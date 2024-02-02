OVpay-app laat gebruikers verschillende betaalpassen toevoegen

De OVpay-app bevat sinds vrijdag twee nieuwe functies. OVpay laat gebruikers nu verschillende betaalpassen toevoegen aan de app. Daarnaast kunnen openstaande bedragen via de app worden betaald.

Gebruikers kunnen een betaalpas van een andere bank of de betaalpas in de wallet van Google en Apple toevoegen, schrijft OVpay vrijdag in een persbericht. Als de gebruiker bijvoorbeeld een reis wil betalen met zijn zakelijke rekening, kan hij een pas van die rekening toevoegen aan de OVpay-app. Ook kunnen reizigers voortaan openstaande bedragen in de app met iDEAL, Mastercard of Visa betalen. Verder meldt OVpay dat zijn app sinds de release afgelopen juni een half miljoen keer is gedownload.

OVpay bij de trein

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 02-02-2024 13:36 122

02-02-2024 • 13:36

122

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Reacties (122)

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robvh99 2 februari 2024 13:38
Wat voegt het gebruik van de app toe aan het gewoon aanbieden van de pas bij het in/uitstappen?
wildhagen
@robvh992 februari 2024 13:41
Die voordelen worden allemaal al op hun eigen website benoemd: https://www.ovpay.nl/app
- Tijdens je reis zien of je bent in -en uitgecheckt
- Een gemiste in- of uitcheck aanpassen
- Zelf een declaratieoverzicht maken
- Je rit en reiskosten terugkijken, tot wel 18 maanden geleden
- Je betaalpas of creditcard een eigen kleur of naam geven
Dat lukt allemaal niet als je je pas gebruikt (op de één na laatste na, wellicht, maar dan wel omslachtiger)
JDx @wildhagen2 februari 2024 14:15
"eigen kleur of naam"

Met een stift is dat zo gedaan en ik noem mijn pas Henk.
t14wo @JDx2 februari 2024 14:24
Ja goed verhaal. Gelukkig zijn de meeste mensen iets verder in het digitale leven en loop je dan tegen het probleem aan dat Apple het ONMOGELIJK maakt om een pinpas of creditcard een eigen naam of afbeelding te geven. Dus elke ING pas ziet er hetzelfde uit en je moet zelf maar uit je hoofd leren wat de laatste 4 cijfers zijn.
rodb @t14wo2 februari 2024 14:40
Dit is niet helemaal waar, ik zag dat je bij ING een icoontje kan toevoegen bij elke pas.

Om een 'icoon' toe te kunnen voegen aan je Apple Wallet heb je de meest recente versie van de ING Mobiel Bankieren App nodig. Een 'icoon' kun je alleen toevoegen aan een ING Betaalpas. Het is niet mogelijk om een 'icoon' aan op je digitale credit card te plaatsen.

Stappen om een icoontje op je digitale ING Betaalpas te plaatsen:

Ga naar de ING App
Klik rechtsonder op "service"
Scroll naar "Zelf regelen" en klik op "Je app-instellingen"
Klik op "Apple Pay"
Selecteer de ING Betaalpas waarop het icoontje geplaatst moet worden
Selecteer "Icoon aan pas toevoegen"
Kies het gewenste icoontje
Opslaan en klaar!
lenwar
@rodb2 februari 2024 15:32
Thanks! :)
Dit is wel ideaal. Ik wist niet dat dit kon. Het is ook eigenlijk wel een inkopper dat dit kan natuurlijk.
Deluxy @rodb3 februari 2024 02:10
Thanks, wist niet dat dit toegevoegd was.
Super handig.
t14wo @rodb2 februari 2024 15:50
WAUW. deze optie is de meest onderbelichte feature van de ING app!
Electrifying @rodb3 februari 2024 10:03
Hier ook dank! Erg handig!
lenwar
@t14wo2 februari 2024 14:39
Is het niet zo dat de bijbehorende app bepaalt hoe het er uit ziet? Allicht kun je dan beter bij hen een klacht indienen? Ik gebruik bijvoorbeeld Pass4Wallet voor m'n betaalkaartenklantenkaarten in m'n wallet te zetten. (die genereert plaatjes met streepjescodes/qr-codes en zet ze in de Wallet. Ideaal!!) Daar kan ik zelf de kleuren en info in bepalen.

Het was me eigenlijk nooit bewust opgevallen dat er eigenlijk geen echte info op staat behalve de laatste 4 cijfers van m'n bankrekeningnummer.
Zelfs geld voor m'n creditcard. Die heeft dat ook.

Edit: Zoals @rodb al aangeeft blijkt het wel te kunnen. Je kunt kiezen uit een paar icoontjes die je op je pas kunt zetten. (ook naderhand)
Je kunt kiezen uit:
- (niets)
- Een enkel poppetje
- Twee poppetjes (en/of rekening)
- Een 'hartje'
- Een sterretje
- Een silhouet van een paar gebouwen (zakelijke rekening)

Mooi is het niet, maar wel functioneel. Dus eigenlijk gewoon wat je zoekt lijkt mij?

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 13:31]

Geim @lenwar2 februari 2024 15:03
Ik gebruik bijvoorbeeld Pass4Wallet voor m'n betaalkaarten in m'n wallet te zetten. (die
Betaalkaarten als in AH-bonuskaart? Of betaalkaarten als in Creditkaart, of Maestro kaart? Volgens mij kun je de laatste 2 niet via Pass4Wallet in je wallet zetten, en dat is nu net het probleem waar @t14wo tegenaan loopt.
lenwar
@Geim2 februari 2024 15:20
Oeps. Mijn fout.
Klantenkaarten inderdaad. Niet betaalkaarten. (dus bijvoorbeeld een AH-bonuskaart).

