echt wel aan de cultuur.
Er zijn er genoeg die echt hun best hebben gedaan, met grote marketing campagnes, maar ze geraken gewoon niet aan een groot marktaandeel, het blijven niche spelers.
Ik heb ook een heel aantal gekend die toen ze jonger waren een alternatieve mobiele provider hadden (zoals Mobile Vikings), maar eens ze een eigen woonst hadden gewoon gingen voor het combi pakket van de grote 2 want dat is alles in 1 pakket bij 1 -betrouwbare- provider en gemakkelijker (anekdotisch ja, maar toch veelzeggend).
mbbs1024 @EAngeli17 maart 2023 21:39
De pakket providers geven ook pakket korting, waardoor het nemen van verschillende diensten bij verschillende aanbieders een pak duurder uitkomt dan alles bij 1 aanbieder te nemen.
Zo kost een internet abonnement bij Orange 47€, en krijg je daar 7€ korting op als je ook nog andere diensten bij hen afneemt.
Dat maakt het ook niet zo makkelijk om alternatieve aanbieders te gaan gebruiken.
afnay @Lulukai16 maart 2023 15:49
EDPNet is ook actief in Nederland met VDSL & Fiber connecties,
Weet iemand hoe edpnet BV past in de ondernemingsstructuur van EDPNet ?
En wat de impact of fallout kan ziijn voor edpnet.nl ?
hsb85 @afnay16 maart 2023 20:07
Dat is precies wat ik ook zat te denken, wilde juist nu net vandaag mijn ziggo verbinding opzeggen en bij EDPnet terug naar ADSL, heb gisteravond zelfs bij AVM nagevraagd of mijn FritzBox 7490 ook nog ruime tijd beveiligingsupdates blijft krijgen omdat ik die modem mooi kan gebruiken bij EDPnet.

Maar wacht nu toch even af wat ik ga doen..
Eek! @afnay17 maart 2023 08:37
edpnet B.V. is een dochter van de belgische moedermaatschappij. Zowel Proximus als Citymesh hebben ook een bod gedaan op edpnet B.V.

In Nederland levert edpnet B.V. diensten op basis van het KPN wholesale platform, en zakelijk ook via Eurofiber.
k995 @Lulukai16 maart 2023 14:55
Er zijn gewoon geen alternatieven mogelijk.
Pertinent onwaar, geen idee waarom je + krijgt.

Zowel de kabel als telefoonlijn zijn open voor anderen, fiber wordt door een aantal andere prtijen gelegd.
Probleem is dat :
het een kleine markt is
belgen niet snel veranderen

Orange en edpnet zijn al 10+jaar goedkoper en net zo goed als de grote toch komen er amper klanten naartoe.
RangedNeedles @k99516 maart 2023 15:10
En als de groten de kleintjes de hele tijd opslorpen, en dit blijkbaar allemaal maar mag en kan, waarnaar moet je dan veranderen? Er zijn dus inderdaad maar weinig alternatieven mogelijk. Het is niet dat we zwemmen in de providers hier, en als er al goedkopere zijn, zit de kans er goed in dat ze vroeg of laat overgenomen worden.

Het is inderdaad aan "ons" om te veranderen, maar ga nu niet beweren dat hier een "gezond providerklimaat" heerst.
k995 @RangedNeedles16 maart 2023 15:43
EDPnet bestaat al 20+jaar en is nu failiet aan het gaan blijkbaar.

Nogmaals als er geen andere concurenten op de markt komen of ze gaan failliet is dat niet de schuld van telenet/bgc, mensne doen alsof er ene samenzwering is tussen deze en de overheid.
bjp @k99516 maart 2023 15:59
telenet en bgc zijn gewoon heel hard gelinkt aan de overheid.

telenet is een fusie van locale TV intercommunales, kijk eens wie daar aan het stuur van zit.
bgc heeft als grootste aandeelhouder, de belgische staat.

het BIPT, zit vol ex-bgc mensen.

schijn, dat is het, schijnconcurrentie.

EDPnet was een gezond bedrijf, maar de wholesaleprijzen van VDSL en Fiber van Proximus zijn gewoon te hoog. Dan heb je nog Scarlet en MV dat concurreren op de prijs, terwijl zij minder wholesale betalen (ze zijn al van proximus). En daarnaast heb je gewoon het advertentiemachine van Proximus tegenover een kleine speler.
k995 @bjp16 maart 2023 17:15
telenet is vooral van Liberty Global, VS bedrijf en een paar investerings groepen.
De vlaamse overheid heeft daar amper aandelen in.
bjp @k99516 maart 2023 17:43
daar zit, naast de aandeelhouder Liberty Global, ook veel politiekers in de verschillende raden.
k995 @bjp16 maart 2023 17:48
Geef gerust welke waar, gezien dat je vorige post vol fouten stond ...

