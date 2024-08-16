TikTok: 'Gebruikersgegevens uit de VS worden niet opgeslagen op Chinese servers'

TikTok heeft tegen een federale rechtbank in de Verenigde Staten gezegd dat het geen gebruikersgegevens doorstuurt naar de Chinese overheid. Het videoplatform beweert dat het ministerie van Justitie een onjuist beeld heeft geschetst.

De advocaten van het ministerie zeiden in juli dat de videoapp een nationaal veiligheidsrisico vormt. TikTok zou gevoelige data en inzichten over gebruikers verzamelen. De gegevens zouden volgens het ministerie op Chinese servers worden opgeslagen en ook toegankelijk zijn voor werknemers van het bedrijf in China.

TikTok spreekt dit tegen, schrijft Reuters. De gebruikersgegevens en het aanbevelingssysteem staan opgeslagen op de servers van Oracle's clouddienst, zegt het videoplatform. Ook worden beslissingen met betrekking tot contentmoderatie genomen in de VS, stelt TikTok in zijn verweer.

Het videoplatform wil een Amerikaanse wet aanvechten waardoor het socialemediabedrijf mogelijk verboden wordt in de Verenigde Staten. Deze wet werd eerder dit jaar aangenomen. Moederbedrijf ByteDance heeft nog tot 19 januari om TikTok te verkopen aan een Amerikaanse partij, anders wordt de app verboden en moet deze worden verwijderd uit Amerikaanse appwinkels.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 16-08-2024 17:25 63

16-08-2024 • 17:25

63

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Reacties (63)

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Quintiemero 16 augustus 2024 17:37
Maar de chinezen hebben we toegang?
kodak @Quintiemero16 augustus 2024 20:05
In tegenstelling tot het duidelijk maken dat de gegevens in een cloudservice van het Amerikaanse bedrijf Oracle worden opgeslagen lees ik over de toegang momenteel niet meer dan
it has no evidence that China has ever accessed U.S. user data.
. Dat is verre van een ontkenning. Al is dat gedeeltelijk ook een te verwachten reactie als je moeilijk kan aantonen dat er geen toegang was, zelfs al zou die toegang absoluut niet de bedoeling zijn. Het is immers ook voor andere bedrijven moeilijk om aan te tonen dat personen uit een ander land toegang hadden, aangezien deze personen onbedoelde en onrechtmatige toegang juist kunnen proberen te verhullen. En de bewijslast ligt in dit geval bij de aanklagers dat hun zorgen voldoende op feiten gebaseerd zijn.
OruBLMsFrl @kodak18 augustus 2024 10:11
Dat ligt natuurlijk wel ook weer aan het wettelijk kader. Denk Wet Mulder, omgekeerde bewijslast bij verkeersovertredingen. Weet niet hoe de VS dit precies juridisch hebben vastgelegd in de wetten rond de tiktok casus, maar als het vandaag niet al zo is daar dat tiktok actief met bewijs moet komen, dan kan dit dus alsnog zo worden als de politiek dat wil.
Lisadr @Quintiemero16 augustus 2024 18:02
Waarschijnlijk zo. Zo gaat het ook bij veel Amerikaanse diensten. Data staat in Europa, maar de Amerikanen hebben er toegang tot. Bij veel diensten hebben ze vanuit India er ook toegang i.v.m. offshoring.
kuurtjes @Quintiemero16 augustus 2024 17:58
Ze hebben dat inderdaad niet tegengesproken en "contentmoderatie" aangehaald.
n4m3l355 16 augustus 2024 17:43
Zoals iedere keer ook zoals tijdens hoorzittingen, kan het best zo zijn dat dit correct is, conform zoals het uitgelegd is. Echter we zien ook meermaals dat de CEO tijdens hoorzittingen weigerde te antwoorden of antwoorden ontweek/vaag gaf.

Het kan best zo zijn dat Tiktok data enkel lokaal opslaat, maar vervolgens copieerd Bytetance het naar China, we weten het niet maar de constant vage antwoorden helpen totaal niet. Het helpt ook niet dat we meermaals van employees lezen dat overheidsmedewerkers toegang hebben tot data.

