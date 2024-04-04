IDEAL krijgt optie om aankopen gespreid te betalen met iDEAL in3

Het Nederlandse betaalsysteem iDEAL ondersteunt vanaf donderdag ook gespreid betalen. Met iDEAL in3 kunnen gebruikers de betaling voor hun aankopen in drie termijnen opsplitsen. IDEAL en het Eindhovense bedrijf in3 brachten eerder al een pilot voor deze functie uit.

Met iDEAL in3 kunnen gebruikers hun betalingen verdelen over drie termijnen. Het eerste deel van de betaling wordt direct bij de aanschaf gedaan. De overige twee termijnen vinden respectievelijk dertig en zestig dagen later plaats. Daarvoor worden bij de consument geen kosten in rekening gebracht en de gebruiker is ook geen rente verschuldigd, zo schrijft iDEAL in een persbericht.

Gebruikers kunnen iDEAL in3 tijdens een betaling selecteren als optie. Vervolgens 'toetst in3 de kredietwaardigheid' van de klant. Dat gebeurt volgens het bedrijf in een fractie van een seconde. Bij goedkeuring wordt de eerste termijn betaald en ontvangen gebruikers per e-mail de betaalgegevens voor de tweede en derde termijn.

Het systeem voor gespreid betalen met iDEAL werd eerder al getest. Het betaalsysteem startte vorig jaar een pilot daarvoor. In die periode werden volgens iDEAL 3968 betalingen gedaan. Vanaf donderdag 4 april komt de functie algemeen beschikbaar.

iDEAL in3
Bron: iDEAL

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-04-2024 14:30 324

04-04-2024 • 14:30

324

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Reacties (324)

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Benjamin- 4 april 2024 14:40
Slechte zaak. Dit is iets wat ook bedrijven zoals Klarna e.d. aanbieden.

Het probleem is dat mensen NU iets kopen, en wel zien hoe ze het gaan betalen.

Je moet het zo zien, waarom kan je nu iets niet betalen? Dat betekent dat je namelijk onvoldoende geld hebt. Natuurlijk kan dit voorkomen, je hebt misschien net pech gehad dat meerdere dingen kapot zijn gegaan, en deze moeten allemaal vervangen worden, en dat het geld is opgeraakt, terwijl je hier toch relatief verstandig mee bent omgegaan.
Dat zijn echter wel de grote uitzonderingen, en het verdienmodel hier is dat mensen 1 grotere aankopen doen dan ze eigenlijk zouden moeten/kunnen doen, en vooral dat mensen later niet kunnen betalen, en dan komen de woeker rentes enz.

Dit is natuurlijk niet nieuw, vroeger kende ik al mensen die hele inboedels op afbetaling hadden wat al veel te makkelijk was, en vaak waren dit dan ook nog eens winkels die veel meer vroegen voor hun producten. Maar het wordt wel steeds normaler en gemakkelijker.

Erg jammer dat dit zich steeds verder doet uitbreiden, dit zijn geen diensten voor verstandige mensen die aan sparen doen, maar voor mensen die niet met hun geld kunnen omgaan, en vandaag een dure TV kopen, en volgende maand wel weer kijken hoe de tweede betaling moet worden gedaan.
TheDudez @Benjamin-4 april 2024 16:43
Webshops zijn verplicht achteraf betalen mogelijk te maken. Dus je kan hoog of laag springen het moet bij wet. En ik ben er ook niet blij mee. Ik vind het wel mooi dat ideal dit nu ook aanbied want het is verplicht helaas.

https://www.webwinkelkeur...e-regels-voor-webwinkels/

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 13:34]

JakkoFourEyes @TheDudez4 april 2024 17:16
Ja, maar dat kan met je creditcard al (zoals ook in dat artikel staat). Daar hoef je niet Klarna (of dit van iDeal) voor te hebben.
Dat is dan toch een iets hogere drempel voor mensen.

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 22 juli 2024 13:34]

TheDudez @JakkoFourEyes4 april 2024 17:19
Een hoop mensen hebben geen credit card. En als bedrijf zijnde ben je echt niet blij met een creditcard. Want door een chargeback in te dienen kan de eigenaar van een creditcard kan na een aankoop de betaling binnen 6 maanden terugdraaien. 6 maanden! Dat is waanzin!
JakkoFourEyes @TheDudez4 april 2024 17:21
Een hoop mensen hebben geen credit card
Klopt, maar zo voldoe je wel aan de eis om achteraf betalen mogelijk te maken zonder gebruik te gaan maken van iets als Klarna. Dat bedoelde ik met een hogere drempel als je niet wil dat mensen er daadwerkelijk gebruik van maken.
TheDudez @JakkoFourEyes4 april 2024 17:23
Dat zou ik nooit aanbieden als startende webshop vanwege die 6 maanden chargeback.
SgtElPotato @TheDudez4 april 2024 20:20
Ik weet niet wat je zo tegen chargebacks / creditcards hebt, maar het komt vaak terug in je reacties. Als je als webshop je zaken gewoon op orde hebt en je alles kunt bewijzen aan de PSP als er een chargeback is gedaan is er niks aan de hand. En aangezien je je administratie toch langer moet bewaren dan die 6 maanden kun je dat als normale eerlijke webshop zonder problemen bewijzen!!
iam2noob4u @TheDudez4 april 2024 17:51
Daar zitten voorwaarden aan en een chargeback indienen is niet hetzelfde als simpelweg "terugdraaien".

Onder de Nederlandse wet ligt de bewijslast omtrent garantie sowieso 6 maanden bij de verkoper. Als je die garantie eigenlijk al niet durft te geven, kan ik me voorstellen dat consumenten afhaken.
TheDudez @iam2noob4u4 april 2024 18:01
Je hebt als bedrijf zijnde nauwelijks wat te zeggen. Klant heeft bijna altijd gelijk. Credit maatschappijen misbruiken hun monopolie. En er zit ook nog een handling fee aan.
SgtElPotato @TheDudez4 april 2024 20:51
Dat is dus niet waar. Bij een chargeback krijg je altijd bericht van je PSP, en indien je alles goed documenteert en gewoon bewaard heb je niks te verliezen :)
TTMJ! @TheDudez22 april 2024 17:14
Jezus waarom zou je een issue hebben met consumentenbescherming?
Mr.Arrows @iam2noob4u5 april 2024 07:07
Die bewijslast is sinds 2022 een jaar als ik me niet vergis.
ilaurensnl @JakkoFourEyes4 april 2024 17:56
Kan maar als het goed is heb je wel controles voordat je echt veel rood kan staat, als dit zoals Klarna wordt dan kan iedereen dat, ook al heb je een Wajong en kan je de huur niet meer betalen.

Begrijp me niet verkeerd, het kan handig zijn b.v. die van bol.com gebruik is soms, omdat het snel tussendoor is en minder tijd kost, Klarna begrijp ik ook als je onzeker bent of je een apparaat wilt hebben (of gepast is voor jou).

Maar dat zou eigenlijk niet 1-2-3 klik moeten worden, tenzij je strenge verificatie hebt gedaan, dat beschermt degene die besteld, webwinkel en mogelijk ook Ideal or wego of hoe dat ook gaat heten.
SgtElPotato @TheDudez4 april 2024 17:18
Oud artikel. Daarnaast is het genoeg om een creditcard optie aan te bieden. En als de klant akkoord gaat met vooraf betalen, wat je dus kunt aangeven bij de checkout is dat gewoon rechtsgeldig..

Beetje mis informatief artikel.

Daarnaast mag ik als webshop ook een betaalmogelijkheid aanbieden waarbij ik mijn postduif stuur om het geld op te halen. Net zoals in een winkel mag ik ook zelf bepalen wat ik wel of niet accepteer qua betalingen.

[Reactie gewijzigd door SgtElPotato op 22 juli 2024 13:34]

TheDudez @SgtElPotato4 april 2024 17:44
Oud artikel. Daarnaast is het genoeg om een creditcard optie aan te bieden. En als de klant akkoord gaat met vooraf betalen, wat je dus kunt aangeven bij de checkout is dat gewoon rechtsgeldig..

Beetje mis informatief artikel.

Daarnaast mag ik als webshop ook een betaalmogelijkheid aanbieden waarbij ik mijn postduif stuur om het geld op te halen. Net zoals in een winkel mag ik ook zelf bepalen wat ik wel of niet accepteer qua betalingen.
Uh nee je moet het aanbieden per wet dat je achteraf betalen mogelijk maakt. Wat jij zegt dat je een optie maakt in de webshop dat het product wordt verzonden en dat de klant een mailtje krijgt dat hij het nog moet betalen. En hopen dat de klant het over maakt (per postduif)? Ja dat mag, maar ik zou dat niet aanbieden als webshop. Dan heb ik liever als webshop dat klarna er tussen zit want die neemt dat werk uit handen voor mij.

Een creditcard optie, is geen optie voor een startende webshop. Want je kan als klant 6 maanden chargeback doen.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 13:34]

SgtElPotato @TheDudez4 april 2024 17:46
Je hoeft als webshop geen optie voor achteraf betalen aan te bieden.. dat is nergens verplicht. Dus gewoon je creditcard aanbieden en je bent klaar. Klarna en consorten zijn veel te duur..

Ik heb 10 duizenden bestellingen gezien bij een webshop vanaf dag 1 en heb werkelijk nog geen chargeback gezien, dus dat komt gelukkig niet zo vaak voor!

[Reactie gewijzigd door SgtElPotato op 22 juli 2024 13:34]

TheDudez @SgtElPotato4 april 2024 17:48
Dat is wel verplicht https://www.mkbrecht.nl/b...talen-absoluut-verplicht/ en zie google https://www.google.com/se...betalen+verplicht+webshop

https://www.thuiswinkel.o...teraf-betalen-uit-de-wet/

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 13:34]

MaltheseFalcon @TheDudez4 april 2024 19:05
Ik denk dat we hier een semantische discussie hebben.

Achteraf betalen is namelijk niet wettelijk verplicht. De wet regelt dat de consument tot maximaal 50% van het bedrag verplicht mag worden om vooraf te betalen. Dat hieruit wordt afgeleid dat betalen achteraf mogelijk moet zijn, lijkt mij een onjuiste weergave van deze wettelijke verplichting.

Dat dit zo wordt geïnterpreteerd is te begrijpen. De verkoper heeft in Nederland (vaak) nauwelijks een rol in de levering. In andere woorden: De levering en de betaling zijn bij koop op afstand twee gescheiden transacties die door een extra partij zoals de bezorgdienst lastig aan elkaar te koppelen zijn. Tenzij natuurlijk de bezorger betrokken is bij de financiële transactie (zoals bij levering onder rembours).

Een alternatief zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat je met iDeal een reservering kunt doen en dat de levering leidt tot een signaal om de reservering om te zetten naar een betaling.

Ik ben het namelijk wel mee eens dat gespreid betalen risicovol is voor mensen die moeite hebben om met geld om te gaan.
TheDudez @MaltheseFalcon4 april 2024 19:08
Dat zou inderdaad ook kunnen denk ik. Moet er wel een integratie zijn met postnl dhl ofzo

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 13:34]

familyman @MaltheseFalcon5 april 2024 16:26
Volgens mij is de idee meer dat er betaald zou moeten worden bij levering, zoals bij een kassa.

En dat is meestal niet echt haalbaar doordat we gebruik maken van verzending. Dan krijg je dus klarna/cc achtige toestanden.

Bestellen en betalen bij ophalen in de winkel, voldoet, meen ik ook gewoon.
SgtElPotato @TheDudez4 april 2024 17:53
Ja en een creditcard is voldoende. En het risico is kleiner dan jij het voordoet.
TheDudez @SgtElPotato4 april 2024 18:05
Jij zegt " hoeft als webshop geen optie voor achteraf betalen aan te bieden.. dat is nergens verplicht." Dat is dus gewoon niet waar.

En de credit card voldoet ook niet altijd "Webwinkeliers zijn verplicht je ten minste één betaalmogelijkheid aan te bieden waarmee je minimaal 50% van het aankoopbedrag achteraf kunt betalen. Doorgaans wordt betaling via creditcard hier niet toe gerekend"

https://www.thuiswinkel.o...ard-een-achterafbetaling/

thuiswinkel.org weet het denk ik beter dan SgtElPotato. Nu zullen er wel een hoop winkels zijn die de regels aan hun laars lappen. En wordt nauwelijks gecontroleerd.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 13:34]

SgtElPotato @TheDudez4 april 2024 19:18
Door bij de klant duidelijk aan te geven bij het plaatsen van een order dat er een betalingsverplichting is bij het plaatsen van deze order mag je de klant gewoon vragen om vooraf te laten betalen. De klant kan dan altijd nog afhaken mocht ie dat niet willen.

Iedere koop kun je in dat geval als persoonlijke overeenkomst beschouwen en is dus voldoende :)
Lucb1e @TheDudez6 april 2024 18:24
Ik was hierop tegen, maar bedankt voor de links! Ik snap nu waarom de wetgever dit wil en ben er vóór.
MKBrecht: Pas nadat de betaling is ontvangen, wordt het product verzonden. Dat mag, maar in principe moet er ook een mogelijkheid zijn om pas achteraf te betalen.
Het gaat dus niet om dat je moet kunnen betalen in termijnen, lekker geld oneindig lenen en krediet opbouwen. Het gaat erom dat je niet verplicht moet worden om meer dan 50% te betalen voordat je het product in handen hebt.

Nooit bestel ik iets op afbetaling in termijnen of krediet, ik heb het product immers dus dan moet ik het ook (kunnen) betalen. Maar bij leverdiensten moet je steeds vaker 100% online betalen in plaats van aan de deur, en soms ook via een creditcardmaatschappij of paypal die beide duur zijn.

Het is wel fijn om niet vooraf te betalen als je een pizza bestelt bijvoorbeeld. Heb wel eens gehad dat ze niet kwamen opdagen en de telefoon niet opnemen, en de volgende keer deden alsof er nooit een bestelling geplaatst was -- gelukkig niet vooraf betaald dus geen probleem. Bezorgdiensten weten ook dat er een veel grotere kans op fooi is als ze niet na 2 uur pas opdagen (en als het druk is en ze er niks aan kunnen doen, draaien ze sowieso genoeg omzet dus nog altijd iedereen happy), wat je vooraf natuurlijk niet kan weten.

Het kost te aanbieder ook niet per se meer als ze doorberekenen wat het hen kost, wat ik ook eerlijk zou vinden:
Het is ook toegestaan om kosten te berekenen bij betaalmethoden waarbij er achteraf wordt betaald, op voorwaarde dat het gaat om de werkelijke kosten.

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 22 juli 2024 13:34]

Minimise @TheDudez4 april 2024 17:18
Echt waar? En waarom kan ik dan wel niet bij CoolBlue alleen 50% vooruit betalen?
TheDudez @Minimise4 april 2024 18:12
Die voldoet dan ook. Er staat in de wet "dat de koper bij een consumentenkoop mag worden verplicht tot een vooruitbetaling van ten hoogste 50%"
Minimise @TheDudez4 april 2024 18:19
Ik bedoelde dus dat ik bij CoolBlue dus nog geen Klarna, AfterPay of in3 heb gezien!
TheDudez @Minimise4 april 2024 18:27
Dat is apart Coolblue balanceert op het randje. https://www.thuiswinkel.o...ard-een-achterafbetaling/

Wanneer de webwinkel echter het bedrag pas van jouw creditcard afschrijft nadat je het product hebt ontvangen, en dit expliciet op de website vermeldt, dan is er wél sprake van achterafbetaling.

Dat haal ik bij coolblue er niet uit "ontvangen"

Nee, je kan niet betalen met Klarna of Riverty. Je kunt je betaling wel uitstellen door met je creditcard te betalen. De afschrijving gebeurt namelijk op een later moment.

https://www.coolblue.nl/klantenservice/betalen

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 13:34]

Aaargh! @TheDudez4 april 2024 17:22
Maar dat gaat meer over het doen van een (grote) aanbetaling voor iets dat nog niet geleverd is, heel begrijpelijk dat je die mogelijkheid moet hebben. Je wordt dan wel geacht de rest vrij snel na, of zelfs bij, levering op te hoesten. Dat is m.i. heel iets anders dan kopen op afbetaling in meerdere termijnen, wat in feite een lening is.
merijnvogel @Aaargh!4 april 2024 18:34
Precies, een factuur met acceptgiro waarbij je twee weken de tijd had voor het (resterende) bedrag bijvoorbeeld was lange tijd prima voor de Wehkamp e.d.
Kopen op afstand is natuurlijk wel een bijzondere vertrouwensdynamiek; vertrouwt de klant dat de winkel levert bij vooruitbetaling (de nieuwe norm zo lijkt het). Of vertrouwt de winkel dat de klant betaalt na levering?
Betalen aan een bezorger, of de betaling op dat moment bevestigen via bvb een vorm van escrow, lijkt me het werk van bezorger zijn niet beter te maken.
TheDudez @Aaargh!4 april 2024 17:26
Dat biedt IDeal nog niet aan. Alleen bedrijven zoals klarna.
Aaargh! @TheDudez4 april 2024 17:27
Het hele artikel gaat over dat iDeal dit nu juist wel gaat aanbieden.
TheDudez @Aaargh!4 april 2024 17:28
Dat is toch mooi? Ik vind er ook niks mis mee dat ze het nu aanbieden.
purrple @TheDudez4 april 2024 19:45
Nee, dat is het niet. Mensen die niet met geld kunnen omgaan komen nu nog makkelijker in de schulden. Wat Benjamin hierboven al zegt, je krijgt nu de mogelijkheid een bedrag te besteden dat je niet hebt en 'wel ziet' hoe je de volgende betaling betaalt.
TheDudez @purrple4 april 2024 19:51
Ja maar het is verplicht achteraf betalen in de wet. https://www.thuiswinkel.o...teraf-betalen-uit-de-wet/ dan moet je de wet aanpassen.
mikeyfire643 @TheDudez4 april 2024 17:42
Achteraf betalen is wat anders dan betalen in termijnen.
mrjixies @TheDudez5 april 2024 06:54
Zo dan, dit wist ik niet waarom zijn er dan zo veel shops en ook grote waar je bij het volledige bedrag in eens moet betalen.
xzaz @Benjamin-4 april 2024 14:57
*Kijkt naar zijn hypotheek
RPiNut @xzaz4 april 2024 15:10
Als het om geld gaat hebben mijn ouders mij opgevoegd, als je het niet hebt geef je het niet uit. De hypotheek is de enige uitzondering.
Janusch @RPiNut4 april 2024 16:10
En stel dat je een business wilt starten die kapitaalintensief is. Hoe ga je dat doen met deze houding?

