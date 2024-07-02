Belgische bank begint met Europese betaalapp wero, release Nederland volgt later

De Belgische bank KBC begint eind deze maand als eerste bank in de Benelux met het aanbieden van wero. De Europese betaaldienst is gebaseerd op iDEAL. Op termijn vervangt wero ook iDEAL in Nederland.

KBC heeft wero al getest afgelopen tijd en stelt het eind juli beschikbaar voor alle klanten via de eigen app, meldt wero. Andere banken in België volgen dit najaar. Wero is van de European Payments Initiative, een samenwerkingsverband van banken in Europese landen. Die nam vorig jaar iDEAL over. In Nederland kan de transitie van iDEAL naar wero nog tot begin 2026 duren.

Wero bij KBC
Wero bij KBC

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-07-2024 20:11
144 • submitter: edeboeck

02-07-2024 • 20:11

144

Submitter: edeboeck

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Reacties (144)

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Maurits van Baerle 2 juli 2024 21:24
Voor wie wat (betaaltechnische) achtergrond zoekt, dit is wel een aardige post van payment provider Checkout over hoe Wero werkt en welke diensten het gaat bieden: Wero set to disrupt European payments

Op Wikipedia kun je meer lezen over het European Payments Initiative waar Wero uit voort komt. De feitelijke betalingen gaan over het TARGET Instant Payment Settlement (TIPS netwerk in plaats van het Visa of MasterCard netwerk zodat we weer iets minder afhankelijk worden van Amerikaanse bedrijven. EPI Company is de club die het implementeert.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 14:58]

Deadsy 2 juli 2024 20:14
Je hebt een goede naam, met bekendheid in alvast 1 land.
Waarom moet de app een andere naam krijgen?
Terracotta @Deadsy2 juli 2024 23:11
En payconiq heeft een goede naam in België, waarom die dan niet houden? Etc...
wero zal het internationaal mogelijk maken om hetzelfde te doen. Uiteindelijk verandert er niks voor de klant want de bank heeft het gewoon in zijn eigen app geïmplementeerd en je moet gewoon een QR code scannen zoals je altijd deed. (is toch voor payconiq zo, de meeste banken hebben het geïntegreerd, maar je kan het ook met de app van payconiq, geen idee van idéal.
Zolang je bank beide protocollen ondersteunt, ga je niet eens merken dat je op een gegeven moment naar wero bent overgeschakeld.

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 22 juli 2024 14:58]

Zymp @Terracotta3 juli 2024 12:11
Omdat een uniforme naam gewoon duidelijker is. Als je in Spanje bij een verkoper zegt dat je met Payqonic wilt betalen, ga je anders te horen krijgen dat ze dat niet aanbieden.
Aldy @Zymp3 juli 2024 16:11
Volgens mij zeg je hetzelfde als @Terracotta . Hij/zij legt er bovendien bij uit dat er qua handelingen uiteindelijk weinig verandert.
Wim Cossement @Terracotta3 juli 2024 23:16
Ik snap niet waarom veel mensen hier Payconiq gebruiken en quasi enkel dit gepromoot wordt in winkels en op evenementen als betaalmiddel, terwijl ik gewoon de app van Fortis kan gebruiken hiervoor.
Als zij dit kunnen, kan elke bankt dat toch ook in zijn app inbouwen en heb je als klant geen aparte app meer nodig en als handelaar geen extra 3de partij...
Lointje @Wim Cossement4 juli 2024 10:06
Helemaal akkoord!

Met ING gebruik ik ook gewoon de scanner van de bank zelf voor payconiq betalingen. Heb die payconiq app tweemaal opnieuw moeten instellen toen ze een keer van app veranderden ipv hun gewone te upgraden (key kwijt?) en dan plots werkte het niet meer en moest het weer. Na drie maanden was dat ding weer kapot, dus nu gewoon mijn eigen bank app, die maakt zelf qr codes en scant ze in. Nog nooit problemen mee gehad, ook al gebruikt het misschien achterliggend dezelfde technologie.

Bovendien als je via payconiq betaalt en iets in de melding zet bv: "terugbetaling pizza", staat er in je bankuittreksels/details gewoon: PAYCONIQ <CODE> waardoor je dus geen idee hebt waarom je vorige maand die betaling juist gedaan hebt. Waarom de mededeling niet gewoon kan doorgegeven worden is me een raadsel... Hopelijk is dit bij WERO toch allemaal wat beter doordacht.
dasiro @Deadsy2 juli 2024 20:49
Om de slechte naam die het heeft in andere landen te doen vergeten. Belgen en Duitsers die in Nederland iets wilden kopen gruwelen al jarenlang van ideal-only webshops, wat alleen maar in de kaarten :+ van Maestro, Mastercard en Visa heeft gespeeld die allen al een jarenlange voorsprong hebben qua adoption-rate in het internationale betaalverkeer.
pepsiblik @dasiro3 juli 2024 11:31
Kleine aanvulling: Maestro is van Mastercard.
JPspecialgcv @dasiro3 juli 2024 13:12
Laat mij er op wijzen dat het via Ideal in NL 'makkelijk' is om mensen op te lichten.

Het bedrijf waar ik voor werk werd zo opgelicht 2 jaar geleden; met een online Ideal betaalbewijs, met alles erop en eraan, en toch is die betaling nooit toegekomen.

De Nederlandse persoon in kwestie bleek achteraf ook zichzelf met valse gegevens gepresenteerd te hebben om deze oplichting helemaal geloofwaardig te maken; t.w.v. een dikke 500 euro...

Dus voor je dit uitrolt, echt wel 100% waterdicht maken aub; dat is het nu nog niet !
SirQuack @JPspecialgcv3 juli 2024 14:45
iDEAL is sinds een tijdje over op een "hub" welke wordt geopereerd door Currence (of eigenlijk EPI).

Waar voorheen de banken met derden direct onderhandelden over de betalingen en de statussen daarvan, kan een webwinkel (-eigenaar) nu direct bij Currence checken wat de betaling heeft gedaan. Dit maakt het fraudeverhaal wat lastiger.

Consumenten oplichten door via een payment provider (bijv. Mollie of Adyen) een betaling aan te bieden voor niet-te-leveren goederen of diensten is natuurlijk nog steeds een mogelijkheid. Hiervoor is het model van iDEAL (actief geld sturen ipv passief laten ophalen, wat bij creditcards gebeurt), soms wat kwetsbaar. Ditzelfde probleem heb je echter ook bij overboekingen.

(bron: ik heb ontwikkeld aan iDEAL bij een grootbank).
Blokker_1999
@Deadsy2 juli 2024 20:27
Omdat het overgaat in een systeem dat is opgezet door 16 grote banken uit verschillende landen zoals Frankrijk, Duitsland, Belgie en dus ook Nederland. In Belgie zal de komende jaren ook de naam Payconiq verdwijnen. En als je dan zo internationaal bezig bent ga je niet 1 land voortrekken door een daar bekende naam te houden. Een naam die vermoedelijk in een land als Frankrijk minder goed zal vallen.
i7x @Blokker_19992 juli 2024 20:35
Het is gebaseerd op iDeal. En dat is ook gewoon een heel goede naam. “Wero,” wat een slappe cliché tech startup naam is dat? Zal dat inderdaad zoveel beter vallen in Frankrijk dan iDeal? Ik betwijfel het.