Nogmaals het is belachelijk te doen alsof er ene samenzwering is ... Iedereen kon naar edpnet gaan maar deed het niet, daar heeft geen politicus voor gezorgd dat zijn de klanten geweest.
bjp @k99516 maart 2023 17:57
https://www.demorgen.be/p...twee-weken-werk~bd5478ad/

voorbeeldje...

bij Voo is het dezelfde miserie.
k995 @bjp16 maart 2023 18:07
Dat is omdat inter communale wel nog "gouden" aandelen hebben die wat meer inspraak geven, dan heb je wel een mechanisme nodig.

maar ok geef gerust hoe deze politici telenet specefiek bevoordeelden en tegen de "kleintjes" waren om hun klein te houden.
bjp @k99516 maart 2023 18:09
na de verkoop aan Liberty, idd minder macht dan vroeger. Maar zoals je zelf aangeeft, toch nog een hand in de pap...
k995 @bjp16 maart 2023 18:15
Dat is op inter communaal niveau, dit was een adviesraad.
Nogmaals geef gerust hoe deze dan wel de kleine spelers op de markt opzettelijk zouden benadeelt hebben. Dat was immers je bewering.
bjp @k99516 maart 2023 18:22
Orange probeert de coax te gebruiken. Wat niet zo vlot ging. Hoeveel betaald Orange aan Telenet voor het gebruik?

Kan Orange ook 1Gbps aanbieden via coax (om toch ook op snelheid te kunnen concurreren)?

Wie bied het anders nog aan?
theory @k99516 maart 2023 18:24
EdpNet is failliet aan het gaan omdat ze dezelfde prijzen krijgen van Proximus als Mobile Viking MAAR omdat Mobile Vikings nu overgenomen is door Proximus kunnen zij de installatie gratis aanbieden, iets wat EDPNet niet kan.

Dus logisch dat mensen dan naar Proximus of MV overstappen als er zo schandelige praktijken worden gehandhaafd waar de kleine man wordt benadeeld tot het niets meer waard is.
Tec7lol @theory17 maart 2023 09:48
Denk je dan dat Proximus de installatie gratis kan laten doen en de proximus-techniekers gratis werken?
"Schandalige praktijken", omdat de kleine man een gratis installatie krijgt?
theory @Tec7lol17 maart 2023 22:00
Wat een absurde reply. Proximus heeft genoeg marges om de installatie (bij Proximus of MV, maakt niet uit, gaat naar dezelfde pot) gratis aan te bieden. Edpnet heeft die marges niet.

Zo kan je nooit meerdere aanbieders creëren in België als je de concurrentie die bij jou afneemt gewoon leegperst door zo praktijken te hanteren. En natuurlijk gaan mensen dan naar providers waar ze geen installatiekosten moeten betalen van rond de 130 euro.
lazershark @theory17 maart 2023 09:32
Dat is idd ook deels de verklaring. De grote aanbieders doen er alles aan om het de kleintjes zo lastig mogelijk te maken.
lazershark @k99516 maart 2023 15:52
"Belgen niet snel veranderen"

Ik denk dat je het niet verder moet zoeken dan dit. Ik heb de indruk dat Nederlanders bijvoorbeeld veel prijsbewuster zijn, en gaan rondkijken of ze ergens een betere deal vinden.

De meeste Belgen nemen gewoon Proximus of Telenet en zijn te lui / boeit hen niet / vertrouwen de andere aanbieders niet. Zeker mensen die niet tech-savvy zijn, gaan niet snel op zoek naar een alternatief. Uit angst dat het dan "niet goed meer werkt". Veel Belgen denken ook iets in de zin van "als Proximus duurder is zal het ook wel een betere service zijn".

Bedrijven als Proximus spelen hier ook op in. Jaren geleden hadden ze een reclamecampagne waar de slogan was "Soms blijf je beter waar je bent".
Mavamaarten @lazershark16 maart 2023 16:27
Dat vind ik een zeer gedurfd statement waar ik het zeker niet mee eens ben.

Velen hebben niet eens een keus, als je enkel koper (Proximus) of enkel coax (Telenet) hebt liggen, dan is er gewoon bijna geen andere keuze dan voor de grote provider te gaan, of een virtuele kleine provider die mogelijks minder interessant is, of alleszins niet interessanter.

Als je kijkt naar wat de kleinere providers bieden, dan is dat eigenlijk zelden echt interessant omdat deze ook gewoon een stevig bedrag betalen voor het gebruik van het netwerk, en verder niets anders kunnen bieden.