Klinkt mooi 'mijn ouders hebben mij zo opgevoed'

Mijn ouders zijn precies zoals jouw ouders.

Echter zien ze ook dat veel buren (wonen buitenaf) hun oude schuren plat hebben gegooid, geinvesteerd in nieuwe moderne loodsen en die nu opdelen en verhuren. Goede investering met goed rendement.

Wat je ouders je vertellen is niet altijd de beste keuze voor jou. Hoe goed ze het ook bedoelen.
Michaelr1 @Janusch4 april 2024 16:17
Dat dat de regel is waarmee je bent opgevoegd, betekent niet dat er geen uitzonderingen kunnen zijn.
Altijd leuk dat mensen dit soort zaken weerleggen met een edge-case.

In de basis is het gewoon solide advies. Zo krijgen mijn kinderen mee: je hebt pas genoeg gespaard als je het 2x kunt kopen en dan nog geld over hebt.
TheDudez @Michaelr14 april 2024 16:50
Het advies is goed en zeker waar voor de meeste mensen. Maar als je rijk wilt worden dan is geld lenen altijd beter. Cash flow is veel belangrijker.
Minimise @TheDudez4 april 2024 17:01
Nee! Alleen bij stabiliteit, diversiteit en lage rentes! Want stel je leent met hoge rentes, morgen blokkeert de bank je hoofdrekening, en je kunt de rekeningen niet meer betalen, want 0 cash flow na blokkade!
TheDudez @Minimise4 april 2024 17:06
Zolang je meer Cash flow hebt dan rente is er niks aan de hand. De hoogte van de rente zegt niet zoveel. Als je cash flow veel hoger is. De banken kunnen nu ook all je rekening blokkeren zonder enige uitleg. Als je teveel pint of zo is het all verdacht. Succes dan! Meerdere bankrekeningen is altijd verstandig.
Minimise @TheDudez4 april 2024 17:12
Zou ik nooit doen! Want die hoge cashflow betekent hoge risico’s! Die kan van de ene maand op de andere maand zomaar verdampt zijn!
Janusch @Minimise4 april 2024 17:50
Niet erg hoe je erin zit, maar besef dat het een keuze is.

Wat TheDudez aangeeft: de mensen die rijk zijn geworden, hebben over het algemeen enorm veel geld geleend.

Niks mis mee, maar je moet weten hoe je met debt om moet gaan.

Geld is in de regel namelijk niks waard. Het is een ruilmiddel. Het wordt dagelijks bijgeprint. Er zit geen goudwaarde meer aan vast zoals tot 1971 nog wel was.

Weet je niet wat je doet, en ga je onbezonnen te werk, nee dan zou ik jouw stelling aanhouden met 'niet doen!'

Of iets een hoge risico is, ligt geheel aan de investering. Je kunt niet zomaar zeggen dat een hoge cashflow een hoge risico betekent.

Hoge cashflow kan namelijk een hele lage risico betekenen :)
Want wat als je bijvoorbeeld 50% in cashflow kunt zakken voordat je quite draait?
TheDudez @Janusch4 april 2024 17:55
Dit inderdaad :) De instelling "niet doen" ja dat is goed voor aardig wat mensen. Maar mensen er bang voor maken is ook overdreven. Maar je moet niet zomaar wat doen.
The Zep Man
@Janusch4 april 2024 16:19
En stel dat je een business wilt starten die kapitaalintensief is. Hoe ga je dat doen met deze houding?
Dan start je met een rechtsvorm die in principe niet "jij" is. Tegenwoordig is het een symbolisch bedrag dat nodig is om een BV op te richten. Het bedrijf leent maar het geld.

En als je het geld op die manier niet bij elkaar kan sprokkelen, dan heb je wellicht geen goed idee om een bedrijf op te laten draaien. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:34]

Janusch @The Zep Man4 april 2024 17:51
Ik ging in op het punt van de houding 'de hypotheek is de enige uitzondering'

Dat is een houding die je kunt aannemen, maar niet de enige juiste.
litebyte @RPiNut4 april 2024 21:34
Voor private bestedingen vind ik dat een gezonde gedachte, Er zijn echter 'noodzakelijke' aankopen waarbij het (prive) niet mogelijk is, een huis, maar ook een auto kan vooral in een land als Nederland noodzakelijk zijn.
Benjamin- @xzaz4 april 2024 15:16
Alle leningen/schulden hebben een problematische factor, wel zijn er meerdere factoren waar je naar moet kijken om te bepalen of iets 'gezond' is of niet.

Bij een lening moet er gekeken worden naar wat jou inkomsten zijn, uitgaven zijn, wat de verwachting is, hoeveel eigen geld er is, en dan moet de hoogte worden bepaald. Op het moment dat dit niet juist wordt gedaan, kunnen er een hoop risico's zijn. Een gezonde hypotheek zou moeten zorgen dat het risico zeer minimaal is, kunnen er dan toch nog problemen komen? Absoluut, en ik vind het dan ook belangrijk dat we wetgeving hebben die deze risico's zeer beperken. Niemand wilt immers een herhaling van 2008.

Daarbij speelt bij een hypotheek wel nog iets heel anders, namelijk de noodzaak van deze lening. Wie heeft hier voldoende geld om een paar ton neer te leggen? Bijna niemand. Iedereen laten huren is natuurlijk een mogelijkheid, maar dat is ook wenselijk.
Dat is wel heel anders dan wanneer je een TV koopt op deze manier, los van dat je TV misschien wel helemaal niet kapot is, kan je makkelijk ergens voor weinig een tweedehands kopen, kan je je laptop/tablet/telefoon gebruiken totdat je genoeg op je rekening hebt, of je koopt simpelweg iets goedkopers.

Even zo snel gezegd, zie ik 3 acceptabele leningen, studiefinanciering, hypotheek, en 1 voor het beginnen van een bedrijf. Dit zijn alledrie leningen die een investering zijn, die uiteindelijk je geld moet opleveren, en tevens ook (bijna) niet te doen zijn uit eigen zak.
Een auto bijvoorbeeld op afbetaling begrijp ik alweer niet, koop dan gewoon een japanner voor 2000 euro en ga sparen.
Finraziel @Benjamin-4 april 2024 16:55
Ik ben het grotendeels met je eens, maar toch heb ik zelf momenteel een lening voor een auto lopen. Bij mij was dat omdat ik onverwacht een andere auto nodig had (mijn oude maar nog super betrouwbare japanner is geveld door een boom die een dikke tak er op liet vallen en de verzekering verklaarde hem total). Ik heb toen lang de verschillende opties uitgezocht en kwam tot de conclusie dat in het huidige occasion aanbod de te verwachten afschrijving van een auto van 5k (wat oorspronkelijk ongeveer mijn budget was) en een van 10-15k ongeveer even hoog zou zijn omdat 'goedkope' occasions de laatste jaren ontzettend in prijs gestegen zijn en die duurdere auto nog een veel langere verwachte levensduur heeft. Tegelijk heb je al die tijd wel een modernere auto.
Ik heb vervolgens een lening van 5k afgesloten (en kon de rest van het budget nog wat rekken) en kon een auto van 2019 kopen. Dat heb ik wel na uitgebreide overweging gedaan en over een paar weken als mijn bonus binnen is zal die lening voor meer dan de helft weer afgelost zijn (ongeveer 1,5 maand na koop van de auto), voor het eind van het jaar de rest.

Ik hou niet van leningen. Ik heb inderdaad ook overwogen om nu iets goedkoops te kopen en dan te sparen om volgend jaar te upgraden, maar dat zou mogelijk juist meer geld gekost hebben en vooral een hoop meer rompslomp. Daarom dat ik er nu toch voor gekozen heb.

Maar inderdaad, meer dan genoeg mensen zullen niet zo weloverwogen er in stappen en dan is het inderdaad gewoon niet verstandig. Mijn punt is alleen dat een lening voor een auto soms wel een goede optie kan zijn. Maar goed ik ga hem ook heel snel afbetalen, mensen die tien jaar aan een auto gaan betalen of zo daar vraag ik me ook af hoe verstandig dat nou is...

Overigens, los van bovenstaande, bij een hypotheek speelt nog een ander aspect. Vaak is gekocht wonen gewoon een stuk goedkoper dan huren. Tegelijk is er een onderpand voor de lening dat redelijk waardevast is (of zelfs in waarde stijgt). Je hebt dus direct financieel voordeel van het gebruiken van een hypotheek om een woning te kopen ipv huren terwijl het risico lager is dat je het niet af kunt betalen (want in principe kun je de woning weer verkopen, al dekt het natuurlijk niet altijd alles).
Benjamin- @Finraziel4 april 2024 17:07
Ik lees sowieso terug welke overwegingen je hebt gemaakt, of ik die ook zou hebben gemaakt betwijfel ik, maar dat is uiteraard niet aan mij. Los van jou persoonlijke overwegingen, is een andere belangrijke factor is, is dat je niet zomaar 5k kan lenen (tenminste volgens mij zijn zulke DSB praktijken wel iets van het verleden), en je daar veel meer stappen voor moet volgen, waarbij vaak eigen geld, hoeveel je spaart e.d. een belangrijke factor is of je een lening krijgt. Hier gebeurt dat niet. Je gaat gewoon naar Bol.com, je zegt betalen over 3 maanden en dat was het. Los dat ze niet naar je situatie kijken, maakt het impulsieve aankopen super makkelijk.

De probleemgroep heeft geen budget van 5k voor een auto en gaat daarbij lenen omdat dit uiteindelijk een beter economische keuze is. De probleemgroep heeft vaak niet eens 1000 euro staan, en hebben vaak dit niet omdat ze dingen blijven kopen die ze niet nodig hebben, ipv even wat te sparen zodat ze niet hoeven te lenen/afbetalen.
Finraziel @Benjamin-4 april 2024 17:12
Dat klopt inderdaad en daarom ben ik het grotendeels met je eens inderdaad :)
Ik begrijp ook nooit zo waarom mijn collega's altijd zo blij zijn als het weer de tijd van de maand is dat het loon overgemaakt wordt... Het zou niet uit moeten maken wanneer je loon komt. Als je nu geen geld meer hebt dan moet je dat geld ook niet ineens uit gaan geven op het dag dat je loon er is maar kun je beter structureel je uitgaven wat beter onder controle krijgen zodat je een buffer op bouwt. Mijn enige punt was dat leningen niet per definitie altijd een slecht idee zijn :)

Overigens bovenstaande weer los van mensen die het echt moeilijk hebben om de touwtjes aan elkaar geknoopt te krijgen zonder dat ze hun geld over de balk smijten, maar dat is niet zo bij die betreffende collega's ;)

Edit: overigens was het helemaal niet moeilijk die lening te krijgen, gaat volautomatisch en heel snel... Maar dan wel bij mijn eigen bank die ik in dat proces toestemming gegeven heb om wat ze weten van mijn rekening daarbij te gebruiken. Ze konden dus wel zien hoeveel geld er elke maand in en uit mijn rekening gaat, waarschijnlijk daarom zo makkelijk. Iemand die van loon naar loon leeft had het wellicht niet zomaar gekregen.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 13:34]

Benjamin- @Finraziel4 april 2024 17:21
Ik begrijp het wel, ik heb vroeger ook een financieel ongezond leven gehad. Niet door leningen o.i.d., maar wel door onvoldoende te sparen. Juist ervaringen zoals dat ik onvoldoende saldo had bij de supermarkt, heeft mij wel tot realisatie gebracht dat ik het anders moest gaan doen. Problemen moet je niet oplossen met meer problemen.

Dat is ook wat ik uit jouw verhaal lees, jij had niet een probleem, jij wilde graag nog een extra keuze. Jij kon een goedkope auto kopen en doorsparen. Jij kon een duurdere auto kopen en daar langere tijd meerijden, of in dit geval kon je geld lenen en de auto kopen die je echt wilde. De probleemgroep heeft maar 1 keuze, geld lenen.
Maxdehaas19 @xzaz4 april 2024 15:10
Hypotheek is echt volkomen anders.
Om te beginnen met het feit dat een hypotheek een behoorlijk strenge krediet waardigheids check heeft.
Een hypotheek wordt automatisch afgeschreven van je rekening. Klein verschil maar deze fout zullen velen maken.
Een groot deel van de woningeigenaren hebben een hypotheek welke valt onder de NHG. Oftewel de mogelijkheid voor verschillende verzekeringen. Baan kwijt? partner overlijd? Je kan er voor verzekerd zijn.
sys64738 Moderator F&V @xzaz4 april 2024 15:13
Appels en peren. Een hypotheek heb je nou eenmaal nodig omdat niemand een huis in 1 keer kan kopen.

Dit gaat over verbruiks een luxe artikelen die veel te vaak op krediet worden gekocht. Als je iets niet kunt betalen, moet je het gewoon niet kopen.

Daarnaast heb je bij een hypotheek veel strengere eisen en toetsing om te kijken of je het wel kunt betalen en geldt je huis als onderpand. Kun je niet meer betalen, dan gaat je huis in de verkoop. Bij in3 gaat die vlieger niet op want niemand zit te wachten op die afgetrapte fatbike die je zijn nodig op krediet moest kopen.
Holenbeer @xzaz4 april 2024 16:18
*Kijkt naar zijn hypotheek
Een hypotheek heeft een behoorlijk waardevast onderpand, het huis. Betaal je niet krijgt de geldverstrekker behoorlijk veel van zijn geld terug door de verkoop van jouw huis. Tevens is het bij wet behoorlijk goed afgedekt en sta je als geldverstrekker bijna vooraan in de prioriteringslijst bij een curator.
Als je consumentenartikelen in termijnen betaald, is de verkopende partij een stuk minder gedekt
Grrrrrene @xzaz4 april 2024 16:26
*Kijkt naar zijn hypotheek
Je hypotheek heb je met een onderpand (dat gemiddeld genomen nog in waarde stijgt ook) en daar word je uitgebreid voor doorgelicht voor je hem toegewezen krijgt (BKR-check, DUO-verklaring, afschriften overhandigen, loonstrookjes, etc). Een huis (en studie) is dan ook het enige waarvoor ik geleend heb, tenzij ik iets kocht wat me veel geld ging besparen (zonnepanelen) en het rendement op die investering dus groter was dan de kosten van een lening.

Maar het probleem is doorgaans niet de hypotheek of de studieschuld, maar het gemak waarmee je bijvoorbeeld een dure smartphone van 1000+ euro kunt kopen, omdat je de eerste termijn van 150 euro kunt betalen. Maar dat je die nog 11x moet overmaken, dat wordt problematisch. En ondertussen is die telefoon na 1 maand al meer in waarde gezakt dan jij hebt afgelost. Als je daar niet op controleert, komen mensen nog dieper in de problemen, want dan komen er ineens incassokosten bij. Dat is de eerste keer nog enigszins te behappen, maar wordt snel duurder. Je ziet hetzelfde met nieuwe auto's. Die zijn inmiddels zo duur, dat mensen er steeds vaker voor lenen, terwijl het toch helemaal geen schande is om een goede 2e hands auto te kopen? Je hoort vaak bangmakerij dat die oudere auto's onbetrouwbaar zijn en duur in het onderhoud, maar bij een nieuwe auto weet je 100% zeker dat je hoge afschrijving hebt ieder jaar. En als je gaat leasen, is de auto nooit van jou en ben je toch geld kwijt.

Er zijn echt veel mensen die gewoon NIET met geld kunnen omgaan. Hoe makkelijker je het maakt om geld uit te geven dat ze niet hebben, hoe dieper en sneller ze in de schulden komen. Men wil alles NU en sparen is er niet meer bij.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 13:34]

Oon @xzaz4 april 2024 17:02
Vrijwel niemand kan een huis contant betalen maar je zult toch ergens moeten wonen, en een hypotheek is toch een goede manier om wat eigen kapitaal op te bouwen.

