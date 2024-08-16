TikTok: 'Gebruikersgegevens uit de VS worden niet opgeslagen op Chinese servers'

TikTok heeft tegen een federale rechtbank in de Verenigde Staten gezegd dat het geen gebruikersgegevens doorstuurt naar de Chinese overheid. Het videoplatform beweert dat het ministerie van Justitie een onjuist beeld heeft geschetst.

De advocaten van het ministerie zeiden in juli dat de videoapp een nationaal veiligheidsrisico vormt. TikTok zou gevoelige data en inzichten over gebruikers verzamelen. De gegevens zouden volgens het ministerie op Chinese servers worden opgeslagen en ook toegankelijk zijn voor werknemers van het bedrijf in China.

TikTok spreekt dit tegen, schrijft Reuters. De gebruikersgegevens en het aanbevelingssysteem staan opgeslagen op de servers van Oracle's clouddienst, zegt het videoplatform. Ook worden beslissingen met betrekking tot contentmoderatie genomen in de VS, stelt TikTok in zijn verweer.

Het videoplatform wil een Amerikaanse wet aanvechten waardoor het socialemediabedrijf mogelijk verboden wordt in de Verenigde Staten. Deze wet werd eerder dit jaar aangenomen. Moederbedrijf ByteDance heeft nog tot 19 januari om TikTok te verkopen aan een Amerikaanse partij, anders wordt de app verboden en moet deze worden verwijderd uit Amerikaanse appwinkels.