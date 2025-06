Minecraft Legends verschijnt op 18 april

Minecraft Legends komt op 18 april uit. In een nieuwe trailer, die ontwikkelaar Mojang Studios tijdens de Xbox Developer_Direct-presentatie heeft getoond, meer over het multiplayergedeelte van de game.

Mojang Studios en Blackbird Interactive spraken over enkele details van het pvp-gedeelte en de multiplayer van deze actiestrategiegame, zoals het feit dat de speelvelden net als in de aanwezige campagne procedureel gegenereerd worden en dus elke keer zullen afwijken van de indeling en geografie van eerdere maps.

In het multiplayergedeelte nemen twee teams van vier spelers het tegen elkaar op. Het doel is om de basis van een vijand te vernietigen en je eigen basis te verdedigen. Spelers kunnen zeer grote bases opbouwen door een veelheid aan muren, torens en poorten op te trekken. Dit element van het opbouwen van een basis lijkt een vrij belangrijk onderdeel van de multiplayergameplay te worden. Daarnaast is het de bedoeling om de wereld te verkennen om zoveel mogelijk hulpbronnen te vergaren. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een nieuwe mount, een roze gestreept tijgerachtig beest.

In het verhaal van Minecraft Legends moet worden samengewerkt om een invasiemacht van Piglins af te stopppen die zich steeds verder verspreidt in de Overworld. Dit is aan de orde bij de verhaalcampagne die ook co-op zal ondersteunen. Het multiplayergedeelte zet spelers tegenover andere spelers, waarbij de Piglins min of meer 'neutrale' vijanden zijn die spelers het leven zuur kunnen maken, maar ook resources kunnen opleveren.

Minecraft Legends komt op 18 april uit voor de pc, Xbox One, Xbox Series-consoles, PS4 en PS5 en de Nintendo Switch. De game zal ook onderdeel zijn van het Game Pass-abonnement.