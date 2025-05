Homeworld 3 De verhalende singleplayermodus van Homeworld 3 is continu leuk om te spelen. De uiteenlopende missies en verrassende omgevingen zijn de beste in de serie, maar leveren nooit in op wat Homeworld juist Homeworld maakt. Dat laatste valt niet te zeggen over het verhaal, dat de plank te vaak misslaat en voor Homeworld-begrippen aan urgentie ontbreekt. ‘Weet waar je aan begint’ is in dit geval goed advies aan nieuwkomers. Dit derde deel in de serie probeert toegankelijk te zijn, maar Homeworld 3 is alsnog een vrij intense rts. De besturing is lang wennen en als kapitein van een gigantische ruimtevloot ben je onophoudelijk bezig om eenheden te groeperen en aan te sturen. Dat neemt niet weg dat Homeworld 3 een oerdegelijke ruimte-rts is, waar zowel nieuwkomers als ervaren rotten na wat gewenning veel voldoening uit kunnen halen. Pluspunten Prachtig

Prachtig Veel afwisseling in hoofdmodus

Veel afwisseling in hoofdmodus Leuk levelontwerp

Leuk levelontwerp Begeleiding voor nieuwkomers Minpunten Verhaal

Verhaal Nog weinig maps

Nog weinig maps Besturing Getest Homeworld 3 Prijs bij publicatie: € 59,99 Bekijk product

Het is een pijnlijke waarheid voor pc-gamers die al een poosje meedraaien, maar de ooit zo bejubelde Homeworld-serie zal bij de meeste gamers vandaag de dag niet eens een belletje doen rinkelen. Misschien nog pijnlijker is dat dit voor veel rts-games in het algemeen geldt. Het genre heeft weliswaar aan populariteit ingeboet de afgelopen jaren, maar dat doet natuurlijk niets af aan de gigantische invloed van Homeworld. Het eerste deel was in 1999 het debuut van de Canadese strategiegamestudio Relic Entertainment, maar Homeworld was vooral de eerste strategiegame die je niet in twee, maar in drie dimensies speelde.

Voor het eerst was het in een strategiegame mogelijk om eenheden ook van boven en onder aan te vallen of aan te sturen. Combineer die unieke opzet met de destijds fenomenale graphics, vele spelmechanieken en een mysterieus sciencefictionverhaal, en je begrijpt dat Relic Entertainment in één klap een geliefde studio werd. De game kreeg een uitbreiding en in 2003 ook nog een vervolg, maar daarna was het opeens lang stil in de serie en ging Relic zich op andere games focussen. Pas in 2012 vertoonde de franchise weer wat tekenen van leven.

Dat jaar werd een andere Canadese studio, Blackbird Interactive, op de Homeworld-serie gezet. De opdrachtgever was ditmaal de uitgeverstak van Gearbox Software, dat de rechten van de Homeworld-serie had bemachtigd. Er volgden vervolgens remasters, een bordspel, een tabletopspel, een mobiele game en een spin-offdeel, maar een écht derde deel leek lang ver weg. Het is daarom bijna onwerkelijk om twintig jaar na het tweede deel Homeworld 3 op te starten. We zijn van ver gekomen.

Homeworld 3 is voor veel mensen hun eerste Homeworld, dat weet Blackbird Interactive natuurlijk ook. Daarom staat dit nieuwe deel op zichzelf. De hoofdmodus is eigenlijk een soort uitgebreide tutorial en slaagt daarin met verve. De modus schotelt je tien uur lang uiteenlopende missies en prachtige omgevingen voor. Het ene moment loods je je moederschip door een wirwar aan naderende asteroïden, het andere moment vechten en dartelen honderden ruimteschepen boven een ijsplaneet in de strijd om een oud artefact. De pacing van de singleplayer is geweldig. Je vliegt er ook figuurlijk doorheen.