'Beheerder salarissysteem Brits ministerie van Defensie verzweeg hack'

SSCL, het IT-bedrijf dat het salarissysteem van het Britse ministerie van Defensie beheert, zou al sinds februari hebben geweten dat het was gehackt door vermoedelijk Chinese staatshackers. Dat schrijft The Guardian vrijdag op basis van interne bronnen.

Eerder deze week werd de hack bevestigd aan Sky News en zei het ministerie dat het recent achter de hack is gekomen. The Guardian schrijft dat SSCL echter al maanden wist van de hack en deze niet had gemeld. In april kreeg SSCL nog een contract toegekend ter waarde van 500.000 pond om de cybersecurity van het ministerie te regelen. Volgens ambtenaren die met de krant hebben gesproken is het mogelijk dat dit contract wordt ingetrokken.

Een van de bronnen van The Guardian zegt dat de 'trage reactie' van SSCL verder wordt onderzocht. Het bedrijf en moederbedrijf Sopra Steria hebben in totaal 1,6 miljard pond aan overheidscontracten in handen. De bedrijven zijn verantwoordelijk voor een aantal 'gevoelige' taken binnen de overheid, waaronder de personeelswerving voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister van Defensie Grant Shapps wil niet alleen de taken van SSCL bij zijn ministerie herzien. Hij heeft de gehele Britse overheid gevraagd om de samenwerking met SSCL en Sopra Steria te heroverwegen.

De bedrijven reageren niet op vragen van The Guardian. Ook wil het kantoor van de minister-president niet inhoudelijk reageren zolang het onderzoek nog loopt. Het ministerie van Defensie wijst niet naar een specifieke dader, maar volgens Sky News wordt er vermoed dat Chinese staatshackers erachter zitten. De Chinese ambassade in Londen zegt dat China niet verantwoordelijk is voor de hack.