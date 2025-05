Opvolger ov-chipkaart loopt vertraging op doordat samenwerking met bunq stopt

Translink stopt zijn samenwerking met de Nederlandse bank bunq. De twee bedrijven werkten samen aan een nieuwe ov-pas, die op termijn de huidige ov-chipkaarten moet vervangen. De nieuwe kaarten lopen daardoor vertraging op.

Translink en bunq meldden vorige week aan vervoersbedrijven dat hun samenwerking is beëindigd. Beide bedrijven bevestigen dat nu ook tegenover NRC. De twee partijen konden het niet eens worden over de 'commerciële voorwaarden' van de samenwerking. Uit een intern bericht blijkt dat bunq meer geld wilde, omdat de kosten van de bank zijn gestegen, schrijft NRC.

Translink bevestigt tegenover die krant dat het niet meer wilde betalen 'dan eerder was overeengekomen met bunq'. Een woordvoerder van het ov-bedrijf zegt ook dat de afgelopen maanden is gebleken dat de twee bedrijven 'te veel van elkaar verschillen om de samenwerking op lange termijn succesvol voort te kunnen zetten'.

Doordat de samenwerking tussen Translink en bunq is beëindigd, loopt de introductie van de nieuwe ov-pas vertraging op, schrijft NRC. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de nieuwe ov-kaart per 1 januari 2025 gefaseerd ingevoerd worden, maar die plannen gaan niet door. "Zodra er meer duidelijk is over het alternatief, wordt een nieuwe planning gemaakt”, zegt een woordvoerder van Translink.

Er werd de afgelopen vier jaar gewerkt aan de nieuwe ov-pas, die de huidige ov-chipkaart moet vervangen. De nieuwe pas moet meer opties krijgen dan de ov-chipkaart. Bunq zou samen met Mastercard verantwoordelijk zijn voor de uitgifte ervan. Eigenaren van de ov-pas moesten een bunq-rekening krijgen, waarop het saldo van de ov-kaart gestort zou worden. Bunq zou daarbij geen inzage krijgen in de reisgegevens van klanten en de persoonsgegevens van de reizigers mochten niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Translink moet nu op zoek naar een alternatief.