De Pass4Wallet app genereert een soort plaatje met een barcode/qr-code. Hij spreekt niet de NFC-chip aan. Ik kan zelf in de app wat zaken aanpassen, zoals kleuren en wat tekst. Dat zou de ING-app dan toch ook moeten kunnen doen?? (minimaal dus iets als "Pietje" of "Marietje" erin kunnen zetten).
Spatienazi @lenwar2 februari 2024 16:06
Grappig spul inderdaad. Ik was afgelopen jaar in PortAventura, daar kun je (voor een veel te hoge prijs) zo'n voordringpasje kopen - zo'n flubberig net-geen-papier kartonnetje. Meteen Pass2pay gepakt en dat ding ingescand.

Eén keer wel even zo een medewerkster een moment van verwarring gegeven ermee. :)
KWOAD @lenwar2 februari 2024 18:09
Maar het geeft wel aan dat het niet aan Apple ligt. Wallet kan gewoon verschillende kleuren passen voor één dienst weergeven. Banken hebben die mogelijkheid alleen niet geïmplementeerd. Bunq trouwens wel dacht ik.
JDx @t14wo2 februari 2024 14:41
Je weet je rekeningnummer meestal wel uit je hoofd toch? Maar idd handige functie.

Nu ik erover denk weet ik ze ook niet allemaal, boodschappen, vaste lasten, spaar, leuke dingen rekening en nog Revolut, maar dat is alleen als ik ergens iets met CC moet betalen.
Carlos0_0 @JDx2 februari 2024 15:39
Sinds hele IBAN nummer niet meer hoor, maar daarvoor wist ik mijn Postbank gyro nummer uit het hoofd lekker kort haha.
Technoid @Carlos0_02 februari 2024 16:07
Dan weet je dus de laatste cijfers van je rekening nummer die zichtbaar zijn (:
PrimusIP @t14wo2 februari 2024 14:59
Apple maakt het niet onmogelijk, ING maakt het onmogelijk. Althans, sinds kort kun je zoals @rodb al schreef wel een icoon toevoegen. Dat is een update van ING zelf. En er zijn banken die veel meer customisation aanbieden. En op gebied van kaartjes zonder NFC bestaan er zelfs 3rd party apps waar je zelf kaartjes kunt maken. Zo heb ik mijn supermarkt pasjes in de Apple Wallet zitten. (Pass4wallet bijvoorbeeld). Wat ik wel jammer van Apple vind is dat ze zelf ‘native’ de gebruiker niet kaartjes laat aanpassen.
cariolive23 @t14wo2 februari 2024 20:32
Je bent er van op de hoogte dat de layout door de uitgever (ING in jouw voorbeeld) wordt bepaald?
MrCuddles @cariolive235 februari 2024 10:17
Op Android moet je vooralsnog de ING app gebruiken om de passen te beheren en daar is hetzelfde probleem. Alle passen zien er exact hetzelfde uit en een naam toevoegen aan een pas kan niet.

Ik kan niet wachten tot ze eindelijk eens Google Pay gaan ondersteunen.
https://tweakers.net/nieu...rsteuning-google-pay.html
RW84 @t14wo3 februari 2024 05:52
…Apple het ONMOGELIJK maakt om een pinpas of creditcard een eigen naam of afbeelding te geven. Dus elke ING pas ziet er hetzelfde uit…
Niet helemaal waar dus:
https://www.iculture.nl/n...icoontjes-personaliseren/
sus @t14wo3 februari 2024 07:10
… dat Apple het ONMOGELIJK maakt om een pinpas of creditcard een eigen naam of afbeelding te geven…
Apple heeft dat *prima* voor elkaar, maar de implementatie ligt bij de bank. *Die* moeten dat regelen bij toevoegen van de pas aan de Wallet. Dat de banken er te lui voor zijn dat goed te doen - ING heeft nu wel wat geregeld btw - is dus niet de schuld van Apple.
Remzi1993 @wildhagen3 februari 2024 01:07
- Een gemiste in- of uitcheck aanpassen
- Zelf een declaratieoverzicht maken
- Je rit en reiskosten terugkijken, tot wel 18 maanden geleden
Deze dingen kun je ook doen als je een OV-chipkaart hebt en online in mijn OV-chipkaart hebt gekoppeld.
djwice @wildhagen3 februari 2024 08:38
Zou dit niet ook gewoon kunnen als een fysieke pas gebruikt en je rekeningnummer een keer koppelt via een microbetaling?
Zodat de app in de backend de gegevens op haalt bij hun eigen bank?

Uiteraard via een eigen data cache van hun bank data, zodat het schaalbaar blijft en de data continu wordt ingeladen, ook als je de app niet open hebt.

En dat de backend die data dan via push naar de app stuurt, zodat die up-to-date is als je hem opent.

De bank data hebben ze toch al nodig, dus die koppeling en data cache is vast al ingericht.
(Data Lake met change data capture of hoe ze die cache ook inrichten)
Rnej @wildhagen4 februari 2024 08:39
Vergeet ook de nadelen niet. P+R garages in Rotterdam ondersteunen OVpay bijvoorbeeld nog niet. En dus krijg je geen korting.

Ik kan met mijn NS flex abonnement (gratis!) Al de genoemde voordelen ook benutten.

Ik heb wat meer overtuiging nodig :)
Carlos0_0 @robvh992 februari 2024 13:53
Ik reis soms naar een andere locatie van het werk met de trein, als ik dan thuis ben selecteer ik de reis en druk ik op deceleratie.
Ik krijg dan per mail een mooi factuurtje, welke ik dan in de deceleratie tool gooi.
FrostyPeet @Carlos0_02 februari 2024 14:22
Als je voor je werk reist met het OV, is het dan niet handiger om een NS Business Card aan te vragen door je manager? Krijgt je bedrijf 1 keer per maand een factuur. Jij kan overal mee zonder gedoe met declaraties. De NSBC is ook nog gratis aan te vragen, scheelt weer 7,50 euro voor een ov-chipkaart. Je manager kan er ook nog NS daluren en abonnementen op plaatsen, die je per maand aan/uit kan laten zetten. Je kan er ook een ov-fiets mee lenen, een greenpoint auto huren, een taxi betalen.
Verwijderd @FrostyPeet2 februari 2024 14:52
Ligt er wel aan of je werkgever daar mee werkt. Zeker voor een klein bedrijf is het weer een extra iets wat in de gaten gehouden moet worden, geblokkeerd moet worden als iemand uit dienst gaat, na moet vragen als een werknemer (perongeluk) de zakelijke kaart privé gebruikt, etc., etc.