Het voordeel van dit alles is dat de versplintering verdwijnt, maar ben het wel eens dat iDeal als merk prima was geweest om te behouden ipv dit nietszeggende ongeïnspireerde alternatief.
Maurits van Baerle @i7x2 juli 2024 21:19
Dat het gebaseerd is op iDeal is een beetje overdreven. Het is een betaalnetwerk met een hele reeks verschillende diensten, waar onder een dienst die op het huidige iDeal lijkt. Het doel is uiteindelijk om een hoop betalingsverkeer mogelijk te maken zonder dat je van buitenlandse betaalnetwerken als Visa of Mastercard afhankelijk bent. Het is een EU soevereiniteitsdingetje.
jaapzb @i7x3 juli 2024 08:28
iDeal is helemaal geen goede naam, wat zegt het nou eigenlijk? Als je niet wist dat het een betaalsysteem was had het net zo goed een action concurrent kunnen zijn.

Het enige wat de naam nu heeft is bekendheid en keer op keer blijkt dat het geen reet uit maakt hoe iets heet als je het maar goed implementeerd
Bekers @jaapzb3 juli 2024 08:36
Ik ken veel mensen die ideaal zeggen. En dat omschrijft het eigenlijk ook wel goed. Werkt prima :)
Rob Voets @Bekers3 juli 2024 08:59
Ideaal vind ik het niet. Credit card is veel veiliger. Bij iDeal is betaald = geld weg.
drdelta @Rob Voets3 juli 2024 10:28
Klopt, net zoals bij contant geld, of een bank overboeking.

Dat jij graag 2% meer betaald als je online sokken bij de Hema koopt mag natuurlijk, maar mijn voorkeur gaat toch naar iDeal.

Voor grotere bedragen, in het buitenland, bij onbekende partijen, biedt het zeker meerwaarde.
stijn014 @drdelta3 juli 2024 11:25
Mag een bepaalde betaalmethode meer kosten in Nederland? In België is dit verboden.
kaas-schaaf @stijn0143 juli 2024 18:53
Dit is een Europees verbod, maar ik weet niet of het al overal geimplementeerd is. Voor zover bij mij bekend mag je enkel b2b charges rekenen en mag je geen verschil maken voor consumenten (dit betekend niet dat de verkoper niet meer betaald!).

Overigens accepteren veel bedrijven CC's niet omdat deze alsnog hogere fees hebben voor bijvoorbeeld de aansluiting of het gebruikte systeem of een afdracht hebben die in de marge eet.
drdelta @kaas-schaaf4 juli 2024 10:14
Interessant! Niet gerealiseerd.

Ik kom geregeld webshops tegen waar betaalmethodes verschillende prijzen hanteren, wist niet dat dat niet toegestaan is.

Overigens, deze pagina van de Nederlandse overheid, lijkt te impliceren dat je CC betalingen moet accepteren als je klanten alleen vooruit laat betalen met bv. iDeal.
Indy81 @stijn0144 juli 2024 10:41
Zowiezo mag het niet van de betalingsverwerker.
iDeal, PayPal en creditcard maatschappijen zeggen nadrukkelijk in hun regels dat transactiekosten vragen bovenop de vraagprijs verboden is. (Zij willen namelijk hun naam niet verbinden aan extra kosten).

Het gebeurt echter wel, maar als niemand er over klaagt, blijft men dat doen.
Triblade_8472 @i7x2 juli 2024 21:24
Het klink bij mij nog steeds als 'weirdo'.

ideaal of 'iDeal' klinkt een heel stuk vrolijker. Maar ja, we zitten nou eenmaal met een berg landen in de EU die er alles aan gelegen is hun taal te laten overheersen.

Ik had als ze iDeal écht niet willen behouden een andere naam genomen dat weerdo.

Ik ben ook heel huiverig als ik de 'coole' plaatjes zie. iDeal was gewoon simpel en to-the-point. Waarom moet ik een 'boks' of vlinders ofzo op mn telefoon zien? Hoe minder flashy, hoe beter. Ik wil niet elke 3 maanden een nieuwe nóg 'hippere' interface.

iDeal was lang stabiel, tot die gekke in termijnen betalen. Effe serieus, als je iets niet in 1x kan betalen, koop het dat niet! Waarom moet een serieus betaal systeem aan een schuldenmaatschappij meewerken? Kom op!
i7x @Triblade_84722 juli 2024 21:47
Inderdaad, design van een 20 jarige in Starbucks. Moeten allemaal de Amerikaanse apps namaken om hip te zijn. Zelfde met dat in termijnen betalen inderdaad. Treurnis ten top. iDeal heeft ten minste een betrouwbare en nette uitstraling die je wilt als het op betalingen aankomt. Sterke naam, strak platform, enkel interoperabiliteit ontbrak eigenlijk. Goed, ik ben erg kritisch maar zo zie ik het als tech enthousiasteling en gebruiker van het platform.
Artz @i7x2 juli 2024 21:31
In de categorie: Odido.

Worden reclamemensen heel veel voor betaald.
Ward5x5 @Artz3 juli 2024 19:55
Die Odido campagne was wel echt effectief, niemand die nog T-Mobile zegt. In tegen stelling tot bijvoorbeeld Twitter.
Artz @Ward5x54 juli 2024 12:20
Ik denk dat in zo’n wisselende markt mensen het aan hun r**t roesten hoe het merk heet. Als ze maar goedkoop kunnen bellen.

Twitter was een platform in zijn soort, zelfs een werkwoord uitgekomen dat diep verankerd is. T-Mobile kan dat niet zeggen. Odido zal over 4 jaar wel weer vervangen worden door iets anders.

Ik denk dat alleen Ben echt een sterk providermerk ooit was. Is nu natuurlijk alleen een slechte kopie.
Ward5x5 @Artz8 juli 2024 01:53
Ja zeker in de mobiele telefoonmarkt is dat erg dynamisch. Ik ben nooit van provider gewisseld maar inmiddels wel klant geweest van Dutchtone, Orange, T-Mobile en nu Odido.
efari @i7x3 juli 2024 14:31
> slappe cliché tech startup naam

ik snap 'm blijkbaar niet. is het een pun of zo?
nzall @Blokker_19992 juli 2024 20:59
Gaat dat systeem op lange termijn in heel Europa actief worden, dus ook in Spanje en zo?
Stroper @nzall2 juli 2024 22:05
Dat hangt volledig af van de lokale banken. Als je kijkt welke banken eraan meewerken, dan zijn dit enkel Belgische, Nederlandse, Franse & Duitse banken.
Geen Spaanse, Italiaanse, Scandinavische of Oost-Europese banken.
En als je al wert dat het, ondanks de Nederlandse banken nog tot 2026 zal duren vooraleer het bij jullie beschikbaar is, dan denk ik niet echt dat het een succes wordt.
SMGGM @Stroper3 juli 2024 08:45
Elk initiatief moet ergens starten...
Als je dan kijkt naar de namen van de banken die hierachter zitten (BNP, ING, Deutsche bank, KBC), dan heb je al enkele zeer grote banken die internationaal ook veel invloed hebben.

