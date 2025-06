Google voert in India enkele Android-wijzigingen door onder druk van overheid

Google heeft na een verloren zaak bij de Indiase Hoge Raad besloten enkele wijzigingen door te voeren in Android. Zo wordt het mogelijk om een ander systeem dan Google Plays betaalsysteem te gebruiken voor in-appaankopen en komt er een zoekmachinekeuzescherm.

Google schrijft dat de optie voor gebruikers om een ander betaalsysteem te kiezen vanaf de volgende maand beschikbaar komt voor alle apps en games. Dat maakt dat ontwikkelaars andere opties dan het systeem van Google Play kunnen voorschotelen aan gebruikers als ze een aankoop van digitale content in een app willen doen.

Daarnaast is een belangrijke wijziging dat Indiase gebruikers de optie krijgen om de door hen gewenste standaardzoekmachine te kiezen. Deze optie krijgen bijvoorbeeld Europese gebruikers ook al voorgeschoteld. Een keuzescherm hiervoor, dat bij het installeren van een nieuwe smartphone of tablet verschijnt, zal 'binnenkort' beschikbaar komen.

Verder krijgen fabrikanten de optie om individuele Google-apps in licentie te nemen zodat ze deze op hun toestellen kunnen voorinstalleren. Ook voert Google een aanpassing door in de compatibiliteitsvereisten voor Android zodat partners in staat zijn om niet-compatibele varianten en forks te bouwen.

Het Amerikaanse bedrijf schrijft dat deze wijzigingen, die mede op basis van aanwijzingen van de Competition Commission of India worden doorgevoerd, betekenen dat er 'aanzienlijke wijzigingen' in India moeten worden doorgevoerd. Volgens Google is dit complex en vergt het veel werk, ook voor partners, fabrikanten en ontwikkelaars.

Google zegt dat het beroep zal aantekenen tegen bepaalde aspecten van de besluiten van deze toezichthouder. Het is niet duidelijk tegen welke specifieke punten Google zich verzet. Wellicht betreft dat de eis dat gebruikers in staat moeten zijn om meegeleverde apps te kunnen verwijderen; over dat punt zegt Google niets.

Deze wijzigingen volgen op de verloren zaak bij de Indiase Hoge Raad. Daardoor mag Google fabrikanten ook niet langer verplichten om apps mee te leveren als die de Play Store willen installeren op telefoons. Deze uitspraak betekent niet het einde van deze zaak, al moet Google alvast eraan voldoen tot een lagere rechter zich eind maart uitspreekt over het bezwaar dat Google heeft aangetekend.