Criminelen downloaden 117.000 cv's van UWV via werkgeversaccount - update

Ruim 117.000 cv's zijn onrechtmatig gedownload van het netwerk van het UWV. Dat gebeurde via een gehackt account van een werkgever, meldt het UWV op zijn website. De instantie heeft inmiddels aangifte gedaan en slachtoffers gewaarschuwd.

De cv's werden gedownload via een werkgeversaccount vanaf werk.nl, de portal voor werkzoekenden van het UWV. Volgens de instantie wisten aanvallers toegang te krijgen tot het account van een werkgever die op het platform actief is. Werkgevers kunnen op het platform een account aanmaken om zo cv's van werkzoekenden in te zien. Eén van dergelijke accounts is gehackt, zegt het UWV, waardoor de aanvallers toegang kregen tot cv's. Daarvan zijn er 117.000 gedownload. Of er ook andere gegevens zijn gestolen is niet bekend. Het account is direct geblokkeerd.

De slachtoffers hebben bericht gekregen van het UWV. In een e-mail schrijft de instantie dat de slachtoffers de komende tijd goed moeten opletten op spam- en phishingmails. "Staan er contactgegevens in uw cv? Wees de komende tijd dan extra alert en voorkom dat u slachtoffer wordt van internetcriminaliteit", staat in een brief die een lezer van Tweakers toegestuurd kreeg. Het UWV zegt ook aangifte te hebben gedaan bij de politie, en melding te hebben gemaakt bij zowel het Nationaal Cyber Security Centrum als de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat laatste is verplicht wanneer er een datalek plaatsvindt.

Het UWV betreurt het lek. "Misbruik van een werkgeversaccount is schadelijk voor het vertrouwen in een platform als werk.nl. Dat betreuren wij en daarom nemen we deze zaak hoog op", schrijft de Raad van Bestuur in een reactie.

Update 18.36: In een brief van de Minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer staat dat de criminelen van 16 tot 30 april in het netwerk zaten. Op die datum is ook het account geblokkeerd. De aangifte werd volgens het UWV op 1 mei gedaan.