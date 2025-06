UWV schrapt ruim 700 boetes om omstreden risicoscan voor fraude

Uitkeringsinstantie UWV draait 703 boetes terug die zijn gegeven op basis van onrechtmatig verkregen gegevens. Het UWV gebruikte die gegevens voor het opsporen van WW-fraude door mensen in het buitenland.

Het systeem wordt al sinds februari niet meer gebruikt, maar nu zet het UWV dus ook een streep door de boetes, schrijft onder meer het AD op basis van persbureau ANP. Er is niets bekendgemaakt over de totale waarde van de geschrapte boetes.

Tussen 2019 en begin 2023 verzamelde de uitkeringsinstantie de gegevens van websitebezoekers op uwv.nl en werk.nl op onrechtmatige wijze, bleek uit een onderzoek van de NOS en Nieuwsuur in juli. Het maakte daarbij niet uit of de websitebezoeker werd verdacht van fraude of niet. Het gebruiken van deze gegevens is echter alleen toegestaan als er een expliciet vermoeden van een overtreding is.

Het UWV hield de IP-adressen bij van ingelogde en niet-ingelogde bezoekers. Die werden gebruikt om te controleren of die personen de website bezochten vanuit het buitenland. De instantie wilde hiermee controleren of ontvangers van een WW-uitkering niet onrechtmatig in het buitenland verbleven.

De verzamelde gegevens kwamen terecht in het fraudealgoritme Risicoscan Verblijf Buitenland. Bezoekers met een hoge risicoscore werden uitgebreider door het UWV onderzocht. In februari is de instantie gestopt met het systeem, nadat de landsadvocaat stelde dat er 'geen enkele juridische basis voor is'. Daarnaast vindt de Autoriteit Persoonsgegevens dat de methode niet aan Europese privacyregels voldeed.