Dat is heel wat anders dan een lening voor een auto afsluiten die nadat je 'm het terrein van de dealer afrijdt 50% van z'n waarde kwijt is, en al helemaal voor andere dingen die je écht niet zo hard nodig kunt hebben. Een laptop heb je al tweedehands voor 100 euro, een smartphone nieuw voor 150 of tweedehands voor 50.
Als je dat niet kunt betalen dan val je waarschijnlijk in de doelgroep waarvoor de meeste gemeenten een subsidieregeling hebben om je een basis internetabonnement en een laptop te kunnen bieden, maar zelfs als je gemeente die niet heeft kun je tegenwoordig een feature phone krijgen met WhatsApp erop voor een paar tientjes.
Xander2 @xzaz4 april 2024 20:45
Een hypotheek is geen consumptiegoed.
i-chat @Benjamin-4 april 2024 15:02
punt is mijn fiets is kapot

1.ii kan nu een gejatte fiets kopen die of door de politie in beslag genomen wordt of een gamme ding van marktplaats

2 of ik ga 6 maanden met de bus geef daar enorme bedragen aan uit en probeer ondertussen ook nog te sparen voor en fiets

3 of ik ga 3 maanden lopen om dan een fiets te kopen

als variant op optie 3 en optie 1 koop ik nu een fiets voor éénderde van de prijs en weet dat ik in de volgende 2 maanden dat bedrag nóg eens moet verzamelen punt is als ik het nu al niet heb dan volgende maanden ook niet
vooral dat stukje gelijk betalen helpt om niet in die 'zie ik later wel' fuik te vallen

ja achetaf of gespreid betalen is altijd een risico

maar direct betalen bij een bedrijf dat achteraf failliet bleek is ook een enorm risico
Benjamin- @i-chat4 april 2024 15:25
Jij slaat wel heel veel stappen over.

1. Waarom kan jou fiets niet gemaakt worden?
2. Waarom heb jij geen geld voor een fatsoenlijke fiets?
3. Waarom zou je een gejatte fiets kopen? Als de Politie de fiets in beslag kan nemen, dan moet die als gestolen opgegeven staan.
4. Hoeveel kost een nieuwe degelijke fiets, deel dat bedrag door 3, jij gaat mij vertellen dat je hier alleen een gammele fiets van kan kopen? Test jij zoiets niet?

Je maakt uiteindelijk mijn punt, en dat is dat als jij onvoldoende geld hebt om dit soort dingen te kunnen kopen, dan heb jij een financieel probleem, dan kan je niet een nieuwe fiets gaan kopen.

En serieus, denk even goed na, stel jij koopt een fiets van 600 euro op deze manier, waarom heb jij nu geen 600 euro, maar jij kan wel de komende 2 maanden 200 euro per maand opzij leggen? Hoe kan dat? Dat betekent namelijk dat jij niet doet sparen, en dat is wel echt een probleem. Dit is dus wederom de doelgroep van deze diensten, mensen die te weinig geld overhouden per maand, mensen die niet kunnen sparen, en mensen die spullen willen kopen die eigenlijk te duur zijn, dus ipv een tweedehands fiets te kopen, een splinternieuwe.
Michaelr1 @Benjamin-4 april 2024 16:26
Het aantal mensen wat een gezonde spaarrekening heeft is echt bijzonder klein.
Benjamin- @Michaelr14 april 2024 16:38
Deze cijfers uit 2021 spreken dat wel tegen.

Tot 25 is het mediaan laag, maar dat is oke want deze groep heeft ook vaak weinig grote risico's. Vaak is het duurste een goedkope auto, en die kan prima vervangen worden voor bijv die 3600 euro.

Als we na de 25 kijken, dan zie je een mediaan van 9000 euro. Nu is dat voor vele misschien niet een gezonde hoeveelheid, achter kan je wel feitelijk stellen dat dit voldoende is om niet in de problemen te komen. Jij of ik vinden misschien 9000 veel te weinig om een auto van te kopen mocht de huidige kapot gaan, maar feitelijk gezien kan je voor de helft absoluut een prima auto daarvan kopen.
barbarbar @Benjamin-4 april 2024 22:22
De meeste mensen hier lijken graag hun eigen mening over financien op te willen leggen aan anderen. Zo veel klinklare onzin wat hier voorbij komt en hoog gewaardeerd wordt... Denk dat een boel tweakers in een erg bevoorrechte positie zitten, en denken dat heel NL zo z'n financien zou moeten regelen.

Ben het met je eens hoor.
Benjamin- @barbarbar5 april 2024 09:29
Het interessante is dat dit voor iedereen geldt.

Vanuit prive en werk (GGZ, dakloze opvang, jeugdzorg enz) ken(de) ik veel mensen met flinke schulden. Soms zijn die begrijpelijker dan in andere gevallen. Echter blijf je houden dat gratis geld niet bestaat, vroeger of later moet je het terug betalen of je komt in de schuldsanering.

Voor mij is het veel makkelijker om te sparen dan voor andere, ik werk in de jeugdzorg, het is geen vetpot, maar het is lang niet zo slecht als men soms denkt, zeker niet als je maximaal in je trede zit. Dus ja ik kan redelijk doen wat ik wil, ik doe geen dure vakanties of koop het nieuwste, maar ik hoef echt niet erg op het geld te letten.

Dat was vroeger echter wel anders, en de mentaliteit is hetzelfde. Minder uitgeven dan er binnenkomt. Als je nu zegt dat dit toch echt niet mogelijk is om welke reden dan ook, dan gaat dit ook niets oplossen. Als jij geen cent kan sparen, dan kan je ook niet over een paar maanden gespreid een nieuwe koelkast betalen, dat kan gewoon niet. Doe je het toch, dan kom je in diepere schulden.

Dus ja dan blijven er voor mij 3 situaties over:

1. Als het kan betalen, betaal het gewoon in 1x. Verhalen hier over 2 maanden rente vangen is natuurlijk onzin, dat zijn bedragen die echt niet benoemswaardig zijn op dit soort aankopen.
2. Als je het niet kan betalen, spaar dan even door, zorg dat je een buffer hebt voordat je aankopen doet. Ik begrijp het als je koelkast nu kapot is, maar je had daar al rekening mee moeten houden.
3. Hou je geen cent over, dan gaat dit je alleen maar in extra problemen helpen.
kaas-schaaf @Benjamin-4 april 2024 16:34
Je kan prima n'de hands fietsen kopen voor minder dan 200 euro. Zelfs minder dan 100 euro is goed te doen.

Vaak hebben de lokale sociale werkplaatsen een fietsenbouwdienst (iig die bij mij in de buurt) welke voor ~100 euro een werkende fiets leveren (al dan niet in een felle opvallende kleur) welke ze ook nog eens voor je onderhouden als er iets mis mee is. En als bonus geeft je ook nog eens aan een goed doel. Ondertussen niet echt meer nodig maar als student gebruik van gemaakt.
HitDyl @i-chat4 april 2024 15:13
maar direct betalen bij een bedrijf dat achteraf failliet bleek is ook een enorm risico
Dat risico heb je nog steeds alleen nu met geleend geld. Je moet die lening nog steeds afbetalen ook als de verkoper failliet gaat.
Kriekel @HitDyl4 april 2024 17:41
Maar als ze niet hebben geleverd ben je maar 1/3 van je geld kwijt.
HitDyl @Kriekel4 april 2024 18:26
Is dat wel zo. Ik vraag me af of die lening ook bij de leverancier is of bij in3. Waarschijnlijk dat laatste. Dan ben je gewoon die twee delen nog verschuldigd aan in3. Lenen is lenen. Maakt niet uit waar je het aan uitgeeft.
Kriekel @HitDyl5 april 2024 09:02
Ik been geen jurist, maar dat zou mij heel vreemd lijken. In het geval dat zij na 30 dagen nog niet hebben geleverd (en failliet zijn gegaan) zijn zij in gebreken en maakt het mij als gebruiker niet uit of in3 dat bedrag al door heeft betaald of niet. Het zal in ieder geval leiden tot interessante rechtszaken.
De enige reden dat ik een functie zoals dit zou gebruiken is voor webshops die ik niet vertrouw.
sjaakio79 @i-chat4 april 2024 15:26
Of 4: Je weet dat je fiets ooit kapot gaat en je een andere nodig hebt, dus begint alvast met sparen voor het geval dat...
Kaasrol @i-chat4 april 2024 16:28
Als je geen tijdelijke barrelfiets kunt kopen moet je zeker niet dingen betalen met geleend geld, dan is je fiscale plaatje daar veel te precair voor.
Maurits van Baerle @Benjamin-4 april 2024 14:47
Er zit een natuurlijk een basis in van mensen dingen laten kopen die ze niet volledig kunnen betalen (en soms, maar niet altijd, zich eigenlijk niet kunnen veroorloven). Dat is de overeenkomst met Klarna.

Het verschil met Klarna lijkt me te zijn dat het Klarna business model duidelijk en expliciet er op rekent dat mensen zich niet aan de termijnen houden en dus woekerrente gaan betalen. Dat is hun winst.

Dit model lijkt niet op winst gebaseerd te zijn. Dan is het dus bij gelijke gevallen (iemand wil/moet sowieso gespreid betalen) het beter dat ze dit gebruiken dan in de val van Klarna te lopen.
martwoutnl @Maurits van Baerle4 april 2024 14:50
Maar nog steeds kunnen mensen in de schulden komen. Als ik de uitleg van ze lees via https://ideal.nl/nl/ideal...eid-betalen-met-ideal-in3 moeten ze zelf de 2e en 3e termijn via Ideal overmaken. Als ze dat niet doen, zal de betreffende winkel dus incassokosten gaan berekenen. Gespreid betalen bij dit soort zaken zou gewoon wettelijk verboden moeten worden ter bescherming.
Timmmeeehhh @martwoutnl4 april 2024 15:09
Mijn moeder had vroeger weinig geld en als we echt iets nieuw nodig hadden kocht ze het via wehkamp omdat dat in termijnen kon. Het “verbieden om mensen te beschermen” vind ik altijd een beetje walgelijk argument, alsof de politici het allemaal wel beter weten en moeten gaan bepalen wat wel en niet goed voor ons is.
Dat betalen in termijnen voor meeste mensen gewoon een slechte keuze is en veel mensen hiermee in de problemen komen zal vast wel, maar dat wil nog niet zeggen dat je het moet verbieden, het kan in sommige gevallen ook een uitkomst bieden.
Jerie @Timmmeeehhh4 april 2024 15:32
Mijn moeder spaarde vroeger alvorens ze iets ging kopen.
Timmmeeehhh @Jerie4 april 2024 16:41
Als alleenstaande moeder in de bijstand die al ieder kwartje moet omdraaien heb je niet altijd een keus, maar heel fijn dat je het allemaal zo goed weet.
Jerie @Timmmeeehhh4 april 2024 17:25
Als je alleenstaande moeder in de bijstand zat, dan maakt dat het afbetalen nog veel lastiger. En dus is het lastiger om eerst te moeten sparen, en aanlokkelijker om in de valkuil van geld lenen te trappen. Je moeder was niet bijzonder: ook voor haar gold het devies: eerst sparen, dan pas uitgeven. Je gaat je toch ook niet eerst aftrekken om vlak daarna je vrouw te bevruchten? Dat werkt niet. Ik weet het beter dan jou, inderdaad.
Timmmeeehhh @Jerie4 april 2024 18:03
Het gaat om het punt dat als iets stuk gaat je soms gewoon vervanging nodig hebt, daar heb je normaal een nood potje voor, maar er zijn nou eenmaal situaties waar mensen in kunnen zitten dat ze dat niet hebben.

Dus ja, ik ben het met je eens dat het beter is om dat te doen, ik heb zelf inmiddels genoeg geld gespaard om 10 jaar op mn luie reet te zitten als ik wil, maar het gaat er om dat er altijd scenario’s zijn dat je gewoon iets echt nodig hebt, en dan kan het in een paar keer betalen een prima uitkomst zijn.
Jerie @Timmmeeehhh4 april 2024 18:40
10 jaar dat doe je dan uitermate goed. Volgens Nibud dien je 6 maanden buffer te hebben. Meeste gezinnen hebben dat niet. Gaat er dan iets stuk, Covidcrisis, gascrisis, dan ben je het haasje. Dus wat dit betreft viel in jouw casus de appel ver van de boom.

Juist de mensen die geen buffer hebben zijn de financieel zwakkeren in onze samenleving. Vaak niet enkel financieel zwakkeren. Weinig inkomen hebben, schulden zijn zelf ook instigators van stress. De bedrijven die deze leningen bieden zijn geen weldoeners maar aasgieren die over de rug van zonder noemenswaardige dienst geld denken te verdienen. Hoe ga je dat te lijf? Voorlichting preventie plus regulering van de markt.
ari3 @Jerie5 april 2024 17:56
De bedrijven die deze leningen bieden zijn geen weldoeners maar aasgieren die over de rug van zonder noemenswaardige dienst geld denken te verdienen. Hoe ga je dat te lijf? Voorlichting preventie plus regulering van de markt.
Lenen voor consumptiegoederen heeft een belangrijke functie: het maakt de maatschappij veiliger en vermindert criminaliteit. Zonder leningen blijft de vraag naar consumptiegoederen gewoon bestaan en resteren voor lagere inkomens alleen nog maar maatschappelijk ongewenste manieren van verwerving: geld toe-eigenen (overval/oplichting), goederen toe-eigenen zonder betaling (diefstal) of informeel betaalbaar inkopen (heling). Kopen op afbetaling is dus juist goed omdat het een legale manier van verwerven is waarbij de risico's bij de verwerver liggen en niet bij de samenleving. Ja, vervelend voor die mensen die mogelijk in betalingsproblemen komen door een ondoordachte aankoop, maar dat is uiteindelijk minder erg dan de kosten voor criminaliteit op de samenleving afwentelen.
svd81 @Timmmeeehhh4 april 2024 21:05
En toch lukte het mijn bijstandsmoeder wel om uit de schulden te blijven.
Als we kleren of een bank nodig hadden gingen we niet naar de Wehkamp maar naar de kringloopwinkel.
Timmmeeehhh @svd814 april 2024 22:01
Wij ook, maar gaat niet altijd zo makkelijk he zonder auto.
En we hebben het hier over 25 jaar geleden
Kaasrol @Timmmeeehhh4 april 2024 16:24
Dat je het moet toestaan ben ik mee eens, maar het letterlijk via iDeal aanbieden gaat veel te ver. Dan krijg je een effect dat je kunt vergelijken met de legalisering van gokreclame.
sjaakio79 @Timmmeeehhh4 april 2024 15:17
Je geeft gewoon aan hoe slecht mensen met geld zijn en inderdaad beschermt moeten worden. Je moeder had ook ergens geld kunnen lenen met veel lagere rente dan die 20% of meer die Wehkamp rekent. Gemak betekent niet beter en daarom moeten die mensen juist beschermd worden. Want weet je wie er uiteindelijk voor de kosten opdraaien? Juist, de rest van de samenleving.
Gubbel @sjaakio794 april 2024 15:20
Dat is niet helemaal waar. In zulke situaties kun je vaak geen goedkopere lening krijgen (en terecht), maar partijen als Klarna geven je dan maar al te graag het geld.

Ik heb in het verleden zelfs als enige uitkomst van die kortlopende leningen moeten nemen. 500 euro nu op je rekening, over 3 weken 650 terugbetalen. Het geld was nodig, en een andere manier om er nu aan te komen was er niet.

De enige andere optie was geen vervoer hebben naar het werk en dus geen inkomen hebben.
Skit3000 @Gubbel4 april 2024 15:51
Ik denk dat @sjaakio79 doelt op dat als je tijdelijk geld nodig hebt, je beter af bent door dat bij een "echte" geldverstrekker te lenen in plaats van dat bij elke aankoop die je doet, er bij wijze van spreken al iemand naast je staat om je te verleiden nu maar 30% te betalen en de rest in termijnen. Door dat laatste kan iemand die nu misschien geen geldproblemen heeft, er wel in terecht komen door een keer een betaling te missen op een luxeproduct, waardoor je zonder dat je het door hebt twee maanden later opeens je hele maandsalaris in één keer kwijt bent (en dus weer geld moet lenen voor je boodschappen, etc).
Gubbel @Skit30004 april 2024 17:38
Mijn hele punt is juist, dat een "echte" geldverstrekker je in zulke gevallen vaak al geen geld meer wilt lenen. Dit soort opties blijven dan als enige over, want ze lenen veel liever geen uit aan mensen die het niet of amper kunnen betalen.
Skit3000 @Gubbel4 april 2024 17:46
Ze willen het niet uitlenen, omdat de andere opties bestaan (en ze daardoor zelf kunnen richten op leningen die minder risicodragend zijn). Als je geen microkrediet meer kunt krijgen voor een telefoon van 500 euro, stappen de "echte" geldverstrekkers vanzelf weer op om aan die situaties toch nog geld te proberen te verdienen.
svd81 @Gubbel4 april 2024 21:15
Maar dan heb je het dus over een investering: je betaalt 150 euro omdat je dan een salaris kan gaan verdienen. Dus dat is anders dan een tv voor de leukigheid kopen.

En het was eenmalig. In landen waar flitskrediet normaal is begint het vaak ook met zo'n goede investering, maar uiteindelijk wordt de lening vaak keer op keer 'doorgerold' en raakt de schuldenaar eraan gewend elke 3 weken 150 euro te betalen en doet steeds minder moeite om ooit nog die 500 euro bij elkaar te sparen.
Timmmeeehhh @sjaakio794 april 2024 16:18
Mag je me aanwijzen waar je goedkoper een kleine lening krijg als alleenstaande bijstandmoeder. creditcards zijn namelijk ook als boven de 20%

Wie er voor de gevolgen op moet draaien?.. dat is toch echt gewoon de persoon zelf, of de kredietverstrekkers als er door schuldsanering heengegaan moet worden.