Zeker als je werknemers maar sporadisch reizen en je niet een gigantisch HR team hebt zitten lijkt declareren me een stuk logischere optie, al is het maar om extra administratieve rompslomp te voorkomen.
Carlos0_0 @Verwijderd2 februari 2024 15:04
Ik werk in een gigantisch groot bedrijf wereldwijd zelfs actief is, maar dan is het nog steeds hoe vaak je het gebruik.
Ik gebruik het eens 1 keer in de 2 weken, de rest van de tijd zit ik in de zelfde vestiging en fiets ik na het werk.

Voor die 1 keer in de 2 weken kan ik het dan beter zelf betalen, dag later vraag ik het terug. En een week later heb ik het terug op de rekening.
Kaoh @FrostyPeet2 februari 2024 14:27
Niet alle werkgevers faciliteren de nsbc.
Carlos0_0 @FrostyPeet2 februari 2024 15:01
Dat had ik maar het is niet dagelijks of wekelijks, het 1 keer in de 2 weken eens(En werk verder in een giga groot bedrijf).
Normaal zit ik altijd in de zelfde locatie, voor die 1ne keer in de 2 weken ga ik geen Business kaart aanvragen(En wellicht ook niet krijgen).

Dan is makkelijker dat ik het eerst zelf betaal, en dan terug betaal(En binnen 1 week weer terug heb).

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 22 juli 2024 13:31]

lenwar
@robvh992 februari 2024 15:44
Wat ik er van begrijp is, is dat de app 'slechts' en middel is om naar je reizen te kijken en dat soort zaken.

Ofwel. Je checkt in en uit met je betaalkaart of creditcard, en je kan met de app zien waar en wanneer je gereisd hebt (of aan het reizen bent).

Vervolgens kun je met die app dus blijkbaar ook declaratieoverichten en zo maken.


Ik heb hem net geïnstalleerd. Ik heb een account gemaakt, maar ik kon er verder niets mee, omdat ik nog nooit gereisd heb met mijn betaalpas of creditcard. Maar wat ik er zo van zie, is dat ik, wanneer ik, dat is, ga doen, dat ik dan in die app alles kan bijhouden.
hherrie @lenwar2 februari 2024 16:05
Je hebt het helemaal goed begrepen! :) Zolang je nog niet hebt gereisd met je bankpas, heb je niets aan de app. Als je eenmaal heb gereisd, zie je in de app de gemaakte reizen, specificaties van betalingen, e.d. Ook kun je meldingen ontvangen bij in- en uitchecken en bij mislukte betalingen.
Stept @robvh992 februari 2024 13:41
De app is voor achteraf. Je kan er je reizen mee in zien en eventueel openstaand saldo dat niet geind kon worden betalen. Aan het in en uit checken veranderd niets.
Verwijderd @robvh992 februari 2024 13:43
Wat voegt het gebruik van de app toe aan het gewoon aanbieden van de pas bij het in/uitstappen?
Staat in het artikel;
Als de gebruiker bijvoorbeeld een reis wil betalen met zijn zakelijke rekening, kan hij een pas van die rekening toevoegen aan de OVpay-app. Ook kunnen reizigers voortaan openstaande bedragen in de app met iDEAL, Mastercard of Visa betalen.
Frame164 @robvh992 februari 2024 13:40
Verschillende soorten abonnementen of kortingsopties.
TWeaKLeGeND @Frame1642 februari 2024 14:33
Zou fijn zijn ja, voor bijv voordeel abbo van NS nog altijd een OV chipkaart nodig vziw of kan dat via de app?

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 13:31]

Carlos0_0 @TWeaKLeGeND2 februari 2024 15:42
De app voegt niks toe voor abonnementen of kortingsactie, dit is alleen nog voor voltarief.
Deze functies komen later er ook nog bij.

Nu is het dus nog je reizen kunnen terug zien als je dat wil, eventueel een declaratie formulier krijgen.
En je kan eventueel nu nog openstaande reizen betalen, mocht dat op 1 of andere manier niet gelukt zijn(of niet automatisch gaan eventueel).
PrimusIP @robvh992 februari 2024 15:03
Omdat het fijn is geen fysiek ov kaartje bij je te hoeven dragen. En tot nu was het zo als ik dan de volle mep betaal als je het met een bankpas incheckt (al dan niet op je telefoon), ook al heb je een abonnement.
panterarosso @PrimusIP2 februari 2024 15:17
gezien je bij de poortjes al ongeveer 3 paar ogen nodig hebt om poortsluipers ed uit je rug te houden ga ik never een betaalpas gebruiken, de ov chipkaart werkt gewoon goed.

