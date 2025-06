Qbuzz stopt met reisinformatie delen via X en verhuist naar WhatsApp

De Nederlandse vervoersmaatschappij Qbuzz stopt met zijn gebruik van X voor het delen van reisinformatie. Reizigers kunnen voortaan WhatsApp gebruiken om reisinformatie te ontvangen. Alle regio's waar Qbuzz rijdt krijgen een apart WhatsApp-kanaal.

Qbuzz stopt per 17 oktober 2024 met het gebruik van X. De vervoerder zegt in een verklaring dat X onlangs veranderingen heeft doorgevoerd 'waardoor het niet meer zo toegankelijk is voor iedereen'. "WhatsApp daarentegen heeft veel meer gebruikers in Nederland en biedt directe communicatie. Zo komt je berichtje altijd meteen binnen op je telefoon."

Het is per direct mogelijk om reisinformatie via WhatsApp te ontvangen. Reizigers kunnen zich aanmelden voor de WhatsApp-kanalen van Qbuzz voor de regio's Groningen en Drenthe, Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem, en Utrecht. In de kanalen deelt Qbuzz wijzigingen in de reisinformatie, bijvoorbeeld als een buslijn uitvalt of er een omleiding geldt.

Gebruikers kunnen zelf instellen hoe ze meldingen willen ontvangen: als pushbericht of alleen in de app zelf. Reisinformatie van Qbuzz blijft verder beschikbaar via reisplanner 9292 en de website van Qbuzz.