De "prijsstunters" zoals Scarlet en EDPNet bieden bij mij enkel traag (trager) koper aan. Tja. Dan is het logisch dat een coaxnetwerk interessanter is. Dan blijft er Telenet en Orange over, wat eigenlijk niet uitmaakt qua prijs als je gewoon internet neemt.
k995 @Mavamaarten16 maart 2023 17:12
Onzin, edpnet kan je krijgen overal waar proximus is, en ze hebben enkele %'en van de klanten van proximus na 20+ jaar daar te zijn.

Deze zijn altijd goedkoper geweest dikwijls met betere snelheden , maakt niks uit. Dat er de laatste paar jaar fiber bijkwam veranderd niks aan het feit dat belgen blijkbaar er geen intresse in hadden.
Mavamaarten @k99516 maart 2023 18:17
Edpnet kan je idd krijgen overal waar er Proximus is. En dat loopt over een schraal <=100 mbit lijntje, als je al koper in de buurt hebt liggen. Of via fiber maar dat ligt praktisch nergens hier.
Niosus @Mavamaarten17 maart 2023 07:57
Orange is toch nog beduidend goedkoper t.o.v. Telenet in veel situaties. Ik had dat een paar maand geleden nog nagekeken toen Orange nogmaals hun prijs had verhoogd. €10/maand extra op 2 jaar tijd.

Mijn conclusie toen was dat de promo prijzen (die ze in het groot overal tonen) vrij gelijkaardig zijn, maar na 3 maanden krijg je de standaard prijs en die is gewoon een pak duurder. Je moet bijvoorbeeld kiezen tussen 150mbps, en gigabit. 150mbps is net te krap voor mij, dus je zit meteen in de duurste categorie van €110/maand voor internet, TV en 1 SIM kaart. Bij Orange heb ik nu 400 Mbps, maar zelfs na de prijsverhogingen is dat "maar" €80.

Dat is bijna 30% goedkoper voor mijn situatie. Echt wel de moeite om even wat tijd in te steken. Zie het als om de 2 jaar een gratis videokaart ;)
Mavamaarten @Niosus17 maart 2023 18:51
Hmm. Ik heb gewoon internet aan 300 megabit bij Telenet en dat kost me €56 per maand. Bij Orange kost me dat ... hetzelfde, voor iets meer snelheid met de speed boost, maar moet dan ook nog opnieuw aansluitkosten betalen.
sprankel
@lazershark16 maart 2023 18:20
Belgen hebben een achtergrond om diplomaat te zijn, Nederlanders hebben een achtergrond om verkoper te zijn. Blijven waar het goed is, ook al is het mogelijks wat duurder is een diplomatische oplossing. Continu liggen wisselen om toch maar de goedkoopste prijs te krijgen is eerder iets voor de verkoper.

Bij aankomst in een hotel proberen toch nog net een betere kamer te krijgen of iets van de prijs af te krijgen is niet zo abnormaal voor een Nederlander. Echter als je dat in België doet is dit absoluut not done, de prijs is afgesproken, de deal is gemaakt en plots trek je het in conflict. Zelfde met de "terughoudenheid" van Belgen, dat is eerder diplomatisch aftasten in het begin.

Het is dus gewoon een cultuurverschil wat perfect te verklaren valt als je naar de geschiedenis kijkt.
lazershark @sprankel17 maart 2023 09:28
Ja het is idd een cultuurverschil. Belgen trekken naar mijn ervaring ook veel gemakkelijker de portefeuille open voor vanalles en nog wat: op café, restaurant, etc. voor het 'goede leven'. Een 'Ollander gaat twee keer nadenken voor hij iets uitgeeft. ;)
bjp @lazershark16 maart 2023 18:32
het grappige is dat Belgen wel wat veranderen. Nog niet zo gek als de Nederlanders, maar toch doen ze het.

Van bank, van auto, van verzekeringen, af en toe van internet (tussen de 2 grote, niet naar de kleinere), of van mobiele operator.

De kleintjes vallen gewoon niet op. Zelf in redelijk wat comparatoren komen ze niet eens meer op. Teveel betaald door de grote?
lazershark @bjp17 maart 2023 09:30
Belgen veranderen doorgaans heel weinig heb ik de indruk. De overheid moet hier zelfs reclamecampagnes lanceren om toch maar mensen aan te sporen om eens van energieleverancier te veranderen. Ook al betalen ze misschien 100'en euros per jaar meer dan bij een andere aanbieder...
R0BK3 @Lulukai16 maart 2023 14:43
Klopt, dit valt niet uit te leggen.
En dan gaat men rekenen op buitenlandse bedrijven om te zorgen voor concurrentie, om dan achteraf te komen klagen over jobverlies.
Frame164 @R0BK316 maart 2023 15:26
Ik denk dat je ook moet afvragen of een kleine markt als de Belgische (of Nederlandse) wel rendabel kan worden met meer spelers. Uiteindelijk worden er commodity services geleverd die alleen maar betaalbaar blijven met een beetje schaalgrootte. En t.o.v. "echte" landen zijn zelfs de grootste spelers in onze markt klein.