een vervanger op de telefoon zou kunnen, moet je wel je nfc aanhebben natuurlijk
Carlos0_0 @panterarosso2 februari 2024 15:38
Hoezo zou je dan niet je pinpas gebruiken mobiel bankieren?, als iemand achter jou aan loopt betaal jij niet extra ofzo.
Poortje gaat alleen piepen er gaat iemand te veel door, verder gaat er geen 2 keer geld vanaf.
tweakuwe @Carlos0_03 februari 2024 11:29
Volgens mij is deze Tweaker vooral bang dat die bankpas dan nog wel eens zoek kan raken.
Carlos0_0 @tweakuwe3 februari 2024 12:54
Ja ach je kan ook je ov kaart kwijt raken, ze kunnen alles uit je handen trekken.
tweakuwe @Carlos0_03 februari 2024 12:58
Ja, maar dat doet toch wat minder schade.
panterarosso @tweakuwe3 februari 2024 15:47
ik sta altijd verbaast als ik zie dat kennissen zo'n case hebben om hun telefoon waar ze hun pasjes in stoppen, dat is gewoon het equivalent van uit een vliegtuig springen met de eerste zak die je kon vinden

heb ooit wel eens zonder werkende pasjes gestaan in florida met 20 usd in mijn zak, nu zal je midden in nederland wat makkelijker wat vinden, maar zonder je telefoon en pasjes ben je redelijk diep in shit, wie weet er nog veel telefoonnummers uit hoofd of heeft er veel cash op zich (en nee niet dat biljet wat je ook niet case had gestopt)
panterarosso @Carlos0_03 februari 2024 15:47
als ik mijn ov kaart kwijt raak kan ik een kaartje kopen als ik mijn betaalpas kwijt ben niet
Carlos0_0 @panterarosso3 februari 2024 16:18
Dan kan ik nog steeds reizen met mijn Telefoon en Apple Watch :)
panterarosso @Carlos0_03 februari 2024 16:23
niet als je pasje in je telefoon zit.

en niet iedereen heeft een apple watch (beide overigens producten waar mijn korting abbo niet op werkt)
Carlos0_0 @panterarosso3 februari 2024 17:57
Nee dan niet maar zoiets doe ik al nooit, fysieke pasjes horen niet in een telefoon hoesje vind ik.
Ik heb gewoon klein pasjes portomonee voor enkele pasjes, telefoon hoesje komt geen pasje in.
panterarosso @Carlos0_03 februari 2024 18:20
ooit eens zo;n ding gekocht voor op vakantie om je pasjes in je broek te verstoppen. Later conclusie getrokken dat de kans bestolen te worden hier net zo groot is en nu standaard er 1

heb 1x gehad, uren voor ik op vakantie ging dat al mijn pasjes gestolen werden.
cariolive23 @panterarosso2 februari 2024 20:37
Alsof je met een poortsluiper een extra betaling zou moeten doen... Jij draagt evenmin een ov chipkaart bij je voor deze poortsluiper, is evenmin jouw verantwoordelijkheid.
Ivens @robvh995 februari 2024 11:07
En nu nog 65+ korting en de maand en week abonnementen erop!
Jan Onderwater 2 februari 2024 14:04
Het is mij niet helemaal duidelijk, maar kan ik deze app nu gebruiken ipv van een OV Chipkaart? Heb er geen en kom hooguit 1 keer per jaar in het NL OV als ik eens een keer via Schiphol vlieg

[Reactie gewijzigd door Jan Onderwater op 22 juli 2024 13:31]

wildhagen
@Jan Onderwater2 februari 2024 14:09
Het is een tijdelijke extra mogelijkheid.
OVpay is bedoeld als extra betaalmogelijkheid náást de OV-chipkaart. In de toekomst wordt de bekende OV-chipkaart vervangen door een nieuwe soort OV-chipkaart op basis van nieuwe technologie, tot die tijd kun je de OV-chipkaart gewoon blijven gebruiken.
Zie https://www.htm.nl/vervoerbewijzen/ovpay-veelgestelde-vragen

De ov-chipkaart gaat immers verdwijnen. Mogelijk in 2025, maar volgens mij is dat nog niet definitief.
PaulHelper @wildhagen3 februari 2024 11:33
Uhm, je zegt ov chipkaart gaat verdwijnen? Waar zie je dat? Ik zie alleen dat er een 'hele' nieuwe ov chipkaart komt
"Vervangt OVpay de OV-chipkaart?

OVpay is bedoeld als extra betaalmogelijkheid náást de OV-chipkaart. In de toekomst wordt de bekende OV-chipkaart vervangen door een nieuwe soort OV-chipkaart op basis van nieuwe technologie, tot die tijd kun je de OV-chipkaart gewoon blijven gebruiken"
Toon18 @PaulHelper10 februari 2024 09:15
OVPay is die nieuwe technologie. OVPay is niet betalen met bankpas/smartwatch/mobiel, maar meer de achterliggende technologie. Het is gewoon een geheel vernieuwd OV-Chipkaart systeem, nu worden beiden systemen nog ondersteund, uiteindelijk stoppen ze met de ondersteuning van het OV-Chipkaart systeem en kan je dus alleen via OVPay betalen.

Die nieuwe pas (er komt een fysieke en digitale) wordt dan ook de OVPay pas. Nieuwe pas dat ook met via het OVPay systeem werkt. Dezelfde functionaliteiten van de OV-Chipkaart komen allen dus uiteindelijk ook op het OVPay systeem en meer. Maar dan met gebruik van moderne technologieën en protocollen (OV-Chipkaartsysteem maakte gebruik van zeer verouderde technologie/protocollen).
Skix_Aces @Jan Onderwater2 februari 2024 14:18
Om met het OV te reizen heb je deze app niet nodig. Check simpelweg in met je betaalpas, en het geld word automatisch afgeschreven. De OVpay app is alleen bedoeld om achteraf te kijken welke reizen er met je betaalpas zijn gemaakt en om bijvoorbeeld fouten te herstellen, of om een declaratie te maken.
barbarbar @Jan Onderwater2 februari 2024 14:26
Met de app zelf niet. Je bent een contactloze pas (of mobiel, of smartwatch) nodig van je bankrekening waarmee je in- en uitcheckt. Met de app kun je vervolgens je reizen zien als je diezelfde pas/rekening in die app opgeeft.

Beide heten ovpay, dus verwarrend inderdaad.

