Bankwerknemer die gegevens van klanten verkocht aan criminelen krijgt 2 jaar cel

Een medewerker van een onbenoemde bank heeft twee jaar celstraf gekregen omdat ze de persoonsgegevens van oudere klanten verzamelde en verkocht aan criminelen. Die criminelen lichtten de klanten weer op. Naast de celstraf moet ze 125.000 euro terugbetalen.

De vrouw zocht bij de bank 'gericht naar geschikte slachtoffers' om informatie te verzamelen en door te verkopen aan criminelen, schrijft de rechtbank Noord Nederland. De vrouw zocht hiervoor bewust naar oudere klanten. Van 7 juni 2022 tot en met 12 januari 2023 zocht zij ruim 8600 keer in het centrale klantinformatiesysteem van de bank. Dit systeem heet Siebel. Van de 8600 raadplegingen waren 3000 raadplegingen 70 jaar of ouder. In het vonnis wordt over zeven slachtoffers gesproken van tussen de 78 en 95 jaar oud, die zijn opgelicht voor 1250 tot 72.000 euro.

Contact met de medecriminelen ging via Signal. Die criminelen pleegden bankhelpdeskfraude, waarbij ze met slachtoffers belden en claimden van de bank te zijn. De criminelen zeiden dat er onregelmatigheden waren gevonden bij de bankrekening van het slachtoffer en dat er een collega langs zou komen. Die nam dan de bankpas en pincode mee, om hiermee geld te pinnen of aankopen te doen. De vrouw, die in 1999 is geboren, claimt dat ze 1000 euro per week zou krijgen van de criminelen. In totaal zou ze 4000 euro hebben ontvangen.

De officier van justitie eiste drie jaar celstraf waarvan een jaar voorwaardelijk. De advocaat van de vrouw merkte op dat ze wordt behandeld, onder meer bij een psychiater, en dat er naast de rechtszaak nog een traject loopt bij de tuchtrechter van de bankensector. Hier kan nog een geldboete van maximaal 25.000 euro uit volgen. De advocaat vond daarom een taakstraf passender dan een celstraf.

'Gelet op de ernst van de feiten en de gevolgen hiervan voor de slachtoffers', vindt de rechtbank echter dat een taakstraf niet voldoende is. Daarom krijgt de vrouw een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast moet ze samen met de mededaders een bedrag van in totaal 125.735 euro terugbetalen aan de slachtoffers, exclusief wettelijke rente.