Het helpt ook niet dat het platform vaak genoeg betrapt is op censuur en manipulatie. Uiteindelijk een platform 150 miljoen gebruikers in de US waarvan overzicht onmogelijk is, waarvan onderlinge relaties met het moederbedrijf moeizaam blijven, waarvan de Chinese overheid constant bezig is met het beinvloeden van de democratie in de US maar ook elders, moeten we dat niet willen.

Het staat Bytedance vrij om Tiktok te offspinnen of om de wetgeving binnen China zo aan te passen dat deze in lijn is met de rest van de wereld. Stel je voor dat Nederland een wetje opstelde "De overheid mag ten alle tijden iemands data inzien via overheidsmedewerkers binnen ieder publiekelijk maar ook privaat bedrijf in Nederland". Dat is totaal onhoudbaar.
dasiro @n4m3l35516 augustus 2024 19:25
Het staat Bytedance vrij om Tiktok te offspinnen
dan nog zal de VS dwars blijven liggen "omdat het Chinees is"
of om de wetgeving binnen China zo aan te passen dat deze in lijn is met de rest van de wereld.
Want China is het enige land waar de regels anders zijn?
Stel je voor dat Nederland een wetje opstelde "De overheid mag ten alle tijden iemands data inzien via overheidsmedewerkers binnen ieder publiekelijk maar ook privaat bedrijf in Nederland". Dat is totaal onhoudbaar.
zoals in de VS dus:
Consider, for example, Microsoft’s 2016 lawsuit against the U.S. government. Microsoft alleged that the government routinely attached secrecy orders to search warrants and other requests for information, often for an indefinite amount of time, even when the facts of a case did not support the need for secrecy. As a result, Microsoft was compelled to turn over user information to the government but was not able to notify its users when it did so. Microsoft claimed that the routine use of indefinite secrecy orders violated its customers’ Fourth Amendment rights and Microsoft’s own First Amendment rights.
sam1987 @n4m3l35517 augustus 2024 00:47
Dus hoe gaat dat dan? Alles staat op beveiligde Oracle cloud servers. https://www.oracle.com/cloud/public-cloud-regions/

Ze bieden geen diensten aan in China. Douyin of hoe TikTok in China noemt is wel degelijk volledig gescheiden.

Deze datacenters hebben niveaus van compliance en loop je ook niet zomaar binnen, zeker wanneer we hebben over zo iets enorm als TikTok. Dus speelt de cloud provider hier dan onder een hoedje met China? Zij beheren uiteindelijk nog alle netwerk connecties, Ik denk dat de gehele Chinese rang van IP's en potentiële risico zone wel zullen geblokkeerd zijn. Zij (Oracle) beheren uiteindelijk nog alle netwerk connecties,

Oracle heeft denk ik ook een geavanceerde cyber security team dat qua offensieve en defensieve praktijken de capaciteit en middelen heeft op het hoogste niveau. En alle internetverkeer netjes gemonitord wordt op alle potentiële nieuwe kwaadaardige en verdachte domeinen of verdacht verkeer rap kan worden geanalyseerd en tegengehouden of het nu geëncrypteerd is of niet. Ze worden ook constant van overal aangevallen zoals elk datacenter.

Denk je dat ze ze via een random IP-adres een remote connectie van de beheerders toelaten of alleen vanuit een IP waar hun officiële fysieke TikTok bedrijfslocaties in de VS gevestigd en geregistreerd zijn? Net zoals ander professionele bedrijven van dat kaliber? En zouden ze dan daar dan al die data door jagen?

Denk je dat de overheid in VS geen middelen heeft om dat zelf te onderzoeken (of al doet) met all hun geheime agentschappen en hun historisch nauwe band met Oracle?

Kunnen er spionnen binnen of infiltreren in het datacenter om al die data te kopiëren en vervolgens naar China te brengen (dit kan zeker, maar alles) of zitten er eerder Amerikaanse diensten die dit mogen in de VS?

Of zou China op een gemakkelijke manier aan al die data kunnen komen?