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 13:31]

CptEagle @Jan Onderwater2 februari 2024 15:45
Je kan wel in/uit checken met je bankpas.
Ook als je bankpas op je mobiel staat.
Vervolgens kan je met deze app zien of je ingecheckt bent, etc. (Dus alleen informatie raadplegen)
jaenster @Jan Onderwater2 februari 2024 15:20
Je kan nog altijd gewoon een kaartje kopen, al is die 50 cent duurder dan reizen met de OVChipkaart. Die ene keer per jaar lijkt mij de kosten van de kaart en 20 euro aan minima die niet waard.
Carlos0_0 @jaenster2 februari 2024 15:31
Je kan gewoon met pinpas reizen die 1ne keer per jaar, en je heb deze hele app niet nodig.
Dit is alleen om eventueel achteraf je reizen te zien, of eens declaratie formulier te krijgen.

Je heb dan ook geen 20 euro of iets nodig, en ook geen los kaartje bij de automaat te kopen(Of online).
Jan Onderwater @jaenster2 februari 2024 15:23
ja, dat is het simpelste. gewoon online een kaartje kopen
Carlos0_0 @Jan Onderwater2 februari 2024 15:36
Het snelste is gewoon er naar toe gaan, pinpas er tegen of mobiel bankieren wat je wil en klaar.
Niks vooraf kopen thuis of bij de automaat, je heb ook geen Saldo nodig ofzo zoals bij de ov chipkaart.

Het werkt gewoon het zelfde als het contactloos betalen op de mobiel, pas er tegen en klaar.
WhatsappHack
2 februari 2024 13:54
Nu nog een manier om dit uit te zetten op je fysieke pinpas en de belangrijkste features zijn gedekt. :)
The Realone @WhatsappHack2 februari 2024 14:25
Een RFID blokkerende portemonnee bedoel je?
lenwar
@The Realone2 februari 2024 15:55
Dat helpt niet zo veel als iemand hem rolt/steelt(/ongevraagd) leent . ;)

Eigenlijk is het gewoon raar, dat iedere bankpas en creditcard standaard met OV kan reizen op deze manier. Dat het 'per definitie' zonder PIN kan, snap ik nog wel ivm doorstroming, maar laat het uitgezet kunnen worden (of liever zelfs opt-in, al is het nu te laat voor).
Ik zou overigens niet weten hoe ze dat 'veilig' en 'dummy-proof' moeten kunnen regelen hoor, maar er is vast iets slims op te bedenken.

Ik kan me zo voorstellen dat het geheel 'offline' kan werken. Dus dat het inchecken alleen 'een bankpas' registreert met een bepaalde unieke code, en die later correleert aan het uitchecken. Dus mocht het mechanisme tijdelijk offline zijn, dat het dan nog wel werkt.

Een mechanisme zou kunnen zijn dat er dagelijks naar alle terminals een overzicht van 'te weigeren' danwel 'te accepteren' bankpassen ontvangen? (een beetje zoals de afvalcontainers met de pasjes). En dan uiteraard zodanig dat de betreffende data niet aan een specifieke pas te koppelen is. (private/public-key achtige mechanismen. Ik weet niet wat voor data een bankpas allemaal verstuurd :) )
The Realone @lenwar2 februari 2024 15:58
Maar hoe is dit anders dan gewoon betalingen doen in de winkel met een al dan niet gestolen bankpas? Als deze gestolen wordt, laat je hem blokkeren, dan doen we al decennia zo. De kans dat iemand een bankpas jat om vervolgens te gebruiken in het OV lijkt me niet veel groter dan andere betaaltoepassingen.
lenwar
@The Realone2 februari 2024 16:24
Als iemand een bankpas steelt en de NFC chip is uit moet die persoon een pincode invullen.
Voor het gebruik met OVPay werkt het altijd. Dat kun je niet uitzetten

Daar zit een verschil in.
The Realone @lenwar2 februari 2024 20:18
Dit snap ik even niet. OVPay is de app, maar daarvoor kun je dus kiezen om die wel of niet te gebruiken. Dat staat toch los van de fysieke pas?
lenwar
@The Realone2 februari 2024 21:29
De app is niet OVPay.

OVPay is het systeem waarmee je met je betaalpas/creditcard betaald (met NFC) in het OV.

De app is de app van OVPay, waarmee je dus je betalingen kan zien.

Iedere betaalpas/creditcard kan dus ongevraagd/onaangemeld gebruik maken van het systeem met NFC zonder PIN.
The Realone @lenwar2 februari 2024 21:47
Ah, duidelijk, daar was ik niet van op de hoogte. Maar als iemand mijn pinpas jat en ik laat deze blokkeren, dan kan er geen geld meer afgeschreven worden lijkt me?
lenwar
@The Realone3 februari 2024 08:51
Klopt.
Maar dan moet je het wel op tijd weten.
Voor andere transacties heb je een PIN nodig.
@WhatsappHack maakte de opmerking dat je NFC niet kan uitzetten op een pas. (Dus dan kun je ook niet de zoveel-euro die je kunt betalen zonder PIN)
Voor PIN-transacties kun je de acceptatie aan de bank-kant uitzetten, maar voor dit niet.
kodak
@The Realone2 februari 2024 17:15
Als je een abonnement neemt is het gebruikelijk dat je vooraf expliciet toestemming voor een betaalvorm geeft. Zeker bij automatich geld over maken. Wie een doorlopend abonnement of kortingskaart heeft (wat veel reizigerd hebben) mag dus verwachten een keuze te kunnen geven voor het gebruik daarvan. Een betaalpas als eerste accepteren, terwijl veel reizigers een doorlopende relatie hebben, is dus niet alleen onbehoorlijk om abonnementen en kortingen te negeren maar ook onbehoorlijk om geen duidelijke voorkeur aan te kunnen geven voor betalen onder het lopende abonnement of kortingsrecht. Dat klanten keuze hebben de app of ov-kaart aan te bieden is daarbij irrelevant, omdat het bedrijf de keuze heeft gemaakt abonnementskaarten en de app niet boven die van willekeurige betaalkaarten te stellen. Het bedrijf richt zich dus bewust op het negeren en zo moeilijk mogelijk maken dat de miljoenen doorlopende klanten om gebruik te maken van de overeenkomst. Terwijl dat betalen juist onderdeel is om korting mee te krijgen, en dus niet belemmert hoort te worden.

