UWV meldde tot november dit jaar 769 datalekken bij AP, met laag risico

De Nederlandse uitkeringsinstantie UWV meldde in de eerste tien maanden van dit jaar 769 datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Vier daarvan hadden een grote impact, zoals een datalek op Werk.nl. In de andere gevallen ging het bijvoorbeeld om verkeerd geadresseerde brieven. De Sociale Verzekeringsbank had 855 datalekken, die het elf keer meldde.

Dat schrijft het Nederlandse kabinet in zijn periodieke Stand van uitvoering sociale zekerheid. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen meldde tussen 1 januari en 31 oktober 769 datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. "In vrijwel alle gevallen betrof het datalekken met persoonsgegevens van één persoon waarbij de mogelijke risico’s beperkt zijn", schrijft het kabinet. Er staat in de rapportage niet gespecificeerd wat dat inhoudt, maar in het verleden bleken zulke gevallen vaak verkeerd geadresseerde brieven te zijn waarin persoonsgegevens naar verkeerde ontvangers werden gestuurd. Het gaat volgens het kabinet om datalekken die slechts één slachtoffer hebben, wat dat beeld kan bevestigen.

In vier gevallen ging het om grotere, ernstigere privacyschendingen. Het rapport verwijst onder andere naar het datalek op Werk.nl eerder dit jaar. Daarbij kreeg een onbevoegde inzage in 150.000 cv's van Nederlanders.

De Sociale Verzekeringsbank had dit jaar 855 datalekken, stelt de rapportage. De SVB heeft er daar elf van gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is niet ongebruikelijk. Onder de AVG is het alleen verplicht een datalek aan de toezichthouder te melden als dat een risico oplevert voor slachtoffers. Sommige bedrijven of instanties maken daar een andere inschatting van; het kan zijn dat een dienst als het UWV sneller geautomatiseerde meldingen doet, terwijl dat niet per se nodig is.