Assassin's Creed III Remastered komt op 29 maart uit

Ubisoft brengt de remaster van Assassin's Creed III op 29 maart uit. Deze bijgewerkte versie van het spel uit 2012 bevat ondersteuning voor 4k-resoluties en hdr-monitoren. Ook de verlichting, textures, bediening en gameplay hebben een facelift gekregen.

Ubisoft kondigt de verschijningsdatum aan met een trailer, waarin de twee versies van het spel naast elkaar gezet worden ter vergelijking. Ook alle dlc voor AC3 is inbegrepen, zoals The Tyranny of King Washington, een alternatieve versie van de geschiedenis waarin George Washington de rol van antagonist speelt. De remaster komt uit voor Windows, de Xbox One en de PlayStation 4.

De remaster bevat ook een opgepoetste versie van Assassin's Creed III: Liberation. Die game verscheen oorspronkelijk voor de PS Vita, Windows, PS3 en Xbox 360. Voor mensen met de season pass van Assassin's Creed Odyssey is de remaster van Assassin's Creed III gratis, de bundel van opgepoetste games staat los in de Ubisoft Store voor 50 euro, maar dat gaat om een luxe Signature-versie met extra's. Een reguliere versie staat nog niet in de downloadwinkel.