Dus leuk dat het bedrijf de app meer mogelijkheden geeft, maar het is eerder redelijk als men de doorlopende klanten geen alternatief zonder korting standaard als eerste blijft forceren.
The Realone @kodak2 februari 2024 20:22
Huh, ik begrijp werkelijk niks van je verhaal. Dat kan aan mij liggen, maar kun je dit eens uitleggen? Als je een abonnement neemt, is het gebruikelijk dat je de "token" gebruikt waaraan het abonnement gekoppeld is. Als je een abonnement hebt, ga je toch niet je betaalpas aanbieden om in te checken, of ben ik nu gek?
kodak
@The Realone2 februari 2024 22:19
Op zich ben ik het met je eens dat een bedrijf niet zomaar korting geeft. Maar om een vooruitbetaalde relatiekaart/token te gebruiken hoort een bedrijf je daarin niet opzettelijk te belemmeren. De token is door de betaling voor voordelen immers niet slechts een gunst. Dat belemmeren doet men echter juist wel, door het opzettelijk standaard te maken dat bij het aanbieden van zowel een 'token' als een betaalkaart ze eenzijdig de prioriteit geven aan een betaalkaart, om alle voordelen onnodig voor zichzelf extra te nemen en opzettelijk zowel de standaard nadelen als de extra nadelen op de vaste betalende klant af te schuiven.

Het systeem was daarbij gemaakt dat gebruikers gezamenlijk passen konden aanbieden, terwijl het standaard de token bij voorkeur accepteerde. Het bedrijf heeft dat niet alleen laten ontstaan maar ook jaren in stand gehouden. Daarna is men het systeem niet slechts gaan aanpassen, maar is men tegelijk ook tegen gaan werken dat de token de voorkeur van het bedrijf heeft. Terwijl men zowel flink geld krijgt voor die doorlopende relatie als om juist om korting te geven. Dus opzettelijk tegen werken, cashen op dat tegenwerken en dan ook nog voorkeur te geven aan willekeirige klanten, dat is geen redelijk manier van abonnementen aanbieden.

Het minste wat verwacht mag worden is dat ze voor de betaalde langdurige relatie dus zelf het tegenwerken voorkomen, waar het voorkeur kunnen aangeven van een betaalproduct dus het minste is wat ze kunnen doen. Klanten betalen immers niet vooruit zodat de voordelen vooral naar het bedrijf en de niet-vaste klanten gaat.
vrow @The Realone2 februari 2024 16:16
Klopt. En op het volgende perron staan de hunters je dan al op te wachten!
WhatsappHack
@The Realone3 februari 2024 14:23
Nee. Waarom moet ik een andere portemonnee kopen omdat mijn bank en een commercieel bedrijf opeens besloten hebben dat ik verplicht een of ander systeem ingerold wordt? Omgekeerde wereld. Ze moeten gewoon een opt-out bieden, kan ik gewoon m’n passen bewaren zoals ik nu doe. :)
thof @WhatsappHack2 februari 2024 14:45
Uitzetten op de pinpas kan helaas niet. Contactloos betalen uit betekent niet dat al het contactloos betalen niet meer werkt, interessant genoeg.

Zie ook: nieuws: Betaalvereniging: ov-reizen met bankpas kan ook als contactloos betal...

[Reactie gewijzigd door thof op 22 juli 2024 13:31]

kodak
@thof2 februari 2024 16:35
Het ongewenst betalen met een betaalpas voorkomen kan ovpay ook regelen door gebruikers voorkeuren te geven bepaalde betaalmethoden of passen uit te sluiten. Dat soort uitsluiting passen ze namelijk ook zelf al jaren toe door hun systeem duidelijk te maken welke betaalproducten en passen ze geldig vinden.

Dat ze het niet toepassen lijkt daarmee vooral onwil te zijn, waarschijnlijk omdat blokkeren ze geld kost terwijl automatisch maar accepteren ze flink extra geld kan opleveren. Het afschuiven op de klanten om dan maar bewust een meest gunstig betaalmiddel als eerste aan te bieden, zelfs al heeft men overduidelijk niet zomaar een abonnement of kortingskaart om de nadelen, is verwerpelijk. Dan ben je als bedrijf niet bezig om klanten behoorlijke service te bieden maar opzettelijk te belemmeren voor eigen gewin.
peggman @thof2 februari 2024 15:10
Dan zit er niks anders op dan een gaatje door de NFC-antenne te boren.
Carlos0_0 @peggman2 februari 2024 15:29
En vervolgens wellicht je hele pinpas te slopen, je kan beter hem gewoon in z'n RFID blokkerende portemonnee doen dan.

https://secrid.com/nl-nl/

of ergens anders zijn overal te koop die dingen.
ucsdcom @WhatsappHack2 februari 2024 16:16
Nu nog een manier om dit uit te zetten op je fysieke pinpas en de belangrijkste features zijn gedekt. :)
Als diefstal van je pas je zorg is: Na diefstal (als je het door hebt) is de schade nog te beperken. De transacties worden niet per pas gechecked. Als je je pas blokkeert, dan wordt deze na pas een nachtelijke update van de bestanden op een blokkeerlijst gezet. Dus dan ben je er wel vanaf.
kami124 2 februari 2024 13:41
Kan ik nu mijn eigen OV-chipkaart (waar een abonnement op actief is) nu ook eens op mijn telefoon zetten? Dan kan ik stoppen mijn portemonnee nog mee te nemen.
jaenster @kami1242 februari 2024 14:02
Vrij random punt, maar veel rugtassen hebben plek op de banden die over je schouders hangen een plek/slot om een pas te stoppen. Ik heb dit een tijd gebruikt in het OV, altijd bij de hand en kon het nooit vergeten. Zo had ik mijn portemonnee niet nodig.

