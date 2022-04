Belgische provider edpnet heeft al vier dagen te maken met ddos-aanvallen

De Belgische provider edpnet heeft sinds vorige week vrijdag te maken met ddos-aanvallen. Klanten van de provider ondervinden daardoor problemen met hun verbinding. Sinds maandagochtend is er weer een aanval gaande.

De eerste ddos-aanval begon vrijdagavond om 18:00 uur. Na een uur werd die aanval afgewend en waren de problemen voorbij. Zondagavond om 20:30 uur begon een nieuwe aanval, die een kwartier duurde volgens de provider. Om 22:20 uur diezelfde avond volgde er nog een aanval, die een aantal uren duurde.

Ook maandag ligt de provider weer onder vuur, volgens de statuspagina is er sinds 11:15 uur vanochtend een aanval aan de gang. Wanneer die is afgewend weet de provider nog niet. De website van edpnet is op het moment van schrijven niet goed bereikbaar. Op Twitter meldt de provider dat de aanval wel onder controle lijkt te zijn.

Wie er achter de ddos-aanvallen zit is niet duidelijk. Ook is onbekend of de aanvallen verband hebben met de ddos-aanvallen op diverse Nederlandse providers afgelopen vrijdag. Delta, Tweak, Online en Freedom Internet werden daardoor getroffen. Ook hostingbedrijf WebReus heeft te maken met langdurige storingen door vermoedelijk ddos-aanvallen.

Update, dinsdag: Edpnet zegt dat de aanval maandag van 11:15 tot 18:15 uur duurde. De provider claimt nu een permanente oplossing gevonden te hebben waarmee aanvallen direct afgewend kunnen worden.