Mastercard neemt threat-intelbedrijf Recorded Future over voor 2,39 miljard

Creditcarduitgever Mastercard neemt securitybedrijf Recorded Future over voor 2,65 miljard dollar. Recorded Future is voornamelijk bekend vanwege zijn threat intelligence. Mastercard wil die expertise gebruiken om met behulp van AI verdachte transacties sneller op te sporen.

Mastercard meldt dat het een deal heeft gesloten met Recorded Future om het bedrijf over te nemen voor 2,65 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,39 miljard euro. De overname zou in het eerste kwartaal van 2025 moeten zijn afgerond. Die moet nog wel door toezichthouders worden goedgekeurd. Recorded Future geeft in een eigen blogpost aan dat het blijft bestaan als apart bedrijfsonderdeel binnen Mastercard.

Recorded Future is een beveiligingsbedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met threat intelligence, ofwel het verzamelen van dreigingsbeelden van cyberaanvallen met veel verschillende datapunten. Binnen die sector is Recorded Future zelfs het grootste bedrijf.

Hoewel Recorded Future als los bedrijf blijft werken, wil Mastercard er meer mee samenwerken. Mastercard zegt dat het de teams en expertise van Recorded Future wil gebruiken om bijvoorbeeld modellen op te zetten om cyberdreigingen en frauduleuze geldtransacties op te sporen. Daarbij willen de bedrijven allebei meer AI inzetten. Daar zijn ze nu al mee bezig, maar de bedrijven zeggen dat de samenwerking kan leiden tot 'meer efficiëntie en effectiviteit voor klanten die het Mastercard-platform gebruiken'.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat Recorded Future diensten aan Google leverde, maar dat is niet het geval. Google is een investeerder in Recorded Future.