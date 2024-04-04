IDEAL krijgt optie om aankopen gespreid te betalen met iDEAL in3

Het Nederlandse betaalsysteem iDEAL ondersteunt vanaf donderdag ook gespreid betalen. Met iDEAL in3 kunnen gebruikers de betaling voor hun aankopen in drie termijnen opsplitsen. IDEAL en het Eindhovense bedrijf in3 brachten eerder al een pilot voor deze functie uit.

Met iDEAL in3 kunnen gebruikers hun betalingen verdelen over drie termijnen. Het eerste deel van de betaling wordt direct bij de aanschaf gedaan. De overige twee termijnen vinden respectievelijk dertig en zestig dagen later plaats. Daarvoor worden bij de consument geen kosten in rekening gebracht en de gebruiker is ook geen rente verschuldigd, zo schrijft iDEAL in een persbericht.

Gebruikers kunnen iDEAL in3 tijdens een betaling selecteren als optie. Vervolgens 'toetst in3 de kredietwaardigheid' van de klant. Dat gebeurt volgens het bedrijf in een fractie van een seconde. Bij goedkeuring wordt de eerste termijn betaald en ontvangen gebruikers per e-mail de betaalgegevens voor de tweede en derde termijn.

Het systeem voor gespreid betalen met iDEAL werd eerder al getest. Het betaalsysteem startte vorig jaar een pilot daarvoor. In die periode werden volgens iDEAL 3968 betalingen gedaan. Vanaf donderdag 4 april komt de functie algemeen beschikbaar.