Daarnaast is er een shockgolf in de bankenwereld. Er zijn veel regelgevingen bezig dat de banken verplichten hun systemen open te zetten voor derden (PSD2, PSD3 dat eraan komt) en moeten de banken iets gaan zoeken om nog relevant te blijven. Het is ofwel iets zelf innovatief doen of de markt uit handen geven aan een Google/Apple/fintech bedrijf. Eigenlijk komen ze al verdomd laat op de markt, zoveel ruimte voor falen is er niet.
CivLord @Stroper3 juli 2024 12:55
Waar staat dat het pas in 2026 beschikbaar komt?
In het artikel staat dat de transitie tot begin 2026 kan duren. Dat betekent niet dat we het niet al eerder bij verschillende banken kunnen zien.
Verdant @Stroper3 juli 2024 14:18
Dat is niet helemaal waar. De Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse banken zijn de founding members van het EPI. Inmiddels is het EPI gegroeid van 14 naar meer dan 30 leden en zijn BBVA, CaixaBank, en Banco Santander (allen Spanje) en UniCredit (Italië) zijn ook lid, en er is steun vanuit Finland en Polen. De vier landen van de oprichters worden als eerste bediend, maar daarna moet ook de rest van Europa volgen.

[Reactie gewijzigd door Verdant op 22 juli 2024 14:58]

b0n3r @Verdant3 juli 2024 15:48
Er zit ook een Italiaans bedrijf tussen: Nexi en ondertussen zoals @Verdant opmerkt ondertussen ook Spaanse & Italiaanse banken.
Dat er geen Scandinavische landen tussen zitten: ze gebruiken de euro niet
In Oost-Europa zijn dan weer niet zoveel banken van formaat.

Wat iDeal en Payconiq betreft: die zijn historisch gezien iets of wat verweven en uiteindelijk beide door EPI opgekocht om er iets Europees van te maken.

Ik werk voor 1 van de bedrijven die deel uitmaken van het EPI, ons is intern verkocht dat het vooral om een Europees payment scheme gaat, tegenhanger voor Visa/Mastercard die nu het grootste deel van de markt controleren (= te veel macht). EU wil dat Europa zijn eigen scheme heeft.

iDeal en Payconiq hadden een prima en vergelijkbaar product en ik denk dat we als kleine landen fier kunnen zijn dat we de basis vormen voor een Europees systeem.
StefanJanssen @nzall2 juli 2024 21:03
Dat is wel het idee
RobinJ1995 @Blokker_19992 juli 2024 21:52
De dood van Payconiq is iets waar ik alvast heel erg naar uitkijk
Yoxt @RobinJ19952 juli 2024 23:29
Kun je ook toevallig een paar redenen geven waarom je deze uitspraak doet?
SMGGM @Yoxt3 juli 2024 08:49
De verschrikkelijke onboarding om 1 ding te zeggen. Ik ben de tel kwijt, maar ik gok dat het ongeveer 20 stappen zijn voordat je de app kan gebruiken? En dan laten ze je tweede onboarding (om betalen naar contacten) doen om op het einde te zeggen: sorry, je bank ondersteunt dit niet. Wist je dit niet toen ik zei welke bank ik had?

Ik heb ook een bank die geen P2P payconiq kan gebruiken, een ramp dat het is. Letterlijk nietszeggende foutmelding als "er is een fout opgetreden".
Vrolijk van de app zelf wordt ik toch niet. Als ze in je eigen bankapp zit, is het minder een probleem.

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 22 juli 2024 14:58]

jfdaniels @SMGGM3 juli 2024 10:03
Ik wou net zeggen. Ik gebruik Payconiq via KBC en ik denk niet dat ik de Payconiq app al ooit gebruikt heb. Werkt prima zo. Gewoon een standaard voor betalingen zonder apart systeem.

Ik heb de indruk dat het bij Wero net zo zal verlopen. Prima dat ik er geen aparte app voor nodig heb.
RobinJ1995 @Yoxt3 juli 2024 16:56
- Als je developer opties aan hebt staan op je telefoon, weigert de hele app te werken, wat als developer gewoon niet praktisch is (en niets te maken heeft met security, want die app draait nog steeds in zijn eigen sandbox)
- Werkt niet bij elke bank fatsoeinlijk
- Land-specifiek systeem, wat in 2024 in de EU gewoon geen plaats meer heeft

Heb er persoonlijk in al die jaren geen enkele succesvolle betaling mee gedaan. Elke keer ik probeerde werkte er wel iets niet en heb ik maar snel gewoon Google Wallet weer bovengehaald.
Frappuccino @Blokker_19992 juli 2024 20:40
Misschien hadden we in Europa ook liever gehad dat Apple Banana had geheten.
TheVivaldi @Blokker_19992 juli 2024 20:55
Of zouden ze het doen vanwege Apple, zo van: Apple klaagt over de DMA, dan doen wij een stapje in hun richting door een iProductnaam te laten vallen? ;) :+
xFeverr @TheVivaldi2 juli 2024 23:04
Dat alles met een i begint bij Apple zijn ze ook al een tijdje vanaf gestapt omdat een handelsmerk op een letter niet mogelijk is en ze hiermee al een paar keer in de knoop hebben gezeten. Nee, nieuwe producten beginnen nu met ‘Apple’ in de naam. Apple Watch, Apple Pencil, Apple Vision Pro, etc.

Bestaande productnamen passen ze niet aan, maar er zullen ook geen nieuwe productnamen komen met een i-prefix.
TheVivaldi @xFeverr2 juli 2024 23:05
Ik moet toch maar weer een disclaimer gaan zetten als ik een grapje maak, want de twee emoticons waren blijkbaar weer eens niet duidelijk genoeg.
xFeverr @TheVivaldi2 juli 2024 23:14
Aahzo ja. Sorry, ik was afgeleid door al het getoeter om mij heen :+

Maar toch leuke informatie voor erbij toch?
TheVivaldi @xFeverr2 juli 2024 23:34
Oké, kan gebeuren. :)

Ja, leuke informatie, maar niet nieuw voor me.
wildhagen
@Deadsy2 juli 2024 20:17
Omdat het maar in één land (ook nog een van de kleinere landen) echt bekend was. Europa bestaat uit tientallen landen.

En wellicht bekt Wero in sommige talen beter dan iDeal, of zitten er bijvoorbeeld financiële of (licentie-)technische redenen achter de keuze voor een nieuwe naam.
i7x @wildhagen2 juli 2024 20:39
iDeal is Engels. Het klinkt overal hetzelfde. “Wero” daarentegen klinkt nergens naar. iDeal naam hadden ze ook kunnen kopen als dat het probleem was geweest.
Andros @i7x2 juli 2024 20:46
Nederlanders blijven maar denken dat iedereen in elk ander land op de planeet Engels als tweede taal heeft. Dat is in de praktijk absoluut niet het geval. Ga eens naar een Italië of voor mijn part een Baltische staat, ze gaan wel iets van Engels kunnen maar lang niet goed genoeg voor dagelijkse communicatie. De EU heeft niet voor niets een berg werktalen, momenteel hebben enkel Ierland en Malta het Engels als landstaal, de rest spreekt doorgaans iets anders. Grote kans dat dat "Wero" ergens voortkomt uit "we euro" oid, het blijft moeilijk om iets te regelen in de talen en cultuur kluwen dat de EU heet. Maar Engels is niet per se overal even bindend.
orvintax @Andros2 juli 2024 20:52
Maar engels blijft wel de lingua franca. Het is de wereldtaal dus het zou fijn zijn als andere landen in Europa er ook eens wat moeite insteken.
macdushi @orvintax3 juli 2024 00:03
Dat het engels DE wereldtaal is klopt niet, spaans is in veel meer landen de voertaal en in aantallen is chinees de meest gesproken taal.
Heroic_Nonsense @macdushi3 juli 2024 07:37
Chinees (Mandarijns) is niet de meest gesproken taal ter wereld. Het is wel de meest gesproken eerste taal in de wereld (als in moedertaal).

