Meer dan een derde eenmalige OV-reizigers gebruikt betaalpas voor inchecken

Meer dan een derde van de reizigers in het Nederlandse openbaar vervoer die zonder abonnement reizen gebruikt een bankpas of telefoon om in te checken. Dat meldt Translink, de organisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van OV-reizen.

Het gaat om ongeveer 36 procent van de reizen zonder abonnement, meldt NU.nl op basis van data van Translink. Als de reizen van mensen met abonnement worden meegerekend, dan gaat het om 15 procent van de reizen. Inchecken met een betaalpas kan niet in combinatie met een abonnement. OVpay, zoals het inchecken met bankpas of telefoon heet, is er sinds een jaar.