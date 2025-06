Intel kondigt Xeon W-3500- en W-2500-workstation-cpu's aan met maximaal 60 cores

Intel introduceert nieuwe Xeon W-processors. Het bedrijf brengt de processors uit in de Xeon W-3500- en Xeon W-2500-series, met respectievelijk maximaal 60 en 26 cores. Het gaat om refreshes van de bestaande Sapphire Rapids-cpu's, die vorig jaar zijn verschenen.

Aangezien het om refreshes gaat, zijn de twee nieuwe processorreeksen in grote lijnen gelijk aan hun voorgangers uit de Xeon W-3400- en W-2400-series. De cpu's bestaan opnieuw uit chipletachtige tiles, die weer geproduceerd worden op het Intel 7-procedé. Daarbij is de W-3500 bedoeld voor high-end workstations, terwijl de W-2500 bedoeld is voor meer mainstreamsystemen, vertelt Intel tijdens een briefing met journalisten.

Beide series worden nu wel geleverd met meer cores en in veel gevallen ook met iets hogere kloksnelheden. Intel brengt W-3500-cpu's met maximaal 60 kernen uit, waar dat er voorheen maximaal 56 waren. Het maximale aantal cores in de W-2500-serie wordt ook verhoogd: van 24 naar 26.

Ook de lager gepositioneerde sku's hebben meer cores dan voorheen. Alle nieuwe W-3500-processors hebben vier tot acht extra cores ten opzichte van hun directe voorgangers uit de W-3400-serie. De W-2500-chips hebben er allemaal twee meer dan voorheen. Door die hogere coreaantallen hebben de cpu's ook meer L3-cache dan voorheen, evenals een hogere tdp.

Het aantal PCIe 5.0-lanes blijft in beide series hetzelfde: 112 voor de W-3500-serie en 64 voor de W-2500-varianten. De geheugenondersteuning is eveneens ongewijzigd, met acht DDR5-geheugenkanalen voor de W-3500-serie en vier kanalen voor W-2400. Dat vertaalt zich in een respectievelijk maximum van 4TB en 2TB DDR5-geheugen. Beide series ondersteunen ecc-geheugen met DDR5-Rdimms. De meer doorsnee Udimms worden niet ondersteund, bevestigt Intel tegenover media.

Intel deelt verschillende prestatieclaims van zijn nieuwe processors. Het bedrijf claimt bijvoorbeeld dat zijn Xeon w9-3595X met 60 cores tot 2,8x zo snel is als een Xeon W-2295-cpu bij een Chaos VRay-export in Autodesk 3Ds Max. Die W-2295 is echter gebaseerd op een oudere Cascade Lake-architectuur en heeft 18 cores. De fabrikant deelt ook enkele benchmarks waarin het Xeon W-topmodel wordt vergeleken met de AMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX met 64 Zen 4-cores. Intel claimt bijvoorbeeld dat zijn cpu tot twee keer zo snel is in video-upscaling in Topaz Labs Video AI Pro en bepaalde Python-workloads.

De nieuwe Xeon W-processors maken opnieuw gebruik van Intels bestaande LGA-4677-platform. Ze zijn daarmee ook compatibel met bestaande moederborden die de W790-chipset gebruiken, bevestigt Intel aan journalisten. De fabrikant meldt wel dat verschillende bedrijven nieuwe W790-moederborden gaan introduceren.