Mensen hoef je niet van zichzelf te “beschermen”. Als iemand door zoiets in de problemen komt is dat hun zaak, jij hoeft niet vanuit he ivoren toren te gaan lopen besluiten wat de massa wel of niet zou moeten kunnen doen. Je doet alsof “de samenleving” hiervoor opdraait, dat is niet zo.
M. Schaap @Timmmeeehhh4 april 2024 19:39
Schuldsanering komt uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler, dus dit is zeker wel een maatschappelijk probleem. Mensen met schulden hebben vaak ook hogere zorgkosten door de stress die het oplevert.
sjaakio79 @Timmmeeehhh4 april 2024 16:57
Geen bescherming, maar wel gratis geld van de samenleving neem ik aan, zonder enige tegenprestatie? Dat je door al je keuzes in je leven al terechtkomt als bijstandsmoeder zegt al genoeg over de keuzes in je leven. Prima dat je lekker zelf keuzes wil maken, maar dat heeft ook gevolgen. Sorry dat ik deze mensen wil beschermen om nog meer domme keuzes te maken en zo de samenleving niet met nog meer ellende/kosten op wil zadelen.
roffeltjes @sjaakio795 april 2024 14:58
Sodeju.... er zijn echt wel manieren waarop iemand al dan niet met kinderen zonder eigen schuld in de bijstand terecht komt.

Het is echt vreselijk uit de hoogte om zo belerend te doen terwijl je gewoon nooit echt catastrofale pech hebt meegemaakt.
roffeltjes @svd815 april 2024 14:59
Die bijstand is er ook voor jou en jouw kinderen als je eens echt brute pech hebt.

Wees blij dat we het hebben en betaal als iemand die beter af is dan anderen gewoon je deel.
Timmmeeehhh @svd814 april 2024 22:02
Zal ik doen wanneer de roverheid stopt met de helft van mijn inkomen jatten ok?
martwoutnl @Timmmeeehhh4 april 2024 17:01
Probleem is alleen dat teveel mensen tegenwoordig denken het te kunnen betalen. Het is nu gewoon te makkelijk gemaakt voor de mensen waardoor ze zich achteraf te laat beseffen dat ze schulden hebben of erbij krijgen. Dan is een verbod m.i. het beste en dan via gemeenten een soort regeling voor zaken die je echt nodig hebt als levensbehoefte zoals wasmachine. Die regelingen zijn er nu wel al.
svd81 @martwoutnl4 april 2024 21:22
Bijzondere bijstand is sinds de eeuwwisseling flink ingeperkt, verschilt enorm per gemeente, en is er sterk van afhankelijk dat een ambtenaar het je gunt.

Het is niet verstandig, maar mensen die keer op keer denigrerend worden behandeld gaan uiteindelijk vaak denken 'fok you, ik kan het heus wel zelf kopen'
hoeksmarp @martwoutnl4 april 2024 15:21
Maar er is geen sprake van (woeker)rente (van https://payin3.eu/nl/consumentenvoorwaarden/):
Als je niet betaalt of te laat betaalt
Als je niet op tijd betaalt aan in3, dan krijg je eerst een herinnering met een nieuwe betaaltermijn. Als je weer niet betaalt, dan zal in3 je een bericht sturen met een allerlaatste kans om te betalen. Als je dan nog steeds niet betaalt, dan zal in3 een incassobureau inschakelen. De kosten van het incassobureau moet jij betalen. Deze kosten zijn minimaal € 48,40 en kunnen hoger zijn afhankelijk van jouw schuld aan ons.
marcoboers94 @hoeksmarp4 april 2024 15:42
Even goed lezen:
kunnen hoger zijn afhankelijk van jouw schuld aan ons.
Het kan dus goed dat hier ook gewoon de wettelijk vastgestelde maximale incassokosten (15% bij bedragen tot €2500) in rekening gebracht worden zoals ook Klarna dat doet.
hoeksmarp @marcoboers944 april 2024 15:43
De kosten van het incassobureau moet jij betalen.
Benjamin- @Maurits van Baerle4 april 2024 15:02
Ik heb even onderzocht, en zij zeggen inderdaad geen rente te rekenen, tegelijkertijd komt er wel een incassobureau om de hoek en komen daar kosten uit, ik kan me zo voorstellen dat de kosten die zij rekenen, lager zijn dan de kosten van het incassobureau, en dus alsnog winst oplevert.

Daarnaast, hoe meer er gekocht wordt, hoe meer zij verdienen. Geen enkel bedrijf neemt extra risico zonder daar aan te verdienen.
Als je niet betaalt of te laat betaalt
Als je niet op tijd betaalt aan in3, dan krijg je eerst een herinnering met een nieuwe betaaltermijn. Als je weer niet betaalt, dan zal in3 je een bericht sturen met een allerlaatste kans om te betalen. Als je dan nog steeds niet betaalt, dan zal in3 een incassobureau inschakelen. De kosten van het incassobureau moet jij betalen. Deze kosten zijn minimaal € 48,40 en kunnen hoger zijn afhankelijk van jouw schuld aan ons.
https://payin3.eu/nl/consumentenvoorwaarden/

[Reactie gewijzigd door Benjamin- op 22 juli 2024 13:34]

Kaasrol @Benjamin-4 april 2024 16:26
Afterpay-achtige partijen worden niet rijk van de rente maar van het doorverkopen van de schuld. Als er bij elke 100 klanten 1 wanbetaler bij zit die kaalgeplukt kan worden zijn ze binnen.

[Reactie gewijzigd door Kaasrol op 22 juli 2024 13:34]

Jerie @Maurits van Baerle4 april 2024 15:34
Mensen die overgaan tot dit soort gedrag zijn vaak psychisch niet helemaal in orde. Ze hebben bijvoorbeeld een gat in de hand, of ze kunnen niet sparen, ze zijn nooit tevreden met wat ze hebben, willen alles hebben dat ze niet hebben, enz. Dat heb je niet 1 2 3 opgelost met 2 bezoekjes aan de zielenknijper.

Het leven werkt simpel. Eerst moet je iets doen; werken. Dan krijg je iets terug; beloning in de vorm van geld (inkomen). Daarvan moet je je vaste lasten betalen (deze zijn deels variabel bijvoorbeeld boodschappen fluctueren). Dan hou je nog iets over. Dat spaar je. Van hetgeen je spaart kun je af en toe iets kopen dat je nodig denkt te hebben, of iets dat je leuk vind.

Je kunt niet eerst geld uitgeven en het daarna pas verdienen. Want dan heb je het niet. Vroeger toen je kind was kreeg je door te ademen gratis zakgeld. Daar kon je dan iets leuks voor kopen. Maar die tijden zijn voorbij.

Geld lenen is een service. En er zijn maar bar weinig services gratis in het leven. Dus of je betaald met je privacy, of je betaald op de een of andere manier extra.

Laten we alsjeblieft de creditcardmaatschappijcultuur niet nog meer importeren uit de VS.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 13:34]

barbarbar @Jerie4 april 2024 20:14
Je kunt niet eerst geld uitgeven en het daarna pas verdienen.
Toch is juist dat hoe de economie werkt. Het geld wordt eerst geleend, dan uitgeven, dan is het inkomen voor iemand anders die daarmee weer kan lenen. Zonder lenen geen werk, geen inkomen. Zonder lenen gebeurd er niks in de wereld. Lenen is juist de basis waarop onze enorme rijkdom is gebouwd.
Jerie @barbarbar4 april 2024 21:26
De economie werkt zo dat je een schuld in de praktijk direct aflost. Dat is het gros van de transacties. Dan is er geen sprake van rente maar van een gewone transactie. Je koopt iets. Je bent het bedrag verschuldigd. Je betaald. Je neemt een dienst af. Je bent een bedrag verschuldigd. Je betaald. Dus direct is de schuld vereffend.

Waar we het hier over hebben heeft drie wezenlijke verschillen:

1) Ten eerste dat de schuld niet direct wordt geïnd.

2) Ten tweede is er geen check op de kredietwaardigheid van de schuldige.

3) Ten derde zit er een complete business achter dat mensen niet betalen. De business van rente en incasso's.

Dat is wezenlijk anders.

Er is een goede reden voor de bankencrisis en vastgoedcrisis in 2008, en die heeft ook te maken met de kredietwaardigheid van mensen.

Overigens mag het waterbedrijf in Nederland een gezin nooit afsluiten, is onlangs jurisprudentie over geweest. Want eerste levensbehoefte. En terecht.
barbarbar @Jerie4 april 2024 22:12
Dat is wellicht de praktijk zoals de meeste mensen die ervaren, maar is niet de realiteit. Geld is per definitie schuldpapier. Met zo'n transactie geef je de schuld van iemand door aan de volgende. Vrijwel al het geld wat in omloop is (iets van 98%), is onstaan doordat iemand het ooit ergens heeft geleend. Het geld waarmee jij je boodschappen doet, is geleend van de bank. Misschien niet door jou, maar wel door iemand ergens.
sdk1985 @Benjamin-4 april 2024 15:06
Jij bent ook tegen een hypotheek? Eindstand betaal je daar aan rente over 30 jaar meer dan je in eerste instantie hebt geleend.

Net als bij de hypotheek wordt het pas een probleem als er geen controle mechanisme in zit. In dit geval is dat er wel. Immers wordt men wanbetaler dan kan men in de toekomst géén gebruik meer maken van dit systeem.

Toegegeven het zijn vreemde tijden, Maar met de huidige inflatie is het tevens nog maar de vraag wie verstandig met zijn geld is geweest. De persoon die 2 jaar geleden met geleend geld iets heeft aangeschaft of de persoon die is gaan sparen en nu veel meer voor hetzelfde moet neerleggen. Problematisch bij o.a. meubels, auto's en verbouwingen.
The Zep Man
@sdk19854 april 2024 16:17
Jij bent ook tegen een hypotheek? Eindstand betaal je daar aan rente over 30 jaar meer dan je in eerste instantie hebt geleend.
Ik ken hypotheken (gewoon annuïteit/lineair) waarbij de betaalde rente na 30 jaar een stuk minder is dan het geleende bedrag.
barbarbar @The Zep Man4 april 2024 20:21
Ligt uiteraard domweg aan het rentepercentage. Vanaf ongeveer 8% heb je meer aan rente betaald dan je hebt geleend (met hra).
n0pe @sdk19854 april 2024 16:15
Het is meer dat het een prikkel geeft om aankopen toch te doen terwijl het geld er nog niet is. Kunt het betutteling noemen maar mensen beschermen tegen zichzelf is soms een valider argument.
Sinester @Benjamin-4 april 2024 16:32
Ik vind er echt helemaal niks mis mee

Geld uitgeven is en blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker imo

Klarna heb ik zelf ook vaak gebruikt, niet perse omdat ik het niet in 1x kon betalen maar meer als ik het in 3x betaal ik me wat zekerder voelde voor verschillende redenen

* Hou meer reserver geld over in die maand in geval dat
* Mocht het echt een kut product zijn heb ik maar 1 deel betaald ipv het volle bedrag

Daarmee als je gewoon een baan hebt, vind ik dit echt geen probleem
Benjamin- @Sinester4 april 2024 16:49
Je beide redenen zeggen voor mij hier al genoeg. Als jij voldoende geldt op je rekening hebt, dan is beide geen probleem. Dus daar gaat al iets fout.

Als ik een TV zou kopen, dan heb ik nog genoeg voor kosten aan mijn auto (zelfs al rijd ik hem total loss), voldoende voor een kapotte koelkast oid enz. Ik wil niet in een situatie komen waarbij ik onvoldoende geld hebt. Wil ik een TV kopen maar moet dit in 3 termijnen omdat ik anders misschien niet genoeg heb voor een reparatie aan mijn auto, dan moet ik gewoon een maand wachten.

Wat betreft bij een kutproduct, het enige wat je hiermee zou kunnen forceren dat je op een derde van je geld terug moet wachten ipv het hele bedrag, maar wederom heb je een gezonde spaarrekening, dan is dit geen enkel probleem. En een gezonde spaarrekening is dan een bedrag die jij nodig hebt om de tegenvallers die jij kan krijgen op te vangen.
Maargoed ik weet niet hoe het precies zit met de regels van klarna, maar hier moet jij gewoon blijven betalen. Ideal betaald voor jou, jij moet ideal betalen. Zolang ideal hun geld niet terug heeft, willen zij dat geld gewoon van jou.
Sinester @Benjamin-4 april 2024 17:01
Ach ja niet iedereen heeft een even gezonde bankrekening.

Ik heb bijvoorbeeld een Electrische brommer in 3 delen betaald.. omdat ik geen 6k had om dat in 1x te betalen en dan ook nog wat achter de hand te houden

Echter was het een eitje om dit in 3x te betalen en was het voor mij ook echt een uitkomst

Dus ja ik zie daar echt geen problemen in die jij blijkbaar wel ziet, als je zelf weet wat je hebt en wat je verdient kan je er gewoon verantwoordelijk mee om gaan
Benjamin- @Sinester4 april 2024 17:10
Mijn stiefvader heeft pas geleden nog een bijna nieuwe scooter gekocht met nog geen 1000 kilometer voor onder de 1000 euro. Dus waarom zoiets niet doen? Waarom 6k uitgeven? Je leeft dan boven je stand.
Sinester @Benjamin-4 april 2024 17:12
Waarom 6k uitgeven?
Waarom niet?? ik ben er echt 0 slechter op gewoden, maar wel veel beter met een vette brommer die ik voor werk vervoer en als hobby gebruik, letterlijk geen moment spijt van gehad

Maar geef me een goeie reden waarom ik dit absoluut niet had moeten doen

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 13:34]

sjaool @Benjamin-4 april 2024 16:41
En toch is dit voor veel mensen een uitkomst. Je kunt per maand wel €250 missen en hebt met spoed een nieuwe koelkast of wasmachine nodig van €750. Dan kun je deze dus wel renteloos betalen. Dat is beter dan er eentje te bestellen bij een Wehkamp die ruim 10% rente rekenen bij kopen op afbetaling (plus een BKR-vermelding cadeau). ;)
Benjamin- @sjaool4 april 2024 16:59
Alleen dan is deze vraag er weer. Als jij 250 per maand kan missen, waarom heb jij dan niet voldoende gespaard om dit in 1 keer te kunnen betalen? Dan gaat er toch iets mis?

Ik meen dat oprecht. Ik ben opgegroeid in armoede, wij hadden bijna nooit geld. Mijn moeder heeft later nog zo'n vreselijk lening bij de DSB gehad. Ik zie dit constant ook in mijn werk. Ik ben echt heel sterk van mening dat we voldoende moeten hebben om je 2 duurste dingen fatsoenlijk te moeten kunnen vervangen. Kan je dat niet, dan vind ik dat je moet blijven sparen. Is je vervoersmiddel een fiets, en zijn je koelkast en wasmachine het duurste, dan is pakweg 1000-1500 een prima bedrag. Ben je gewend om een beetje leuke auto te hebben, dan wil je al gauw 5k+ hebben enz. Dat is heel persoonlijk natuurlijk.

Maar heb jij dus niet genoeg om een wasmachine te kopen, maar je kan wel 250 per maand missen, dan heb je een gat in je hand en moet je echt gaan leren om te sparen.
sjaool @Benjamin-4 april 2024 17:00
Omdat je geen 3 maanden zonder koelkast of wasmachin kunt. ;)
Benjamin- @sjaool4 april 2024 17:08
Dat begrijp ik. Je geeft echter geen antwoord op mij vraag. Waarom kan je dit niet betalen, terwijl je 250 euro per maand kan missen? Waar is die spaarpot?
aikebah @Benjamin-4 april 2024 21:28
Die spaarpot... die was (lang geleden) al opgebruikt om door te studeren zonder studiefinanciering. Doe uitgestelde betaling met 0% rente was ideaal om de eerste koelkast/wasmachine aan te schaffen zodat want het verhuisvoorschot van de 1e werkgever was enkel genoeg voor de overige intochting. 'betalen na 1 jaar' was uiteraard te ruim, maar wel prettig, want dan kon ik eerst de buffer opbouwen voor evt tegenvallers en na dat jaar kon ik de koelkast/wasmachine in 1 klap betalen.

250 per maand (meer zelfs) kon ik toen prima missen, maar 750 euro ineens stond door de tijd ervoor met minder inkomsten dan maandlasten absoluut niet meer ergens op een bankrekening.

Structureel kopen of afbetaling: slecht idee. Incidenteel: prima idee, zolang je maar goed overzicht over je financien hebt en weet dat je de komende maanden dat geld ook echt overhoudt.
barbarbar @Benjamin-4 april 2024 15:19
De wereld draait op geleend geld. Vrijwel al het geld in omloop is ooit door iemand geleend en zal terugbetaald moeten worden. De vraag is of het verstandig is om het individuen zo makkelijk te maken. Tot op zekere hoogte vind ik gespreid of achteraf betalen prima, al maak ik er zelf nooit gebruik van. Wie ben ik om te bepalen hoe iemand z'n geld moet uitgeven. Als uit de kredietwaardigheid blijkt dat iemand het kan betalen, prima. Als er veel problemen door ontstaan mag de overheid de regels aanscherpen. Maar volgens mij zijn Nederlanders hun schulden juist steeds meer gaan afbetalen en is de schuldenlast naar inkomen nog nooit zo laag geweest.
Benjamin- @barbarbar4 april 2024 15:36
De schulden onder jongere zijn echt zeer problematisch. Daarnaast is het altijd een bepaalde groep die hier heel veel problemen mee heeft. Dus in het algemeen kan dit zeker zijn afgenomen, maar de probleemgroep blijft.

