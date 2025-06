The Evil Within-ontwikkelaar brengt ritmeactiegame Hi-Fi Rush uit

Tango Gameworks heeft Hi-Fi Rush uitgebracht. Het betreft een ritmeactiegame die is gemaakt door de studio achter The Evil Within en Ghostwire: Tokyo. De game is beschikbaar voor Xbox Series-consoles en de pc.

Hi-Fi Rush is een actiegame waarin de hele wereld beweegt op de beat, maakt ontwikkelaar Tango Gameworks bekend tijdens de Xbox Developer_Direct-presentatie. Spelers spelen als wannaberockster Chai tegen een sinister robotconglomeraat. De gevechten in de game volgen daarbij het ritme van de soundtrack. Aanvallen worden automatisch uitgevoerd op de maat, hoewel spelers die precies op de maat de aanvalknop indrukken, krachtigere beat hits kunnen uitvoeren aan het einde van een combo. In de soundtrack zit onder meer gelicenseerde muziek van bands als The Black Keys en Nine Inch Nails.

De game wordt gemaakt door Tango Gameworks, de studio die eerder werkte aan horrorgame The Evil Within en actiegame Ghostwire: Tokyo. De studio kondigde Hi-Fi Rush op woensdagavond aan tijdens de Xbox Developer_Direct-presentatie. Het spel kwam direct na de presentatie uit. Hi-Fi Rush is beschikbaar voor de pc en de Xbox Series X en S. De game wordt daarnaast onderdeel van Game Pass.