Er is geen wet in de VS (buiten Californië) dat duidelijk zegt dat de geassocieerde databrokers die data niet mogen verkopen aan China of tussen personen, chinees gelinkte organisaties etc. Dit geldt trouwens voor elk platform. Zou China niet gewoon al die data kopen zoals iedereen?

Als het zo gevaarlijk is waarom zit / heeft de Amerikaanse president dan nog een account op Tik Tok

Is dit niet gewoon Geopolitiek toneel tussen twee grootmachten?

[Reactie gewijzigd door sam1987 op 17 augustus 2024 01:00]

kodak @sam198717 augustus 2024 12:42
Er is geen wet in de VS (buiten Californië) dat duidelijk zegt dat de geassocieerde databrokers die data niet mogen verkopen
Er lijkt zelfs geen duidelijk verbod te zijn aan anderen toegang te geven, ongeacht hoe men er voordeel aan wil hebben. Ook de bescherming in Californie lijkt zo ver niet te gaan. Het gaat vooral om recht om te weten wie toegang heeft en dat onder specifieke omstandigheden te kunnen stoppen. Dus men kan niet zomaar gaan veroordelen, zelfs al is er wel bewijs dat toegang mogelijk is gemaakt.

Vanuit Californië zou er mogelijk nog te eisen zijn dat een bedrijf moet aantonen dat de lijst van wie wel toegang heeft klopt. Ik lees niet dat die verplichting tot aantonen er is. Eerder dat iemand anders dan eerst bewijs moet leveren dat de lijst onvolledig of onjuist is. Waarbij het te betwijfelen is of de federale overheid dat zomaar bij een Amerikaans bedrijf mag onderzoeken als er landelijk geen verbod tot toegang is en dus ook te verwachten is dat je dan alle miljoenen bedrijven wel kan gaan controleren om willekeur te voorkomen. Zelfs in Californië is niet duidelijk of men dat soort controles zonder bewijs doet.
Call of Duty @sam198719 augustus 2024 12:18
Als een beheerder in Amerika een account heeft, hoeft dat natuurlijk niet perse een Amerikaanse beheerder te zijn. Voor dit soort grootschalige dataprojecten -die goud waard zijn voor de Chinese inlichtingendiensten- maken ze echt wel vormen mogelijk dat Oracle niet écht weet (of wil weten, blijft een grote klant) waar bepaalde searches vandaan komen.

Je hebt data, daarna kan je informatie maken en als je de informatie verifieert en gaat gebruiken heb je inlichtingen.

De data hoeft niet naar China als je informatie eruit kan halen in Amerika. In China maken ze er wel inlichtingen van. Daar heb je geen grote stromen data voor nodig. Prompts en kleinere brokken data die men ook gebruikt voor optimalisatie van processen of wellicht hun algoritme zijn voldoende. Potentieel heeft Oracle daar niet eens zicht op ivm intellectueel eigendom. Er zijn meerdere manieren te verzinnen waarop China de data kan gebruiken en je dit niet kan achterhalen.
blorf @n4m3l35517 augustus 2024 01:06
Het is totaal misleidend. Een social media app met een gecentraliseerde login-service vereist dat ALLES wat gebruikers doen wordt opgeslagen.
Het is alleen maar moddergooien om de publieke opinie aan de gewenste kant te krijgen.
Nooit zullen de VS of Europa dergelijke platformen b lokkeren. Dan gaan mensen verder kijken dan hun neus. App-platformen zijn opgedrongen en technisch inferieur aan wat computers in het algemeen kunnen. Als het grote publiek daar te veel lucht van krijgt is het klaar met die handel.

[Reactie gewijzigd door blorf op 17 augustus 2024 01:16]

killerbie @n4m3l35519 augustus 2024 15:03
Je bent niet verplicht een gevolg te geven aan vragen die jezelf kunnen beschuldigen tijdens zulke hoorzittingen, volgens mij.
De Amerikanen zijn nogal goed in het stellen van tig niet relevante zaken om daar nieuwe argumenten mee op te bouwen dus heel logisch dat niet elke vraag een uitgebreid antwoord gekregen heeft.
kdekker 16 augustus 2024 18:02
Het gaat hier over 1 bedrijf icm een land, waar van alles mis is. Toch zou ik het breder willen trekken, want track-zoveel-je-kunt en combineer gegevens om ze te kunnen gebruiken (al dan niet voor financiëel gewin) is zo alomtegenwoordig (waar de overheid ook aan mee doet) dat de onderliggende reden eigenlijk aangepakt moet worden. Maar dat is waarschijnlijk hebzucht. Voor bedrijven om geld te verdienen en voor gebruikers om 'gratis' te gebruiken. En dat is nauwelijks aan te pakken in een 'vrije' markt.