Er zijn ook zeker goede stappen genomen, bedoel mijn moeder heeft zich nog scheel betaald aan een lening bij de DSB, en die had geen rooie rotcent toen ze die lening kreeg. Maar omdat dingen beter zijn dan eerst, maakt dit niet het opeens een goede stap.

Wat betreft het stukje kredietwaardigheid, dat is natuurlijk een illusie. Waar ze op kijken is hoe betrouwbaar jij bent in je schulden afbetalen. Mijn moeders kredietwaardigheid is beter dan de mijne, beter gezegd ik heb geen kredietwaardigheid, ik heb hier weleens gezeur mee gehad met een telefoonabo, een oude bewoner had schulden (en was verdwenen waardoor mijn adres zijn laatste was), en omdat ik nooit iets geleend had, wisten ze niet of ik wel betrouwbaar was.
Daarnaast blijft het heel simpel, als jij niet het geld hebt om een TV in 1 keer te betalen, hoe ben jij dan kredietwaardig? Dan zijn je financien toch niet in orde?
barbarbar @Benjamin-4 april 2024 15:42
Daarnaast blijft het heel simpel, als jij niet het geld hebt om een TV in 1 keer te betalen, hoe ben jij dan kredietwaardig? Dan zijn je financien toch niet in orde?
Zulke dingen zijn geen feit maar je eigen mening projecteren van je eigen waarden op anderen. Je bent kredietwaardig als je de schuld kunt aflossen binnen de afgesproken termijnen, zonder in problemen te komen. In hoeverre je voor het ene product wel mag lenen, maar een ander product niet vind ik niet aan mij om aan iemand anders op te leggen. Net zoals het niet aan anderen is om te bepalen of ik te veel spaar en dat geld maar eens zou moeten uitgeven.
Benjamin- @barbarbar4 april 2024 15:48
Ik durf dit wel als feit te stellen. Als jij niet je kapotte koelkast kan vervangen, dan zijn je financien niet op orde.

Waarom specifiek een koelkast? Omdat dingen zoals een koelkast en wasmachine, de duurste dingen zijn die je wel echt nodig hebt. Alle andere zaken kan je of niet kopen via ideal, of kunnen wachten.
steven1191 @Benjamin-4 april 2024 15:22
Waarom is dit een slechte zaak?
Er zijn nu eenmaal meerdere soorten cashflows én complete bevolkingsgroepen draaien op een maand model van leenstelsels, huurconstructies, lease constructies of abonnementsvormen.

Door betalingen te spreiden heb je ook een makkelijkere cashflow, steunt het de economie meer én krijg je een voorspelbaardere inkomsten/uitgaven verhouding waardoor mensen relatief minder spaargeld nodig hebben voor grote aankopen.
Benjamin- @steven11914 april 2024 16:27
Het verschil zit hem in het product en vooral ook de lengte van het product.

Een hypotheek sluit je voor wat, 30 jaar af?
Een studiefinanciering betaal je af in wat, 15 jaar?
Je huur is voor onbepaalde tijd.
Abonnementen zijn in principe ook voor onbepaalde tijd.
Lease constructies zijn vaak ook voor langere tijd.

Een huis in 1 keer betalen kan bijna niemand, daarnaast is dit een investering. Studiekosten (+leefkosten) kan ook bijna niemand zelf betalen, en is wederom ook een investering.

De andere zijn dus vaak kosten die voor langere tijd of onbepaalde tijd zijn. Ga jij nu al voor 10 jaar huur neerleggen? Misschien ben je al over 3 jaar weg? Daarbij je betaald voor die maand om daar te wonen.
Sommige abo's hebben wel een minimum duur, maar zijn daarna per maand.

Punt blijft, jij neemt iets per maand af, en daarom betaal je per maand.

Jij neemt niet een TV af voor 1 of 3 maanden. Nee jij koopt iets, het is dan jouw eigendom en je kan er mee doen wat je wilt.


Maar je vroeg verder waarom dit een slechte zaak is. Economisch kan je er veel op loslaten, we kunnen het hebben over winsten die worden behaald, we kunnen het over de banken/kredietcrisis uit 2008 hebben, we kunnen het over de verschuiving van geld van arm naar rijk hebben, we kunnen het over schuldsaneringstrajecten hebben en we kunnen het nog over veel meer hebben.
Ik wil het dan over psychologie en sociologie hebben.

De direct invloed van schulden, waar dit economisch misschien prima kan, heeft dit een gigantische impact hebben op de psychische welzijn van deze mensen. Op het moment dat zo'n mooie TV binnenkomt zijn ze even blij, mensen reageren er positief op dat je zo'n prachtig scherm hebt, en voor even voelt zo'n iemand zich even niet arm. De maand daarna komt deel 2 van de rekening, deze is pijnlijk, want ja, veel geld hebben ze niet, misschien kunnen ze het deze maand nog wel betalen, misschien niet. Wanneer maand 3 komt, is het toch wel heel problematisch, er waren wat andere kosten die langskwamen waar ze niet op rekenende, misschien moeten de kinderen nog wat kleding, boeken oid, en opeens is dat geld er niet. Ze kunnen niet betalen. Vaak leeft dit ook niet in een bubbel en zijn er meer rekeningen die blijven liggen.

De druk wordt opgevoerd, brieven komen binnen, extra kosten komen er bovenop, en voor je het weet lopen de schulden maar op, dit terwijl de dagelijkse kosten wel gewoon doorlopen.
De psychische welzijn gaat steeds verder naar beneden, dit beinvloed alles, relaties, opvoeding en op een gegeven moment knapt het. Mensen komen in een depressie terecht, of andere problematiek die niet zo 1, 2, 3 zijn op te lossen, maar wel uiteindelijk bij onze professionals komen aankloppen.

En dan denk je misschien, ach dat is hun probleem, maar dit patroon herhaalt zich bij deze kinderen. Ik heb ruim 10 jaar in de GGZ gewerkt, en nu zo'n 5 jaar in de Jeugdzorg. Het gros van de mensen die hier komen aankloppen, kennen armoede. Dit is geen toeval. Dit is niet alleen heel duur voor ons allen, en blijft zich herhalen doordat kinderen opgroeien in al deze problematiek en krijgen hierdoor zelf problemen, maar het is ook nog eens heel onmenselijk.

Ieder heeft natuurlijk hun eigen normen en waarden, echter moeten we allen wel inzien dat er een groep mensen is die geen gezonde keuzes kunnen maken, die niet overzien dat niet slim is, maar later wel spijt hebben, echter dit vervolgens wel weer herhalen. Mensen die gebaat zijn om alleen dingen te kunnen kopen waar ze geld voor hebben. Of je dit dan verder wilt begrenzen, en tot in hoeverre, tja daar zijn we een democratie voor en dat is wat het is. Maargoed los van je eigen opvattingen, mag ik hopen dat iedereen kan zien waarom dit soort situaties een slechte zaak zijn, waarom dit heel kosten met zich mee brengt (gezond werkend gezin vs depressief niet werkend gezin die gebruik maakt van GGZ/Jeugdzorg), en wat het nut is van mensen te begrenzen in dit soort situaties.
steven1191 @Benjamin-5 april 2024 09:27
Er zijn natuurlijk altijd situaties waar iets wel of niet in/voor werkt.

Het geschetste scenario voor minder bedeelde bevolkingsgroepen is natuurlijk zeker reëel.
Het gaat er echter niet altijd om iets extreem duurs te kopen in deze situaties.
Dergelijke groepen kunnen dit ook, uiteraard met verstand wat soms discutabel is, ook gebruiken om juist wél die kleding, schoolspullen of andere zaken te kopen voor hun kinderen.

Ik ben niet per definitie voor dergelijke constructies, maar ook zeker niet tegen.
Controle en begeleiding is net als in 10000000 andere situaties key.
Daar ligt de 1e verantwoording bij de koper zelf, maar uiteraard ook bij de verdienende partij en uiteindelijk de overkoepelende waakhond welke zicht dient te houden om schrijnende situaties zoals jij schetst tegen te gaan.

Ieder voordeel heeft natuurlijk een nadeel, en ieder nadeel ook weer een voordeel.
roffeltjes @steven11915 april 2024 15:10
Er wordt hier erg stug volgehouden aan situaties zonder catastrofale pech. Er wordt hierboven al gesteld dat een alleenstaande bijstandsmoeder domme keuzes heeft gemaakt. Schijten op deze zwakke groep is natuurlijk heel makkelijk omdat ze weigeren te accepteren dat er iets als pech bestaat.

Echtscheiding, kind met psychische of verstandelijke beperkingen, moeder in burn out (in zon situatie niet meer dan logisch). Je spaarbuffer is in no-time verdwenen, je zit met de zorg voor je kind waardoor werken verdomd lastig wordt...

Maar er zijn hier mensen die dat allemaal eigen schuld dikke bult vinden.
BMW-M @Benjamin-4 april 2024 15:28
Ik ben het helemaal met je eens, je moet dingen alleen kopen als je ze kunt betalen. En het verdienmodel van Klarna en dergelijke is natuurlijk ontzettend schadelijk, zo creëer je een schulden economie. Maar ik vind ook dat het incidenteel zou moeten kunnen, bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of wasmachine, CV ketel, toch wel echt een basic apparaat. Als die stuk gaat dan kan ik me goed voorstellen dat je die even snel vervangen wilt hebben. Of die ene tv die je zo graag wilt is nu in de aanbieding, dat vindt ik verdedigbaar. Het verdienmodel zit m natuurlijk in als mensen spullen kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben (winst voor de winkel) en vervolgens niet kunnen betalen (incassokosten Klarna)
Benjamin- @BMW-M4 april 2024 15:44
Nu bestaan die systemen er natuurlijk ook al. Witgoed op afbetaling is zeker niet onbekend, en ik vermoed dat je bij zat winkels het nodige kan regelen.

Dit systeem is echter drempelverlagend, en kan voor alles worden gebruikt.

Daarbij blijf ik bij het punt, als je 3 maanden lang een bepaald bedrag opzij kan leggen, waarom heb je dat bedrag dan niet al staan? Ik ga niet bepalen hoeveel iemand moet sparen, maar ik heb altijd aangehouden dat ik de 2 duurste dingen die kapot kunnen gaan fatsoenlijk moet kunnen vervangen. Als student hield ik pakweg 1000 aan voor een wasmachine en koelkast. Heb je een auto bijv dan wil je dat bedrag een stuk hoger hebben, en zou ik toch minimaal 3000 aanhouden.

Voor de duidelijkheid, ik heb veel meer dan 3000 staan, maar het argument is dat je voor 2000-2500 euro een prima auto kan kopen, en mocht dan je koelkast het ook begeven, dan zit je nog goed. Uiteraard wil je de hoeveelheid aanpassen aan wat jij minimaal wilt kunnen kopen.
theduke1989 @Benjamin-4 april 2024 16:42
Ik ben 50/50 met je eens.

Ik persoonlijk verdien redelijk. 5769 brutto met 3.71% aftrek (buitenland) niet al te veel maar goed.

Maar alsnog doe ik af en toe omdat het kan met lening betalen, maar dan ook allene lening met 0% rente, als er rente aan zit dan doe ik het niet, en koop ik het niet.

Ik calculeer wat de uitgave van de huidige maand zijn en wat die zullen zijn voor de komende 2 maanden.
En daarop baseer ik mijn maand bedrag, als dat allemaal past sluit de de koop af. Zo ben ik zeker. kan natuurlijk zijn dat er iets kapot gaat in de tussentijd, die moet ik dan gewoon direct betalen.

dat 0% rente is dan goed voor ij.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 13:34]

roffeltjes @theduke19895 april 2024 15:17
Je verdient in je eentje twee keer het gemiddelde huishoudensinkomen van 2022. Je zit ongeveer in de bovenste 5% van de Nederlanders.
TMC @Benjamin-4 april 2024 22:15
OK dominee, fijn dat jij het allemaal beter weet.

Ik zou dit zeker gebruiken bij grote aankopen zodat ik als ik iets retourneer ik niet 100% van mijn geld kwijt ben.
Benjamin- @TMC5 april 2024 09:15
Ik denk dat jij niet op de juiste manier retourneer als jij 100% van je geld kwijt bent.

Volgende keer toch gewoon terugsturen ipv in de vuilnisbak gooien.

Verder moet je gewoon het geld betalen aan ideal. Het is niet zo dat als jij het product niet meer wilt, dat je dan kan stoppen met betalen. Ideal wilt gewoon hun geld zien.
Aldy @Benjamin-5 april 2024 18:44
Slechte zaak. Dit is iets wat ook bedrijven zoals Klarna e.d. aanbieden.
Waarom een slechte zaak als je één van de vele bent. Er is er nu één bijgekomen. Je motivatie deel ik overigens wel.
Benjamin- @Aldy6 april 2024 10:08
Los van dat Ideal vrijwel overal wordt aangeboden en die anderen niet, is het vooral weer een extra partij waarbij je schulden kan maken.
hoeksmarp @Benjamin-4 april 2024 15:23
Er is in dit geval geen sprake van (woeker)rente. Ook niet als er niet betaald wordt (van https://payin3.eu/nl/consumentenvoorwaarden/):
Als je niet betaalt of te laat betaalt
Als je niet op tijd betaalt aan in3, dan krijg je eerst een herinnering met een nieuwe betaaltermijn. Als je weer niet betaalt, dan zal in3 je een bericht sturen met een allerlaatste kans om te betalen. Als je dan nog steeds niet betaalt, dan zal in3 een incassobureau inschakelen. De kosten van het incassobureau moet jij betalen. Deze kosten zijn minimaal € 48,40 en kunnen hoger zijn afhankelijk van jouw schuld aan ons.
Ja uiteindelijk komt er een deurwaarder aan te pas, maar dat is dus niet het verdienmodel van in3. Ik neem aan dat in3 (indirect) betaald wordt door de verkopers.
Nimac91 @Benjamin-4 april 2024 15:44
Toevallig kwam er in de Avondshow(Lubach) hier een hele aflevering over. Echter heb ik liever dat het direct in iDeal kan dan een Klarna of Mollie die hier rente bovenop gooit. Als iDeal straks in heel europa 1 merk wordt en de banken jou credit kunnen bevestigen voor je verspreid gaat betalen is het ook niet langer een issue. Het is enkel een issue als mensen dit kunnen doen zonder genoeg op de rekening te hebben.Tevens ben ik even benieuwd of iDeal het voorschiet of de verkoper zelf moet hopen dat de koper netjes het geld op rekening heeft.

Voorbeeld. Ik zit in het bestuur bij een sportvereniging voor studenten. Wij hebben bijna 300 leden. Veel student en toch kiest helft van de leden ervoor om in 2 instanties te betalen ipv in 1x. Membership is namelijk ong 400 euro. 400 euro ophoesten in 1x doet studenten vaak toch pijn. 200 euro per 6 maanden is voor hen prima te doen. 205 euro in dit geval (we nemen 10 euro extra voor 2 termijnen). In principe wordt er meestal netjes optijd betaald. En bij de enkeling waar dat niet direct gebeurd is het vaak binnen een week of 2 al opgelost. Als dit straks via ideal kan hebben wij er als club geen werk meer aan. Dat is voor ons uren werk minder. Dus hierin is het vanuit een bedrijf of sportclub heerlijk om dit te hebben en niet bij een Klarna met rentes te hoeven denken. Als iDeal dit met 0% rente doet is dit gewoon al een betere zaak dan de huidige oplossingen. Ik ben hier blij om. Zeker als er een crediet check komt vooraf.
mjl @Benjamin-4 april 2024 15:48
Helemaal mee eens, als je het geld niet hebt moet je het ook (nog) niet uitgeven, even doorsparen is beter.

Enige geval wat ik zo kan bedenken zijn nood scenario’s waarbij je reserve potje voor onverwachte uitgaven niet toereikend is voor de koelkast, wasmachine en stofzuiger in 1x en je geen geld kunt lenen bij een bank.

Ik echter vooral ‘bang’ dat dit gebruikt wordt door mensen die slecht zicht hebben op de impact van aankopen op krediet, onlangs nog een item geweest bij Arjen Lubach, hordes met jongeren die zich in de zware schulden werken (en met name aangezet door externe druk).
MetalSonic @Benjamin-4 april 2024 16:07
Je moet niet boven je stand leven. Dus ik ben het helemaal met je eens. Is geen enkele koop op afbetaling goed? Nee er zijn wel uitzonderingen. Stel je woont afgelegen, hebt geen auto en je hebt een auto nodig voor je werk en om dus inkomsten te genereren. Dan vind ik dat private lease of het kopen van een optie is.

Dan moet je uiteraard niet een dikke Maybach of Ferrari kopen. Wel een auto die je ook echt kan afbetalen.
DutchEZmoder @Benjamin-4 april 2024 16:20
Ik gebruik In3 zelf af en toe, wilt niet zeggen dat ik geen geld hebt, ik gebruik het meer omdat ik het zonde vind om in 1x zo'n groot bedrag van m'n rekening af te zien gaan... Laatst een lens gekocht van bijna €2000, ik kon het betalen, maar vond het fijner om slechts ~€650 in 3x te betalen.

