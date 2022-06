Translink stopt met ov-chipkaartapp en Twitter-account

Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, heeft de Android- en iOS-app voor de chipkaart uit de lucht gehaald en is gestopt met het Twitter-account. De app was volgens het bedrijf verouderd en te beperkt. De mobiele site wordt in plaats daarvan ingezet en werkt beter, zegt een woordvoerder.

De ov-chipkaartapp werd 29 augustus al stilletjes uit de lucht gehaald, na een laatste update te pushen naar gebruikers waarin het verwijst naar ov-chipkaart.nl en naar uitcheckgemist.nl. De oude functionaliteit is uit de app gehaald. Er komt geen nieuwe app, zegt Translink-woordvoerder Gerbrant Corbee tegen Tweakers. "De app had een beperkte functionaliteit, minder dan de mobiele website en werkte ook minder goed. Bovendien moest deze regelmatig geüpdatet worden om veilig en betrouwbaar te zijn."

De app, waarin gebruikers onder meer hun saldo konden checken en een overzicht konden zien van hun reizen, had aanzienlijk minder bezoekers dan de mobiele website, vertelt Corbee. De app was volgens hem ook aan vervanging toe. "En omdat de app al wat ouder was, had deze een heel lage waardering." Translink vindt de mobiele website een beter alternatief.

Er komt geen nieuwe of vernieuwde app, omdat Translink werkt aan OVpay, het in- en uitchecken met de betaalpas. Die techniek wordt tussen nu en 2023 gefaseerd ingevoerd en wordt sinds maart getest in Lelystad. De dienstverlening binnen OVpay wordt steeds verder uitgebreid en krijgt uiteindelijk net als de ov-chipkaartwebsite de mogelijkheid om de reishistorie in te zien en reisabonnementen te gebruiken.

Naast de app stopt Translink ook met het Twitter-account van de ov-chipkaart. Vanaf woensdag is het account niet meer actief en Translink roept reizigers op om op een andere manier de klantenservice te benaderen. Corbee zegt dat Twitter ook nog maar weinig werd gebruikt en Translink het onwenselijk vindt dat mensen publiek persoonlijke gegevens delen als ze vragen hebben over hun ov-chipkaart. "Ze delen privacygevoelige gegevens. Daarvoor is Twitter niet geschikt. Als mensen ons willen benaderen voor vragen over de kaart, kan dat beter telefonisch."