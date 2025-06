OM verdenkt man uit Almere van handel persoonsgegevens van miljoenen mensen

Het Nederlandse Openbaar Ministerie verdenkt een 25-jarige man uit Almere van het stelen en verhandelen van de persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen personen uit allerlei verschillende landen. De aanhouding vond al in november vorig jaar plaats.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte van een viertal feiten: het voorhanden hebben of ter beschikking stellen van niet-openbare gegevens, het voorhanden hebben van phishingsoftware en hackertools, computervredebreuk en gewoontewitwassen. Dit laatste betreft cryptovalutatransacties met een waarde van 450.000 euro die vorig jaar zijn uitgevoerd. Momenteel loopt het onderzoek nog en bij eerdere doorzoekingen is een grote hoeveelheid gegevensdragers aangetroffen, waar volgens het OM onder meer phishingsoftware en hackingtools op zijn gevonden.

Het cybercrimeteam van de Amsterdamse politie, de eenheid die de verdachte man in november vorig jaar aanhield, heeft onderzoek gedaan naar een gebruikersnaam die de man heeft gebruikt op een niet nader genoemd cybercrimeforum. Volgens dit team zijn er sterke aanwijzingen dat de verdachte onder deze gebruikersnaam opereerde en daarmee gedurende een lange periode niet-openbare persoonsgegevens tegen betaling op dit forum heeft aangeboden. Het ging daarbij onder meer om patiëntgegevens uit medische dossiers. Het zou gaan om gevoelige gegevens van Oostenrijkers, Nederlanders en Britten, maar ook van inwoners van Thailand, Colombia en China.

De verdachte kwam voor het eerst in het vizier van de Oostenrijkse federale politie toen daar een onderzoek werd uitgevoerd naar een aangeboden dataset op een cybercrimeforum waar onder meer gehandeld werd in gestolen databases, creditcardgegevens en inloggegevens. In mei 2020 werd hier een dataset aangeboden met miljoenen adres- en persoonsgegevens van de Geburen Info Service, de organisatie die in Oostenrijk de kijk- en luistergelden int. Via een undercoveractie kocht de Oostenrijkse recherche deze dataset en deed er onderzoek naar. Zodoende werd een ip-adres gevonden dat uiteindelijk naar een woonadres in Amsterdam leidde, waar de arrestatie plaatsvond.

Op 5 december vorig jaar heeft de Amsterdamse rechtbank het voorarrest met 90 dagen verlengd. Tot 15 december zat de verdachte in volledige beperkingen en daarom is zijn aanhouding niet eerder wereldkundig gemaakt.