Overigens, je moet verplicht een identificatie bij hebben in nederland dus stop die dan wel ffe ergens in je tas als je geen portemonnee mee neemt ;)
Seal64 @jaenster2 februari 2024 14:38
Overigens, je moet verplicht een identificatie bij hebben in nederland dus stop die dan wel ffe ergens in je tas als je geen portemonnee mee neemt ;)
Kleine kanttekening - je bent niet verplicht een ID bij te hebben. Je bent enkel verplicht om er op eerste vordering één te tonen. Klein verschil, maar wel belangrijk.

Het betekent namelijk dat ze niet random mogen gaan controleren of je een ID bij hebt, en dan bekeuren als dat niet zo is. Ze mogen wel een prent schrijven als je voor iets anders gecontroleerd wordt, er dan wordt gevraagd om ID en dat je die dan niet bij hebt.
Bundin @Seal642 februari 2024 18:30
In de praktijk komen toonplicht en draagplicht op hetzelfde neer, al bestaat het door jou geschetste verschil zeker. Je kan zomaar, geheel onverwacht, getuige zijn van bijvoorbeeld een misdrijf. De politie mag je dan vragen je te identificeren, omdat ze mogelijk vervolgvragen voor je hebben en je dus terug moeten kunnen vinden. Dus zelfs als je je altijd voorbeeldig gedraagt, kan je terecht gevraagd worden je te identificeren.
FreakNL @jaenster2 februari 2024 15:02
Ik ga zo vaak zonder ID op pad. En ja, daar zal ik vast ooit een keer een probleem mee hebben. Soit...
robertwebbe @kami1242 februari 2024 13:51
Nu (nog) niet. Tenzij je alleen enkeltjes koopt. Als je retourtjes, abonnementen en of kortingen wilt, dan heb je nog je een OV-Chipkaart nodig.
PaulHelper @kami1243 februari 2024 11:43
Ja dit, ik zal altijd wel mijn portemonnee meenemen, maar hoe kan het dat we zoveel technologie hebben en je ook nu eindelijk met pinpassen kan werken maar nog niet je OV met studentenreisproduct bijvoorbeeld met je telefoon kan doen...
Als ik geen studentenreisproduct had zou ik al mijn pinpas gebruiken waarschijnlijk.
Zulke kleine dingen die zoveel handiger zouden zijn. Als dat kan, kan er namelijk weer een onnodig pasje uit mijn portemonnee en dat scheelt weer in dikte.
AMD and INTEL 2 februari 2024 14:55
Wat nou echt nodig is, is nou om abonnementen toe te voegen. Hopenlijk komt dat snel want dan hoef ik geen ov chipkaart meer te gebruiken
PaulHelper @AMD and INTEL3 februari 2024 11:46
Dit dus, ik vind het zo stom dat we in 2024 nog steeds vast zitten aan een OV chipkaart in bepaalde gevallen zoals studentenreisproduct...
lenwar
2 februari 2024 15:07
OVpay laat gebruikers nu verschillende betaalpassen toevoegen aan de app.
Dit is op zich wel fijn voor als je bijvoorbeeld met kinderen reist. Sinds de OV-chipkaart was het natuurlijk onhandig dat je meerdere pasjes bij moest hebben. De strippenkaart van vroeger werd gewoon meerdere keren gestempeld, maar met de OV-chipkaart kun je maar één keer tegelijk inchecken met één kaart.

Nu we met betaalpassen/creditcards kunnen betalen, in combinatie met een Google/Apple Pay, kun je in ieder geval één kind meenemen. (Je logt je kind in op je fysieke kaart, en zelf doe je het met Google/Apple Pay op je telefoon (of andersom natuurlijk). Als je dan ook nog is een slim horloge hebt die toevallig ondersteund wordt door je bank, kun je met twee kinderen op reis.

Uiteraard heb je dan technisch gezien nog steeds meerdere kaarten in gebruik, maar je hebt je telefoon (en/of horloge) toch wel bij je.
pbruins84 @lenwar2 februari 2024 17:39
Dat kon al. Een pas toevoegen aan de app is een 'extraatje' om je transacties in te zien.
PrinsPace @lenwar3 februari 2024 05:40
Volgens mij gaat dat toch niet helemaal werken, als het uiteindelijk dezelfde pas betreft. Je moet bedenken dat nog steeds het systeem van in en uitchecken geldt. Dus als je dezelfde pas drie keer gebruikt, rijden er twee mensen zwart.
lenwar
@PrinsPace3 februari 2024 08:53
Maar het is niet dezelfde pas. Het is dezelfde tegenrekening. Volgens mij zou dit moeten werken.
Bij een en/of rekening heb je twee fysieke pasjes op één rekening.

Edit. Net gevonden:
https://www.ovpay.nl/veel...n-op-mijn-mobiel-aanstaan
… Goed om te weten: gebruik dezelfde manier voor inchecken als voor het uitchecken. Dus: check je in met het contactloos betalen op je telefoon? Check dan hier ook weer mee uit. De incheckpoortjes ziet de betaalpas op je mobiel namelijk als een andere pas dan je losse betaalpas.
Edit2:
Ik heb net even bij de ING gekeken.
Ik heb drie betaalpassen waarmee ik kan OVPay-en.

Een fysieke en twee mobiele (een op m’n telefoon en een op m’n horloge)

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 13:31]

PrinsPace @lenwar4 februari 2024 08:59
Oh, oke. Dat is wel enigszins verwarrend, vind ik persoonlijk. Het is namelijk wel dezelfde pas, slechts een andere methode van inloggen met een digitale representatie van die pas.
Maar fair enough, als het werkt dan werkt het.