Al vond m'n boekhouder het niet zo'n goed plan en vond het ingewikkeld, dus doe ik het nu toch maar gewoon weer in 1x 8)7
John Stopman @Benjamin-4 april 2024 16:42
Het zou te behapstukken zijn als iDEAL en in3 ervoor kiezen om slechts een enkele iDEAL in3 betaling per keer toe te staan: en dat pas na volledige afbetaling wederom de mogelijkheid wordt aangeboden om in 3 termijnen te betalen.

Men zou dit op zijn minst als optie kunnen toevoegen: handig voor ouders, individuen met een gat in de zak, en voor personen die onder beperkt bewind staan of het bewind bijna niet meer nodig zijn.

Edit: en uiteraard de mogelijkheid om deze optie uit te schakelen ;)

[Reactie gewijzigd door John Stopman op 22 juli 2024 13:34]

b12e @Benjamin-4 april 2024 17:02
Ik zal een voorbeeld geven van een uitzondering.

Ik heb in oktober vorig jaar een dure OLED gekocht. Die kon ik gelijk betalen, of zonder interest in 24 termijnen van iets meer dan 90 euro per maand.

Die 2400 euro staat nu op een spaarrekening interest te vergaren, en elke maand wordt er 100 euro van mijn normale zichtrekening gehaald, wat gewoon binnen het budget past als maandelijkse onkost. Op 2 jaar tijd levert dit mij echter ~80 euro in interest op die ik anders niet kreeg, en over 2 jaar heb ik 2480 euro "gespaard" die ik vermoedelijk anders niet had, want die 100 euro had ik vermoedelijk toch wel aan iets uitgegeven.

Ik gebruik het dus als een manier van "sparen". Kon ik die 2400 zo aftikken? Zeker. Maar dit is fijner.
3dmazter @Benjamin-4 april 2024 17:35
Ik vond het anders erg makkelijk.
Toen ik in de blackfriday deal een speakerset kon kopen van €1198,00 voor €698,00
De dag erna was alles weer de oude prijs.
En de maanden daarna ook.
Had ik het geld toen liggen?
ja
wou ik alles in 1 keer uitgeven na een nieuwe reciever , tv, eb blu ray speler omdat die allemaal na elkaar overleden.
Liever niet.
Dus Klarna x3 was perfect.
iPadawan @Benjamin-4 april 2024 17:45
Vind dat je gelijk hebt, maar kan best handig zijn als je net grote aankopen heb gedaan en de koelkast gaat kapot.
Overseer10 @Benjamin-4 april 2024 18:03
Klarna heeft meer voordelen dan allen maar in delen betalen. Ik vind het fijner om pas te betalen als ik het product binnen heb. Klarna biedt die mogelijkheid. Ook met terugsturen handel je alles af via Klarna en verlaat je geld je bankrekening niet. Ik ben het ermee eens dat gesplitste betalingen voor consumptiegoederen aan banden moet worden gelegd, maar dit soort services zijn zeker niet alleen maar slecht.
Ron80 @Benjamin-4 april 2024 18:56
Inderdaad weer zoiets zot, jaren geleden mochten mensen niet zomaar meer een telefoon abonnement afsluiten maar nu wel gespreid betalen. Dat valt onder short term leningen imo.
Waar ik mij nog grotere zorgen over maak is dat Ideal moet verdwijnen, Ik vind het een grote breuk op mijn privacy als ik zo'n app moet installeren op MIJN TELFOON om maar te kunnen betalen.
Ik vind dat de keus om met pas of tenminste met een NFC apparaat er MOET zijn.
De bank kan gerust een NFC apparaat op de markt brengen waarmee je kunt betalen en kunt inloggen via Rabobankieren op de desktop. Waar voor mij dan wel weel haken en ogen aan zitten is dat zo'n NFC apparaat verbonden moet zijn met internet dus effectief weer een afluister apparaatje wordt.
Er moet een manier zijn om dit voor elkaar te krijgen en mensen die rust willen op gebied van privacy daarmee ook een tervreden klant te laten zijn.
clone3448 @Benjamin-4 april 2024 18:59
Ah ik vind het prima, heb mn geld op een andere bank met hogere rentes. Vaak koop ik dan via achteraf betalen, 1. omdat ik vaak het geld niet direct op de rekening heb en het vaak 3 dagen duurt totdat het op mn betaalrekening staat en 2. ik niet zomaar gescamed kan word met een achteraf betalen als een product dat niet verzonden wordt en steeds uitgesteld wordt. Want vaak kan je cancelen, maar duurt het weken of soms maanden om het bedrag uitgekeerd te krijgen.
Vibonacci @Benjamin-4 april 2024 19:22
Dit geldt alleen voor mensen die niet goed met geld kunnen omgaan. Voor mensen die dit wel kunnen is dit financieel aantrekkelijk:
1. Je kan je geld langer op een spaarrekening laten staan en dus meer rente pakken
2. Omdat geld elke dag minder waard wordt door inflatie, is later betalen zonder rente pure financiële winst voor de consument.
ibmpc @Benjamin-4 april 2024 20:00
Voor de grote uitzonderingen kun je eventueel je creditcard gebruiken om een wasmachine te kopen. Stel dat je wasmachine kapot gaat in de maand dat je ook naar de eerste hulp moest omdat beide kinderen iets hebben gebroken, dan gebruik je gewoon je creditcard om je eigen risico te betalen en je creditcard om je wasmachine te betalen. Het is begrijpelijk dat niet iedereen een paar duizend klaar heeft liggen. In Nederland is het eigen risico gelukkig extreem laag met 885 euro per persoon, maar in de meeste landen ligt het behoorlijk veel hoger en dat moet je dan wel hebben. Het in termijnen terugbetalen van je creditcard heeft een minimale negatieve invloed op je BKR maar zelfs dan kun je je BKR 680+ houden. Maar iDeal in termijnen is echt vragen om problemen omdat je het dan wel echt te makkelijk maakt. Bovendien is het belangrijk om niet te lang geen schulden op je creditcard te hebben omdat de verstrekkende partij anders je creditcard opzegt, met wederom een indirecte negatieve impact op je BKR omdat je debt-to-credit ratio verslechtert. Een BKR notering is goed, maar met iDeal betalingen in termijnen wordt de kans om onder de 680 te vallen wel erg makkelijk, dus dat zou gewoon niet mogen.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 22 juli 2024 13:34]

AkaAlias @Benjamin-4 april 2024 15:09
Bitcoin fixes this!? ;)
JohanNL 4 april 2024 15:05
Erg onwenselijk, al die achteraf betaal diensten zitten echt tegen het malafide aan bedrijven achter.
De hele truc is namelijk er op hopen dat je niet kunt betalen of dit vergeet en dan incassokosten te incasseren.
Er zitten doorgaans zelfs hele gerechtsdeurwaarders ondernemingen bij in, die zodoende een vaste inkomstenbron hebben.

Bovendien nemen zij de vordering van de winkel doorgaans over, wat erg vervelend kan zijn in gevallen je een conflict met de winkel krijgt over de levering, denk aan bijvoorbeeld niet/deels ontvangen of defecten.
De winkel kan hier een erg lakse houding in nemen en je niet verder willen helpen, maar jij hebt dan mogelijk nog geen schade, want niet betaald.
Echter wil het achterafbetaalbedrijf wél het geld hebben en gaat dit proberen te incasseren en zijn vaak voor geen reden vatbaar.
Internet staat ook vol met gerechtelijke uitspraken die zijn voortgekomen in dergelijke situaties en de rechter ze een flinke ' tik ' heeft uitgedeeld.
Maar ze blijven het proberen, want er zijn mogelijk veel mensen die dan maar gewoon betalen denk ik en/of op een dagvaarding geen actie ondernemen.
Nimac91 @JohanNL4 april 2024 15:50
Je snapt toch wel dat iDeal met deze actie gelijk Klarna en Mollie nutteloos heeft gemaakt.

iDeal doet gesplits betalen zonder rente!!! Klarna en Mollie bestaan enkel door hun rentes. iDeal als betaal middel is geen commerciele instantie die winst boekt op schulden van anderen. Ze maken 0 winst als jij een schuld hebt. Tenzij iDeal ook een incassobureau van eigen merk opstart zullen er op zijn minst geen mensen achter staan die bij de 1e kans jou geld proberen af te pakken. iDeal heeft er geen baat bij als jij niet kan betalen. Klarna en Mollie wel. Dus ik heb liever een middel wat niet als doel heeft mij in de schulden te krijgen.

Dat iDeal dit direct zelf gaat doen is gewoon een geweldige zaak. Het is beter dan Klarna of Mollie

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 22 juli 2024 13:34]

Nijl @Nimac914 april 2024 16:25
Nu nog een AfterDeal optie! Eerst ontvangen en dan betalen.
Lrrr @Nimac915 april 2024 16:16
Al deze partijen (Klarna, in3, Riverty, etc.) rekenen de eerste maand geen rente. Pas als je langere tijd niet betaalt rekenen ze rente en daar verdienen ze zeker aan.

Wat Mollie ermee te maken heeft is al helemaal onduidelijk, dat is gewoon een PSP (net als bijv. Adyen) en niet een partij die achteraf betalen aanbiedt.
hoeksmarp @JohanNL4 april 2024 15:26
Ik snap niet waar je het over hebt. De levering van de winkel staat toch los van de betaalwijze? Als ik met creditkaart betaal zegt de winkel toch ook niet "je hebt geen schade want je hebt nog niet écht betaald"?
JohanNL @hoeksmarp4 april 2024 15:37
Je creditcard rekening moet je uiteindelijk ook aanzuiveren, als je dat niet doet komen ze ook achter je aan.
Alleen zit dat wat anders in elkaar want zij nemen niet de gehele vordering over zoals een achterafbetaalbedrijf dat doet.
hoeksmarp @JohanNL4 april 2024 15:39
Kun je dat uitleggen? Ik ben niet juridisch onderlegd, dus ik weet niet wat het verschil is wat je hier probeert te duiden.

Edit:
Misschien ter verduidelijking, hoe ik het begrijp:
1. Ik betaal de winkel met ideal (zoals ik altijd doe). Overeenkomst met de winkel is klaar: ik heb betaald zij moeten leveren.
2. Ideal geeft mij de optie om in3 te betalen. Ik betaal de eerste termijn nu, tweede termijn over 30 en derde termijn over 60 dagen. Daar heeft de winkel geen weet van.
3. Als ik niet betaal komt er een deurwaarder langs om mijn auto mee te nemen. :+

[Reactie gewijzigd door hoeksmarp op 22 juli 2024 13:34]

JohanNL @hoeksmarp4 april 2024 15:55
Stel ik verkoop aan jou een harde schijf voor €100, maar jij betaald deze pas volgende week terwijl ik je nu al de harde schijf geef.
Ik heb nu een vordering van €100 op jou, totdat je deze afbetaald.

Maar nu de situatie met tussenkomst van een achterafbetaalbedrijf.
Ik verkoop aan jou een harde schijf voor €100, deze mag je voldoen met ' achteraf betalen van bedrijf X '.
Ik heb een overeenkomst met bedrijf X dat zij de betaalovereenkomst tussen ons overnemen en daarvoor die €100 binnen 10 dagen naar mij overmaken.
Bedrijf X heeft nu een vordering op jou en geeft jou de mogelijkheid om binnen 14 dagen de €100 naar ze over te maken.

Dit is dus anders dan bij gewoon iDeal, creditcard, Paypal of een ordinaire overboeking waarbij de vordering tussen jou en mij zou blijven.

[Reactie gewijzigd door JohanNL op 22 juli 2024 13:34]

hoeksmarp @JohanNL5 april 2024 08:35
Dan begrijp ik dit fundamenteel niet. De winkels hebben toch een overeenkomst met iDeal? Als ik betaal met iDeal heb ik toch betaald met iDeal? Hoe iDeal vervolgens met die betaling omgaat is dan tussen mij en iDeal. Wat heeft de winkel daar dan nog mee te maken?
JohanNL @hoeksmarp5 april 2024 15:26
Ze hebben een overeenkomst met iDeal/de betalingsprovider die de betaling regelt inderdaad, maar als klant heb je daar niets mee te doen in principe.
Mocht een webwinkel aanbieden dat je achteraf met iDeal mag betalen, dan blijft de overeenkomst tussen jou en de winkel, voor zowel het product of dienst als de betaling.
Mocht jij als klant niet betalen, dan is het niet zo dat iDeal achter je aan komt om alsnog het geld te innen.
Het is zelfs zo dat mocht een iDeal betaling mislukken en de winkel de spullen opstuurt of dienst levert, dat de winkel zelf maar achter de klant aan moet gaan. IDeal doet helemaal niets, ze zijn letterlijk een doorgeefluik.
( Dit kan in principe niet, maar er zijn in het verleden wel wat fraudeurs geweest die het bevestigingssysteem van iDeal wisten te omzeilen. Gevolg was dat de winkel de spullen had verzonden, maar het geld nooit aankwam. )

Bij iDeal in 3 is dit dus anders en nemen zij dus die vordering die de winkel zou hebben, over.
Dat is dan ook wel een grote voorwaarde van de meeste winkels om achteraf betalen aan te bieden, die willen niet zelf achter klanten aan die niet betalen.

[Reactie gewijzigd door JohanNL op 22 juli 2024 13:34]

hoeksmarp @JohanNL5 april 2024 17:12
Maar betekent dit dan dat alle winkels om ideal te kunnen blijven gebruiken ineens akkoord moeten gaan met de voorwaarden van in3?
JohanNL @hoeksmarp5 april 2024 17:49
Dat lijkt me niet, want dit soort betaalmethoden kosten doorgaans ook meer voor de winkel.
Los daarvan zou het echter niet uit moeten maken want de winkel krijgt het geld wel.
aikebah @JohanNL4 april 2024 21:45
Bij creditcard vervuld de creditcardmaatschappij precies diezelfde rol als de achterafbetaalpartij: neemt de vordering op jou over van het bedrijf dat graag betaald wil krijgen.
JohanNL @aikebah5 april 2024 15:32
Je hebt gelijk, dat is hetzelfde principe.
Justevo @JohanNL4 april 2024 15:28
Vind het echt zeer kwalijk dat iDeal in dit persbericht doet lijken alsof er niks kan gebeuren en er geen rentekosten zijn.

Daarvoor worden bij de consument geen kosten in rekening gebracht en de gebruiker is ook geen rente verschuldigd, zo schrijft iDEAL in een persbericht.

Als je de twee volgende termijnen niet zelf overmaakt, dat doen ze dus niet voor jou, dan volgen er dus gewoon incassokosten en is dit niets anders dan Klarna/Riverty etc. Want daar hadden we er nog niet genoeg van.
mjl @Justevo4 april 2024 15:51
Dus je moet dit zelf, handmatig overmaken?? Ik zou hopen dat als je dit al zou willen doen dat het dan via automatische incasso zou gaan… als dit inderdaad zo is dan is het weer een smerig verdien model met wettelijke rente en incasso buros rijker maken
Justevo @mjl5 april 2024 11:32
Als het automatisch gaat kun je het niet vergeten en als jij het niet vergeet kunnen zij geen incassokosten berekenen.
steven1191 @JohanNL4 april 2024 15:24
In3 is een betaaldienst gekoppeld aan iDeal, iDeal is een betaalprovider.
De hele benoemde constructie welke jij benoemd wordt hierbij juist om zeep geholpen.
RVervuurt 4 april 2024 14:36
Ah ja, want er zijn nog niet genoeg bedrijven, bijv. Klarna en Riverty, die dit aanbieden èn mensen (vooral jongeren) in de schulden helpen. Wat gebeurt er als je die 2e en 3e termijn niet (op tijd) betaalt?
Als je niet betaalt of te laat betaalt

Als je niet op tijd betaalt aan in3, dan krijg je eerst een herinnering met een nieuwe betaaltermijn. Als je weer niet betaalt, dan zal in3 je een bericht sturen met een allerlaatste kans om te betalen. Als je dan nog steeds niet betaalt, dan zal in3 een incassobureau inschakelen. De kosten van het incassobureau moet jij betalen. Deze kosten zijn minimaal € 48,40 en kunnen hoger zijn afhankelijk van jouw schuld aan ons.
Bron

Hier een mooi item van Lubach over van die "pofbedrijven".
Alxndr @RVervuurt4 april 2024 17:23
Als ik ff advocaat van de duivel mag spelen: deze oplossing lijkt toch 10x beter dan die van pofbedrijven, er wordt namelijk geen rente berekend. De 'kosten' worden gedekt door iDeal lijkt het. Dat er uiteindelijk incassokosten om de hoek komen is logisch, dat geldt voor iedere vorm van betaalverplichting die je niet na komt.

Dat laat onverlet dat dit natuurlijk een marketing truc is, kijk maar naar de taal op de product info voor verkopers "extra conversie" "service" "verleiden tot grotere aankopen". Maarja, marketing/reclame is nu eenmaal gewoon toegestaan voor de meeste producten en diensten.
Spelvoutig 5 april 2024 14:15
Verschrikkelijk. Ik heb ADD en kan erg slecht met geld omgaan. Ik ben uitermate gevoelig voor achteraf of gespreid betalen. In het verleden heb ik het mezelf al wel eens flink moeilijk gemaakt. Gelukkig verdien ik genoeg en kan het altijd wel opvangen met het salaris van de maand er op. Maar denk aan al die mensen die elke maand op het randje zitten, die krijgen alleen maar een grotere achterstand.
Jeffoz @Spelvoutig5 april 2024 21:00
In principe is dat natuurlijk jou probleem en niet van in3. Als ik een alcohol verslaving zou hebben gaat de supermarkt ook niet ineens geen bier meer verkopen.

