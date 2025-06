AMD Threadripper PRO 7995WX-cpu met 96 cores verschijnt in Geekbench-database

Er is een onaangekondigde Threadripper PRO-processor verschenen in de Geekbench 5-database. Daar is te zien dat de komende Ryzen Threadripper PRO 7995WX-hedt-cpu 96 Zen 4-cores en 192 threads heeft.

De AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX is te zien op Geekbench, waar de cpu getest is op een HP Z6 G5 A-workstation. De benchmark werd daar voor het eerst gespot door Benchleaks. In de benchmark is te zien dat de toekomstige Threadripper 96 Zen 4-cores en 192 threads heeft en in deze set-up 512GB werkgeheugen heeft. Waarschijnlijk betreft dat DDR5-geheugen; AMD's Zen 4-platform ondersteunt geen DDR4. Verder is te zien hoe de cpu in totaal 384MB L3-cache en 96MB L2-cache heeft. AMD heeft nog niet bevestigd of de data in Geekbench legitiem is, dus het is niet officieel bekend of de data in de benchmarkdatabase klopt.

In de benchmarkdata wordt weergeven dat het apparaat een baseclock van 7,97GHz heeft, maar dat klopt niet. In de benchmark haalde de processor een boostclock van gemiddeld 5,14GHz, schrijft onder meer Videocardz. De processor haalde een multicorescore van 81.408 in Geekbench 5. Uitgaande van HWBot-data is dat een nieuw wereldrecord, merkt ook @Olrak29_ op.

De eerste geruchten over nieuwe Threadripper-cpu's kwamen eind vorig jaar naar buiten. Toen verschenen er op computeplatform Einstein@Home verwijzingen naar een toekomstige cpu waarvan al duidelijk werd dat die 96 cores zou krijgen. In juni werd de Ryzen Threadripper 7000- en Threadripper 7000 PRO-serie genoemd op de AMD-website. AMD's EPYC Genoa-cpu's, waar de komende Threadripper-chips vermoedelijk op gebaseerd worden, werden vorig jaar al aangekondigd.