In die zin is aanpakken van TikTok wellicht terecht, maar hebben we met z'n allen ook boter op ons hoofd. Zouden er geen (in dit geval) TikTok gebruikers zijn, dan hoeft de VS nu niets te doen. Maar goed: is het niet nuttiger om de vraag 'waarom gebruiken we eigenlijk allemaal social media?' te stellen? Wellicht iets te filosofische (retorische) vraag?
RCBL @kdekker17 augustus 2024 10:06
Het gaat hier over 1 bedrijf icm een land, waar van alles mis is.
In de US en China is inderdaaad van alles mis. Het is maar vanuit welke ideologische kant je het bekijkt. Maar op beide landen is wel het e.e.a. aan te merken. Dat klopt.
kdekker @RCBL17 augustus 2024 21:59
Ik hoop dat je verschil ziet tussen China en Amerika, anders is het op 1 hoop gooien (omdat bij beiden dingen mis zitten) absurd (en meer trollen). Dat je er een +1 voor krijgt is m.i. meer een adhesie betuiging dan nuttig of on-topic.

[Reactie gewijzigd door kdekker op 17 augustus 2024 22:00]

Technewbie @kdekker19 augustus 2024 00:02
Amerika doet erg veel bedenkelijke dingen maar veel daarvan doen ze niets mee. Het is een kunst om te kunnen filteren welke grote gemene deler Amerika op haar achterste poten krijgt. En welke zaken ze koud laat. Veel wat ze wel op scherp zet is alles wat te maken heeft met Israel. Heel gek. Want Amerika is Israel niets verschuldigd. Toch buigt Amerika altijd head over backwards voor Israel. Israel mag alles. Zelfs genocides plegen. En Amerikaanse marineschepen aanvallen (The U.S.S. Liberty).

[Reactie gewijzigd door Technewbie op 19 augustus 2024 00:04]

kdekker @Technewbie19 augustus 2024 07:51
Het ging over China. Een ander haalde er Amerika bij en jij nog zelfs Israël. Zo'n reactie voegt niets toe aan de discussie hier.
Technewbie @kdekker19 augustus 2024 20:25
Larry Fink van Blackrock heeft gezegd dat support voor Israel door Tiktok wordt ondermijnd. Als je support van de jeugd verliest doordat Tiktok flimpjes laat zien over Gaza. Dan kan Israel het schudden in de toekomst. En laat het Amerikaanse congres links en rechts nou net worden aangestuurd door de grootste lobby-club in de VS, AIPAIC.
kdekker @Technewbie19 augustus 2024 23:07
Complottheorie?
Sailor69 16 augustus 2024 20:47
Ik heb een Chinese robot stofzuiger die kan filmen in je huis, in de voorwaarde staat dat de film beelden in Duitsland worden opgeslagen. Ik heb een verzoek ingestuurd voor uitleg: 1 Waarom dat moet worden opgeslagen in Duitsland en niet op mijn eigen sever. 2 Waarom er niet instaat dat de beelden die zijn opgeslagen niet gecopieerd kunnen worden naar China. Geen reactie.