Hoe het hoort te zijn is dat die kredietcheck ervoor zou moeten zorgen dat het jou moeilijk gemaakt word, door o.a. Inkomen te checken en wat voor leningen je al hebt openstaan.

Dat dat altijd maar beperkt werkt en makkelijk een beetje te omzeilen is weet ik ook wel, zo naïef moeten we niet zijn. Maar dat zou dus wel die bescherming moeten bieden en dan mag zoiets wat mij betreft gewoon bestaan.
Nozmordre 4 april 2024 14:32
Is dit niet juist dé manier waarop mensen meer kopen dan ze eigenlijk aankunnen en in de problemen komen?
jdh009 FP ProMod @Nozmordre4 april 2024 14:36
Klopt, maar dat is juist een enorm goed verdienmodel. Zolang het percentage wat helemaal niet betaald maar binnen de perken blijft zorgen de rentes of boetes/verhoging daarna voor een enorme marge.

Daarnaast 'shoppen' Klarna -gebruikers 20% vaker en besteden 68% meer per transactie dan de gemiddelde shopper. Achteraf betalen is booming omdat het mensen op dat moment geen pijnprikkel geeft en dus vaker shoppen en meer laat uitgeven tijdens het shoppen. Wat voor zowel de voorschieter (ideal) en de webwinkel een win-win is.
Gratis geld lenen klinkt mooi, maar 20 procent van de klanten betaalt het bedrag niet op tijd terug en krijgt dus een boete. En die kan oplopen tot 40 procent.
En het is eten van twee walletjes want de webshop/dienst betaald de provider ook:
Het verdienmodel van bedrijven zoals Klarna liegt er niet om: ze krijgen een vergoeding van de winkelier en verdienen als klanten te laat betalen.
[...]
[...] maar tegelijkertijd zien wij uit cijfers dat tot 40 procent van de omzet van dit soort bedrijven komt uit kosten voor te late betalingen.
Tinka rekent bijv. 15% indien je na 2 weken niet betaald hebt. Dat is woekerrente hoogte en sinds 1 januari 2024 is de rente op krediet wettelijk vastgelegd door de Rijksoverheid op 15% en pakken dus het maximale van wat ze wettelijk pakken kunnen. Tevens worden deze schulden juridisch (nog) niet gezien als lening omdat ze de eerste twee weken geen rente vragen. En dus zijn krediet controles voor services zoals dit niet nodig. De vraag of in3 na een tijdje wel rente gaat rekenen blijft voor mijn onbeantwoord.

(edit: @m8ZBm1Si zegt:
Bij in3 op de website staat inderdaad: Hiervoor mogen wettelijke incassokosten in rekening gebracht worden van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €40.
)
De rente van 0% die in3 rekent zie ik dus gewoon als truck om onder de regelgeving van krediet controle uit te komen.

Tegenwoordig, bron uit 2022 maar stijgende lijn dus mogelijk nu meer, wordt reeds 10% achteraf betaald en dat zal met deze nieuwe functionaliteit alleen maar gaan toenemen met alle problemen die daarbij horen.
Bijna 10 procent van de online aankopen wordt tegenwoordig afgerekend met achteraf betalen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor de diensten, omdat ze mensen in grote problemen kunnen brengen. Ze hebben dezelfde werking als een creditcard, maar hoeven aan minder strenge regels te voldoen.
Waarbij BNNVARA een ander cijfer noemt die net wat anders gemeten (vier op de tien heeft het ooit een keer gebruikt).
Ook zijn er veel gebruikers van de dienst. Vier op de tien online consumenten hebben er dit jaar al zeker één keer gebruik van gemaakt, zegt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Veel van hen zijn jongeren.
Een op de vijf klanten die gebruikmaken van achteraf betalen krijgt te maken met extra kosten, omdat ze de openstaande rekeningen te laat betalen. De bedrijven verdienen flink aan de laatbetalers, gemiddeld 15 euro per keer. Dit resulteert in 20 tot 40 procent van hun omzet. "Dit is een verkeerde prikkel, want je hebt als aanbieder dan baat bij het slecht informeren van klanten", zegt De Jager.
Ook financieel adviseur voor jongeren Melenie Payant herkent de trend. "Acht op de tien studenten die ik spreek gebruiken Klarna en hebben openstaande bedragen waar ze geen budget voor hebben. Zo kwam er een keer iemand bij me met een grote liefde voor shoppen en op deze betaalmanier al de helft van de DUO-lening van de maand erna had besteed."
In de media komt dit veel aan bod, en Schuldhulp ziet groei van schulden bij Klarna en Riverty doordat het veel te gemakkelijk is geworden. Als iDeal zich hier ook bij aansluit zal dit probleem dus alleen maar toenemen.
'Eigenlijk een lening'
Het aantal cliënten met een schuld bij Klarna is sinds 2018 verviervoudigd, zien de grote instanties voor schuldhulpverlening. Voor Riverty (voorheen Afterpay), zien zij een verdubbeling in de afgelopen vijf jaar.
Dit alles gaat de samenleving veel geld kosten op lange termijn en het zal niet iDeal (of andere providers) zijn die hiervoor de kosten betalen. Doordat iDeal al een gevestigde naam is, met bepaald consumentenvertrouwen, zal hier waarschijnlijk meer gebruik van worden gemaakt dan die andere aparte diensten.

Vorige maand heeft De Avondshow hier (o.a. Tinka, Riverty en Klarna) ook een item over gemaakt waarin te zien is dat het AFM het heeft over 38% van de mensen die achteraf betalen wel een gebruiken. Een derde daarvan hun klanten heeft een leeftijd tussen 18 en 35 jaar en dat is ook meteen de grootste groep die problemen heeft met terugbetalen.
https://www.youtube.com/watch?v=OdL2F3KFeO4
Voorbeeld van schoenen (130 euro) die uiteindelijk 700-800 euro kosten.

Bronnen:
https://nos.nl/artikel/24...-vooral-jongeren-schulden
https://www.bnnvara.nl/ka...-extra-kosten-in-rekening
https://www.rtlnieuws.nl/...-steeds-vaker-schuldeiser
https://www.bnnvara.nl/ar...en-in-de-schulden-brengen
https://nos.nl/nieuwsuur/...eer-mensen-in-de-schulden

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 13:34]

hoeksmarp @jdh0094 april 2024 15:28
Je haalt hier betaal voorwaarden aan van Klarna. Die zijn (voor zover ik kan zien) totaal anders dan die van in3. In3 (van https://payin3.eu/nl/consumentenvoorwaarden/):
Als je niet betaalt of te laat betaalt
Als je niet op tijd betaalt aan in3, dan krijg je eerst een herinnering met een nieuwe betaaltermijn. Als je weer niet betaalt, dan zal in3 je een bericht sturen met een allerlaatste kans om te betalen. Als je dan nog steeds niet betaalt, dan zal in3 een incassobureau inschakelen. De kosten van het incassobureau moet jij betalen. Deze kosten zijn minimaal € 48,40 en kunnen hoger zijn afhankelijk van jouw schuld aan ons.
jdh009 FP ProMod @hoeksmarp4 april 2024 15:43
Klopt, omdat de problematiek en het 'gemak van gebruik' door de consument bij dat bedrijf al reeds jaren bekend is. Qua kosten kunnen ze (in3) je bij het niet betalen nog altijd van alles in rekening brengen met een minimum van de door jou genoemde € 48,40. De teller gaat bij zulke bedrijven flink lopen als je niet betaald en ze verdienen ook omdat de gemiddelde consument meer en vaker koopt (zie mijn vorige post).
Als je niet of te laat betaalt
10.1. De datum waarop in3 jouw betaling ontvangt op de door in3 opgegeven bankrekening, geldt als de datum van betaling. Je dient dus zelf rekening te houden met de eventuele verwerkingstijd van banken. Indien je te laat betaalt, komt de vertraging voor jouw rekening en risico.
10.2. Als je niet op tijd betaalt, zal in3 jou een herinnering en/of ingebrekestelling sturen met een betaaltermijn. Als je nog steeds niet betaalt voordat die betaaltermijn is verstreken, mag in3 kosten bij jou in rekening brengen. in3 mag die kosten zelfs in rekening brengen als je de Aankoop retour mag sturen en/of stuurt nadat de betaaltermijn is verstreken. Bij kosten kun je bijvoorbeeld denken aan kosten van een advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
10.3. Als je na 60 dagen niet alle Termijnen hebt betaald, staat er nog steeds een bedrag open.. De Vordering is dan nog steeds achtergesteld bij de Termijnen, en je hoeft nooit dubbel te betalen. Als je het open bedrag betaalt onder de Termijnen, gaat de Vordering met hetzelfde bedrag omlaag. En als je op verzoek van in3 het open bedrag betaalt onder de Vordering, gaan de Termijnen met hetzelfde bedrag omlaag.
https://payin3.eu/nl/consumentenvoorwaarden-uitgebreid/

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 13:34]

iAR @Nozmordre4 april 2024 14:36
Volgens het item bij Lubach over o.a. Klarna wel ja. Geen rente als je op tijd betaald. Maar betaal je niet dan gaat de meter natuurlijk lopen, inclusief alle incasso kosten.

[Reactie gewijzigd door iAR op 22 juli 2024 13:34]

Geim @iAR4 april 2024 15:17
Dat is iets van alle tijden. Nu is het Klarna en Ideal in3, "vroeger" was het op afbetaling bij de Wehkamp, persoonlijke lening of een auto op afbetaling.
iAR @Geim4 april 2024 15:30
Wat wil je precies met deze reactie zeggen? Dat we het maar moeten accepteren? Ik denk dat het in recente jaren keer op keer bewezen is dat dit geen gezonde ontwikkeling is.
Geim @iAR4 april 2024 18:14
Wat bedoel je precies met “het”? Dat we op afbetaling iets kunnen kopen? Dat bestaat al een kleine eeuwigheid. En wat wil je er precies aan doen als je het niet accepteert? M.a.w. wat wil je bereiken?
iAR @Geim5 april 2024 10:17
Ja, dat is waar 'het' naar verwijst. Maar nogmaals: omdat het al een kleine eeuwigheid bestaat moeten we het maar behouden? Wat is dat voor vreemde redenatie?
Tijden veranderen, of je het leuk vind of niet. Verandering van inzicht heeft al een hoop in de samenleving veranderd.
HakanX @Geim4 april 2024 15:29
Verschil is dat het nu wel véél te makkelijk wordt. Terwijl je gewoon aan het betalen bent wordt je ermee geconfronteerd dat het ook in delen mag en je dus meer kan kopen. Niet iedereen kan daar goed mee omgaan. Dat kost uiteindelijk gemeenschapsgeld dmv schuldhulpverlening.
Jerie @Geim4 april 2024 22:52
Wehkamp Finance heet nu Tinka.

Ze mogen max 15% vragen.

Juridisch is uitgesteld betalen geen lening. Dus geen BKR check zoals bij creditcard. Die wetgeving gaat binnen EU veranderen maar duurt nog paar jaar.

Bron: aflevering van Lubach, gelinkt in deze post: jdh009 in 'IDEAL krijgt optie om aankopen gespreid te betalen met iDEAL in3'

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 13:34]

m8ZBm1Si @iAR4 april 2024 14:44
Bij in3 op de website staat inderdaad: Hiervoor mogen wettelijke incassokosten in rekening gebracht worden van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €40.
hoeksmarp @m8ZBm1Si4 april 2024 15:49
Waar staat die 15%? Die kan ik namelijk in hun voorwaarden niet vinden.
Kenhas @hoeksmarp4 april 2024 16:22
Kan je vinden bij de FAQ: https://payin3.eu/nl/shop...-er-als-ik-te-laat-betaal
Aardedraadje @Nozmordre4 april 2024 14:36
Ik heb toch het idee dat mensen hier zelf maar verstandig mee om moeten gaan. Doen ze het niet via iDeal, dan wel via Klarna, waar gespreid betalen ook al kan.
sys64738 Moderator F&V @Aardedraadje4 april 2024 14:40
En dat is het grote probleem. Heel veel mensen kunnen dat gewoon niet. En dit is weer een nieuwe (makkelijke) manier om ze in de problemen te brengen.

Op zich is het de verantwoording van die mensen zelf maar ik vind het discutabel dat je hier als bedrijf geld aan wil verdienen.
TheDudez @sys647384 april 2024 16:55
Je bent het als webshop verplicht om achteraf betalen aan te bieden per wet. Het is toch logisch dat bedrijven er geld aan willen verdienen. Anders heb je geen bestaands recht. Webshops zijn er ook niet altijd blij mee. Klarna neemt de zorgen weg voor een webshop. Die krijgen gewoon betaald.
NatteKrant @TheDudez5 april 2024 09:53
En daar zit het addertje. De wet schijft voor dat de betaling pas voldaan dient te worden bij aflevering van het product. Om daar aan te kunnen voldoen is de achteraf betaal mogelijk noodzakelijk.

Het onbedoelde effect is dat achteraf betalen gaat nu hand in hand gaat met gespreid of uitgesteld betalen.
Vinny_93 @sys647384 april 2024 14:44
Tel daar het gokprobleem van jongeren bijop (of vermenigvuldig, eigenlijk) en voor je het weet is iedereen bankroet. En maar klagen dat alles zo duur wordt en dat de kloof tussen arm en rijk zo gigantisch is.

Het wordt pas echt feest als Klarna e.d. of dit proces straks aanhaakt bij alle casino's en bookies.
Mathi159 @Aardedraadje4 april 2024 14:53
Maar op deze manier wordt het veel makkelijker, en zullen er meer mensen gebruik van maken. Waaronder ook mensen voor wie dat een heel slecht idee is.

Maar goed, ze zullen wat moeten nu langzaam aan iedereen een debit mastercard/visa van zijn bank gaat krijgen waardoor je straks volledig zonder iDeal kunnen betalen.
Hieronymuski @Mathi1594 april 2024 21:55
Yup, ik heb 'm al en ik heb sindsdien iDeal niet meer aangeraakt.
LazyDozzle @Nozmordre4 april 2024 14:38
Ja en nee, lijkt mij. Zolang jij maar een overzicht bijhoudt/bewaard wat jouw inkomsten en uitgaven zijn. Iemand die zich hiermee "rijk rekent" door te denken dat veel zaken zo betaald kunnen worden, komt zichzelf natuurlijk aan het einde van de maand wel weer tegen.

Dit lijkt mij echt een oplossing voor als jouw wasmachine/tv/oven kapotgaat en jij eigenlijk niet zonder kan/wil. Toch heb jij geen mogelijkheid/zin om het bedrag voor het kapotte apparaat in één keer te betalen. Dan is er deze optie om het dus in drie termijnen te betalen, echter moet je de maand daarop niet hetzelfde gaan doen met een andere aankoop, want dan snijdt jij jezelf in de vingers. Daarom dus overzicht houden in jouw inkomsten en uitgaven.
M. Schaap @LazyDozzle4 april 2024 19:17
Als mijn wasmachine kapot gaat of een bij andere onverwachte grote uitgave zal ik eerst bij familie vragen of ze me dat voor kunnen schieten. En ik denk eerlijk gezegd dat er veel meer mensen zijn die dat zo oplossen. Als het al nodig is, want ik heb meestal wel een financiële buffer achter de hand.

In de praktijk wordt dit soort regelingen vooral gebruikt om aankopen te doen die mensen eigenlijk niet kunnen betalen.
LazyDozzle @M. Schaap5 april 2024 07:43
Niet iedereen is wellicht zo "close" met hun naasten om zomaar 1000 euro uitgeleend te krijgen. Daarentegen vind ik het betalen in drie termijnen nog wel wat overzichtelijker, want indien jij bij X persoon geld kan lenen, heb jij hier niet echt bewijs van (los van bankafschriften). Met andere woorden: De stok achter de deur om netjes maandelijks af te betalen kan daarmee ook in het geding komen indien je geen goede afspraken hebt gemaakt. Afijn voor alles valt wel wat te zeggen.
watercoolertje
@Nozmordre4 april 2024 14:36
Meer dan de opties die er al zijn? Volgens mij niet, dit moet je als winkel accepteren/activeren (want echt niet elke winkel wil dit) en als je dat doet heb je nu waarschijnlijk al een andere oplossing zoals Klarna of Afterpay die dezelfde gevaren biedt aan de gebruiker(s)...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:34]

MrFax @Nozmordre4 april 2024 14:36
Ja en nee. Nee: Sommige mensen zijn slecht in sparen. Als ze dan rekening moeten houden met een in3 betaling de volgende maand, dan is dat voor sommige mensen makkelijker dan 200 euro opzij leggen iedere maand tot je het volledig kan betalen.

Ja: Er zijn ook mensen die dan iets kopen waar ze het eerste termijnbedrag misschien wel kan betalen door bijv. vakantietoeslag, maar de maanden daarop helemaal geen geld genoeg hebben.

