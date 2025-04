Belgische fabrikant van elektrische OV-bussen Van Hool is failliet verklaard

Van Hool, een Belgische fabrikant van onder andere elektrische bussen, is failliet verklaard. Minstens 1500 medewerkers verliezen hun baan. Het Nederlandse VDL wil de busafdeling overnemen. Het Duitse Schmitz Cargobull wil de afdeling industriële voertuigen overnemen.

Van Hool is op maandag failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank in Mechelen. Het reorganisatieplan kwam niet van de grond, vanwege de schuldenlast van 300 miljoen euro die het bedrijf had. Bussenfabrikant VDL en trailermaker Schmitz Cargobull willen volgens de VRT ieder een deel van het bedrijf overnemen. Het exacte overnamebod wordt in de komende dagen afgerond. Naar verwachting kunnen 650 tot 950 medewerkers blijven werken, waar het bedrijf in totaal 2500 personeelsleden in dienst heeft. Dat betekent dat 1500 Van Hool-medewerkers hun baan zullen verliezen.

Van Hool is in 1947 opgericht. Het bedrijf ontwikkelde aanvankelijk koetswerken die op de onderstellen van andere fabrikanten werden gemonteerd, maar groeide tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw uit tot een fabrikant van zelfdragende bussen en industriële voertuigen. Het bedrijf bevatte twee grote afdelingen: een divisie waar OV-bussen en touringcars werden gebouwd en een afdeling waar industriële voertuigen zoals gespecialiseerde opleggers en tankcontainers werden geproduceerd. De busbouwer had een fabriek in de Belgische gemeente Koningshooikt en ook een in Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië.

Van Hool produceert sinds 2005 hybridebussen die deels op waterstof rijden. Eind 2020 rolde de eerste volledig elektrische touringcar van Van Hool van de band: de CX45E. Twee jaar later, in 2022, besloot het bedrijf om definitief te stoppen met het produceren van bussen die op diesel of gas rijden. Van Hool produceerde sinds dat jaar enkel nog bussen met een accu, een brandstofcel of een trolleysysteem. Volgens Vlaamse media begonnen de financiële problemen bij Van Hool tijdens en vlak na de coronacrisis.