Belgische bank begint met Europese betaalapp wero, release Nederland volgt later

De Belgische bank KBC begint eind deze maand als eerste bank in de Benelux met het aanbieden van wero. De Europese betaaldienst is gebaseerd op iDEAL. Op termijn vervangt wero ook iDEAL in Nederland.

KBC heeft wero al getest afgelopen tijd en stelt het eind juli beschikbaar voor alle klanten via de eigen app, meldt wero. Andere banken in België volgen dit najaar. Wero is van de European Payments Initiative, een samenwerkingsverband van banken in Europese landen. Die nam vorig jaar iDEAL over. In Nederland kan de transitie van iDEAL naar wero nog tot begin 2026 duren.