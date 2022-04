Delta heeft grote internetstoring in Zeeland door ddos-aanval - update

Delta heeft vrijdag een omvangrijke netwerkstoring die geheel Zeeland lijkt te treffen. Klanten van het bedrijf kunnen geen nieuwe verbindingen opzetten en ook de webpagina's van het bedrijf zijn niet bereikbaar.

De helpdesk van Delta erkent vrijdag een storing te ondervinden, in een reactie op klachten en meldingen van klanten: "Op dit moment gaat er iets niet goed in ons netwerk waardoor diensten mogelijk niet werken zoals je gewend bent." De storing kan internet, tv en telefonie bij klanten treffen.

Sommige klanten melden dat interactieve tv donderdagavond al problemen gaf, al is niet bekend of dit te relateren is aan de problemen van vrijdag. Delta meldt aan het probleem te werken en meer bekend te maken als er meer duidelijk is over de oorzaak.

Tegen Omroep Zeeland meldt het bedrijf dat de oorzaak niet in het eigen netwerk zit, maar bij een externe partij. Ook zouden bestaande verbindingen niet verbroken worden; klanten zouden geen nieuwe verbindingen tot stand kunnen brengen.

Update 14:01: Delta meldt op Twitter dat de storing het gevolg is van 'een enorm grote ddos-aanval'. Het is volgens de provider niet duidelijk wanneer de problemen verholpen zullen zijn.