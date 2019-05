Google Maps gaat afbeeldingen van populaire gerechten tonen

Google Maps gaat afbeeldingen van populaire gerechten toevoegen aan restaurantpagina's in de app. Na een nieuwe update verschijnt voor sommige gebruikers de optie om veelbesproken gerechten van een eetgelegenheid te zien.

Verschillende gebruikers van Google Maps melden de nieuwe optie op Twitter. Bij hen verschijnt een nieuw tabblad in de Menu-pagina waarbij populaire gerechten staan, inclusief foto's van andere bezoekers. Door door te klikken kunnen gebruikers ook recensies van gerechten zien.

Restauranteigenaren kunnen zelf al menu's en prijzen toevoegen aan Maps, maar de huidige gerechten lijken voornamelijk via crowdsourcing te zijn gevonden. Het gaat dan om foto's en recensies die gebruikers zelf achterlaten. De meestegenoemde gerechten in recensies verschijnen onder een tabje met 'populair'. Het lijkt erop dat het nog om een bèta-functie gaat. Het is niet bekend wanneer alle Maps-gebruikers de functie kunnen zien.