Oud-medewerker KPN krijgt celstraf voor delen klantgegevens met criminelen

Een 21-jarige oud-medewerker van KPN is veroordeeld wegens medeplichtigheid aan onder meer helpdeskfraude omdat hij klantgegevens had doorgegeven aan criminelen. De rechter heeft de man een celstraf van 28 maanden opgelegd, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.

Tussen 28 februari 2023 en 22 april 2024 heeft de man een lijst met gegevens van 679 klanten verspreid in meerdere Telegram-groepen, vermeldt de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. Ook heeft de voormalige KPN-medewerker 600 foto's van persoonsgegevens geplaatst in die groepen. Voor het delen van de gegevens heeft hij drie tot vier keer 200 euro ontvangen, verklaart de man.

De politie kwam hem op het spoor na een melding dat een KPN-klant op leeftijd was bestolen van haar geld en sieraden. Daarvóór was ze door een zogenaamde KPN-medewerker gebeld. In het bedrijfssysteem kon KPN de telefoongesprekken van deze medewerker met het slachtoffer niet terugvinden. Daarop heeft KPN onderzocht welk account van de helpdeskmedewerkers de gegevens van het slachtoffer in het klantensysteem OMNI had opgezocht. Toen bleek het te gaan om de verdachte.

Uit nader onderzoek van KPN bleek dat de man grote hoeveelheden klantgegevens in OMNI had opgezocht, voornamelijk van hoogbejaarde klanten. De telecomprovider heeft de getroffen klanten geïnformeerd en kreeg daarop 26 meldingen binnen van '(bank)helpdeskfraude of pogingen daartoe'.

De oud-medewerker is al een keer eerder veroordeeld geweest voor vermogensdelicten. De man functioneert op licht verstandelijk beperkt niveau, wat hem volgens de rechtbank 'beïnvloedbaar' maakt. Daarom heeft de rechtbank bijzondere voorwaarden opgelegd die de reclassering adviseerde. Zo moet hij zich onder meer ambulant laten behandelen door een forensische zorginstelling en mag hij geen contact hebben met zijn medeverdachten.

Aanvulling: Paragraaf over eerdere veroordeling toegevoegd.