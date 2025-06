Edpnet schakelt klantinlogsystemen uit na cyberaanval, geen data gestolen

De Belgische provider edpnet waarschuwt klanten voor een cyberaanval. De impact daarvan is nog onduidelijk. Klanten kunnen niet inloggen, maar edpnet maakt geen melding van datadiefstal.

Dat blijkt uit een waarschuwingsmail die meerdere tweakers hebben ontvangen. "Beste klant, we hebben vastgesteld dat onbevoegden zich toegang hebben verschaft tot de administratieve systemen bij edpnet door een cyberaanval", schrijft de Belgische provider. "Door snel en adequaat te reageren is het incident beperkt gebleven tot enkele administratieve systemen en is er geen impact op de connectiviteitsdiensten van klanten."

Edpnet zegt dat het momenteel niet mogelijk is voor klanten om in te loggen op hun account. Verder zegt het bedrijf dat het de systemen verder heeft beveiligd en samenwerkt met 'cyberbeveiligingexperts'. Het bedrijf zegt niets over de aard van de aanval of over mogelijke datadiefstal. Het lijkt daarmee niet te gaan om ransomware. Edpnet zegt klanten verder te waarschuwen als het bedrijf 'meer informatie heeft'.