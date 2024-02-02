OVpay-app laat gebruikers verschillende betaalpassen toevoegen

De OVpay-app bevat sinds vrijdag twee nieuwe functies. OVpay laat gebruikers nu verschillende betaalpassen toevoegen aan de app. Daarnaast kunnen openstaande bedragen via de app worden betaald.

Gebruikers kunnen een betaalpas van een andere bank of de betaalpas in de wallet van Google en Apple toevoegen, schrijft OVpay vrijdag in een persbericht. Als de gebruiker bijvoorbeeld een reis wil betalen met zijn zakelijke rekening, kan hij een pas van die rekening toevoegen aan de OVpay-app. Ook kunnen reizigers voortaan openstaande bedragen in de app met iDEAL, Mastercard of Visa betalen. Verder meldt OVpay dat zijn app sinds de release afgelopen juni een half miljoen keer is gedownload.