Microsoft en Quantinuum hebben 'zeer betrouwbare' quantumcomputer gebouwd

Microsoft en quantumcomputingbedrijf Quantinuum hebben naar eigen zeggen een quantumcomputer met het grootste aantal betrouwbare qubits tot nu toe gemaakt. Het team kon meer dan 14.000 experimenten draaien, zonder een enkele fout.

De claim betekent een belangrijke doorbraak voor de ontwikkeling van quantumcomputers. Dergelijke computers hebben een enorme rekenkracht, waardoor berekeningen veel sneller uitgevoerd kunnen worden dan met traditionele computers. De rekenkracht komt van zogeheten quantum bits, of qubits, die in een superpositie gebracht kunnen worden. Een qubit kan daardoor tegelijk zowel een 1 als een 0 vertegenwoordigen. Hoe meer qubits een quantumcomputer heeft, hoe krachtiger deze wordt.

Qubits zijn echter instabiel en produceren errors als de quantumcomputer ook maar een klein beetje verstoord wordt. Wetenschappers lossen dat probleem vaak op door meer fysieke qubits te maken dan nodig zijn. Die voegen ze vervolgens samen in wat logische qubits worden genoemd: groepen van qubits die samen betrouwbaarder en bruikbaarder zijn.

Microsoft en Quantinuum hebben op dat gebied nu een doorbraak bereikt. Microsoft heeft een algoritme gemaakt dat fouten herstelt en specifiek is toegespitst op de qubits van Quantinuum. Daardoor wisten ze vier logische qubits te vormen uit dertig zogenoemde fysieke qubits. Dat is de beste ratio van betrouwbare qubits voor een quantumchip tot nu toe, stelt Microsoft tegenover Reuters. Bovendien kunnen errors nu gevonden en aangepakt worden zonder dat de logische qubits vernietigd worden, wat volgens de bedrijven ook een enorme stap vooruit is.

Het team wist vervolgens ruim 14.000 individuele experimenten uit te voeren op het systeem, zonder dat er een enkele error geproduceerd werd. "Dat is tot 800 keer beter dan alles tot nu toe", zegt Jason Zander, executive vice president voor strategische missies en technologieën bij Microsoft, tegenover Reuters. Toch is dit nog niet voldoende om een quantumcomputer te maken die echt veel beter is dan bijvoorbeeld een supercomputer. Naar schatting zijn daarvoor zo'n 100 logische qubits nodig. Microsoft zei vorig jaar dat het verwacht binnen tien jaar een dergelijke computer te bouwen.