Engels wint met zo'n 300 miljoen sprekers meer als het gaat om het totaal aantal mensen dat het spreekt (dus als moedertaal of secundaire taal).

Bron

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 22 juli 2024 14:58]

Verwijderd @macdushi4 juli 2024 09:32
Het aantal landen waarin een taal word gesproken is van heel beperkte interesse (aantal sprekers is veel interessanter), en je tweede statement is feitelijk onjuist aldus Wikipedia (en diens bron)

Wikipedia: List of languages by total number of speakers

Daar komt nog bij dat Engels met extreme stip de meest gesproken tweede taal is die men spreekt, wat de status van lingua franca bevestigd. Dan zullen er alsnog zijn die het niet of slecht beheersen, maar het is de wereld-voertaal eerste keus.
TheVivaldi @orvintax2 juli 2024 20:56
Of we moeten toch weer proberen om het Esperanto er door te drukken. ;)
Andros @orvintax2 juli 2024 20:57
Wie zegt dat? De VN gebruikt Frans, Engels, Spaans, Russisch, Arabisch en Chinees. Ja, het Engels is de lingua franca in de westerse wereld, vooral in de Angelsaksische wereld. In Centraal-Azië, Zuid-Amerika of het verre Oosten ga je er niet heel ver mee komen. Dat het "de" wereldtaal zou zijn is een hele grote misvatting, het is doorgaans wel de meest gesproken tweede taal maar het niveau verschilt nogal in verschillende delen van de planeet. En dan krijg je de hele rare situatie dat westerse mensen in andere delen van de wereld arrogant en boos worden als de lokale bevolking "hun" wereldtaal slecht tot niet spreekt...
orvintax @Andros2 juli 2024 21:47
De VN en andere werelddelen buiten waar wij aan toebehoren gebruiken andere talen. Maar in dit geval gaat het om de Europese Unie.
i7x @Andros2 juli 2024 21:41
Ach dat valt wel mee hoor. Wij zijn er zelf ook niet perfect in. Maar één zo’n woord, dat snapt toch iedere ziel. “iDeal”, goh, wat zou een Fransman toch denken dat het betekent? Bestaat er niet ook zo’n woord in het Frans met zo’n mooi accent erop? En in het Italiaans met een e erachter? En “ ideaalne,” “ ideāls,” en “ idealus,” lijkt dat ook niet verdacht veel op iDeal? Zal wel toeval wezen of zo.

Maar “Wero,” ja dat zal zeker veel duidelijker zijn, want het komt voort uit “we euro” of zo. “We” inderdaad, van “wij,” maar dan in het Engels—oh wacht…
SirLenncelot @i7x2 juli 2024 22:54
Ideal in het Duits, idéal in het Frans, ideal in het Spaans, ideale in het Italiaans. En dan de woord spelling naar het Engelse ‘deal’. Ik vind het een van de betere namen voor een dienst voor het faciliteren van een transactie.

[Reactie gewijzigd door SirLenncelot op 22 juli 2024 14:58]

Zoijar @SirLenncelot2 juli 2024 23:34
Ik heb het ook altijd een geweldige naam gevonden, I, persoonlijk, I ook iets met E en internet, deal van een goede deal, en ideal van ideaal het beste. Bekt ook lekker, vertaalt lekker. Ja.

Weer-oh, wier-o, wuh-ro. Is het een eu, een e, een ie? Naja.
TheVivaldi @Andros2 juli 2024 20:56
Ik ken diverse mensen en beroemdheden uit Italië en de Baltische staten die uitstekend Engels kunnen lezen/schrijven/spreken, sommigen zelfs beter dan menigeen Nederlander.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:58]

b12e @TheVivaldi2 juli 2024 21:00
En binnen mijn vriendenkring kan ik het aantal mensen die in het Engels een gesprek kunnen voeren op minder dan 1 hand tellen.
TheVivaldi @b12e2 juli 2024 21:02
Dat ook. Mensen als Andros denken maar dat Nederlanders zo geweldig zijn in Engels, maar dat gaat vooral over lezen en schrijven (al zijn er ook genoeg die daar Steenkolenengels gebruiken). In het echt een gesprek voeren is een heel ander verhaal en voor een veel kleiner deel van de Nederlanders weggelegd.
Andros @TheVivaldi2 juli 2024 21:20
Hoezo? Ik zeg juist dat Nederlanders vaak denken dat de hele planeet goed Engels spreekt terwijl het in de praktijk anders is, ik zeg niets over het Engels van de meeste Nederlanders. En zoals je zelf zegt, dat is vaak slechter dan sommigen hier zouden denken. Ik kom er ook genoeg tegen die denken goed Engels te spreken want tv/film/game en zodra ze tegenover een Brit staan lopen te hakkelen met een mond vol tanden. Dat wordt inderdaad nogal eens overschat :) .
Rob Voets @i7x3 juli 2024 08:57
Laat ik het nou altijd uitgesproken hebben als ideaal.
AmbroosV @i7x3 juli 2024 14:21
"Wero" werkt veel beter in niet-Germaanse talen. iDeal is een vreselijk slechte naam voor Frankrijk, Italië, Spanje etc.

"Wero" is eerder een soort van "wireless euro". Best een geslaagde naam.
vrow @Deadsy2 juli 2024 23:34
Sowieso is dit weer typisch Europees.
Stel je voor dat facebook alleen beschikbaar was in New York en later misschien eens in Utah. En over twee jaar in Californië…
Je wilt heek Europa de mogelijkheid geven om overal te betalen en snel geld naar iedereen over te maken, of je wilt dat niet. Dat hele gedoe met alles in fases etc daar begrijp ik dan niks van.
Ja, dat je eerst even start met 1 land om te kijken hoe het loopt, dat snap ik. Maar dan kan de maand erop (of zelfs de week erop) het volgende land er al bij… En niet pas 2 jaar later.

Nou ontgaat het praktische nut van Wero mij nog even hoor. Instant Payments werken ook van/naar de meeste EU-banken en online betalen kan ook in elk land al. Ik snap dat ze marktaandeel van Mastercard en Visa willen pakken.
Maar nu in het begin kun je alleen nog maar je vrienden betalen. Tikkie dus, maar dan in Duitsland, Frankrijk en België.
Het.Draakje @vrow3 juli 2024 07:22
De gebruikersinterface mag dan wel een standaard zijn, dat wil niet zeggen dat het zo maar even met de interne computersystemen werkt. Die moeten aangepast worden. En daar gaat gewoon tijd overheen. Voor zo'n ingewikkelde aanpassing is twee jaar niks.
vrow @Het.Draakje3 juli 2024 08:02
Ja, het ontwikkelen kost wel tijd, maar het kan in België, Duitsland en Frankrijk tegelijk. Dan kan het ook in meerdere (alle) landen tegelijk. Het is maar net wanneer je begint met de implementatie. En in Nederland is er al iDeal waar iedereen op aangesloten is en dit is onderliggend 'gewoon' iDeal zoals wij dat al jaren hebben.
Het.Draakje @vrow3 juli 2024 08:13
ING zal zijn computersystemen aan moeten passen aan het nieuwe betaalplatform en dat kan niet gedaan worden door een KBC.

