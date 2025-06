Gegevens 100.000 inwoners Amersfoort gelekt na hack bij softwareleverancier

Een softwareleverancier van gemeente Amersfoort is slachtoffer geworden van een hack. Hierdoor zijn de gegevens van duizenden huidige en voormalige inwoners uitgelekt. Het gaat onder meer om de namen, adressen, geboortedata en telefoonnummers van 100.000 personen.

Volgens de gemeente Amersfoort is het netwerk van de leverancier in kwestie onlangs gehackt. Kort daarna nam het bedrijf contact op met het stadsbestuur. De naam van de leverancier wordt niet genoemd in het bericht. Wel zegt de gemeente dat het bedrijf het digitale afsprakensysteem levert.

De gelekte gegevens zijn van huidige en voormalige inwoners die tussen 2009 en 2024 een afspraak hebben gemaakt bij de gemeente Amersfoort, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs, bevestigt het stadsbestuur aan het AD. Deze gegevens stonden in een bestand met oude afspraken op het netwerk van de leverancier. Er is niet ingebroken in het systeem zelf.

Onderdeel van de gelekte gegevens zijn namen, adressen, woonplaatsen, geboortedata, geslachten en contactgegevens in de vorm van e-mailadressen of telefoonnummers. In het geval van ongeveer 7000 mensen gaat het daarnaast ook om het burgerservicenummer. Ruim 4100 inwoners van Amersfoort zijn via een brief op de hoogte gesteld door de gemeente. Voormalige inwoners van de stad krijgen nog een brief, omdat de gemeente hun huidige adresgegevens moet opvragen bij een landelijk systeem.

De gemeente Amersfoort heeft het lek onder meer gemeld bij de Informatiebeveiligingsdienst, ofwel IBD, die gemeenten ondersteunt op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Volgens de IBD heeft het lek 'geen grote nadelige gevolgen voor de getroffenen'. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om met alleen de gelekte gegevens een bankrekening te openen of een telefoonabonnement af te sluiten. Daarvoor zijn kopieën nodig van een identiteitsdocument of een documentnummer. Wel raadt gemeente Amersfoort de slachtoffers aan om extra alert te zijn op phishing.