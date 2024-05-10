Datalek bij UWV-site voor werkzoekenden, gebruiker heeft 150.000 cv's ingezien

Er zijn bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, ofwel UWV, 150.000 cv's illegaal ingezien en mogelijk gedownload door een gebruiker. De instantie overweegt aangifte te doen en heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gaat om cv's die gebruikers via de website werk.nl hebben geüpload. Op de site kunnen gebruikers zich inschrijven als werkzoekende. Het incident heeft plaatsgevonden op 4 mei. Toen heeft een gebruiker de 150.000 cv's bekeken, schrijft BN De Stem. Het UWV zegt dat de cv's mogelijk ook gedownload zijn. De organisatie weet wie achter het datalek zit, maar maakt de identiteit van de persoon niet bekend, meldt de NOS. Het gaat volgens het UWV niet om een werknemer.

"Het is zeer kwalijk dat er vermoedelijk voor oneigenlijk gebruik op zulke grote schaal cv's zijn ingezien en mogelijk gedownload", zegt Judith Duveen, directeur Werkbedrijf bij UWV, tegen de nieuwsomroep. Volgens de directeur heeft de instantie 'direct passende maatregelen genomen' en gaat het getroffenen spoedig op de hoogte brengen.

Het is niet de eerste keer er bij het UWV een groot aantal cv's is gelekt. In 2019 werden 117.000 cv's onrechtmatig gedownload van het netwerk van het UWV. Dat gebeurde via een gehackt account van een werkgever. Na dit incident ging het UWV de inzage en het downloaden van cv's strenger in de gaten houden. Hierdoor kon degene achter het lek van vorige week zaterdag worden opgespoord.