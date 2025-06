Populaire filehostingdienst Anon Files is offline vanwege het vele misbruik

De populaire, anonieme filehostingdienst Anon Files is offline. De beheerders van de dienst zijn per direct gestopt, omdat ze de moderatie van uploads niet meer aankonden en te veel misbruik moesten afhandelen.

De website anonfiles.com is offline en de dienst is niet meer te gebruiken. De makers hebben een korte tekst op de site gezet waarin ze schrijven dat de 'extreme hoeveelheden gebruikers die de dienst misbruiken, en de hoofdpijn die ons dat opleverde' het niet meer waard zijn om door te gaan. De beheerders zeggen dat ze 'tientallen miljoenen uploads en vele petabytes' aan data moesten afhandelen.

Volgens de beheerders zijn er de laatste jaren veel tools en methodes ingezet om misbruik van de dienst te voorkomen. Zo werden 'honderdduizenden' bestanden automatisch geband en werd patroonherkenning toegepast om bepaalde gebruikers en bestanden te weren. "Dat gebeurde zoveel dat het ons niet eens meer kon schelen als we per ongeluk ook duizenden valspositieven verwijderden", schrijven de makers gefrustreerd. "Zelfs na al die maatregelen stopten de hoge volumes aan misbruik niet. Dit is niet het werk dat we voor ogen hadden toen we het overnamen." Onlangs verwijderde ook een proxyprovider Anon Files van zijn service. De makers willen de domeinnaam nog verkopen, maar hebben verder geen plannen voor een doorstart.

Anon Files begon twee jaar geleden als een anonieme filehostingdienst. Gebruikers konden er zonder account content op hosten. De website groeide al snel uit tot een van de grootste en bekendste op dit gebied, al klaagden gebruikers wel over malware en agressieve advertenties die via het platform werden verspreid.