Homeworld 3 komt op 8 maart 2024 uit voor pc

De ruimtestrategiegame Homeworld 3 van ontwikkelaar Blackbird Interactive heeft een nieuwe concrete releasedatum gekregen. Eerder zou het spel nog uitkomen in februari 2024, maar de release is nu verschoven naar 8 maart 2024.

Naast het onthullen van de releasedatum heeft Blackbird een video gedeeld, die een kijkje achter de schermen biedt. Blackbird-ceo en medeoprichter Rob Cunningham merkt daarin op dat de studio 'twintig jaar moest wachten om de gewenste schaal en reikwijdte in de game te bereiken'. "Dit is wat we wilden bereiken in Homeworld 2, maar de techniek destijds liet dat niet toe", zegt Cunningham, die bij Relic Entertainment heeft meegewerkt aan Homeworld 2. Die game kwam uit in 2003.

Verder laat Blackbird in de video een paar functies zien. Zo kunnen spelers kiezen tussen de besturing uit de eerdere Homeworld-games of een die meer lijkt op de besturing van andere rts -spellen. Daarbij hoeft de speler alleen maar op een element in de omgeving te klikken om daar te komen.

Homeworld 3 moest aanvankelijk in de eerste helft van 2023 uitkomen voor de pc, maar de release is sindsdien een paar keer uitgesteld. De ontwikkelaar vond dat hij extra tijd nodig had om de kwaliteit van de game te verbeteren.