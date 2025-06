Davilex Games werkt aan nieuwe A2 Racer- en RedCat-spellen

Er wordt gewerkt aan nieuwe A2 Racer- en RedCat-games. Dat heeft Rudolf Wolterbeek-Muller, de medeoprichter van de Nederlandse gamestudio Davilex Games, vrijdag aangekondigd. Wanneer de spellen precies verschijnen, is nog niet bekend.

Wolterbeek-Muller sprak over de games op de Davilex Games Dag in het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid. "Ik ben bezig om een reprise te doen van A2 Racer, evenals RedCat", zegt hij tegen BNR.

In de A2 Racer-spellen race je over nagemaakte (snel)wegen uit eigen land. Er verschenen door de jaren heen verschillende edities en versies met wegen uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De delen kwamen kort na elkaar uit en overspoelden de markt, zegt Wolterbeek-Muller.

Toch vindt hij het tijd voor een nieuwe editie van A2-racer. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe RedCat-game. De RedCat-serie bestaat uit educatieve spellen die gericht zijn op kinderen in de basisschoolleeftijd. "Nostalgie creëert cycli, kijk maar naar wat nu zoal terugkeert. Ik heb nog altijd het idee dat ik een goede A2 Racer wil uitbrengen waar ik helemaal tevreden mee ben. Maar ik vertel nog niet wanneer je hier meer over hoort", zegt de ontwikkelaar.

Davilex Games werd opgericht in 1997 als onderdeel van Davilex. In 2004 stopte het bedrijf met het ontwikkelen van spellen en in 2006 ging het ook geen games meer uitgeven. In 2017 werd Davilex overgenomen door het Noorse softwarebedrijf Visma.