Aanbieders in grotere landen (UK, Duitsland) hebben ongeveer 50% meer medewerkers dan KPN of Proximus, terwijl hun markt veel en veel groter is. ALs er meer concurrentie komt hebben KPN of Proximus nog steeds die hoeveelheid mensen nodig om het netwerk te laten draaien met alles wat daar bij komt kijken maar de koek wordt wel kleiner. Dan gaan er gewoon partijen omvallen en dan ben je weer terug bij af....
mutmong @Lulukai16 maart 2023 15:03
Ik postte in Proximus-dochtermerk Mobile Vikings begint met test vast-internetabonnementen het volgende:
...in een vrij moment heb ik een mail gestuurd naar MV (en de mededingingsautoriteit) ivm de overname door Proximus en wat dus het (vertraagde) effect altijd is van dit soort overnames. Men ontkend alles en er is geen vuiltje aan de lucht maar te zien aan de dienstverleing die achteruit gaat en de prijs die stijgt zijn wij consumenten weer de pineut.
Bvb Scarlet: joepie men kan een mobiel abbo bij de Trio nemen ipv vaste telefoon....maar moet dan je wel 10€ meer betalen voor een belachelijke 300belmin en 3gb data.
Mobile vikings: idd jammer dat er geen tv aanbod bij zit!
Men zou denken dat de mededingingsautoriteit corrupt is!
Blokker_1999
@Lulukai16 maart 2023 17:03
Ik vraag me vooral af welke andere bieders er geweest zijn en hoeveel lager hun biedingen waren. Want dit is natuurlijk geen gewone overname. EDPnet is in essentie failliet en de verkoop is dan ook niet vrijwillig.
Tr1pke @Lulukai16 maart 2023 15:36
Met geld mag toch alles…
Tintel @Lulukai16 maart 2023 16:12
En waarom gaan al die kleine providers failliet? Ze hebben tenslotte klanten. Of bieden ze het onder de kostprijs aan? Of is hun bedrijfsvoering zo slecht?
telenut @Tintel16 maart 2023 21:03
een gokje:
het zijn vooral de zwaarste klanten die bij die providers zitten. Mensen zitten bij EDPnet om ettelijke gigabyte te downloaden. Dat kost natuurlijk meer dan nonkel George die 500 MB per maand verbruikt en toch het grootste abonnement heeft.
mbbs1024 @telenut17 maart 2023 21:55
En schaalvoordelen zijn ook wel iets dat doortikt.
Grotere bedrijven zoals Proximus en Telenet zullen bij diverse leveranciers ook wel betere aankoopvoorwaarden kunnen krijgen, en vaste kosten worden ook over een pak meer klanten verdeeld.

Maar ondanks de Europese gemeenschap, blijft telecom en internet nog steeds een nationale bedrijvigheid, en gelden er in ieder land andere regels en belastingstarieven, waardoor een grote EU operator tot nog toe nog niet mogelijk is, en we hier met hoge prijzen blijven zitten voor telco/ISP diensten.
catfish @Lulukai16 maart 2023 19:27
Hoe graag men het ook wil: Vlaanderen is te klein voor 3 grote spelers.
mcyh @Lulukai17 maart 2023 15:23
Wou de overheid intussen geen 4e volwaardige mobiele speler?
Wel bizar dat dan de grootste virtuele provider (mobile Vikings) inderdaad mocht opgekocht worden.

Voelt een beetje vreemd om na 11 jaar vikings terug Proximus te zijn, waar ik destijds van ben weggegaan.

Desondanks geïnteresseerd om via MV internet af te nemen eens ‘fiberklaar’ gepasseerd is. Tot dan nog Telenet dulden.
bjp 16 maart 2023 14:45
laten we zeggen dat:
- het zeker een versterking van bijna monopolie op VDSL zal triggeren (maar ze zullen zeggen, er is ook nog fiber...)
- het duopolie met Telenet nog versterkt (zelfde uitleg)

Geef het een halfjaar, en ze trekken de EDPnet prijzen zwaar op, of mergen het met Scarlet of MV. Daarna volgen de prijsstijgingen bij Scarlet en MV, wegens minder concurrentie.

Het einde van een hele toffe provider, en een serieuze prijsdrukker.

