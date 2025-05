Google Wallet vereist vanaf 10 juni minstens Android 9 of Wear OS 2

Google Wallet zal vanaf 10 juni minstens Android 9 of Wear OS 2 vereisen om te kunnen blijven functioneren. Google neemt deze maatregel omdat sommige beveiligingsupdates vanaf dan niet beschikbaar zullen zijn voor de oudere versies van de besturingssystemen.

Google Wallet

Google schrijft in een blogpost dat de updates voor een betere beveiliging van bepaalde Wallet-functies moeten zorgen, zoals contactloos betalen. Het is niet duidelijk of deze functies momenteel bepaalde beveiligingsproblemen bevatten. Techwebsite 9to5Google schrijft dat Google Wallet tot voor kort minstens Android 7.0 vereiste. Voor smartwatches is straks minimaal Wear OS 2 nodig.

Google heeft in 2022 beslist om zijn Pay-app in de Benelux te vervangen door de Google Wallet-app. Deze app moet de fysieke portemonnee vervangen. Google Wallet ondersteunt diverse betaalmethoden, maar ook klantenkaarten, instapkaarten voor vliegtuigen en vaccinatiebewijzen.