Het lijkt me namelijk stug dat de interne systemen van KBC, Deutsche Bank of, Parisbas ook maar iets lijken op die van de ING of Rabo. (Ik heb 40 jaar in de banken IT gezeten en nogal wat integratie, nationaal en internationaal, gezien). De keren dat het een fluitje van een cent was is op de vingers van één voet te tellen.
vrow @Het.Draakje3 juli 2024 11:00
Volgens mij praten we ontzettend langs elkaar heen.
Ik bedoel gewoon, dat als je een Europees systeem wilt uitrollen waarbij één van dé grote voordelen is, dat het in heel Europa te gebruiken is, je ook moet zorgen dat het (vrijwel direct) in heel Europa te gebruiken is. Ik heb het niet over of het wel of niet lang duurt om te implementeren en/of de systemen van KBC anders zijn dan die van ING.
Vergelijk met OVPay met betalen met je pinpas. Eerst een kleine proef met een paar mensen om te kijken of het goed werkt, vervolgens uitrol bij de NS en paar maanden later bij de andere vervoerders en klaar.
Getrapte releases zijn goed maar daar moet je geen jaren tussen stoppen, vind ik.
Ze promoten het heel erg als een Europees systeem: "Ja, we hebben grote plannen! Instantbetalingen naar familie en vrienden in het buitenland zijn nog maar het begin voor wero."
Het.Draakje @vrow3 juli 2024 12:25
Uiteraard kan je proberen om het in alle landen tegelijk te ontwikkelen. Ben je al meteen 2-3 jaar verder voordat je een tijdslijn overeengekomen bent. Want de banken hebben niet allemaal hetzelfde startpunt. En ook nog hun eigen commerciële ambities. Dan moet je nog ergens een paar duizend programmeurs zien te vinden. We praten niet over 10 - 20 banken maar in Europa toch minimaal een paar honderd. En iedere bank heeft toch wel een ploeg van een man of 10 / 15 nodig. Grotere banken wellicht nog meer.

Laat het platform maar gewoon zijn eigen front-end ontwikkelen, en de interface waarop banken kunnen aansluiten. Want dat moet uiteraard ook getest worden bank A stuurt een betaling het systeem in, komt die aan, bij de juiste partner. Een bank per keer, dat valt te doen, maar 100 of meer banken tegelijkertijd, dat zou ik niet graag op mijn bordje willen hebben.

Stel dat ABN Amro het aansluiten begroot op een half jaar werk, de ING op 4 maanden en de Rabo daar 8 maanden nodig voor denkt te hebben. Wil jij dan tegen de ING zeggen, begin er nog maar niet aan want de Rabo moet eerst halverwege zijn? En wat als ING het toch verkeerd ingeschat heeft? Moet de rest maar stoppen totdat de ING weer op schema ligt?

Iedere bank op zijn eigen tempo en eigen datum laten aanhaken levert minder stress en minder werk op.

Op dit moment zijn dan ook nog niet alle belgische banken over, alleen de KBC. Mooi voor wero, kunnen ze nu eigen onderhoudsorganisatie gaan bijschaven. Met een big bang heb je ook daar je problemen mee.

Ooit, op termijn, zal het systeem bij alle europese banken beschikbaar zijn. Maar dat moment ligt nog jaren voor ons uit.
R4gnax
@vrow3 juli 2024 11:22
Ik snap het eerlijk gezegd ook niet helemaal - wat is er nou eigenlijk mis met gewoon een SEPA bankoverschrijving, die zo-goed-als pan-Europees ondersteund zijn, o.v.v. een betalingskenmerk?
vrow @R4gnax3 juli 2024 12:15
Dat is dus de hele grap.
iDeal was (is?) nog een systeem waarbij gewerkt wordt met een tussenrekening van iDeal en/of de betalingsverwerker.
Dat was omdat instant betalingen destijds niet bestonden en je toch de zekerheid moest hebben dat je geld onderweg was.

Met Wero is er, als het goed is, geen sprake meer van een tussenpartij. Het werkt 100% via SEPA instant transfers. Zowel personen onderling als (straks) aankopen in een webwinkel of fysieke winkel.
Dus feitelijk wordt je telefoonnummer door Wero gekoppeld aan je bankrekeningnummer en wordt er een directe overboeking gestart. We hadden en hebben ook al SEPA QR-Codes en die kun je ook nu al gewoon scannen met je bank-app.
Maar Wero is daar een vriendelijke naam bij en schilletje overheen. En dat snap ik op zich wel, want IBAN NLxxINGBxxxxxxxxx is natuurlijk moeilijk te onthouden. Laat staan Duitse IBANs die nog veel langer zijn. Dat er een soort koppeling komt met een username of telefoonnummer a la WhatsApp-achtig iets dat is prima.
R4gnax
@vrow3 juli 2024 15:26
Die tussenrekening bij de betalingsverwerkers is er zodat zij als trusted third-party op kunnen treden.

De handelaar vraagt eerst een reservering van een bedrag aan (payment request) waarna de gebruiker betaalt. De handelaar ontvangt dan bevestiging dat de betaling klaar staat, en kan op dat moment de interne logistiek aftrappen om een product klaar te zetten, dienstverlening in te plannen, etc. en als dat ook slaagt kunnen ze de betaling binnenhalen (payment capture).

Doen ze dat niet, omdat het inboeken van een order om wat voor reden dan ook op het laatste moment toch niet lukt, misschien omdat bijv. echt net tijdens het afrekenen de voorraad op is gegaan, dan kunnen ze de betaling weer vrijgeven (payment release) en stort de betalingsverwerker het geld weer terug op de rekening van de consument. En verzaakt een handelaar om dat te doen, dan zal een betalingsverwerker meestal de reservering na 24~48u zelf vrijgeven en krijgt de consument het geld dan weer teruggestort.

Binnen deze opzet heeft de consument de garantie dat als er bij de handelaar in de systemen iets fout gaat, ze het geld niet kwijt zijn. Heeft de handelaar de garantie dat ze verzekerd zijn hun geld te krijgen voordat ze een product of dienst moeten gaan inboeken. (Heel belangrijk binnen bijv. de reiswereld, waar veel producten niet zomaar annuleerbaar zijn.) En heeft de handelaar nooit weet nodig van de concrete rekeninginformatie van de consument, wat voor allerlei veiligheidsnormen betr. gegevensverwerking weer handig is.


Dus dat hele tegenrekeningsysteem, dat zal bij elke betalingsverwerker -- nou ja; elke competente betalingsverwerker -- gewoon in stand blijven. Ook bij Wero.


Wat ik me trouwens in heel het Wero verhaal wel af vraag:
Het is telefoon hier; telefoon daar. Bank-app hier; bank-app daar.
Maar wat als je geen smartphone hebt, of wilt gebruiken icm een bank app?
Wat als je gewoon via een desktop PC af wilt rekenen via je internetbankieren-omgeving, zoals met iDeal kan? Wero zou een aardige misser worden als die mogelijkheid verdwijnt...