Laat het BIPT dit zeker tegenhouden. Maar ik geloof niet meer in het BIPT.
Cafe Del Mar @bjp16 maart 2023 14:50
Als Proximus effectief groen licht krijgt, zullen de EDPnet klanten (waaronder ondergetekende) gewoon in het MV-aanbod "ingekapseld" worden. Om al te erge "retentie" te vermijden, zullen de oude klanten een half jaar de oude prijs mogen behouden en klaar.
En nadien het BIPT maar wenen dat de Belgische prijzen toch zo hoog zijn. Er is 0,0 politieke interesse om het duopolie tegen te werken.
bjp @Cafe Del Mar16 maart 2023 14:55
dat is idd het ergste: politiek geen enkele wil om hier iets aan te doen.

Vadertje staat verdient teveel aan Proximus (groot dividend, grote aandeelhouder), en Telenet zit vol (lokale) politiekers (Telenet = fusie van lokale TV intercommunales).
Blokker_1999
@Cafe Del Mar16 maart 2023 17:06
Tsjah, als het Proximus wordt, dan ga ik toch overstappen naar Proximus zelf, dan krijg ik tenminste nog een tussenkomst van de werkgever.
bjp @Blokker_199916 maart 2023 18:14
die kan je ook verkrijgen met EDPnet (ze doen ook aan split-billing).
Jan VP @bjp16 maart 2023 18:21
Heeft er ooit iemand geloofd in het BIPT? Zij hebben immers het duopolie laten ontstaan én nooit hun tanden getoond, waardoor we altijd meer betalen dan in de buurlanden, voor minder (volumelimieten in 2023, serieus?).
mbbs1024 @Jan VP17 maart 2023 21:58
Helaas bijft telecom/internet, ondanks de EU nog een nationaal ding, en is een grote EU provider blijkbaar niet mogelijk, waardoor de prijzen hoog blijven.
Jan VP @mbbs102418 maart 2023 11:48
Misschien, maar vermits het in de buurlanden van België wél kan, is hier de oorzaak het niet-ingrijpen van de toezichthouder.
r.and.r 16 maart 2023 14:42
Wij zitten bij EDPNet. Ik vraag me af hoe het dan verder gaat gaan met de routers. Bij EDPNet mochten we zelf het soort router kiezen (die aan bepaalde specs voldeed).
Daarnaast is EDPNet de enigste provider die 40Mbps upload over VDSL geeft.
Edit: Proximus laat ook Fritzboxen toe (thx Tec7lol)

[Reactie gewijzigd door r.and.r op 23 juli 2024 19:41]

Dronium @r.and.r16 maart 2023 14:55
Vrije router/modem keuze heb je bij iedere provider, dat is op Europees niveau geregeld.
Maar ik lees dat de BIPT nog langzamer werkt dan de ACM in Nederland :X
Cafe Del Mar @Dronium16 maart 2023 15:25
Het BIPT werkt eigenlijk niet en dat is niet per ongeluk.
Aangezien de federale regering nogal tuk is op het dividend en de (overtallige) tewerkstelling bij Proximus
en aangezien de Vlaamse regering nogal tuk is op alle posstjes die politici krijgen bij Telenet,
is er dus geen enkele politieke partij die graag heeft dat het BIPT doet wat het moet doen en dus gebeurt het ook niet.
Op papier hebben we in België dus een toezichthouder, maar in de realiteit kan die niets doen en mag die vooral niets doen.

Gevolg: de voorsprong die België ooit had in telecomland is compleet weggesmolten en tegelijk zijn de prijzen elk jaar blijven "groeien", fors boven de inflatie uit. Niet omdat het moet, wel omdat het kan.
Robain @Cafe Del Mar16 maart 2023 18:40
Ik was aanwezig op de zitting en kan alleen maar toevoegen dat BIPT hier stevig zijn hakken in het zand zet en alles doet binnen hun mogelijkheid om een overname door Proximus te blokkeren.
Cafe Del Mar @Robain17 maart 2023 09:21
Dat is een tegenspraak in 1 zin.
Het BIPT mag met de hakken doen wat ze wil, op beton of in zand. Ze hebben van de wetgever geen mogelijkheid gekregen om te interveniëren.
Dus dat ze "alles" zouden doen "binnen hun mogelijkheid" is meteen "niets", want ze zijn geen partij.

