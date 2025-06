Bug in populaire SATA-ssd Crucial MX500 maakt buffer overflow mogelijk

Een bug in een populaire SATA-ssd van Crucial kan leiden tot een bufferoverflow. Het probleem zit in ieder geval in de recentste firmware van de Crucial MX500. Deze ssd is ook in de Pricewatch nog steeds erg populair.

Een beveiligingsonderzoeker heeft details over de bug online gezet. Het gaat om een kwetsbaarheid die wordt getrackt als CVE-2024-42642 in de Crucial MX500. Dat is een SATA-ssd uit 2018 die, ondanks de leeftijd, ook onder tweakers nog erg populair is. De bug maakt het mogelijk een bufferoverflow te veroorzaken als de ssd in een pc is ingebouwd.

De onderzoeker die het lek ontdekte, zegt dat het mogelijk is om specifieke ATA-packets uit te geven vanuit de host. Daarmee kan een bufferoverflow ontstaan waarmee data kan worden achterhaald. De kwetsbaarheid zit in ieder geval in de recentste versie van de firmware, M3CR046. Het is niet duidelijk of ook oudere firmwareversies kwetsbaar zijn, maar dat lijkt wel aannemelijk. De onderzoeker heeft de bug getest op een pc die op Ubuntu 22.04 draait, maar weet niet of het ook mogelijk is de bug op andere besturingssystemen te misbruiken.

Opvallend is dat de onderzoeker veel details over de kwetsbaarheid heeft gepubliceerd en ook een proof-of-concept online heeft gezet waarmee de bug kan worden uitgebuit, maar niets schrijft over contact met Crucial. Het is niet bekend of het bedrijf inmiddels een firmware-update voor de ssd's heeft uitgebracht. Ook de CVE-notering wordt momenteel nog onderzocht, zegt de onderzoeker.