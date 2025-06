Homeworld 3-ontwikkelaar Blackbird schrapt banen en onaangekondigde projecten

Blackbird Interactive heeft veertig banen geschrapt, ruim tien procent van alle werknemers. Daarnaast zijn er dit jaar meerdere onaangekondigde projecten geschrapt. De studio is onder meer bekend als ontwikkelaar van Homeworld 3, een game die volgend jaar moet verschijnen.

"Dit jaar is zeer zwaar geweest voor de gehele branche. Daardoor hebben we meerdere onaangekondigde projecten geschrapt en moesten we dinsdag afscheid nemen van 41 van onze teamleden", zegt het bedrijf tegen IGN. Blackbird benadrukt dat al aangekondigde games niet worden getroffen door dit besluit.

Onder meer leadgamedesigner Sean Storey, senior software-engineer Joseph Hurst, creative director Matthew Freedman en gamedirector Quinn Duffy zijn deze week bij Blackbird ontslagen. Game World Observer merkt op dat Duffy voorheen bij Relic Entertainment werkte aan onder meer de eerste Homewold-game, gamedirector was voor Company of Heroes 2 en designdirector was voor Age of Empires IV.

Blackbird Interactive werd in 2007 opgericht en meldt op zijn site ruim driehonderd personeelsleden te hebben. De Canadese studio werd opgericht door voormalig Relic- en EA-werknemers. De eerste titel was rts Homeworld: Deserts of Kharak, een spin-off van de Homeworld-serie. Ze hebben daarnaast simulatiegame Hardspace: Shipbreaker gemaakt en werkten samen met Mojang aan Minecraft Earth en Minecraft Legends. De ontwikkelaar brengt in februari 2024 Homeworld 3 uit, een ruimte-rts en een vervolg op de 2003-titel Homeworld 2.