Bedrijf X staat op omvallen, bedrijf A, B en C wil het bedrijf X overnemen om schulden te helpen dempen. De rechtbank heeft weinig andere mogelijkheden dan het hoogste bod te aanvaarden.
Tec7lol @r.and.r16 maart 2023 14:47
Bij mijn weten kon je bij proximus ook steeds die Fritzboxen gebruiken.
DesignedRat @Tec7lol16 maart 2023 15:13
Klopt. Ik heb dit ook geprobeerd en het werkt. Maar de tv dienst geeft dan problemen. Je kan wel tv kijken, maar niet terugspoelen of de programmagids gebruiken en dergelijke.
MClaeys @DesignedRat16 maart 2023 17:59
Hangt af welke decoder, tot de v5 mini ging het probleemloos.
En de enige reden dat Fritzbox werkt is omdat Edpnet ze laat testen en goedkeuren door Proximus om ze zelf te kunnen gebruiken. Gebruik de verkeerde Fritzbox of vdsl driver op je Fritzbox en je vliegt op een repair profiel.
Op Userbase is er een heel topic over welke modems met welke drivers goedgekeurd zijn.
Dat is waarschijnlijk het eerste dat ze na een overname de nek omdraaien of geen nieuwe meer toevoegen, en ik wil die dichtgetimmerde Bbox niet...
vverbeke @MClaeys17 maart 2023 09:18
Gebruik de bbox als puur modem en laat de FritzBox de PPPoE sessie opzetten? Dat draait hier al jaren stabiel zo. Dan hoef je geen rekening te houden met die firmwareversies en al dan niet previous driver aanvinken. Uptimes hier zijn voor bbox en FritzBox meer dan een jaar, en indertijd zijn die gereboot omwille van een stroomonderbreking.

Toegegeven: Ik zou liever enkel mijn FritzBox gebruiken maar met de indeling van mijn huis is dat niet ideaal: De NTP hangt ergens in een hoek met daar de bbox aan, de FritzBox hangt centraal (veel betere wifi ontvangst zo en alle netwerkbekabeling komt daar toe) met netwerkkabel naar de bbox.

Maar het wordt inderdaad tijd voor vrije modemkeuze... Naar security zou het ook beter zijn dat al die FritzBoxen in België op recentere firmware kunnen draaien.

[Reactie gewijzigd door vverbeke op 23 juli 2024 19:41]

MClaeys @vverbeke17 maart 2023 10:12
Klopt, en dan hang je er inderdaad achter wat je wil, maar ik prefereer geen extra toestel te gebruiken, zeker als het toestel dat je er achter hangt die functie perfect zelf kan. Ook verspilling van energie.
Vanaf er fiber ligt zal ik wel moeten blijkbaar, maar tot die tijd gebruik ik liever enkel mijn Fritzbox.
OmegaII @r.and.r16 maart 2023 14:47
Dit is eigen aan Proximus, niet aan EDPNet. Er is een reden waarom er maar bepaalde Proximus toegelaten firmwares mogen gebruikt worden ;) Ze zijn nu al wholesale, net zoals de meeste "providers".
bjp @r.and.r16 maart 2023 14:49
die blijken ook te werken bij MV en Scarlet, of Proximus zelf.

Maar verwacht maar op termijn dat dit ook zal wegvallen.

[Reactie gewijzigd door bjp op 23 juli 2024 19:41]

Redsfan @r.and.r16 maart 2023 20:41
Ook Mobile Vikings bied een Upload van 40 Mbps
robindemey @r.and.r18 maart 2023 23:22
Mobile Vikings is ook 40 up hoor
azerty 16 maart 2023 14:36
Ik hoop niet dat de rechtbank Proximus toestaat om EDPNet over te nemen, daar gaat anders de laatste onafhankelijke provider op het Proximus netwerk :(
locke960 @azerty16 maart 2023 14:46
Die laatste onafhankelijke provider gaat sowieso. Of Proximus neemt ze over, of ze gaan failliet.
Dan is de overname een stuk vriendelijker voor bestaande klanten.
azerty @locke96016 maart 2023 14:48
Liever overname door CityMesh of Orange dan, dan bestaat er tenminste nog een kans dat het onafhankelijk blijft
k995 @azerty16 maart 2023 14:55
orange zal niet omdat die via kabel leveren, citymesh is verkeerde soort klanten
jgijsen @k99516 maart 2023 16:01
Orange is een reseller van Edpnet, ze gebruiken hun DSL lijnen voor telefooncentrales.
k995 @jgijsen16 maart 2023 17:16
Weet ik, net zoals belgacom ook kabel verkoopt en dan telenet gebruikt daarvoor.
En ze doen dat omdat ze zelf dat niet willen aanbieden en ondersteunen.
cadsite @k99516 maart 2023 15:23
So? Dat betekent niet dat ze er fiber/koper niet kunnen bij nemen.
k995 @cadsite16 maart 2023 15:43
3 verschillende mediums om diensten aan te bieden? ALs je jezelf uit de markt wil prijzen ...
Terracotta @k99516 maart 2023 15:25
Orange kan perfect op beiden leveren, met deze hebben ze dan een vector om op de fiber te leveren. Citymesh wil misschien zijn markt uitbreiden?
Ze hebben niet voor niets geboden. Dat het naar PXS gaat is gewoon schandalig, 'k had net EDPNet besteld omdat het geen PXS is...
k995 @Terracotta16 maart 2023 15:35
Dat betekend dubbel de kosten en manier van werken, gaan ze echt niet doen.
En iedereen overschakelen naar kabel is lastig en kostelijk.

