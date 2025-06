PostNL introduceert antiphishingcode voor e-mails

PostNL introduceert een antiphishingcode voor e-mailcommunicatie zodat klanten kunnen controleren of de mail daadwerkelijk van het postbedrijf is of niet. Klanten kunnen vanaf het moment van schrijven zelf een antiphishingcode instellen via hun PostNL-account.

In alle e-mailcorrespondentie met PostNL wordt deze code na activatie voortaan getoond. De code kan een woord of een korte zin van maximaal twintig tekens zijn en moet bovenaan iedere legitieme e-mail van PostNL verschijnen. Het bedrijf waarschuwt dat het na activatie 24 uur kan duren voordat de code daadwerkelijk in e-mails verschijnt.

De implementatie van de antiphishingcode is volgens PostNL een maatregel tegen cybercriminaliteit. Het tonen van de zelfbedachte code moet eventuele twijfel over de echtheid van de mail bij klanten wegnemen. Het concept is overigens niet nieuw; meerdere grote cryptoplatformen gebruiken deze techniek bijvoorbeeld al.