Tja, zal wel hetzelfde zijn als in dit artikel.
Pim0377 16 augustus 2024 21:29
TikTok spreekt dit tegen, schrijft Reuters. De gebruikersgegevens en het aanbevelingssysteem staan opgeslagen op de servers van Oracle's clouddienst, zegt het videoplatform.
Dat is heel mooi, maar dat klinkt voor mij hetzelfde als die reclames van vroeger......dit product is dermatologisch getest.......fantastisch om te horen, maar wat was de uitslag??
De gegevens en het aanbevelingssysteem staan op europese servers......maar hoe zit het met de resultaten van de allerlei onderzoeken waarin die data gebruikt wordt?
raro007 16 augustus 2024 17:27
Gewoon verbieden die app en ook in Europa.
klaar veel veiliger voor iedereen en dan Instagram opvolgen.
latka @raro00716 augustus 2024 17:51
Facebook, Instagram en WhatsApp ook direkt meenemen aub.
dimdek @latka16 augustus 2024 21:07
LinkedIn heeft zich ook al vanaf de oprichting niet aan Europese wetten gehouden. Google doet dat ook al een jaar of 15 niet. Dus alles over één kam en dan alles maar afschaffen.
Sn0wblind
@dimdek16 augustus 2024 23:06
Alleen zijn dit bedrijven welke niet direct verbonden zijn aan een regering welke grootschalig mensen rechten schend.
dimdek @Sn0wblind17 augustus 2024 10:03
Het is natuurlijk maar hoe je er naar kijkt. De VS doen dit niet omdat ze zich netjes gedragen naar hun eigen wetten en dat geldt ook voor China. Wij hebben echter een probleem met de Chinese wetgeving en dat wordt telkens uitgelicht.
De VS sluit indianen tot op de dag van vandaag nog steeds op in reservaten waar ze andere wetgeving hanteren dan in de rest van het land. Helaas heeft de hele gekleurde bevolking in het land nog steeds te maken met minder wetsbescherming. Ook over de oorlogen die ze de afgelopen 75 jaar zijn gestart en waarvoor op het gebied van mensenechten nogal wat aan te merken is, wordt zelden gesproken (en de experimenten met de atoombommen in Japan die niet nodig waren, maar dienden om de USSR te imponeren). China doet dan weer dingen met Oeigoeren die niet kunnen en de inname van Tibet is ook dubieus.
Beide landen vinden dat ze het recht hebben om burgers uit andere landen uitgebreid te volgen.
Kortom, ik vertrouw mijn gegevens eigenlijk aan beide landen niet toe.
Sn0wblind
@dimdek17 augustus 2024 11:13
Het is natuurlijk maar hoe je er naar kijkt. De VS doen dit niet omdat ze zich netjes gedragen naar hun eigen wetten en dat geldt ook voor China. Wij hebben echter een probleem met de Chinese wetgeving en dat wordt telkens uitgelicht.
Het probleem zit 'm vooral er in dat China graag de lusten heeft van de westerse wetgeving maar niet de lasten en selectief. Prima als ze de internationale wetten niet willen erkennen, maar dan moet je ook geen handel willen drijven met de landen welke deze wetten wel hoog in het vaandel hebben staan.
De VS sluit indianen tot op de dag van vandaag nog steeds op in reservaten waar ze andere wetgeving hanteren dan in de rest van het land. Helaas heeft de hele gekleurde bevolking in het land nog steeds te maken met minder wetsbescherming. Ook over de oorlogen die ze de afgelopen 75 jaar zijn gestart en waarvoor op het gebied van mensenechten nogal wat aan te merken is, wordt zelden gesproken (en de experimenten met de atoombommen in Japan die niet nodig waren, maar dienden om de USSR te imponeren). China doet dan weer dingen met Oeigoeren die niet kunnen en de inname van Tibet is ook dubieus.
Een populair online plaatje, maar wij wilden dat de US ons bijstond tijdens WW2, de situatie in het verre Oosten (en nee ik ben het niet eens met de atoombom) was veel complexer dan dat. Tijdens Vietnam waren ze daar omdat de republic Vietnam hier om vroeg. Tijdens de Golfoorlog was de US involved vanwege Kuwait etc. Hetr is niet van "Wij hebben even zin om daar oorlog te voeren".
Beide landen vinden dat ze het recht hebben om burgers uit andere landen uitgebreid te volgen.
Kortom, ik vertrouw mijn gegevens eigenlijk aan beide landen niet toe.
Mets, Google etc zijn niet direct verbonden aan de regering van de VS en zijn commerciele instellingen en hebben zich aan diezelfde wetten te houden. Bedrijven als Bytedance daarintegen zijn direct verbonden aan de Chiense regering puur omdat dit al vereist is. Op bijvoorbeeld de platformen van Meta heerst er geen verregaand censuur. Op platformen van Bytedance wel en wordt het direct als propeganda kanaal van de CCP ingezet.
dez11de @dimdek17 augustus 2024 11:57
De VS sluit indianen tot op de dag van vandaag nog steeds op in reservaten
Dit lijkt me niet juist.
Helaas heeft de hele gekleurde bevolking in het land nog steeds te maken met minder wetsbescherming.
Dit lijkt me niet juist.
Ook over de oorlogen die ze de afgelopen 75 jaar zijn gestart [..]wordt zelden gesproken
Dit lijkt me niet juist.
E5X @dez11de17 augustus 2024 15:13
En dat van die atoombom op Japan is overigens ook niet juist
latka @dimdek16 augustus 2024 22:05
goed plan! Ik ben direkt voor.
TrafalgarLaw 16 augustus 2024 17:27
Wij van WC Eend...
Martinez- @TrafalgarLaw16 augustus 2024 17:47
Ik denk dat je eerder de term 'boter op het hoofd hebben' bedoeld. ;)
dasiro 16 augustus 2024 17:31
muricah: wat wij doen mag de rest niet en zelfs al doen ze het niet gaan we ze er alsnog voor straffen
Zoijar @dasiro16 augustus 2024 17:56
Ah, de lokale noren-hater :+ (met hun fjorden, bah)