Citymush hetzelfde, een klein aantal klanten in een heel andere sector vraagt gewoon veel moeite en geld voor weinig inkomen.
Terracotta @k99516 maart 2023 23:37
waarom hebben ze dan geboden?
Blokker_1999
@azerty16 maart 2023 17:04
Orange zit op het kabelnetwerk, wat gaan ze dan doen, iedereen overzetten op de kabel? Ik heb geen kabel in huis, moet ik graafwerken gan uitvoeren? Of denk je dat ze zomaar 2 niet compatibele infrastructuren willen houden?
SMGGM
@Blokker_199916 maart 2023 18:26
Al meteen hoge paniek omdat het vandaag niet in het plaatje past van Orange. Orange weet maar al te goed dat ze edpnet niet moeten kopen om dan al de klanten op de kabel te zetten want dan hebben ze een lege doos gekocht.

De typische edpnet klant is zeer gevoelig aan prijs, data limiet en is technisch. Iemand dat edpnet koopt moet stom zijn als ze een van die kenmerken zou beschadigen want dan vertrekken de meeste van je pas gekocht klanten.
Mits goede reclame kan edpnet als merk concurreren met MV en prima verderleven als apart bedrijf. Als Proximus het overneemt heb ik eerlijk gezegd meer schrik want MV trekt teveel op het profiel van klanten waar Edpnet zit te vissen. Als Proximus het koopt is edpnet binnen de kortste keren verdwenen.

Orange daarentegen heeft geld en zit zwaar onder de sloef bij Telenet. Hun risico spreiden lijkt me zeker geen slechte keuze.

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 23 juli 2024 19:41]

StGermain @SMGGM17 maart 2023 00:32
Je stelt de situatie Telenet - Orange te simpel voor. Ja, Orange gebruikt in Vlaanderen het netwerk van Telenet maar omgekeerd is er ook een akkoord dat Telenet de komende 15 jaar het Voo-kabelnetwerk in Wallonië mag gebruiken dat sinds kort eigendom is van Orange. Evenwaardige partners dus.
SMGGM
@StGermain17 maart 2023 08:00
Omgekeerd kan ik hetzelfde zeggen.
Waarom zou Orange in godsnaam een bedrijf in moeilijke papieren opkopen om nadien al die klanten op een kabel te zetten met waarschijnlijk een ander tariefplan en dus een zeer hoge kans dat die klant gewoon weigert en vertrekt.

Lijkt me dan vele malen realistischer dat Orange naast hun contract met Telenet hun risico wil spreiden en een gelijkaardige regeling wil opzetten met Proximus en aan de Edpnet klanten mobiele Orange producten proberen slijten.
Heel misschien dat de Waalse edpnet klanten wel zouden overgaan naar de kabel want daar is de situatie anders. Stom daar om Proximus te betalen als je nog maar net Voo hebt gekocht en een eigen netwerk hebt. Maar daar is de impact minder groot want iets zegt me dat edpnet populairder is in Vlaanderen dan Wallonië.
azerty @Blokker_199916 maart 2023 19:19
Ze hebben met een reden een aanbod uitgebracht op EDPNet gok ik zo.... Maar ja, wat houd hun tegen om zowel een aanbod op VDSL/fiber als kabel aan te bieden? Lijkt me interessant voor een eindklant: ongeacht wat je thuis hebt, je kan bij Orange terecht :)

Ze kunnen uiteraard ook enkel interesse hebben in de ~12.000 mobiele klanten (die zitten reeds op het Orange netwerk), maar dat betwijfel ik ten zeerste.
OmegaII @azerty16 maart 2023 14:55
Hebben die dan een eigen netwerk?
d3x @azerty16 maart 2023 14:49
volledig mee eens, al jaar en dag klant van Edpnet voor vdsl en meerdere mobiel en heel blij met hun welliswaar "beperkte" vorm van support maar de juiste prijskraker in BE op de markt.

