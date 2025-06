NS, Qbuzz en Arriva ondersteunen vanaf 31 januari treinreizen met betaalpas

Treinreizigers kunnen vanaf dinsdag 31 januari in- en uitchecken met hun betaalpas, creditcard of mobiel als ze met de NS, Qbuzz of Arriva reizen. Eind maart zal dit in het hele Nederlandse openbaar vervoer kunnen, verwacht de NS. In- en uitchecken met betaalpas werkt met OVpay.

Met OVpay kunnen reizigers alleen met vol tarief en in de tweede klas reizen. Voor bijvoorbeeld abonnementen en de eerste klas is dus nog steeds de ov-chipkaart nodig. Om met smartphones te kunnen betalen, moeten gebruikers een bankapp geïnstalleerd hebben en hier een betaalpas aan hebben gekoppeld.

NS zegt dat de kosten van gemaakte reizen per dag bij elkaar worden opgeteld en de volgende dag zichtbaar zijn op het betaaloverzicht van de bank of de creditcardverstrekker. Reizigers kunnen hun reisoverzicht terugzien als ze hun bankpas koppelen aan Mijn NS of via een site van OVpay.

OVpay werkt vanaf 31 januari bij de NS, bij Qbuzz-treinen op de Merwedelijn en bij Arriva-treinen in Limburg. De NS vraagt reizigers wel om passen los bij poortjes aan te bieden om te voorkomen dat ze per ongeluk met de verkeerde pas inchecken.

In- en uitchecken met een betaalpas werd sinds augustus bij de NS getest. Later zei OVpay dat de betaaldienst op z'n vroegst eind 2022 in het hele ov beschikbaar zou zijn. Eerder werd gesproken over de zomer van 2022, maar vanwege 'technische tegenslagen' werd dit niet gehaald. Dit was niet het eerste uitstel; in 2019 werd nog over 2021 gesproken, zodat in 2023 de ov-chipkaart uitgefaseerd kon worden. OVpay is al in een groot deel van Nederland te gebruiken en wordt door Translink en de ov-bedrijven ontwikkeld.