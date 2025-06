Telegram maakt overzicht beschikbaar dat openbare kanalen aanraadt

Telegram heeft donderdag de Soortgelijke Kanalen-functie beschikbaar gemaakt. Dat is een overzicht dat openbare kanalen aanraadt die lijken op het kanaal dat de gebruiker op dat moment bezoekt. Ook is de transcriptiefunctie beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers.

De chatdienst laat zien dat het overzicht terug te vinden is bij de informatie over het kanaal. Als de gebruiker bijvoorbeeld zich in een kanaal bevindt over AI-afbeeldingen van dieren, dan bevat het overzicht andere kanalen die over hetzelfde onderwerp gaan. De Soortgelijke Kanalen-functie laat alleen openbare kanalen zien, die 'automatisch uitgekozen zijn op basis van overeenkomsten in hun abonneebestand'.

Daarnaast is de transcriptiefunctie beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers. Eerder was deze alleen beschikbaar voor betalende Telegram-gebruikers. Gratis gebruikers kunnen echter maximaal twee berichten per week omzetten. Alleen Premium-gebruikers hebben onbeperkt toegang tot de functie. Verder heeft Telegram nog een aantal andere functies toegevoegd, zoals het herplaatsen van verhalen.