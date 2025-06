Nieuwe betaalpassen zijn nog niet te gebruiken bij 2 procent van betaalautomaten

De vernieuwde betaalpassen, die onder meer klanten van Nederlandse banken als bunq, Revolut, Triodos, N26 en Openbank in gebruik hebben, zijn niet overal bruikbaar. Ongeveer twee procent van de betaalautomaten kan nog niet overweg met de nieuwe pinpassen.

Alle betaalpassen met Maestro- of V Pay-logo maken in de komende jaren plaats voor een nieuw type pas. Het gaat om de Debit Mastercard of Visa Debit-kaart, zo legt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland uit aan NU.nl. Veel betaalautomaten kunnen al overweg met die nieuwe pinpassen, maar voor ongeveer twee procent van de pinapparaten geldt dat nog niet. De problemen doen zich bij klanten met een nieuwe betaalpas ook voor bij contactloos betalen met een smartphone of smartwatch en bij een virtuele betaalkaart.

Volgens Betaalvereniging Nederland kunnen de meeste problemen worden opgelost door een software-update uit te voeren bij betaalautomaten. In veel gevallen gebeurt dat echter niet, bijvoorbeeld omdat het gaat om automaten bij onbemenste tankstations of bij locaties als parkeergarages. Ook zou er volgens de betaalvereniging een bepaald type apparaat van Verifone zijn dat ook na zo'n software-update niet overweg kan met die bankpassen.