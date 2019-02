Bethesda komt met roadmap van gratis nieuwe content voor Fallout 76

Bethesda heeft een roadmap van Fallout 76 gepubliceerd. Dit jaar moeten drie gratis dlc-pakketten uitkomen met spelmodi, quests, evenementen, functies en zelfs een nieuwe main quest. Ook erkent de uitgever het problematische begin van het leven van de game.

De eerste dlc die uitkomt is Wild Appalachia, vanaf 12 maart. Bethesda stelt dat de inhoud ervan verspreid over de weken daaropvolgend uitkomt. Deze dlc bevat de Survival-modus, waarin de nadruk op pvp ligt met 'minder beperkingen, meer beloningen en nieuwe uitdagingen'. Deze dlc bevat verder twee nieuwe quests en nieuwe features, waaronder de mogelijkheid om legendarische items te kopen en af te breken voor materialen.

De tweede dlc, Nuclear Winter, bevat een gelijknamige gamemodus. Daarover wordt eigenlijk nog niets verteld, afgezien van dat het 'de regels van the wasteland compleet verandert'. Over de derde dlc, Wastelanders, wordt eigenlijk helemaal niets verteld, afgezien van dat het de 'meest ambitieuze update' moet worden.

Bethesda dankt de spelers die ondanks de technische problemen die het spel heeft er toch bij bleven. De ontwikkelaar zegt veel van deze problemen te hebben verholpen en dat de stabiliteit van de servers 'met meer dan 300 procent is toegenomen', hoewel de wiskunde daarachter verder niet prijsgegeven wordt. Gemiddeld zouden spelers vier uur per dag in de game stoppen. Wie nieuwsgierig is naar de technische problemen waarvoor de game een beetje berucht is geworden, onder andere YouTuber Joseph Anderson heeft een uitgebreide inventarisatie van de problemen gedaan.