Xbox One-consoles hadden last van technische problemen van woensdag op donderdag

Diverse Xbox One-consoles hadden inlog-, download- en opstartproblemen. In de ergste gevallen kregen gamers een zwart scherm bij het opstarten. Inmiddels zijn de problemen verholpen, op het downloaden na. Het probleem leek zich wereldwijd voor te doen.

Via het Twitteraccount van de klantenservice van Xbox stelde Microsoft op woensdagavond dat het op de hoogte was van de problemen. Donderdag in de vroege ochtend stelde Xbox Support dat alles weer in orde zou moeten zijn. De statuspagina voor Xbox Live stelt op het moment van schrijven echter nog dat artikelen kopen en downloaden nog gehinderd is. Al met al lijkt het ergste dus achter de rug, maar spelers zouden nog tegen problemen aan kunnen lopen.

Niet alleen in reacties op Twitter, maar ook op Reddit blijven gebruikers echter wel klagen over deze problemen, ook nadat Xbox Support aankondigde dat de problemen verholpen moeten zijn. Het lijkt er echter op dat deze gebruikers nog niet een power cycle doorlopen hebben met hun console. Dat wil zeggen, het volledig uit- en inschakelen van de spelcomputer.