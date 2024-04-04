IDEAL krijgt optie om aankopen gespreid te betalen met iDEAL in3

Klopt, maar dat is juist een enorm goed verdienmodel. Zolang het percentage wat helemaal niet betaald maar binnen de perken blijft zorgen de rentes of boetes/verhoging daarna voor een enorme marge.
Daarnaast 'shoppen' Klarna -gebruikers 20% vaker en besteden 68% meer per transactie dan de gemiddelde shopper. Achteraf betalen is booming omdat het mensen op dat moment geen pijnprikkel geeft en dus vaker shoppen en meer laat uitgeven tijdens het shoppen. Wat voor zowel de voorschieter (ideal) en de webwinkel een win-win is.
Gratis geld lenen klinkt mooi, maar 20 procent van de klanten betaalt het bedrag niet op tijd terug en krijgt dus een boete. En die kan oplopen tot 40 procent.
En het is eten van twee walletjes want de webshop/dienst betaald de provider ook:
Het verdienmodel van bedrijven zoals Klarna liegt er niet om: ze krijgen een vergoeding van de winkelier en verdienen als klanten te laat betalen.
[...]
[...] maar tegelijkertijd zien wij uit cijfers dat tot 40 procent van de omzet van dit soort bedrijven komt uit kosten voor te late betalingen.
Tinka rekent bijv. 15% indien je na 2 weken niet betaald hebt. Dat is woekerrente hoogte en sinds 1 januari 2024 is de rente op krediet wettelijk vastgelegd door de Rijksoverheid
op 15% en pakken dus het maximale van wat ze wettelijk pakken kunnen. Tevens worden deze schulden juridisch (nog) niet gezien als lening omdat ze de eerste twee weken geen rente vragen. En dus zijn krediet controles voor services zoals dit niet nodig. De vraag of in3 na een tijdje wel rente gaat rekenen blijft voor mijn onbeantwoord.
(edit: @m8ZBm1Si zegt
:
Bij in3 op de website staat inderdaad: Hiervoor mogen wettelijke incassokosten in rekening gebracht worden van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €40.
)
De rente van 0% die in3 rekent zie ik dus gewoon als truck om onder de regelgeving van krediet controle uit te komen.
Tegenwoordig, bron uit 2022 maar stijgende lijn dus mogelijk nu meer, wordt reeds 10% achteraf betaald en dat zal met deze nieuwe functionaliteit alleen maar gaan toenemen met alle problemen die daarbij horen.
Bijna 10 procent van de online aankopen wordt tegenwoordig afgerekend met achteraf betalen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor de diensten, omdat ze mensen in grote problemen kunnen brengen. Ze hebben dezelfde werking als een creditcard, maar hoeven aan minder strenge regels te voldoen.
Waarbij BNNVARA een ander cijfer noemt die net wat anders gemeten (vier op de tien heeft het ooit een keer gebruikt).
Ook zijn er veel gebruikers van de dienst. Vier op de tien online consumenten hebben er dit jaar al zeker één keer gebruik van gemaakt, zegt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Veel van hen zijn jongeren.
Een op de vijf klanten die gebruikmaken van achteraf betalen krijgt te maken met extra kosten, omdat ze de openstaande rekeningen te laat betalen. De bedrijven verdienen flink aan de laatbetalers, gemiddeld 15 euro per keer. Dit resulteert in 20 tot 40 procent van hun omzet. "Dit is een verkeerde prikkel, want je hebt als aanbieder dan baat bij het slecht informeren van klanten", zegt De Jager.
Ook financieel adviseur voor jongeren Melenie Payant herkent de trend. "Acht op de tien studenten die ik spreek gebruiken Klarna en hebben openstaande bedragen waar ze geen budget voor hebben. Zo kwam er een keer iemand bij me met een grote liefde voor shoppen en op deze betaalmanier al de helft van de DUO-lening van de maand erna had besteed."
In de media komt dit veel aan bod, en Schuldhulp ziet groei van schulden bij Klarna en Riverty doordat het veel te gemakkelijk is geworden. Als iDeal zich hier ook bij aansluit zal dit probleem dus alleen maar toenemen.
'Eigenlijk een lening'
Het aantal cliënten met een schuld bij Klarna is sinds 2018 verviervoudigd, zien de grote instanties voor schuldhulpverlening. Voor Riverty (voorheen Afterpay), zien zij een verdubbeling in de afgelopen vijf jaar.
Dit alles gaat de samenleving veel geld kosten op lange termijn en het zal niet iDeal (of andere providers) zijn die hiervoor de kosten betalen. Doordat iDeal al een gevestigde naam is, met bepaald consumentenvertrouwen, zal hier waarschijnlijk meer gebruik van worden gemaakt dan die andere aparte diensten.
Vorige maand heeft De Avondshow hier (o.a. Tinka, Riverty en Klarna) ook een item over gemaakt waarin te zien is dat het AFM het heeft over 38% van de mensen die achteraf betalen wel een gebruiken. Een derde daarvan hun klanten heeft een leeftijd tussen 18 en 35 jaar en dat is ook meteen de grootste groep die problemen heeft met terugbetalen.
https://www.youtube.com/watch?v=OdL2F3KFeO4
Voorbeeld van schoenen (130 euro) die uiteindelijk 700-800 euro kosten.
Bronnen:
https://nos.nl/artikel/24...-vooral-jongeren-schulden
https://www.bnnvara.nl/ka...-extra-kosten-in-rekening
https://www.rtlnieuws.nl/...-steeds-vaker-schuldeiser
https://www.bnnvara.nl/ar...en-in-de-schulden-brengen
https://nos.nl/nieuwsuur/...eer-mensen-in-de-schulden
[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 13:34]