EDIT; ok, lijkt inderdaad echt een andere ‘pas’ te zijn. Denk dat de Rabobank mij op het verkeerde been heeft gezet, kan me herinneren dat je in die app je fysieke pas kan toevoegen in de wallet. Althans, zo doen ze het voorkomen.

[Reactie gewijzigd door PrinsPace op 22 juli 2024 13:31]

lenwar
@PrinsPace4 februari 2024 10:20
Ik snap wel wat je bedoelt hoor. Maar onder water is het nog ingewikkelder. Je bankpas is namelijk niet van je bank. Die is van VISA (V-pay/VISA debit) of Mastercard (Maestro/Debit Mastercard). Je bank is slechts de uitgever en biedt een tegenrekening aan.
Als jij een betaling doet met je kaart, communiceert de PIN-terminal met VISA of Mastercard. Niet met je bank. Anders zou iedere terminal, moeten kunnen worden geconfigureerd voor iedere bank ter wereld. Dat is gedoe 😊

Technisch gezien kan een tegenrekening dus een nul of een onbeperkt aantal kaarten hebben. (Los van het praktische nut)

Apple/Google Pay, in de vorm van een bankpas/creditcard is onder water dus niks meer dan dat. Een extra kaart die via Apple/Google met Mastercard/VISA communiceren.

De abstractielaag doet alsof het heel spannend is, maar het is niks meer dan een NFC-chip die je ook in een sieraad zou kunnen verwerken. (Die zie je tegenwoordig niet meer (zo vaak)), behalve dan dat de kaarten dynamisch worden gemaakt/verwijderd.
Ruvas 2 februari 2024 19:28
Na de zomer de volgende update abonnementen eindelijk.
kami124 @Ruvas2 februari 2024 21:00
Dat zou fantastisch zijn :)
Ruvas @kami1243 februari 2024 00:29
Ja dit word getest dus voor 2025 moet lukken
magnifor 2 februari 2024 21:34
Ik wacht met smart op de dag dat je abonnementen kunt koppelen aan je telefoon en daarmee kunt inchecken. In het buitenland kan het al, nu nog in het mooie Nederland.
djwice 3 februari 2024 08:47
@LFranxWind wellicht kun je een link in het artikel plaatsen naar de App?
Op Android is de App:
https://play.google.com/s...ils?id=nl.tls.ovpay&pli=1
Apple:
https://apps.apple.com/nl/app/ovpay/id1542164084

Je kunt je trouwens als bèta tester aanmelden (in ieder geval bij Android), om nieuwe features eerder te hebben / kunnen testen.
Met een druk op de knop zet je dat weer uit, dus mocht het ff te bug-gie zijn, kun je zo terug naar de reguliere versie.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 13:31]

Oerdond3r 2 februari 2024 15:53
Ik vind OVPAY best wel handig, hoef ik niet meer extra te betalen voor een OV chipkaart, maar wat ik er vreemd aan vind: Nergens ben ik akkoord gegaan met algemene voorwaarden, privacy statement, of überhaupt een afgesproken bedrag. Nu kunnen ze, zonder dat ik hun of mijn bank akkoord heb gegeven, geld van mijn rekening afschrijven. Zit dit juridisch wel goed in elkaar?
jeanj @Oerdond3r2 februari 2024 16:40
Voor zover ik begrepen heb is contactloos betalen voor 3 categorieën (OV, tol en ik dacht parkeren) afgesproken in afspraken tussen betaalproviders (banken, cc maatschappijen). Ik weet de overeenkomst niet, maar banken moeten dit dus (volgens hen) volgens die overeenkomst mogelijk maken voor die drie zaken, ook als je contactloos betalen uit hebt staan! Over dit laatste kan je weinig vinden maar zo stond het op een website van de rabobank., ze noemen het alleen dan betalen zonder pincode..

Ik heb het in Nederland nog nooit gebruikt (gebruik een NS business card), maar wel in Londen en die bedragen werden ook afgeschreven.

[Reactie gewijzigd door jeanj op 22 juli 2024 13:31]

laurxp @jeanj2 februari 2024 22:10
Het blijft apart dat er bepaalde "magische" transacties zijn waarvoor de normale regels ineens niet meer gelden - en zelfs regelrecht ingaan tegen de wensen van de consument. Als ik NFC uitzet op mijn pas, of er een limiet op zet, ga ik er van uit dat deze altijd van kracht is - niet alleen als het de bank toevallig goed uitkomt.

Als mijn bank tegen mijn expliciete wens in zulke grapjes uithaalt, hoe kan ik er dan op vertrouwen dat over een paar jaar er niet ineens pincode-loos met mijn pas kan worden afgerekend bij een restaurant of autodealer? Letterlijk de enige taak die mijn bank heeft is het veilig bewaren van mijn geld. Waarom gaan ze daar de mist in?
Carlos0_0 @laurxp3 februari 2024 00:05
Echter volledig uitzetten gaat niet :)

nieuws: Betaalvereniging: ov-reizen met bankpas kan ook als contactloos betal...
jeanj @laurxp3 februari 2024 13:43
Je weet toch dat de NL banken voor contact loos betalen uitkwam beweerde dat je alleen als je de pincode wist, kon betalen of afrekenen. Dit bleek ook niet waar te zijn, in Frankrijk kon je zonder pin betalen bij supermarkten (heb ik begrepen).

Ik ben het met je eens dat ik niet snap waarom het niet uit te zetten is, als je contact loos uitzet..

Overigens kan je in NL op de zwarte lijst komen en dan werkt je bankpas niet meer in het OV, dus men kan het wel "uitzetten" (aan de kant van de OV partij). Volgens mij kom je er alleen op als wanbetaler, dus misschien een keer storneren of het bank nummer OV chip blokkeren voor afschrijvingen?
Marcel3X @Oerdond3r2 februari 2024 16:18
Handig idd, nu betaal je altijd vol tarief, die OV chip kaart heb ik er met 1 incheck uit...

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