Mobile Vikings al onder Proximus en nu nog Edpnet dan vervalt wederom de gehele concurrentie strijd.
kondamin 16 maart 2023 15:56
Proximus zit zelf in slechte papieren door de veel hogere kosten voor de uitrol van het fibernetwerk.
ik hoop dat een andere speler ze overneemt.
uip @kondamin16 maart 2023 16:12
Heb je hiervoor achtergrondinformatie?
kondamin @uip16 maart 2023 16:34
https://www.lynx.be/beurs...andelen/aandeel-proximus/
Aandeel is getankt, uitkering van dividenden verkleind...
Meiklokje @kondamin16 maart 2023 17:42
Hadden ze van begin moeten weten. De consument mag daar de dupe niet van worden dat Proximus het te groot ziet. Mag men lekker uitzweten met te dure abonnementen. :|
Tom Vertommen 16 maart 2023 16:11
Ik had Proximus, maar vond ze te duur. toen ik een chromecast met google tv ontdekt had ben ik overgestapt naar edpnet omdat ze goedlkoper zijn. Toendertijd was hun enige nadeel naar mijn gevoel dat je een Fritzbox moest kopen. Ik denk dat we nu ongeveer een jaar later zijn en nu worden ze overgenomen door Proximus? Tof zeh, :(
bjp @Tom Vertommen16 maart 2023 18:16
je kan bij EDPnet gewoon je bbox3 gebruiken (heb ik een tijdje gedaan, enkel user/password aanpassen). Fritzbox is beter, maar geen noodzaak.
Tom Vertommen @bjp16 maart 2023 19:05
Ok, dat wist ik niet. Hadden ze me dan wel eens mogen zeggen. Ze wisten dat ik van Proximus overstapte. Het is wel zo dat ik die bbox heb moeten inleveren bij Proximus, dus gratis had ik 'm wsl niet kunnen bijhouden. Hoe je tegenwoordig manueel je maandelijkse rekening moet betalen is eerlijk gezegd ook een slechte grap. In het begin was ik blij van mijn overstap, maar nu...

[Reactie gewijzigd door Tom Vertommen op 23 juli 2024 19:41]

bjp @Tom Vertommen16 maart 2023 21:24
da's raar, ik had eigen bbox3... wist niet dat ze deze tegenwoordig huren/terugvragen
Tom Vertommen @bjp17 maart 2023 07:30
Ik had er twee en ik betaalde daar maandelijks voor. Het kan zijn dat één van de twee inbegrepen was in mijn abonnement. Ik meen me te herinneren dat ik daar 8 euro voor betaalde, maar ik ben niet meer zeker van de grootte van dat bedrag.
bjp @Tom Vertommen17 maart 2023 09:04
da's typisch voor de TV decoder, niet voor de modem.

Alvast blij van de Fritzbox, geen WiFi problemen meer in huis (WiFi AC i.p.v. G). Geen rare reboots van de modem meer...

[Reactie gewijzigd door bjp op 23 juli 2024 19:41]

Tom Vertommen @bjp17 maart 2023 10:11
Ah ja, die 8 euro zal voor de decoder(s) geweest zijn. Zo'n Fritzbox is op zich inderdaad wel een verademing in vergelijking met die bbox.
Marzman 16 maart 2023 16:26
Dat is wel heel jammer. Het leek me een goede partij op het Fiberklaar netwerk en een beetje concurrentie is ook goed voor de markt. Mobile Vikings is ook al overgenomen door Proximus.
Patjec 16 maart 2023 14:42
Dus gewoon afstevenen op het faillissement? Ze staan al onder bescherming van de rechtbank tegen hun schuldeisers. Veel alternatieven zijn er niet, tenzij jij een zwarte sok ergens hebt liggen?
Terracotta @Patjec16 maart 2023 15:28
Er hebben drie solvabele partijen geboden, dat wil zeggen dat EDPNet sowieso niet failliet gaat. Er zijn voldoende redenen om PXS te weigeren wegens verstoring van de marktwerking.
OmegaII @Patjec16 maart 2023 14:55
Dit failliet laten gaan en een andere wholesale opstarten is nu ook niet het einde van de wereld.
Meiklokje 16 maart 2023 17:35
Slechte ontwikkeling, 1 baas die alles bepaalt en alles in handen krijgt. Zoals mobile Vikings, youphone en andere aanbieders die nu op het Proximus net zitten. Weer een prijsverhoging en slechtere data bundels. Ook minder aantrekkelijk vast internet voor de aangeboden prijs. Ik ben benieuwd voor welke voorwaarden een consument een edpnet bundel afsluit en wat je er voor krijgt.edpnet was nog ergens uniek in België.
Binnenkort hoort dit ook tot het verleden.
AnD 16 maart 2023 18:10
En dan nog te zwijgen van de politici die zich ook genesteld hebben in de besturen van de grote telecom reuzen. Of deze nalopen als hondjes.
Bijvoorbeeld Siegfried Bracke bij telenet tot 2017 na veel kritiek opgestapt.

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