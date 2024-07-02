Belgische bank begint met Europese betaalapp wero, release Nederland volgt later

Die tussenrekening bij de betalingsverwerkers is er zodat zij als trusted third-party op kunnen treden.
De handelaar vraagt eerst een reservering van een bedrag aan (payment request) waarna de gebruiker betaalt. De handelaar ontvangt dan bevestiging dat de betaling klaar staat, en kan op dat moment de interne logistiek aftrappen om een product klaar te zetten, dienstverlening in te plannen, etc. en als dat ook slaagt kunnen ze de betaling binnenhalen (payment capture).
Doen ze dat niet, omdat het inboeken van een order om wat voor reden dan ook op het laatste moment toch niet lukt, misschien omdat bijv. echt net
tijdens het afrekenen de voorraad op is gegaan, dan kunnen ze de betaling weer vrijgeven (payment release) en stort de betalingsverwerker het geld weer terug op de rekening van de consument. En verzaakt een handelaar om dat te doen, dan zal een betalingsverwerker meestal de reservering na 24~48u zelf vrijgeven en krijgt de consument het geld dan weer teruggestort.
Binnen deze opzet heeft de consument de garantie dat als er bij de handelaar in de systemen iets fout gaat, ze het geld niet kwijt zijn. Heeft de handelaar de garantie dat ze verzekerd zijn hun geld te krijgen voordat ze een product of dienst moeten gaan inboeken. (Heel belangrijk binnen bijv. de reiswereld, waar veel producten niet zomaar annuleerbaar zijn.) En heeft de handelaar nooit
weet nodig van de concrete rekeninginformatie van de consument, wat voor allerlei veiligheidsnormen betr. gegevensverwerking weer handig is.
Dus dat hele tegenrekeningsysteem, dat zal bij elke
betalingsverwerker -- nou ja; elke competente
betalingsverwerker -- gewoon in stand blijven. Ook bij Wero.
Wat ik me trouwens in heel het Wero verhaal wel af vraag:
Het is telefoon hier; telefoon daar. Bank-app hier; bank-app daar.
Maar wat als je geen smartphone hebt, of wilt
gebruiken icm een bank app?
Wat als je gewoon via een desktop PC af wilt rekenen via je internetbankieren-omgeving, zoals met iDeal kan? Wero zou een aardige misser worden als die mogelijkheid verdwijnt...
[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:58]