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:58]

vrow @R4gnax3 juli 2024 17:31
Ja, ik weet niet hoe Wero gaat werken met die tussenrekeningen.
Ik kan er ook weinig over vinden nog. De 'Tikkies' gaan wel direct van user naar user, voor zover ik kan vinden. Dus je ziet op jouw bankafschrift gewoon het IBAN van de afzender (betaler) staan.

Maar voor online aankopen bij een winkel, heb ik geen idee hoe ze dat gaan doen.
Nou herken ik jouw uitleg over iDeal ook niet helemaal.
Bij mijn vorige werk hadden we een webwinkel en als mensen betaalden, dan hadden ze betaald en stond het geld gewoon bij Mollie voor ons klaar (en werd het de volgende dag uitbetaald als je dat zo had ingesteld).
Als ik niks deed, kwam het geld toch gewoon naar mij toe en ging Mollie het niet automatisch terugstorten ofzo als ik geen verzendbewijs doorgaf ofzo.
Dus misschien is jouw beschrijving van hoe het vroeger ging...?
R4gnax
@vrow3 juli 2024 23:26
Het payment capture/release model is een robuuster, meer failsafe model voor transacties wat providers zoals bijv. Adyen en Stripe aanbieden. Dat hoef je niet persè te gebruiken - maar is wel handig is als je dus met bepaalde scenarios zit.

Zoals verkoop van reisproducten die niet zondermeer annuleerbaar zijn zodra ze ingeboekt zijn, zoals bijv. vluchten waar ook bij direct annuleren door de pakketreisaanbieder alsnog bijkomende kosten op komen te zitten, in zo'n geval voor rekening van de verkoper.

Of in situaties met een hoog transactievolume, zodat je niet de laatste exemplaren van een artikel telkens gereserveerd hoeft te houden per individuele klant die de betaalflow start - wat afhankelijk van de betaalmethode nog wel eens minutenlang kan duren, en gedurende welke jij datzelfde product niet aan een andere klant kunt verstrekken omdat je anders hetzelfde mogelijk laatste exemplaar aan twee klanten hebt verkocht.

(En dan moet je weer zelf het annuleren van één van die transacties gaan regelen, waarbij je dus zelf over de tegenrekening gegevens moet beschikken; of moet hopen dat je betalingsverwerker een manier geeft om betalingen op basis van bijv. gekoppelde unieke identifiers terug te draaien.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:58]

martijnsch @vrow3 juli 2024 15:01
Je geeft een mooi voorbeeld met Facebook, want dat ik exact hoe Facebook begonnen is, maar dan universiteiten.
sambalbaj @Deadsy2 juli 2024 20:19
De naam lijkt ook veel op Weibo.

Ben benieuwd of dit breed gedragen gaat worden door de consument of dat dit de verschuiving naar Mastercard/Visa een extra duw geeft.
Gelomidor1 @sambalbaj2 juli 2024 20:44
Vast wel, mensen klagen even, moeten even wennen aan iets nieuws en dan is t geweldig want dan zien ze de voordelen.
amigob2 @Deadsy2 juli 2024 21:01
omdat ideal in een antal landen al gebruit wordt voor ander zaken, en dus ook de domains niet vrij zij. en, verwacht niet door ideal zelfs ideal.eu is al gerigistreerd
R4gnax
@amigob23 juli 2024 11:20
Daar is een mouw aan te passen middels bijv. geforceerd uitkopen.
Vziw zijn daar regels voor. Maar ja- kan wel een flink prijskaartje aanhangen, dat wel...
dinoballz @Deadsy3 juli 2024 08:00
Ik werk voor één bedrijf in de EPI.

Het is voornamelijk Franse ijdelheid. Het moet hun uitvinding zijn.

Het ergste is eigenlijk dat je iDEAL kan omschrijven als “geen fratsen, gewoon betalen.”, en nu voegen ze er al opties als “profielen” en afbetaling in 3 termijnen aan toe zelfs voordat het naar Wero wordt hernoemt. Ze willen één product dat alles doet en het gaat daardoor vanzelf falen.
R4gnax
@dinoballz3 juli 2024 11:26
Ja- die profielen werden zelfs een paar weken luidkeels met reclame campagnes op nationale televisie aangekondigd. Nou-- ik bedank ook voor die troep. De kracht van iDeal is (was?) nou juist de eenvoud: bank selecteren; direct richting de website of app; betaling autoriseren binnen de bank omgeving, op de manier die de gebruiker al gewend is; klaar.
dengregg @Deadsy3 juli 2024 10:00
kan ook zijn dat deze merknaam in andere landen binnen Europa reeds in gebruik is.
watabstract @Deadsy2 juli 2024 20:17
En wat voor naam. Maar goed. Ik gebruik het toch niet. Ik heb visa debitcards in m'n telefoon staan en betaal met Google Pay, online en in de winkel. Werkt wereldwijd.
Sebastian1313 @watabstract2 juli 2024 20:27
Het enige waar de Amerikanen nog geen zicht op hebben is mijn betaalverkeer. En daar krijgen ze met Nederlandse en Europese applicaties ook geen zicht op.

Dat kan dus een zeer valide reden zijn om Europese applicaties te gebruiken in plaats van Google pay 👀
watabstract @Sebastian13133 juli 2024 00:42
Ja leuk, in Europa. Ik spendeer meer tijd daarbuiten helaas.

Overigens switchen alle Nederlandse banken naar Google Pay dus ook in Nederland krijg je ermee te maken, als je tenminste met je telefoon wilt blijven betalen
ChillinR @watabstract3 juli 2024 19:17
Dit is de reden dat ik niet met mijn telefoon betaal.
watabstract @ChillinR4 juli 2024 03:12
Voorlopig ondersteunt ING nog de virtuele bankpas. Daarmee hangt de ING app rechtstreeks aan de NFC chip. Als ik in Nederland ben en met ING wil betalen dan moet ik van Google Pay naar ING switchen bij de NFC settings.
lenwar
@Sebastian13132 juli 2024 20:39
Kijk is goed op je betaalpas :)
Die "is" niet van je bank. Die wordt uitgegeven door je bank, maar hij "is" van Mastercard (Maestro/Debit Mastercard) of VISA (V-pay/VISA Debit) ;).

Maar goed. In het geval van Google snap ik het wel. Ik zou het ook niet fijn vinden als al m'n betalingen door Google hen gaan. Bij Apple Pay gaan de betalingen niet 'door' de servers van Apple heen.
La1974 @Sebastian13132 juli 2024 20:43
Je gebruikt nooit een bankpas?

Je betalingen lopen (deels) via het netwerk van Mastercard of Visa en waar komen die vandaan?
HSG 2 juli 2024 20:20
Dus als ik het goed begrijp werkt WERO hetzelfde als Ideal maar dan voor de hele EU?
wildhagen
@HSG2 juli 2024 20:26
In het begin wel, maar het krijgt later wel extra functionaliteit die iDeal niet heeft:
Aanvankelijk zal Wero vergelijkbaar werken als iDeal: je gebruikt de dienst om online betalingen te doen. Daarnaast krijgt Wero meer functies om te concurreren met onder andere Tikkie en Google Wallet.

