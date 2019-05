Fallout 76 krijgt vending machines waarmee spelers elkaar items kunnen verkopen

Spelers van Fallout 76 kunnen binnenkort goederen direct aan elkaar verkopen. In een nieuwe patch van het spel wordt 'player vending' toegevoegd, waarmee spelers hun eigen online winkel kunnen opzetten.

Dat maakt maker Bethesda bekend in de release notes van Patch 9, die op 7 mei uit komt. De belangrijkste toevoeging is die van persoonlijke Vending Machines in de kampen van spelers. Met zulke machines kunnen spelers items verkopen aan anderen die zij tijdens quests of elders in het spel hebben gevonden. Via de kaart is vervolgens te zien welke spelers wat verkopen. Spelers kunnen zelf bepalen hoeveel items gaan kosten. Items blijven in ondertussen wel in de inventory van een speler staan.

In de update van deze maand zit ook een nieuwe feature waarmee spelers legendarische items kunnen kopen met een nieuwe in-game valuta, de Scrip. Die kunnen zij verzamelen via nieuwe machines die in de wereld worden geplaatst. Ook kunnen spelers na de update display cases inzetten om items tentoon te stellen, en wordt er een nieuwe Survival-score aan het Survival-mode scorebord toegevoegd.