Fors minder schade en minder slachtoffers bankhelpdeskfraude in 2023

De schade door bankhelpdeskfraude is in 2023 gedaald tot 28 miljoen euro. Ook het aantal slachtoffers is afgenomen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Ondanks de flinke daling spreken banken van een 'hardnekkig probleem'.

In 2022 was er bijna 51 miljoen euro schade door bankhelpdeskoplichting. Oplichters doen zich hierbij voor als medewerkers van een bank om burgers geld afhandig te maken. Het bedrag is in 2023 met 45 procent verminderd naar 28 miljoen euro, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook was er vorig jaar minder schade door onder meer phishing, en gestolen en verloren betaalkaarten. Het schadebedrag daalde van 9,9 miljoen in 2022 naar 7,7 miljoen in 2023. Het aantal slachtoffers van bankhelpdeskfraude is met 20 procent verminderd, naar iets minder dan 10.000 personen.

Volgens de NVB is de daling te verklaren door een betere bewustwording bij consumenten. Daarnaast hebben banken het afgelopen jaar naar eigen zeggen extra maatregelen genomen om hun klanten te beschermen, zoals het verlagen van daglimieten op betaalrekeningen en het implementeren van een tijdslot bij het verhogen van het limietbedrag.

Desondanks spreekt de NVB van een 'hardnekkig probleem'. Online fraude zou veel leed en stress veroorzaken bij slachtoffers. Bovendien zouden criminelen de opbrengsten gebruiken om andere criminele activiteiten te financieren. Daardoor wordt online fraude een 'groot maatschappelijk probleem dat alleen kan worden opgelost als alle betrokken partijen maatregelen nemen en de handen ineenslaan'.