Het wordt mogelijk om personen te betalen en in de fysieke winkel met de app af te rekenen. Daarnaast wordt er gewerkt aan loyaliteitsprogramma’s en een Europese identiteit zoals we in Nederland DigiD hebben.
Zie https://www.androidplanet.nl/nieuws/wero-ideal/
Tweaker @wildhagen3 juli 2024 01:19
Ik ben niet snel enthousiast over dit soort grote innovaties maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de berichten over Wero van Arno Wellens al een tijd volg en ik in Wero veel potentie zie en ook mezelf afvraag waarom dit niet al veel eerder kwam.

Als je in Nederland woont heb je het met iDeal echt al heel lang geweldig. Neem Italië, zonder creditcard en Paypal overleef je niet. Automatische incasso is echt een gunst, ik moet al jaren iedere maand mijn internet abo overmaken. Met overmaken bedoel ik inloggen, en dan afrekenen met creditcard. Overmaken naar een IBAN is geen optie.

Onderling betalen is al helemaal een niet te nemen hobbel. Vrijwel niemand kent zijn IBAN uit zijn hoofd en op bankpasjes staat het niet, ook wordt overschrijven als zeer omslachtig ervaren, men regelt vrijwel alles cash.

Dus ja, laat die Wero maar komen! Ik hoop wel heel erg dat we eindelijk eens mogen profiteren van een URL. De betaalverzoekjes hebben altijd een lange reeks en verkopen na een maand. Wat ik zou willen is dat je een vaste subdomein zou kunnen claimen, bijvoorbeeld tweaker.wero.eu en dat je alleen dát aan mensen hoeft te zeggen of berichten waarna ze jou painless kunnen betalen.
En als we dan toch bezig zijn: dat als je er /36.50 achter zet dat je dan terecht komt op een betaalverzoek van €36,50

Ik ben een totale noob, maar dit moet toch echt te doen zijn lijkt me
vrow @Tweaker3 juli 2024 12:19
Bedoel je dit:
https://bunq.me/WijkpanelTinga/1.00

Of dit:
https://revolut.me/vrowdy/eur1/omdatjezoaardigbent

[Reactie gewijzigd door vrow op 22 juli 2024 14:58]

Tweaker @vrow3 juli 2024 14:40
Ja dat bedoel ik, maar dan dus van Wero (het ecosysteem) en niet van de desbetreffende bank waar iemand klant is.
vrow @Tweaker3 juli 2024 17:23
Heb je (vooral het onderste) linkje wel even goed getest? :-)
watabstract @vrow4 juli 2024 03:05
Ja of Wise. Dat gebruik ik al jaren. Betaal er wereldwijd mee in de lokale munt en voor de middenkoers. Dat heeft me al bijzonder veel geld bespaard tov een normale bank. Ik gebruik niet anders meer. Ik kan ook rekeningnummers over de hele wereld openen, in verschillende valuta. Transfers gaan meestal vrijwel zonder vertraging naar de andere kant van de wereld.

Ze ondersteunen ook Google Pay. Daar bestaat hier veel weerstand tegen merk ik. Maar de besparingen en het enorme gemak van de combinatie Wise en Google Pay maken het voor mij de heilige graal.
Cybergamer @wildhagen2 juli 2024 22:09
Dus iDeal en DigiD in een? Ik weet niet of ik dat fijn ga vinden.
SirLenncelot @Cybergamer2 juli 2024 23:02
Nee niet echt. DigiD is voor overheidsdiensten. Het is meer als iDin waarmee je inlogt middels je bank en zo je gevens vooringevuld deelt. Het wordt niet heel veel toegepast maar werkt op zich wel prettig, hoef je niet elke keer een nieuw account aan te maken.
vrow @SirLenncelot2 juli 2024 23:38
Als je bijv. BKR of Experian je registraties wilt bekijken, dan kan dat met iDin.
Je hoeft dan geen kopie van je id-kaart meer te mailen en je ziet precies welke gegevens je bank doorgeeft.
Dat is alleen je naam, adres en geboortedatum en dat heeft zo’n BKR ook nodig om jouw data erbij te zoeken. Maar geen kopie ID met kans op diefstal daarvan.
Dus iDin is eigenlijk DigiD voor bedrijven die geen DigiD mogen gebruiken. iDin kan ook gebruikt worden voor leeftijdscontrole voor bijv. online gokken.
Maar het is niet bedoeld als SSO zoals ‘log in met Google’ ofzo. Daarvoor zijn wel de nieuwe iDeal-profielen bedoeld.
HSG @Cybergamer2 juli 2024 23:34
Nee geen DIGID. Goed lezen wat er staat
Daarnaast wordt er gewerkt aan loyaliteitsprogramma’s en een Europese identiteit zoals we in Nederland DigiD hebben
Met andere woorden het gaat omgeveer hetzelfde werken als Digid.
phYzar @HSG2 juli 2024 20:22
Uiteindelijk wel, maar de eerste versie is puur een soort Tikkie van consument naar consument.
Skaninchen @phYzar2 juli 2024 20:26
Dat is toch inherent, omdat alle E-Commerce bedrijven eerst ook nog eens over moeten.

Dat is niet per se de intentie van Wero met versie 1, lijkt mij.
phYzar @Skaninchen2 juli 2024 20:32
De versie die nu beschikbaar is kan dus nog niet voor webshops gebruikt worden:
Ja, we hebben grote plannen! Instantbetalingen naar familie en vrienden in het buitenland zijn nog maar het begin voor wero. Binnenkort kun je met je wero-wallet in de winkel en online betalen, en zelfs je abonnementen regelen.
Dus waar iDeal eerst alleen shops was en later Tikkie-achtige implementaties kreeg, begint Wero andersom.
Maurits van Baerle @Skaninchen2 juli 2024 21:22
Volgens mij hoeven eCommerce bedrijven niet zoveel te doen omdat die het doorgaans uitbesteden aan payment providers als Adyen, Stripe etc.

Als de grote payment providers Wero hebben opgenomen als betaalnetwerk dan zie je het vanzelf verschijnen bij je favoriete webshop.
Skaninchen @Maurits van Baerle2 juli 2024 21:27
Klopt, daar ben ik mij bewust van. Maar we zijn er nog niet als twee of drie grote banken in Nederland over zijn. Meer in die zin.
Tweaker @Maurits van Baerle3 juli 2024 01:26
Payment providers?

Ja, dat was een soort tussenpartij die de betaling afhandelde vroeger toen Wero nog niet bestond.

;) wie weet…
Lord Anubis @HSG2 juli 2024 22:07
Dat weet ik niet, voor zover mij duidelijk gemaakt is, is er aan je wero account 1 bankaccount gekoppeld; idem aan de andere zijde. Het is een 1 persoons tikkie.
Lijkt mij dus dat je dus vanaf 1 bank rekening kan betalen, en niet kan kiezen.
Vind PayPal juist handig, betaal met 1 account en kan verschillende rekeningen gebruiken, of zoals bij iDeal voortijdig in het process een bank + rekening kiest. Bij Wero wordt er alleen gekeken of je account ( via je bankaccount ) voldoende tegoeden heeft. Verder geen keuze daar.

