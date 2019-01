Darksiders-remaster komt naar de Nintendo Switch

Er komt een remaster van het eerste Darksiders-spel naar de Nintendo Switch. THQ Nordic had een trailer voor Darksiders Warmastered Edition op zijn website geplaatst, maar heeft deze snel weer verwijderd.

De Australische gamenieuwswebsite Vooks merkte de trailer op kort voordat die van THQ's website werd gehaald. De trailer laat geen verschijningsdatum zien. Er is ook geen aanvullende informatie over deze versie van de remaster beschikbaar, behalve dat het spel op de Nintendo Switch verschijnt.

THQ Nordic heeft de trailer op zijn website laten vervangen door een gifje, maar Vooks heeft het nog op tijd geüpload naar zijn eigen Youtube-kanaal. De ontwikkelaar heeft nog geen officiële verklaring gegeven over de trailer en de verwijdering daarvan.

Darksiders Warmastered Edition is in november 2016 al uitgekomen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Het originele spel kwam op 8 januari 2010 uit.