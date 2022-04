Proef met pinpas of creditcard als vervanger OV-chipkaart begint in Lelystad

In zestien bussen van Arriva in Lelystad is het vanaf woensdag mogelijk om in te checken met pinpas of creditcard. Een OV-chipkaart is daardoor niet meer nodig. In de komende jaren moet dit landelijk ingevoerd worden.

In de komende jaren zullen er op verschillende plekken proeven gedaan worden met nieuwe manieren van in- en uitchecken, schrijft Arriva. Lelystad heeft nu de primeur. Alle OV-bedrijven werken samen aan nieuwe betaalmethoden, onder de noemer OVpay. Ook grote banken en betaalproviders zijn daarbij aangesloten.

In 2019 kondigde de overheid al aan dat het de bedoeling was om in 2021 betalen met een bankpas in heel Nederland in te voeren in het openbaar vervoer. Het plan is om vervolgens het systeem voor de OV-chipkaart in 2023 in zijn geheel uit te schakelen.

Alternatieven moeten minder kosten en gemakkelijk werken. De huidige OV-chipkaart stamt uit 2011 en heeft onder meer beveiligingsproblemen die niet opgelost kunnen worden, vanwege de gebruikte Mifare-techniek. Anoniem reizen moet ook mogelijk blijven, maar hoe dat precies vorm zal krijgen, is nog niet duidelijk.