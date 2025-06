Release Homeworld 3 is verder uitgesteld tot februari 2024

De release van pc-ruimtestrategiegame Homeworld 3 is opnieuw uitgesteld. Waar de game voorheen in de eerste helft van dit jaar moest uitkomen, is dat nu februari 2024. De ontwikkelaar en uitgever zeggen meer tijd te willen steken in de kwaliteit van de game.

Met de vorige 'releaseperiode', de eerste helft van dit jaar, zou de ontwikkelaar nog zes weken hebben gehad om de game op de markt te brengen. Daarmee is het verdere uitstel geen grote verrassing. Doorgaans wordt er wel meer promotiemateriaal uitgebracht als de release van een game zo dichtbij is, zeker als het gaat om een grotere uitgever als Gearbox Software. De twee partijen danken fans voor hun 'passie en toewijding'. Dit is tot op heden het derde uitstel.

Homeworld 3 wordt een rts-game, net als zijn voorgangers. Dit door Blackbird Interactive ontwikkelde spel moet zich, net als de eerste delen in de reeks, afspelen in de ruimte. Het spel krijgt dezelfde 3d-gevechten en rts-elementen als de originele Homeworld-spellen van rond de eeuwwisseling. Het verhaal zal ook verdergaan waar Homeworld 2 is geëindigd. De ruimte-rts staat bekend om die 3d-ruimteschipgevechten. De schepen kunnen zich in een bolvormig speelveld verplaatsen en van alle kanten aanvallen.

Homeworld 1 en 2 werden door Relic Entertainment ontwikkeld. In 2015 bracht Gearbox ook nog Homeworld Remastered uit.

Beelden getoond tijdens The Game Awards 2021