In principe is het idee van in3 dat als je de eerste termijn kan veroorloven in een maand, dat je het in maand 2 en 3 ook wel kan veroorloven. Dat gaat natuurlijk niet altijd op (vakantietoeslag, onverwachte rekening van bijv. auto, etc), en daar komen dan de betalingsproblemen.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 13:34]

w0rkw0rk @Nozmordre4 april 2024 14:37
Klopt, maar ik denk dat men nu al problemen heeft. Dus men bedenkt een oplossing voor een probleem die het probleem alleen maar erger maakt, idioten.
Phanthix @Nozmordre4 april 2024 14:40
Dit was ook mijn eerste gedachte. Vooral jongeren zullen hier problemen mee gaan krijgen. Ik snap dat het handig is, ik koop zelf ook wel eens wat met m'n credit card zodat het er pas volgende maand af gaat en verzekerd is, maar als je dit kan gaan verspreiden over 2 maanden, wordt het al een stuk onoverzichtelijker. Wat als je ineens een uitgave moet doen, zoals je telefoon die kapot gaat, of andere kosten die je niet zag aankomen. Je ziet het nu al met Klarna en soortgelijke, dat zij verdienen aan mensen die niet zo goed vooruit kunnen denken. Dit is een slechte ontwikkeling naar mijn inziens. "Iedereen" heeft iDeal, dus dit lijkt ook meer op een opt-out dan opt-in situatie. Ik hoop dat dit ergens permanent uit te zetten valt, zodat mensen met geldproblemen niet nog dieper komen te vallen.
mat.hi.as @Nozmordre4 april 2024 14:34
Yep. Maar dat zal iDeal, of de partij die geld ontvangt, niks uitmaken. net als het hele leasen van alles wat los en vast zit (koelkasten, TVs, witgoed, etc).

"You will own nothing and be happy"

[Reactie gewijzigd door mat.hi.as op 22 juli 2024 13:34]

vj_slof @mat.hi.as4 april 2024 15:02
Precies. Mensen die snel geld nodig hebben en niet veel hebben kopen iets duurs via deze wijze. Ontvangen het product en gaan direct naar het pandjeshuis / Used Products vestiging in de buurt en ruilen het weer in voor geld. Dat kan dan weer vergokt, opgesnoven of opgedronken worden...
The Zep Man
4 april 2024 14:34
Hoe zit het met betalen voor iets via iDEAL en in3, en niet geleverd krijgen waarvoor betaald is? Is de koper ondanks geen levering alsnog verplicht om de overige twee termijnen te betalen?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:34]

moonlander @The Zep Man4 april 2024 14:36
Ja, je bent een betalingsverplichting aangegaan.
Accretion @moonlander4 april 2024 14:40
Ja, je bent een betalingsverplichting aangegaan.
Maar verkoper heeft toch een leveringsverplichting?
lenwar
@Accretion4 april 2024 15:16
Klopt, maar daar heeft iDeal toch geen boodschap aan?
Accretion @lenwar4 april 2024 17:18
Dan kun je beter met creditcard betalen, dan kun je tenminste de betaling nog relatief eenvoudig terugvragen als er problemen zijn.
lenwar
@Accretion4 april 2024 17:44
Dat is weer een ander verhaal natuurlijk 😊
Dat doet Pay Pal ook toch?
beerse @Accretion4 april 2024 15:47
Als je 'in3' bent aangegaan, dan hebben zij geleverd, zij hebben de rekening betaald. Dus moet jij nog naan in3 betalen.

Dat in3 voor jou heeft betaald voor iets wat niet geleverd is, daar staat in3 ongetwijfeld buiten volgens de geaccepteerde voorwaarden.
The Zep Man
@moonlander4 april 2024 14:40
De verkoper is een leveringsverplichting aangegaan.
Newbey @The Zep Man4 april 2024 14:38
iDEAL is nog nooit een creditcard geweest met bijbehorende verzekering. Het is alleen een electronische acceptgiro.
The Zep Man
@Newbey4 april 2024 14:39
Een acceptgiro stelt mij niet in staat om betalingen gespreid uit te voeren. iDEAL is meer dan dat geworden.

Verder is het niet ongehoord dat bepaalde betalingen eenzijdig gestopt kunnen worden bij gebrek aan levering. Denk aan automatische incasso's.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:34]

Newbey @The Zep Man4 april 2024 14:46
iDEAL heeft niets met automatische incasso's te maken. Je haalt er van alles bij.
The Zep Man
@Newbey4 april 2024 14:46
iDEAL heeft niets met automatische incasso's te maken. Je haalt er van alles bij.
Jij haalde kredietkaarten en elektronische acceptgiro's erbij, terwijl iDEAL daar niets mee te maken heeft. Wat ik schrijf is net zo (min) belangrijk voor de vergelijking.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:34]

Newbey @The Zep Man4 april 2024 14:51
Als je niet eens weet, dat iDEAL eigenlijk alleen maar de electronische vervanging van een acceptgiro moet je niet reageren
Trouwens, als ik jou was zou ik eerst jouw reactie van 14.39 even nalezen.
JIJ begon over automatische incasso!
aikebah @Newbey4 april 2024 22:02
Dat is iDEAL niet. iDEAL is de electronische vervanging van vooruitbetalen, niet van acceptgiro, wat juist een middel was voor achteraf betalen.

Dus iets met potten en ketels lijkt me zo.
xenn99 @The Zep Man4 april 2024 14:47
Lijkt mij wel, het gaat in dit geval immers om 2 verschillende partijen. Een is de financierder en de ander de verkoper.
watabstract 4 april 2024 14:50
De zoveelste schandalige poging van een financiële instelling om mensen die het al niet breed hebben nog meer uit te zuigen. Ik hoop dat hier heel snel een stokje voor gestoken wordt. Nog even en we kunnen straks bij het betalen in de winkel ook kiezen voor afbetaling. Dit gaat heel veel politiek gedonder opleveren. Welke politicus heeft hier nou weer een mooi baantje mee opgeharkt?
Newbey @watabstract4 april 2024 15:02
Wat strijkt iDEAL hiervan op. Ze zijn een tussenstap tussen de consument en de winkel. In sommige winkels kan je al lang op afbetaling afrekenen.
watabstract @Newbey4 april 2024 15:04
Het levert vast geld op want anders werken ze hier niet aan mee. Ideal hoort een neutrale tussenpartij te zijn. Dat is bij deze verleden tijd.
lenwar
@watabstract4 april 2024 15:40
Ideal hoort een neutrale tussenpartij te zijn
iDeal is eigendom van banken, hè? Daar is niets neutraals aan ;)

in3 is al een betalingsdienstverlener. Nu kun je het alleen direct via de iDeal-schermpjes doen, in plaats van dat je drie iDeal-transactie doet naar in3.
watabstract @lenwar4 april 2024 16:53
Nadruk op 'hoort'. Voor veel mensen is het het enige platform waar ze mee kunnen betalen. Apart van een losse overschrijving uiteraard.

Waar gaat dit naartoe? Krijgen kopers straks een scala aan verleidingen voorgeschoteld alleen omdat ze willen afrekenen?
lenwar
@watabstract4 april 2024 17:43
Het ligt er een beetje aan hoe die handen en voeten krijgt natuurlijk:

Nu heb je: iDeal, Creditcard, PayPal, Klara, enz
Als je straks het volgende krijgt: iDeal, iDeal in3, Creditcard, PayPal, Klara, enz

Als je eerst iDeal kiest en daarna de keus krijgt met in3, dan voelt het wel een beetje drukkend misschien.

Dan zie ik dit niet echt als een probleem. Dat is het gewoon ‘nog een optie’. De winkelier betaald hiervoor volgens ‘in3’ x cent+4%. Dus lang niet iedereen zal het doen.
Newbey @watabstract4 april 2024 15:07
Er zal vraag naar geweest zijn. Zij faciliteren het alleen maar.
Er wordt hier gereageerd, als het de enige manier van betalen wordt. Mensen, het is een extra optie, je hoeft het niet te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Newbey op 22 juli 2024 13:34]

watabstract @Newbey4 april 2024 15:27
De nieuwe eigenaar van iDeal is het European Payments Initiative (EPI) en daarin zitten ook banken. Deze organisatie en de oude eigenaar Currence zijn uiteindelijk gewoon bedrijven met een verdienmodel.
AtariXLfanboy @Newbey4 april 2024 15:39
Extra transacties die anders via bv een credit card zouden gaan denk ik. Elke transactie levert Ideal uiteraard geld op.
Grap is dat er nog al wat mensen zullen zijn die niet eens een creditcard kunnen afsluiten vanwege hun lage inkomen. Dat alleen al maakt het hele plan dubieus.
TheDudez @watabstract4 april 2024 16:57
Dat doen mensen zelf. En webshops zijn het verplicht aan te bieden achteraf betalen. https://www.webwinkelkeur...e-regels-voor-webwinkels/
watabstract @TheDudez4 april 2024 20:05
Uiteraard maar mensen in zwakke economische posities zijn hier veel vatbaarder voor en worden verleid tot het aangaan van betalingsverplichtingen die ze vaak helemaal niet kunnen dragen. Er zijn niet voor niets verplichte slogans als "geld lenen kost geld" bij reclames. En nu gaat het meest genormaliseerde betalingsplatform van Nederland zelf mensen nog eens extra verleiden om geld te lenen. Alsof er niet al genoeg ellende is met de toenemende armoede in Nederland.
thomas.tnc 4 april 2024 17:44
Veel negativiteit hier, ik denk dat in3 een beter alternatief is dan de huidige vorm van afterpay. Je betaalt namelijk al het eerste deel direct, het is zonder rente en 3 termijnen is prettig voor erg grote aankopen.

En gezien het via iDeal gaat zou dit wellicht in de toekomst ook geblokkeerd kunnen worden voor minderjarigen?
aileron @thomas.tnc4 april 2024 18:52
If the product is free, you are the product.

Ik ken dit soort betaaldiensten uit voornamelijk ontwikkelingslanden. Iedereen leeft er op de pof en iedereen zit in de geldproblemen.

Je maakt het inzichtelijk maken van je uitgave minder zichtbaar en geeft mensen het gevoel dat iets dat ze niet kunnen veroorloven toch wel kunnen kopen.

Het is niet ondenkbaar dat we periode van laagconjunctuur ingaan en dan gaat dit niet helpen.
We moeten allemaal accepteren dat we minder te besteden hebben.

Ik ben tegen dit soort gelul
thomas.tnc @aileron5 april 2024 09:39
Ik heb 1,5 jaar terug gebruik gemaakt van in3 voor het kopen van een matras. Ik had namelijk veel inboedel nodig omdat ik uit huis ging en niet in 1 maand al mijn spaargeld eraan op wilde maken. Daar vind ik het een goede use case voor.

Het is echter belangrijk dat minderjarigen hier nog geen gebruik van kunnen maken. Daar denk ik dat iDeal juist goed op kan letten, beter dan Klarna of Riverty.
aileron @thomas.tnc5 april 2024 10:35
Er zijn prima financiële diensten die heel goed bij jouw use case passen. Daar heb je geen iDeal in3 voor nodig.
Het gaat om het versimpelen van financiële diensten zodat je er niet over hoeft na de denken. Maar je moet er juist wel goed over nadenken.
En dat is misschien niet om jou te beschermen omdat jij niet gevoelig bent voor dit soort verleidingen maar andere mensen wel.

Ik zou het erg vinden als we naar Amerikaanse toestanden gaan in Nederland.
Heaget 4 april 2024 14:59
Ik zie hier ook wel een positieve use-case in. Stel je voor, mijn wasmachine gaat kapot, dan wil je redelijk snel een nieuwe natuurlijk. Beetje wasmachine kost tegenwoordig 600 euro, dat is voor sommige mensen een smak geld. Zelfs al heb je wel 600 liggen wil je misschien niet in een keer je buffer kwijt zijn. Nu heb je dan min of meer 2 opties. Kopen en betalen, je buffer kwijt zijn, en hopen dat je niet onverwacht nog extra geld nodig hebt. Of leasen.. Leasen kan veelal direct, maar is op de lange termijn waarschijnlijk een stuk duurder.

Dan is de gespreid betalen optie toch juist een mooie middenweg? Je koopt een nieuwe wasmachine voor 600 euro en betaald in 3 termijnen van 200 euro. Na de eerste termijn heb je nog een buffer van 400 euro, en wellicht spaar je van je salaris ook weer 100 euro. Op die manier betaal je wel je eigen wasmachine, maar houd je het net wat beter te behappen. Heel eerlijk, ik deed dit vaak genoeg met de belastingdienst zo toen ik het wat minder breed had, zelfs voor relatief kleine bedragen vroeg ik een regeling aan zodat ik altijd geld achter de hand had voor een noodgeval.
Justevo @Heaget4 april 2024 15:04
En wat nou als er dan nog iets gebeurt? Ga je het dan nog een keer spreiden of gebruik je dan die laatste buffer. Een buffer die eigenlijk al kleiner is.

Jij kan waarschijnlijk goed met je geld omgaan, maar er zijn een hoop mensen die daar minder goed in zijn en die een waslijst aan uitgestelde betalingen opstapelen.

En om daaraan toe te voegen: je moet de twee resterende termijnen zelf overmaken. Doe je dat niet.. dan kun je het dus wel raden: incassokosten. Webwinkels etc gaan dat gespreid betalen natuurlijk niet voor niets doen.

[Reactie gewijzigd door Justevo op 22 juli 2024 13:34]

aikebah @Justevo4 april 2024 22:09
Webwinkels hebben daar geen voordeel bij, anders dan de verhoogde omzet. De tussenpartijen zijn waar het eventuele extra geld aan de strijkstok blijft hangen.
ouweklimgeit @Heaget4 april 2024 15:13
Iemand die niet eens 600 euro achter de hand heeft om een wasmachine te vervangen hoort naar de kringloop te gaan om te kijken of daar een tweedehandsje van 50 euro staat. Je op dat moment verder in de financiële onzekerheid te storten is echt bijzonder onverstandig.

Ook je voorbeeld van de Belastingdienst is geen handige tip, ze rekenen namelijk invorderingsrente zodra je de uiterste betaaldatum voorbij bent. Afgelopen half jaar was dat 6%, vanaf januari 4%, een dergelijk percentage heb jij dus ook voldaan via je 'maandelijkse kleine' bedragen.
Heaget @ouweklimgeit4 april 2024 15:25
Ja misschien moet je het iets minder letterlijk nemen, ik bedoelde er alleen mee aan te tonen dat er best wel gevallen kunnen zijn waarin dit (misschien gevoelsmatig) een goede tussenoplossing kan zijn. Of laat ik het anders zeggen, voor mijn gevoel kan dit een oplossing zijn om wat financiële druk te spreiden als je dat nodig hebt.

En wat de tip over de Belastingdienst betreft, dit heeft mij juist vaak uit de problemen gehouden doordat ik op een veel langere termijn mijn uitgaven wist. Ik wist waar ik rekening mee kon houden en ik had ook de zekerheid van een eigen vangnet. Je kan je geld maar een keer uitgeven, als ik in 1 transactie 10.000 euro overmaak naar de Belastingdienst ben ik daarna al mijn financiële draagkracht kwijt voor een aantal maanden. Door 10k te verspreiden over 10 termijnen ( of 11, ik weet niet meer precies wat het was ) hield in in de eerste maanden wel 9/8/7k achter de hand. Hier kon bijvoorbeeld ook een onverwachte reparatie aan de auto van betaald worden. Natuurlijk moest ik in de tussentijd mijn vooruitzichten bijstellen en bijvoorbeeld het geld wat in het "leuke dingen potje" ging moest nu naar de spaarrekening. Had ik die 10k in een keer overgemaakt dan had ik toch wel een uitdaging gehad. En dan kun je natuurlijk speculeren over hoe verstandig mijn financiële situatie was maar we zijn allemaal een keer jong en dom geweest. Wat ik probeer uit te leggen is dat je met gespreid betalen wellicht meer grip op te zaak weet te houden. Houd natuurlijk niet weg dat als je iets gaat kopen je eerst moet nadenken of je het kan betalen, maar bij sommige aankopen heb je die luxe niet.
mikeyfire643 4 april 2024 14:33
Dit lijkt mij zeer onwenselijk. Focus alleen op het DIRECT betalen deel.

Ik schrik altijd een beetje als ik zie hoe makkelijk mensen geld uitgeven wat ze eigenlijk niet hebben.
Het in verleiding brengen en het zo laagdrempelig maken laat mij niet een goed idee.

Tijd voor kamevragen!

[Reactie gewijzigd door mikeyfire643 op 22 juli 2024 13:34]

RobbyTown @mikeyfire6434 april 2024 14:39
Dat is enkele maanden terug al gedaan: https://www.rijksoverheid...-pay-later-betaaldiensten

Zie ook het loopt lekker op. in3 komt er nog bij dan.
https://www.rtlnieuws.nl/...-steeds-vaker-schuldeiser
Joshuffle @mikeyfire6434 april 2024 14:41
Klopt, snap het zelf niet, heb graag dingetjes die ik eigenlijk niet ECHT nodig heb maar ik heb zelf ook door als ik het niet kan betalen, daar gaat in 3 termijnen betalen echt niet bij helpen, zelfs al lijkt het minder erg in de initiële betaling lijkt me dat je zelf ook door hebt dat dat niet lang zo blijft. (tenzij het iets van nood belang is maar ook dat zie ik niet vaak gebeuren in de praktijk van deze op termijn betalen apps)

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