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 22 juli 2024 14:58]

HSG @Lord Anubis2 juli 2024 23:35
In het begin wel denk ik. Maar daarna zal, net als met Ideal, meerdere banken kunnen selecteren.
AMD and INTEL 2 juli 2024 20:25
Eindelijk een betaalplatform tussen België en Nederland. Was toch wel een gedoe voor dit, herinner me nog dat ik 2e hands verkocht en het dus alleen via paypal ging. Niet optimaal!
pharmacist @AMD and INTEL2 juli 2024 20:32
inderdaad of als Belg via Marktplaats.nl....the computer says NO: geen iDeal mogelijk en dan de verwarrende venstertjes, waarbij de suggestie wordt gewekt dat je ook met een buitenlandse rekening iDeal kan gebruiken (not: wel buitenlandse rekening, maar wel wonend in Nederland dan wel iDeal, maar als Belg op Marktplaats.nl: NOT). Nu is het via paypal of IBAN overschrijving, dus Wero zou handig zijn.

Ik vermoed dat WERO een verbastering is van Duitse Währung (munt(eenheid))
lenwar
@pharmacist2 juli 2024 20:53
WERO is van EPI, wat een Europese Vennootschap is naar Belgisch recht. (Ze zitten dus in België):

https://www.epicompany.eu...nnovative-digital-wallet/
De onderbouwing:
- We (als in wij) past goed bij Europa
- Het lijkt op Euro
- Het lijkt op het Latijnse bijwoord Vero (Wat ongeveer vertaald naar: Waarheid, werkelijk, zeker - Is m'n Latijn toch nog ergens goed voor ;) )

Ik vind hem niet bijzonder sterk, maar het bekt wel makkelijk :)

Edi:Typo
pharmacist @lenwar2 juli 2024 21:20
Dat is eigenlijk niet zo gek hoor: in het klassiek Latijn bestond er geen letter U of J (dat zijn uitvindingen in de Middeleeuwen) en in het Latijn wordt VERO uitgesproken (als je de V dat de U moet voorstellen en als OE wordt uitgesproken zoiets als OE-ERO en dus WERO). Dat de U eigenlijk een V is blijkt dat in het Engels de W double U wordt genoemd en in het Franse Double V, dus U = V. Zo wordt ook Veni, Vidi, Vici ook uitgesproken als WENI, WIDI, WiKI (de C is altijd een K klank, want de K wordt in het Latijn enkel gebruikt voor leenwoorden uit het Grieks).

[Reactie gewijzigd door pharmacist op 22 juli 2024 14:58]

Probook8979 @pharmacist3 juli 2024 06:07
Dank
TheVivaldi @lenwar2 juli 2024 21:00
Het klinkt ook als Nederlandse spreektaal: “daar gaat hij weero!”
Andros @pharmacist2 juli 2024 20:49
Misschien een beetje laat maar ik gebruik in België Revolut en daarmee kun je op veel plekken wel met iDeal terecht. Niet helemaal 100% maar vaak kom je er wel mee.
pharmacist @Andros2 juli 2024 21:16
Maar jij bent waarschijnlijk Nederlander, wonende in België en dan kan het wel, maar niet als je Belg bent en je via iDeal wilt betalen op Marktplaats.nl
Wally2002 @pharmacist3 juli 2024 08:10
Revolut heeft iDeal, dus als je een revolut rekening hebt kun je overal met iDeal betalen waar dat geaccepteerd wordt. En een revolut rekening is gewoon door Belgen aan te vragen.
pharmacist @Wally20023 juli 2024 19:03
Om nou een extra bankrekening te openen om iDeal te gebruiken is wat teveel van het goede vind ik. Het zou gewoon moeten kunnen via elke Iban rekening in Europa dus die wero zou wel gemakkelijk zijn.
BramVroy 2 juli 2024 21:19
Ik mis in het artikel een beetje wat het voordeel is ten opzichte van wat we al hebben. Payconiq/bancontact gaat ook gewoon goed in Belgie. Wat voegt dit verder toe op dit moment? (Eens het Europees is zie ik het voordeel, maar biedt het op dit moment ook al andere voordelen?)
kodak @BramVroy2 juli 2024 22:59
Het is een betaalproduct. Het doel van het financiële bedrijf is dat je Europees zo veel mogelijk met hun betaalproduct laat/gaat betalen. Dat levert ze namelijk geld op, vaak per transactie. Ondertussen is er nauwelijks concurrentie, want de gebruikelijke betaalproducten als ideal verdwijnen of zijn straks zoals bankcontact waarschijnlijk veel beperkter in ondersteunde banken Maar uiteraard kunnen ondernemers natuurlijk ook gewoon meerdere betaaldiensten aanbieden, omdat niet iedereen zomaar Wero wil gebruiken. Dat doen er veel nu al.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 14:58]

Terracotta @kodak2 juli 2024 23:17
De concurrentie is met Amerikaanse betaalproducten, dat is waar de EU zich zorgen over maakt.
Als het werkt zoals bancontact/payconiq nu, ben ik zeker voorsta'der
Marcel3X @kodak3 juli 2024 16:53
Concurrentie?, je wil dat ze allemaal verschillende betaalsystemen gaan gebruiken, daarom ligt Android ook jaren achter met contactloos betalen, werkt echt super en duurder voor de consument, jij snapt 't 🙄
Bender @BramVroy2 juli 2024 22:12
Als alle 1 app en protocol hebben dan hoeft niet iedereen zijn eigen platform te ontwikkelen, dus onderhoud en ontwikkeling is gedeeld.
LucW2 2 juli 2024 22:32
Wat een rare naam ....
Verwijderd 3 juli 2024 07:16
Hmm een app, dus. Ik hoop dat die geen afhankelijkheid heeft van google services op android, want anders gaat het em voor mij iig niet worden.
RVervuurt 3 juli 2024 07:31
In Denemarken gebruiken we al iets vergelijkbaars (MobilePay), welke sinds vorige week ook in Noorwegen en Finland gebruikt kan worden. Het is bijna net zo makkelijk als SMS'en, want het enige wat je nodig hebt is een telefoonnummer.

Het is echt zo makkelijk om even snel geld aan elkaar over te maken, dat het me verbaast dat dit niet eerder opgestaan is in de rest van Europa. En nee, Tikkie is toch even een tikkie (haha) anders.
Wally2002 @RVervuurt3 juli 2024 08:12
Zweden heeft al jaren Swish.
RVervuurt @Wally20023 juli 2024 08:24
Dat doet inderdaad hetzelfde als MobilePay.
TheGabeMan 3 juli 2024 08:47
Eindelijk makkelijk mijn broodje betalen aan mijn belgische collega, want Ideal alleen NL en payconic alleen BE.
D-Raven 3 juli 2024 12:09
Ik hoop dat wero ook een vervanging is voor apple-pay / google-pay.
Dan hoeven die betalingen ook niet meer via die bedrijven.
hoek @D-Raven3 juli 2024 12:34
Ja, want het is van de zotte dat bijv. Volksbank (o.a. SNS) eerst een app optuigt en die vervolgens afserveert en je 'dwingt' Google Pay te gebruiken. Wat ik niet wil en niet doe. Dus weer pinpas bij de hand.
ArcticWolf @hoek3 juli 2024 13:21
Idd, gebruik ook weer alleen de pinpas van ASN. Google hoeft m'n betaalverkeer niet (rechtstreeks) te zien.

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