[Reactie gewijzigd door Zoijar op 16 augustus 2024 17:58]

watercoolertje @dasiro17 augustus 2024 08:20
Waar heb je het over? China blokkeer ook gewoon diensten uit de VS. Jij doet net of de VS dit voor andere landen bepaald (doen ze niet is intern) en of andere landen dat niet doen (en dat doen andere landen wel!).

Waarom zou de VS een dienst uit China volgens jou toe moeten staan?

Ik bepaal gelukkig ook de regels in mijn huis en JA die mag ik lekker zelf wel overtreden en andere niet. Want het is mijn huis en alsnhet je niet zint dan tot nooit :Y)
willemb2 16 augustus 2024 17:38
Meer dan om China maak ik me zorgen om het loslaten van allerlei tracking, algoritmes en marketing op kinderen.
Lisadr @willemb216 augustus 2024 18:03
Ik ook! Er is zoveel troep gericht op kinderen en jongeren op Youtube en TikTok.
PearlChoco @willemb216 augustus 2024 18:17
Inderdaad. Hoe rapper TikTok in Europa verboden wordt, hoe beter voor onze jeugd/maatschappij.
Blokker_1999
@PearlChoco16 augustus 2024 18:43
Nu doe je net het omgekeerde van wat willemb2 probeert te bereiken. Je gaat je opmieuw focussen op TikTok zonder stil te staan bij al die andere grote bedrijven die zich ook richten kinderen.
PearlChoco @Blokker_199916 augustus 2024 19:52
Jup, al die social media junk mag wat mij betreft idd geband worden, op zijn minst voor -18 jarigen, maar in feite voor iedereen.
Levert absoluut niets positief bij aan een maatschappij.
moonlander @PearlChoco16 augustus 2024 18:44
En dan? Dan heb je nog vele andere platformen die het over gaan nemen. Instagram, yt shorts, etc. Etc. Je moet afspraken maken en regels opstellen. Maar dat gaat nooit zo snel als dat de platformen groeien, dus dat moet aangepakt worden.
BHD294 @PearlChoco16 augustus 2024 19:16
Tja leuk men verbied er 1 en de rest is vaak in 1 of andere vorm net zo .........
Moeten gewoon algemene regels komen, maarja dat gaat nog een klusje worden.
moonlander @willemb216 augustus 2024 18:35
Kijk ook even naar onze eigen regering. Kinder influencers mag gewoon! We kunnen China wel raar aankijken, maar ons eigen landje heeft het ook niet voor elkaar.
emansom 16 augustus 2024 18:57
Niet opgeslagen, en wel geo-replicated/backuped?

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